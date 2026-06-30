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Si chiude a Soverato il festival di scrittura femminile

La Biblioteca delle donne di Soverato ha organizzato per il terzo anno consecutivo il festival di scrittura femminile "donna vita libertà", uno spazio di relazioni e confronto attraverso uno sguardo femminista sul mondo, grazie ad autrici nazionali e locali.

30 giugno, 2026
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soverato · Catanzaro · femminismo
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Secondo quanto emerso, risultano in aumento situazioni complesse che coinvolgono in molti casi anche minori. Fiorita: «Incontro per dimostrare la vicinanza»
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Presentata nell’ambito della rassegna “daMargherita” l’ultima fatica letteraria del docente e scrittore catanzarese: un viaggio tra campioni, dittature, geopolitica e trasformazioni sociali  
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Badolato, statale 106 verso la riapertura al traffico del tratto di 500 metri: «All’inizio della prossima settimana»

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