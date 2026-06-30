Si chiude a Soverato il festival di scrittura femminile
La Biblioteca delle donne di Soverato ha organizzato per il terzo anno consecutivo il festival di scrittura femminile "donna vita libertà", uno spazio di relazioni e confronto attraverso uno sguardo femminista sul mondo, grazie ad autrici nazionali e locali.
Il servizio del colosso statunitense presentato oggi a Scilla. Il governatore: «Ulteriore possibilità offerta ai turisti per spostarsi». L’annuncio sulle infrastrutture: «Faremo lobbying in Europa, meglio acquistare qualche arma in meno»
L'idea è quella di rendere un tributo al regista, sceneggiatore e documentarista, diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia, autore di opere premiate a livello internazionale e dedicate ai diritti umani, ai temi sociali e al racconto della realtà
Al centro del programma vi è il futuro del tpl: un tema chiave non solo sotto il profilo della regolamentazione e del mercato, ma anche nella sua veste di motore strategico per lo sviluppo e la coesione territoriale
Il dirigente fa il punto delle opere iniziate dopo l’alluvione di febbraio 2025. L’intero rafforzamento effettuato fuori dalla sede stradale. Il traffico sulle due corsie non verrà limitato. Pavimentazione a fine estate
L'evento ha offerto ai giovani partecipanti un’importante occasione di conoscenza e di confronto con le istituzioni, nell’ottica della costante attività di prossimità che caratterizza l’azione delle forze dell'ordine sul territorio
I dati del Rapporto Siae: registrati 49.610 spettacoli e più di 2,5 milioni di ingressi. Ottimi incassi per i live: è la prima voce regionale con 7,17 milioni di euro per 621 concerti e 205mila presenze
Un progetto che unisce arte contemporanea, educazione, memoria e patrimonio, con l’obiettivo di restituire voce ai luoghi e alle comunità spesso considerate marginali, trasformandole in protagoniste di un confronto che supera i confini nazionali