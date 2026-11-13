Calabria candidata a Regione europea dello sport 2028

Il nuovo tecnico si presenta accanto al presidente Noto, al ds Polito e al dg Bignotti. In sala anche i bambini diventati il simbolo del sogno Serie A sfumato nella finale con il Monza: «Questa maglia va rispettata dando sempre il massimo»
Alla Coppa Calabria Master, disputata domenica 8 novembre presso il Centro Federale FIN di Crotone, la squadra lametina si è distinta nella vasca olimpionica da 50 metri, con numerosi piazzamenti sul podio e l’entusiasmo dei nuovi arrivati, alla loro prima esperienza nelle competizioni federali
L'attaccante argentino analizza lo straordinario momento dei giallorossi in vista del big match contro la Reggina e della successiva sfida con la Vibonese: «Una squadra giovane che non ha paura di lottare»
Il tecnico giallorosso elogia la squadra dopo il 2-0 al Ragusa che vale la conferma in vetta e parla anche del derby di domenica prossima: «Loro sono i più forti, ma faremo di tutto per rendergli la vita dura»
Tutto facile per i giallorossi nell'undicesima giornata: Waller e Sueva archiviano la pratica nei primi venti minuti. La squadra di mister Lio mantiene la testa della classifica in coabitazione con gli amaranto
Il nono turno accende la corsa al vertice. Cassano Sybaris e Soccer sono appaiate a 19 punti, mentre il Cotronei, a quota 18, sfida proprio la squadra della Sibaritide e punta al sorpasso. Occhi anche su Rocca di Neto-Corigliano. Ieri due gli anticipi
Il tecnico lametino torna sulla panchina biancoverde in un momento delicato e alla vigilia dell'insidiosa trasferta di Milazzo: «Cambieremo assetto tattico, ma ai ragazzi serve tempo e la medicina dei risultati»
Dopo una settimana intera di lavoro, il tecnico giallorosso vuole vedere i progressi della squadra al Manuzzi. La trasferta sarà anche un ritorno speciale per il tecnico che in Romagna ha passato due anni, ma la priorità è conquistare punti e restare agganciati alle rivali
Dopo i pareggi con Benevento e Padova, le Aquile cercano una vittoria per rilanciarsi in classifica. Dubbi sulle condizioni di Koffi, Pecorino verso il recupero. Attenzione a Shpendi, trascinatore dei romagnoli
Dopo il tracollo contro l'Ascoli, i giallorossi hanno mostrato progressi nelle prime due uscite con il nuovo allenatore. La prestazione contro il Padova alimenta la fiducia, ma la classifica impone un cambio di marcia. Sabato la trasferta in Romagna