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Calabria candidata a Regione europea dello sport 2028

Alla vigilia della Festa dello Sport regionale di Soverato la Calabria ha presentato nel Palasport di Lamezia Terme la candidatura a regione Europea dello Sport.

13 novembre, 2026
ULTIMA ORA
News e trattative

Eccellenza, le neopromosse infiammano il mercato: botti e conferme per Sersale e Deliese

I giallorossi si assicurano il talento di Lisi tra i pali, mentre gli amaranto blindano il capitano Carbone e i fedelissimi per il ritorno nel massimo campionato regionale
Vincenzo Primerano
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Doppio colpo dell'Atletico Maida: torna mister Alfonso Caruso e arriva il bomber Simone Caruso

La società cambia volto in vista del campionato di Promozione B, puntando sull'esperienza in panchina e sui gol dell'attaccante con un importante passato tra Serie C e D
Vincenzo Primerano
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Il nuovo corso

Il Catanzaro riparte da Gorgone: «Qui non ci si può permettere di abbassare l’intensità»

Il nuovo tecnico si presenta accanto al presidente Noto, al ds Polito e al dg Bignotti. In sala anche i bambini diventati il simbolo del sogno Serie A sfumato nella finale con il Monza: «Questa maglia va rispettata dando sempre il massimo»
Giampaolo Cristofaro
Il Catanzaro riparte da Gorgone: «Qui non ci si può permettere di abbassare l’intensità»\n
La presentazione

La Calabria è una palestra a cielo aperto e Palasport di Lamezia il perno della candidatura a Regione europea per lo Sport 2028

Nella nuovissima struttura del Catanzarese conferenza stampa dell’assessore Micheli assieme al presidente di Aces Lupattelli, il sindaco Murone ed il presidente Coni Scopelliti

Nico De Luca
La Calabria è una palestra a cielo aperto e Palasport di Lamezia il perno della candidatura a Regione europea per lo Sport 2028

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La Calabria in corsa per il titolo di “Aces European Region of Sport 2028”: al via le visite della commissione

Presentazione ufficiale al Palazzetto di Lamezia Terme. L’assessore Micheli: «Investiamo su impianti e attività fisica». Il fondatore Lupattelli: «Vogliamo coinvolgere tutti i comuni»
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Undici giornate, tre squadre calabresi nelle prime tre posizioni e appena due punti a separarle. Il prossimo turno mette di fronte le due capolista al Granillo
Francesco Roberto Spina
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Kairos Nuoto Lamezia, partenza col botto per la squadra Master: pioggia di medaglie e due record regionali

Alla Coppa Calabria Master, disputata domenica 8 novembre presso il Centro Federale FIN di Crotone, la squadra lametina si è distinta nella vasca olimpionica da 50 metri, con numerosi piazzamenti sul podio e l’entusiasmo dei nuovi arrivati, alla loro prima esperienza nelle competizioni federali
Redazione Sport
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Serie D, il Sambiase sogna in vetta. Haberkon lancia la sfida al Granillo: «Vogliamo dire la nostra»

L'attaccante argentino analizza lo straordinario momento dei giallorossi in vista del big match contro la Reggina e della successiva sfida con la Vibonese: «Una squadra giovane che non ha paura di lottare»
Vincenzo Primerano
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Reggina-Sambiase, il derby calabrese che vale la vetta: al Granillo sarà supersfida

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Vincenzo Primerano
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Clamoroso Tiriolo, in Seconda Categoria calabrese arriva un ex Kairat: è Aderinsola Eseola

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Gran Galà dello Sport a Soverato, cento atleti calabresi da premiare: special guest Massimo Mauro

Sabato 14 novembre al Teatro Comunale la manifestazione del Coni Calabria. Scopelliti: «Vogliamo dare risalto ai sacrifici degli atleti». Il sindaco Vacca: «La nostra città investe nello sport»
Giampaolo Cristofaro
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Ci mette la faccia

Catanzaro all’ultimo posto, Iemmello non cerca scuse: «Guardiamo in faccia la realtà, no agli alibi e tutti dietro a Mignani»

Il capitano ospite a "11 in Campo Giallorossi" su LaC TV analizza la crisi dopo la sconfitta col Cesena: «Siamo in grande difficoltà, ma abbiamo il tempo per rimediare. Io primo responsabile»
Vincenzo Primerano
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verso il big match

Serie D, il Sambiase si gode il primato e sfida la Reggina. Lio: «A Reggio per giocarcela, nessuno avrebbe scommesso un euro»

Il tecnico giallorosso elogia la squadra dopo il 2-0 al Ragusa che vale la conferma in vetta e parla anche del derby di domenica prossima: «Loro sono i più forti, ma faremo di tutto per rendergli la vita dura»
Vincenzo Primerano
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Nuova puntata

Catanzaro, dopo il ko di Cesena parla Iemmello: oggi il punto a “11 in Campo GialloRossi”

Oggi dalle 14 su LaC OnAir spazio all’analisi del momento della squadra di Michele Mignani. Tra gli ospiti Fabio Di Sole, ex giocatore del Catanzaro, e Pasquale Gigliotti, vicepresidente dell’Adicosp
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Serie D, Sambiase senza freni: 2-0 al Ragusa e vetta confermata. Ora l'attesissimo scontro diretto con la Reggina

Tutto facile per i giallorossi nell'undicesima giornata: Waller e Sueva archiviano la pratica nei primi venti minuti. La squadra di mister Lio mantiene la testa della classifica in coabitazione con gli amaranto
Vincenzo Primerano
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Che turno!

Promozione A, tutti all’inseguimento del Cassano: Soccer Montalto e Cotronei sognano il sorpasso

Il nono turno accende la corsa al vertice. Cassano Sybaris e Soccer sono appaiate a 19 punti, mentre il Cotronei, a quota 18, sfida proprio la squadra della Sibaritide e punta al sorpasso. Occhi anche su Rocca di Neto-Corigliano. Ieri due gli anticipi
Franco Sangiovanni
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La conferenza

Cesena-Catanzaro, Mignani non ci sta: «Non meritavamo di perdere, questa sconfitta lascia l'amaro in bocca»

Il Catanzaro esce sconfitto dal Dino Manuzzi, ma Michele Mignani difende la prestazione dei suoi calciatori
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Un Catanzaro prudente non basta, il Cesena passa nel finale con Gelli e lascia i giallorossi sul fondo (1-0)

Gara bloccata per oltre un'ora, poi le occasioni di Fiori e Koffi. All'83' il colpo di testa del difensore bianconero condanna la squadra di Mignani
Giampaolo Cristofaro
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Vigor Lamezia, al via l'era Morelli. Il nuovo mister avverte: «Squadra impaurita, servono tranquillità ed esperienza»

Il tecnico lametino torna sulla panchina biancoverde in un momento delicato e alla vigilia dell'insidiosa trasferta di Milazzo: «Cambieremo assetto tattico, ma ai ragazzi serve tempo e la medicina dei risultati»
Vincenzo Primerano
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Stadio “Nicola Ceravolo”: proseguono i lavori sulla Curva Massimo Capraro e sulla copertura della Tribuna

L’obiettivo è quello di giocare la gara del 21 novembre contro il Palermo con la Tribuna “scoperta” ma fruibile per i tifosi in larga parte o nella sua interezza: tutti i dettagli sui lavori in corso
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Catanzaro, Mignani cerca la svolta a Cesena: «Mi aspetto una crescita generale e una prova di carattere»

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