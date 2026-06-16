Depurazione, dalla Regione 175 milioni e 200 interventi
Con l'estate ormai entrata nel vivo e la stagione turistica ai nastri di partenza, la Regione Calabria rilancia la sua strategia per migliorare la qualità ambientale e tutelare l'immagine delle località balneari. Il punto è stato fatto oggi nella Cittadella regionale di Catanzaro nel corso di due incontri presieduti dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto
Esulta il sindaco Gentile: «L'ottenimento di questo finanziamento rappresenta il riconoscimento del lavoro svolto dall'amministrazione comunale e della credibilità progettuale dimostrata dagli uffici dell'ente»
Palazzo De Nobili prova a blindare l'affidamento in house con una motivazione rafforzata: nel dossier il confronto con le gare di Arezzo e Gioia del Colle per dimostrare costi inferiori e maggiore convenienza rispetto al mercato
Tornano i riferimento alle testate “nemiche” nonostante in molti sostengano che Futuro Nazionale sia un fenomeno creato proprio dai media. Polemico anche il deputato lametino che con le sue citazioni è arrivato sulle cronache nazionali: non ci era riuscito neanche quando aveva presentato la fondamentale proposta di legge sull’istituzione della giornata della sartoria italiana
Occhiuto convoca prefetti, procure e sindaci: «Controlli più severi per garantire un mare pulito». L’assessore Montuoro: «Installate sonde su 70 depuratori della fascia costiera per monitorarne il funzionamento 24 ore su 24»
Il finanziamento richiesto al Governo non esaurisce il progetto (per il quale servono 4 milioni), ma secondo l’esecutivo rappresenta una occasione immediata per aprire il cantiere e dare avvio a un percorso di riqualificazione più ampio, il cui completamento richiederà ulteriori fonti di finanziamento
A un anno dalle elezioni comunali, il bilancio dell'esperienza amministrativa del centrosinistra divide la città. Le dinamiche consiliari che il sindaco aveva promesso di superare sono riemerse sin dall’inizio della consiliatura, mentre il cambiamento annunciato nel 2022 resta al centro del confronto politico
Il timore che il partito cada sempre più nel baratro alimenta le discussioni su un problema divenuto strutturale. Nessuno ha il coraggio di puntare il dito verso Irto pubblicamente, da cui si aspettano risposte in conferenze stampa e non preconfezionate. E in gran segreto si sussurra un nome...
Dal torneo internazionale di Wushu ai Campionati Regionali di Salto Ostacoli, passando per il Festival del Lamento e il congresso Uiltec, la città registra un forte afflusso di visitatori e strutture ricettive vicine al sold out
Massimo Cristiano, Carmine Villella e Donatella Amicarelli seguono Furgiuele e aderiscono al partito dell’ex generale. «Il sindaco Murone avvisato da tempo, la nostra scelta non modificherà gli equilibri nella maggioranza»
Assemblea partecipata del Movimento per il rilancio nella Sala Verde della Cittadella regionale. Da infrastrutture e mobilità a sanità e turismo, istituzioni e territorio rilanciano una visione condivisa per la "Calabria media". Il vicepresidente Mancuso: «Serve passare dalle idee ai fatti»
I Tis stamattina davanti a Palazzo Campanella, poi l’incontro con il presidente dell’assemblea Cirillo e l’assessore Calabrese. Il provvedimento interessa una platea di 938 persone e prevede assunzioni negli enti, incentivi economici fino a 40mila euro e misure di riqualificazione professionale