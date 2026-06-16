Depurazione, dalla Regione 175 milioni e 200 interventi

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Con l'estate ormai entrata nel vivo e la stagione turistica ai nastri di partenza, la Regione Calabria rilancia la sua strategia per migliorare la qualità ambientale e tutelare l'immagine delle località balneari. Il punto è stato fatto oggi nella Cittadella regionale di Catanzaro nel corso di due incontri presieduti dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto