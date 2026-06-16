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Società

Depurazione, dalla Regione 175 milioni e 200 interventi

Con l'estate ormai entrata nel vivo e la stagione turistica ai nastri di partenza, la Regione Calabria rilancia la sua strategia per migliorare la qualità ambientale e tutelare l'immagine delle località balneari. Il punto è stato fatto oggi nella Cittadella regionale di Catanzaro nel corso di due incontri presieduti dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto

16 giugno, 2026
ULTIMA ORA
tutela ambientale

Stalettì ottiene 950 mila euro per depurazione e rete fognaria: fondi regionali per il rilancio del sistema idrico

Esulta il sindaco Gentile: «L'ottenimento di questo finanziamento rappresenta il riconoscimento del lavoro svolto dall'amministrazione comunale e della credibilità progettuale dimostrata dagli uffici dell'ente»
Redazione
Stalettì ottiene 950 mila euro per depurazione e rete fognaria: fondi regionali per il rilancio del sistema idrico\n
La relazione

Catanzaro Servizi, il “verde” torna in Consiglio: il Comune riscrive la delibera dopo i rilievi dell’AGCM

Palazzo De Nobili prova a blindare l'affidamento in house con una motivazione rafforzata: nel dossier il confronto con le gare di Arezzo e Gioia del Colle per dimostrare costi inferiori e maggiore convenienza rispetto al mercato
Bruno Mirante
Catanzaro Servizi, il “verde” torna in Consiglio: il Comune riscrive la delibera dopo i rilievi dell’AGCM\n
Futuro nazionale

Vannacci e Furgiuele mettono all’indice i giornalisti: così la nuova destra riscopre camerati e liste di proscrizione

Tornano i riferimento alle testate “nemiche” nonostante in molti sostengano che Futuro Nazionale sia un fenomeno creato proprio dai media. Polemico anche il deputato lametino che con le sue citazioni è arrivato sulle cronache nazionali: non ci era riuscito neanche quando aveva presentato la fondamentale proposta di legge sull’istituzione della giornata della sartoria italiana
Massimo Clausi
Vannacci\u00A0e Furgiuele mettono all’indice i giornalisti: così la nuova destra riscopre camerati e liste di proscrizione\n
Politica

Giriflaco, il coordinatore provinciale del M5S interviene sulla possibile installazione di ulteriori quattro pale eoliche

Per Stranieri «il territorio, già pieno di altri aerogeneratori, rischia letteralmente di “soffocare” in maniera irrimediabile»
Redazione
Giriflaco,\u00A0il coordinatore provinciale del M5S interviene sulla possibile installazione di ulteriori quattro pale eoliche\n

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vertice al palazzo di Governo

Criticità nel Capoluogo: incontro in Prefettura tra i consiglieri comunali di Fi e il capo di gabinetto

Al centro del colloquio anche i problemi igienico-sanitari nei quattro cimiteri della città e nel sistema fognario dei quartieri più periferici
Redazione
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amministrazione locale

Consiglio comunale di Catanzaro convocato in seduta urgente per il 17 e 18 giugno

Tra i punti all’ordine del giorno anche l’affidamento in house providing alla società Catanzaro Servizi S.p.a.
Redazione
Consiglio comunale di Catanzaro convocato in seduta urgente per il 17 e 18 giugno\n
Obiettivo mare pulito

Depurazione, dalla Regione 175 milioni di euro per quasi 200 interventi in tutta la Calabria

Occhiuto convoca prefetti, procure e sindaci: «Controlli più severi per garantire un mare pulito». L’assessore Montuoro: «Installate sonde su 70 depuratori della fascia costiera per monitorarne il funzionamento 24 ore su 24»
Bruno Mirante
Depurazione, dalla Regione 175 milioni di euro per quasi 200 interventi in tutta la Calabria\n
lavori pubblici

Catanzaro, la giunta punta sullo stadio Verdoliva di Gagliano: candidatura da 1,7 milioni al bando “Sport e Periferie” 

Il finanziamento richiesto al Governo non esaurisce il progetto (per il quale servono 4 milioni), ma secondo l’esecutivo rappresenta una occasione immediata per aprire il cantiere e dare avvio a un percorso di riqualificazione più ampio, il cui completamento richiederà ulteriori fonti di finanziamento
Bru. Mir.
Catanzaro, la giunta punta sullo stadio\u00A0Verdoliva di Gagliano: candidatura da 1,7 milioni al bando “Sport e Periferie”\u00A0\n
Politica

Secondo Pronto Soccorso a Catanzaro, l’avvocato Pitaro chiede carte ed elaborati progettuali

Per il professionista l’obiettivo è quello di permettere alla comunità di visionare un progetto essenziale per la sanità catanzarese e per la salute della comunità
Francesco Graziano
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gli eletti

Davoli, il sindaco Papaleo presenta i componenti della nuova giunta comunale

Salvatore Pittelli è stato nominato vicesindaco. A rappresentare le forze di minoranza in Consiglio Comunale saranno Vittorio Procopio, Sabrina Codispoti, Andrea Timpano e Irene Lancillotti.
Francesco Mazzoleni
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I cicloni

Maltempo Catanzaro, aiuti alle imprese agricole. Ferro ringrazia il ministro Lollobrigida: «Risposta concreta alle comunità colpite»

Riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi meteorologici che hanno colpito la Calabria tra gennaio e febbraio. «Dalla Regione un importante lavoro istruttorio»
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Diritti civili: Catanzaro unica città a rappresentare il Sud a Leaders for change 2026

La delegata del sindaco, Palaia, ha relazionato nel panel Smart & Inclusive Cities citando il prossimo Pride ma anche l’impegno dell’amministrazione durante l’intero arco dell’anno

Redazione
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L’iniziativa

Vittime della criminalità, Polimeni: «Enti pubblici assumano dall’elenco regionale, atto di giustizia sociale»

Comuni, Province, Aziende sanitarie ed enti strumentali possono procedere ad assunzioni dirette. Lo prevede la norma: «Risponde a criteri di economicità ed efficienza»
Redazione
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verso le comunali

Comune di Catanzaro, un'amministrazione nata stanca. E ora Fiorita chiede altri cinque anni

A un anno dalle elezioni comunali, il bilancio dell'esperienza amministrativa del centrosinistra divide la città. Le dinamiche consiliari che il sindaco aveva promesso di superare sono riemerse sin dall’inizio della consiliatura, mentre il cambiamento annunciato nel 2022 resta al centro del confronto politico
Bruno Mirante
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l’intervento

Elezioni a Crotone, Napoli: «Il centrosinistra penalizzato dall'assenza di una proposta politica»

L’analisi dell’ex consigliere regionale che traccia un bilancio impietoso dopo l'ultima tornata elettorale: astensionismo record, emorragia di giovani e partiti ridotti a "contenitori elettorali"
Giuseppe Napoli*
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Radici

Salvare il dialetto calabrese con i fumetti, l’iniziativa di un docente di Lamezia: «La nostra lingua deve continuare a vivere»

Con le sue animazioni l’insegnante si rivolge soprattutto ai ragazzi: «Hanno il mondo intero a portata di clic ma rischiano di perdere il contatto con la terra che calpestano»
Redazione Cultura
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situazione preoccupante

Emergenza fogna negli immobili Aterp ad Aranceto, Veraldi: «Servono interventi urgenti e soluzioni definitive»

La denuncia del consigliere comunale:  «Ci troviamo di fronte a una condizione non più tollerabile»
Redazione
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Sacal, Bevilacqua: «Il Comune di Lamezia Terme torni protagonista nella governance»

Il consigliere regionale: «Continuerò a sostenere con forza, ogni iniziativa utile a garantire che il Comune sia protagonista attivo e non semplice spettatore del futuro della società»
Redazione
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scenari

Si dimettono i segretari del Pd Marche e Veneto. E in Calabria le chat sono bollenti

Il timore che il partito cada sempre più nel baratro alimenta le discussioni su un problema divenuto strutturale. Nessuno ha il coraggio di puntare il dito verso Irto pubblicamente, da cui si aspettano risposte in conferenze stampa e non preconfezionate. E in gran segreto si sussurra un nome...
Antonio Clausi
Si dimettono i segretari del Pd Marche e Veneto. E in Calabria le chat sono bollenti\n
l’intervento

Catanzaro verso il tutto esaurito, Costantino: «Eventi sportivi, culturali e congressuali trainano il turismo»

Dal torneo internazionale di Wushu ai Campionati Regionali di Salto Ostacoli, passando per il Festival del Lamento e il congresso Uiltec, la città registra un forte afflusso di visitatori e strutture ricettive vicine al sold out
Redazione
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Dai turisti finlandesi a 5 secoli di tradizioni arbëreshë: così Platania, Santa Sofia d’Epiro e Africo provano a resistere

Turismo, identità e rinascita dopo il commissariamento: a Buongiorno in Calabria Davide Esposito, Daniele Atanasio Sisca e Domenico Modaffari raccontano storie di riscatto e speranza dalla Calabria 
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Assemblea partecipata del Movimento per il rilancio nella Sala Verde della Cittadella regionale. Da infrastrutture e mobilità a sanità e turismo, istituzioni e territorio rilanciano una visione condivisa per la "Calabria media". Il vicepresidente Mancuso: «Serve passare dalle idee ai fatti»
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