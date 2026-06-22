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Politica

Il sindaco di Serra: «Ecco perchè andremo con Catanzaro»

Dopo la sua rielezione a sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari rilancia la battaglia politica per lasciare, con altri comuni dell’entroterra, la provincia vibonese per rientrare in quella di Catanzaro.

22 giugno, 2026
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serra san bruno
ULTIMA ORA
Questione aperta

Sanità, estate difficile per Occhiuto (che attacca i sindacati): mancano medici e il Pnrr mette a rischio le Case della Salute

La riforma Schillaci si è arenata, tra botta e risposta in Calabria restano dubbi sulla piena operatività delle 63 strutture previste. Il leghista Stefani, governatore del Veneto, ha fatto direttamente un'intesa con le associazioni. Cosa succederà nella nostra regione?
Massimo Clausi
Sanità, estate difficile per Occhiuto (che attacca i sindacati): mancano medici e il Pnrr mette a rischio le Case della Salute\n
Nulla di fatto

Niente ribaltone in Calabria: bocciati i ricorsi sui seggi in Consiglio regionale, resta tutto uguale

Finisce la battaglia giudiziaria sulla ripartizione degli scranni a Palazzo Campanella. Il Consiglio di Stato dà ragione al Tar: restano in Aula Pitaro, Rosa, Falcomatà e Greco e non cambia la maggioranza
Redazione Politica
Niente ribaltone in Calabria: bocciati i ricorsi sui seggi in Consiglio regionale, resta tutto uguale
l’intervento

Dall’asilo nido di Lido al calendario di eventi per il centro storico, Carpino: «Lo sguardo ampio dell’Amministrazione, rivolto alla città nel suo complesso»

Il consigliere del gruppo del sindaco rilancia “Vivi il Centro”, il calendario di eventi si susseguiranno fino all’8 agosto nel cuore di Catanzaro: «Iniziativa che ha l’ambizione di andare oltre la semplice rassegna estiva ma punta a restituire vitalità alla città vecchia» 
Redazione
Dall’asilo nido di Lido al calendario di eventi per il centro storico, Carpino:\u00A0«Lo sguardo ampio dell’Amministrazione, rivolto alla città nel suo complesso»\n
Politica

Associazione ex parlamentari, Pino Soriero è il nuovo presidente: «Siamo una risorsa della Repubblica»

L’ex sottosegretario ai Trasporti del governo Prodi, eletto all’unanimità, succede al compianto Giuseppe Gargani
Redazione
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verso lo sgombero

Campo Rom di Scordovillo, vertice in Prefettura: dopo il trasferimento delle famiglie inizierà la demolizione

Alla riunione hanno preso parte il sottosegretario Wanda Ferro e il presidente della Regione Roberto Occhiuto: tutti i dettagli
Redazione
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Politica

Disagi alla Guardia medica di Santa Maria di Catanzaro, la soddisfazione di Sinistra Italiana dopo l’intervento dell’Asp

«Esempio virtuoso di come il dialogo tra istituzioni e rappresentanze politiche possa tradursi in azioni efficaci nell'interesse della collettività»

Disagi alla Guardia medica di Santa Maria di Catanzaro, la soddisfazione di Sinistra Italiana dopo l’intervento dell’Asp
Nuove opere

Catanzaro, nuovo asilo nido nel quartiere Lido. Bosco: «Scelta dal valore sociale storico»

Gli istituti passano da uno a quattro assecondando una logica «policentrica. Ogni giovane coppia con bambini potrà quindi avere il servizio che le occorre»
Redazione
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verso le comunali

L’avvocato Pitaro scende in campo in vista delle amministrative e presenta il suo movimento “Punto di svolta”

Nel centrosinistra qualcosa si muove: l’ex consigliere regionale lancia la sfida per «ridare slancio all'orgoglio di vivere nel capoluogo della Calabria e in una città importante del Mezzogiorno»
Redazione
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Ambiente

Basso Ionio Catanzarese, 9 milioni per il nuovo depuratore consortile: finanziamento completato. Il sindaco di Davoli Papaleo: «Opera strategica per il territorio»

Le nuove risorse assegnate dalla Regione, nell'ambito del programma di ammodernamento della depurazione in Calabria, si aggiungono ai fondi già disponibili e consentono di avviare la fase decisiva dell'intervento che coinvolge Soverato, Davoli, Satriano e San Sostene
Francesco Mazzoleni
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il congresso

Catanzaro, Davide Zicchinella è il primo segretario provinciale di Sinistra Italiana

L’ex sindaco di Sellia e Simeri Crichi guiderà il partito di Fratoianni. Durante l’assemblea è emersa l’esigenza di una alleanza "più ampia possibile" in vista delle Comunali 2027
Redazione
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L’iniziativa

Stop ai sottosegretari, il centrosinistra si mobilita per la raccolta firme: «Nelle piazze per informare i cittadini e raccogliere adesioni»

Secondo gli esponenti della minoranza si registra un crescente sostegno proposta di legge di iniziativa popolare che punta ad abolire la nuova figura istituzionale. «Figura abolita nel 2012»
Redazione
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Area urbana

Parco Li Comuni a Catanzaro, accordo Comune-Cai. Serò: «Un altro tassello per il recupero del polmone verde»

La riflessione del consigliere comunale attento alla ripresa dell’area verde colpita nel 2021 da un vasto incendio. «Un altro tassello al percorso di rinascita e valorizzazione»
Redazione
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Politica

Fiorita al congresso di Sinistra Italiana: «La mia è una giunta di sinistra, sinistra. Mai svenduti i nostri valori»

Il primo cittadino ha espresso l'auspicio di poter tornare alla guida della città anche nella prossima consiliatura: «Entrare nuovamente a Palazzo De Nobili cantando Bella ciao con ciascuno di voi»
Bruno Mirante
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Roghi sospetti

Incendi terreni Lo Moro, la solidarietà della Cgil: «Un fatto che non può lasciare indifferenti, si faccia luce con la massima attenzione»

Il segretario dell’Area Vasta Enzo Scalese esprime preoccupazione per i due atti registrati a poca distanza. «Chi svolge attività politica deve operare serenamente»
Redazione
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L’intervista

I love Catanzaro, il sindaco di Serra non molla: «Non era una trovata elettorale, lasciare Vibo resta l’obiettivo»

Alfredo Barillari inizia il secondo mandato ribadendo l’intenzione di lasciare la provincia vibonese per tornare sotto l’ala del capoluogo regionale: «Ho già avuto contatti informali con la commissione Affari territoriali. Ma prima un referendum, i cittadini devono pronunciarsi»
Enrico De Girolamo
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il dibattito

Futuro Nazionale: «Difendiamo la memoria del Pugliese, il Policlinico sia un’eccellenza e non una scusa per smantellare il centro storico»

Il Comitato n. 345 del movimento del generale Vannacci interviene nel dibattito sulla riorganizzazione ospedaliera del capoluogo: «Il vero male è la carenza cronica di personale sanitario, certificata dal rapporto Istat 2026, non la storia dei nostri quartieri»
Redazione
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la consegna

Provincia, al via i lavori di messa in sicurezza della S.P. 17: una delle principali via di accesso alla città di Catanzaro. Investimento complessivo di oltre 900 mila euro

L’intervento si è reso necessario a seguito dei fenomeni di dissesto che hanno interessato il versante a valle della carreggiata, causando il cedimento di una porzione del muro di sostegno e determinando condizioni di criticità per la sicurezza della circolazione
Redazione
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viale crotone

Terminati i lavori di costruzione del primo asilo pubblico nel quartiere Lido, Fiorita: «Catanzaro recupera un gap storico»

Il primo cittadino: «Impegno senza precedenti di questa amministrazione per le famiglie. Quando terminerà il mio mandato la città ne avrà quattro»
Terminati i lavori di costruzione del primo asilo pubblico nel quartiere Lido, Fiorita: «Catanzaro recupera un gap storico»\n
Senza diritti

Disabili gravissimi esclusi dai contributi, Alecci attacca la Regione: «Famiglie povere abbandonate a se stesse»

Il consigliere regionale del Pd denuncia l'esclusione dai sostegni economici di nuclei familiari con Isee inferiori a 7mila euro: «Nel 2024 una mia mozione approvata all'unanimità aveva ampliato la platea dei beneficiari, oggi siamo di nuovo al punto di partenza»
Redazione Politica
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Nuovo ospedale di Catanzaro, lo scontro si infiamma: botta e risposta PD-Tallini sul futuro presidio sanitario

La questione ospedaliera nel capoluogo riflette visioni diverse sullo sviluppo urbanistico, con il Consiglio comunale come campo di confronto tra Germaneto e Pugliese
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Tallini: «Diktat romano per una gigantesca colata di cemento a Germaneto»

L’ex presidente del consiglio regionale ipotizza un ‘patto segreto’ PD-Forza Italia per le analogie politiche sulle nuove strutture sanitarie di Cosenza e Catanzaro

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«Interferenze inaccettabili da Roma: PD sappia che le decisioni le prenderemo a Catanzaro»

Dura nota dei consiglieri Corsi, Costa, Laudadio, Mancuso, Scarpino, Serò e Veraldi

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Intervista al Sindaco

Montepaone, inizia l’era Migliarese 3.0: «Democrazia viva anche con la lista unica»

Lo storico tris del primo cittadino tra la scommessa vinta del quorum e cantieri milionari. Dalle tasse sospese per i balneari al piano speciale contro il collasso estivo: ecco la nuova consiliatura

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La precisazione

Operazione Artemis II, il sindaco di Maida: «Il Comune è totalmente estraneo ai fatti contestati»

Il primo cittadino Salvatore Paone interviene dopo l'operazione della Dda di Catanzaro: «Il Comune non ha mai bandito le gare citate ed è totalmente estraneo ai fatti oggetto dell'inchiesta»
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