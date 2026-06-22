Il sindaco di Serra: «Ecco perchè andremo con Catanzaro»
Dopo la sua rielezione a sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari rilancia la battaglia politica per lasciare, con altri comuni dell’entroterra, la provincia vibonese per rientrare in quella di Catanzaro.
La riforma Schillaci si è arenata, tra botta e risposta in Calabria restano dubbi sulla piena operatività delle 63 strutture previste. Il leghista Stefani, governatore del Veneto, ha fatto direttamente un'intesa con le associazioni. Cosa succederà nella nostra regione?
Finisce la battaglia giudiziaria sulla ripartizione degli scranni a Palazzo Campanella. Il Consiglio di Stato dà ragione al Tar: restano in Aula Pitaro, Rosa, Falcomatà e Greco e non cambia la maggioranza
Il consigliere del gruppo del sindaco rilancia “Vivi il Centro”, il calendario di eventi si susseguiranno fino all’8 agosto nel cuore di Catanzaro: «Iniziativa che ha l’ambizione di andare oltre la semplice rassegna estiva ma punta a restituire vitalità alla città vecchia»
Le nuove risorse assegnate dalla Regione, nell'ambito del programma di ammodernamento della depurazione in Calabria, si aggiungono ai fondi già disponibili e consentono di avviare la fase decisiva dell'intervento che coinvolge Soverato, Davoli, Satriano e San Sostene
Alfredo Barillari inizia il secondo mandato ribadendo l’intenzione di lasciare la provincia vibonese per tornare sotto l’ala del capoluogo regionale: «Ho già avuto contatti informali con la commissione Affari territoriali. Ma prima un referendum, i cittadini devono pronunciarsi»
Il Comitato n. 345 del movimento del generale Vannacci interviene nel dibattito sulla riorganizzazione ospedaliera del capoluogo: «Il vero male è la carenza cronica di personale sanitario, certificata dal rapporto Istat
2026, non la storia dei nostri quartieri»
L’intervento si è reso necessario a seguito dei fenomeni di dissesto che hanno interessato il versante a valle della carreggiata, causando il cedimento di una porzione del muro di sostegno e determinando condizioni di criticità per la sicurezza della circolazione
Il consigliere regionale del Pd denuncia l'esclusione dai sostegni economici di nuclei familiari con Isee inferiori a 7mila euro: «Nel 2024 una mia mozione approvata all'unanimità aveva ampliato la platea dei beneficiari, oggi siamo di nuovo al punto di partenza»