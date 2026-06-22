Gastronomia sostenibile, iniziativa al San Vitaliano
Medicina, nutrizione e cultura del cibo, il Centro Clinico San Vitaliano di Catanzaro ha celebrato la Giornata della Gastronomia Sostenibile regalando ai pazienti della struttura un momento di leggerezza e condivisione.
Dopo il solstizio d’estate, la provincia catanzarese continuerà a vivere giornate prevalentemente stabili, ma tra oggi e i prossimi giorni non mancheranno annuvolamenti e precipitazioni locali nelle aree interne, con temperature leggermente superiori alle medie del periodo
Un’iniziativa che ha trasformato gli spazi educativi dell’asilo del paesino catanzarese in una piccola pinacoteca, dimostrando come l’arte possa diventare un linguaggio accessibile fin dalla prima infanzia e un momento di aggregazione tra grandi e piccini.
All’incontro a Catanzaro hanno preso parte la sottosegretaria Ferro e il presidente Occhiuto. Obiettivo delineare i prossimi passaggi per la definitiva delocalizzazione dei nuclei familiari e la demolizione delle dimore fatiscenti
“Whistle Monitor” è la prima mappatura sull’accessibilità e trasparenza in tema di whistleblowing. Nella nostra regione rilevati punteggi tra i più bassi: bene alcune università, zero per Asp di Vibo e Comune di Cosenza
L'iniziativa si svolgerà dal lunedì al sabato, dalle ore 8:30/9:00 alle ore 17:30, presso lo spazio multifunzionale di via Discesa Carbone, con l'obiettivo di offrire ai giovani del territorio un’esperienza educativa
L’assessore Furrer: «Non ci sarà l'International Street Food che pure aveva riscosso un grande successo. Ma quest’anno abbiamo scelto un vero e proprio identity food, un evento incentrato sulla pitta catanzarese e sulla nostra identità»
La storia di un 33enne di Sellia Marina che, grazie al Ser.D. e all'Unità di Strada della Cooperativa Zarapoti, è riuscito a uscire dal tunnel di eroina e cocaina. Oggi lavora e lancia un appello ai giovani: «Non abbiate paura di chiedere aiuto»
L’ex magistrato racconta il maxiprocesso mettendo al centro tutti i protagonisti che portarono di fatto al riconoscimento dell’esistenza di Cosa Nostra con l’obiettivo di restituire la dimensione umana, oltre che storica e giudiziaria a una pagina decisiva di storia
Dopo i forti temporali e le grandinate che hanno interessato le aree montuose e pre-silane nei giorni scorsi, l’anticiclone torna a rafforzarsi anche sul Catanzarese. Da oggi temperature in graduale aumento, con valori fino a 30-32°C su coste e pianure e punte di 33-34°C nell’Istmo
Dopo essere stato ospite del progetto Sprar/Sai, il 38enne oggi lavora in una pizzeria e aiuta i migranti appena arrivati facendo da mediatore culturale. Una storia di inclusione sociale e integrazione nel borgo catanzarese sempre attento all’inclusione
La Perla del Tirreno pronta ad ospitare l'anteprima della kermesse con 150 produttori, degustazioni, show cooking e incontri. L'iniziativa segna l'avvio del percorso verso il Salone del Gusto di Torino. L’assessore regionale Gallo: «Raccontiamo la ricchezza della Calabria»
A livello nazionale la rete coinvolge un Comune su quattro, emergono criticità per le donne. Rosanna Rabuano (Libertà civili e Immigrazione Ministero dell’Interno): «Un'alleanza tra Stato, enti locali, terzo settore e comunità, che anche l'Europa ci prende a modello»