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Società

Gastronomia sostenibile, iniziativa al San Vitaliano

Medicina, nutrizione e cultura del cibo, il Centro Clinico San Vitaliano di Catanzaro ha celebrato la Giornata della Gastronomia Sostenibile regalando ai pazienti della struttura un momento di leggerezza e condivisione.

22 giugno, 2026
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Catanzaro
ULTIMA ORA
le previsioni

Meteo Catanzaro, settimana estiva con instabilità e possibili rovesci nelle ore pomeridiane

Dopo il solstizio d’estate, la provincia catanzarese continuerà a vivere giornate prevalentemente stabili, ma tra oggi e i prossimi giorni non mancheranno annuvolamenti e precipitazioni locali nelle aree interne, con temperature leggermente superiori alle medie del periodo
Salvatore Lia
Meteo Catanzaro, settimana estiva con instabilità e possibili rovesci nelle ore pomeridiane\n
Società

Lamezia, un musical tra storia e archeologia

Lamezia, un musical tra storia e archeologia
Il progetto

Vallefiorita, da Monet a Pollock: piccoli artisti conquistano i cuori degli adulti con “Un Nido d'Arte”

Un’iniziativa che ha trasformato gli spazi educativi dell’asilo del paesino catanzarese in una piccola pinacoteca, dimostrando come l’arte possa diventare un linguaggio accessibile fin dalla prima infanzia e un momento di aggregazione tra grandi e piccini.
Gabriella Chiarella
Vallefiorita, da Monet a Pollock: piccoli artisti conquistano i cuori degli adulti\u00A0con “Un Nido d'Arte”\n
Processo in corso

Campo rom di Scordovillo, riunione in Prefettura per fare il punto e accelerare i tempi di smantellamento

All’incontro a Catanzaro hanno preso parte la sottosegretaria Ferro e il presidente Occhiuto. Obiettivo delineare i prossimi passaggi per la definitiva delocalizzazione dei nuclei familiari e la demolizione delle dimore fatiscenti
Redazione Attualità
Campo rom di Scordovillo, riunione in Prefettura per fare il punto e accelerare i tempi di smantellamento\n

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Politica

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22 giugno 2026
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Società

Gastronomia sostenibile, iniziativa al San Vitaliano

22 giugno 2026
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Conferenza stampa in Cittadella

Calabria, terra di amari e distillati: viene da qui ormai metà della produzione italiana

Presentata la terza edizione del Fuscaldo Sun Spirit, alla presenza dell’assessore Gallo, del sindaco Middea e del direttore dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli Trapuzzano

Nico De Luca
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Il dato

Illeciti nella pubblica amministrazione, in Calabria solo tre enti su 20 tutelano chi vuole segnalare: il report di Libera

“Whistle Monitor” è la prima mappatura sull’accessibilità e trasparenza in tema di whistleblowing. Nella nostra regione rilevati punteggi tra i più bassi: bene alcune università, zero per Asp di Vibo e Comune di Cosenza
Redazione Attualità
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Al vertice

Catanzaro, Giuseppe Donato è il nuovo amministratore unico di Amc: rinnovato anche il collegio sindacale

Si è svolta l’assemblea dei soci. Il sindaco Nicola Fiorita ha recepito l’indicazione: «Profilo scelto per merito sulla base delle comprovate competenze tecniche e gestionali»
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Nuova stagione

Il solstizio dà il benvenuto all’estate, oggi è il giorno più lungo dell’anno: ecco cosa accade

Cade il 21 giugno alle 10,24. Il sole sorge alle 05.36 e tramonta alle 20.51, regalandoci così 15 ore e 15 minuti di luce
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Tiriolo, la domenica del Vancale: tra appartenenza, memoria e continuità

Il Festival, diretto da Erminia Fioti, ha per tema “Avvolti” ed è dedicato al manufatto simbolo della tradizione tessile locale

Chiara Paone
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Nuove opere

Asilo nido a Catanzaro, passati da uno a cinque: «Investimento rivolto ai giovani, alle famiglie e all’intera comunità»

La struttura è stata inaugurata nel quartiere Lido e si aggiunge a quelle già operative di Piano Casa, Cavita/Mater Domini, Siano. La soddisfazione dei consiglieri Caviano e Capellupo
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Al via il Campus DesTEENazione Catanzaro: due settimane di crescita, divertimento e partecipazione per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 14 anni 

L'iniziativa si svolgerà dal lunedì al sabato, dalle ore 8:30/9:00 alle ore 17:30, presso lo spazio multifunzionale di via Discesa Carbone, con l'obiettivo di offrire ai giovani del territorio un’esperienza educativa
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Iniziativa solidale

Ludopatia, microcriminalità, usura e sovraindebitamento: un pool di esperti disponibili gratuitamente

Il Lions Club Rupe Ventosa di Catanzaro lancia una iniziativa a largo raggio per intercettare i bisogni della gente comune nell’ottica del servizio 

Nico De Luca
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la festa per il santo patrono

Pitta Days e San Vitaliano, Catanzaro scommette sulla sua identità. Due giorni per raccontare la città attraverso sapori, tradizioni e imprese locali

L’assessore Furrer: «Non ci sarà l'International Street Food che pure aveva riscosso un grande successo. Ma quest’anno abbiamo scelto un vero e proprio identity food, un evento incentrato sulla pitta catanzarese e sulla nostra identità»
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Storie

Dal vortice della droga al lavoro, la rinascita di Domenico: «Gli operatori della Zarapoti sono stati i miei angeli»

La storia di un 33enne di Sellia Marina che, grazie al Ser.D. e all'Unità di Strada della Cooperativa Zarapoti, è riuscito a uscire dal tunnel di eroina e cocaina. Oggi lavora e lancia un appello ai giovani: «Non abbiate paura di chiedere aiuto»
Redazione
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“’U Maxi”, Pietro Grasso nel suo nuovo libro racconta il processo che cambiò la storia d’Italia

L’ex magistrato racconta il maxiprocesso mettendo al centro tutti i protagonisti che portarono di fatto al riconoscimento dell’esistenza di Cosa Nostra con l’obiettivo di restituire la dimensione umana, oltre che storica e giudiziaria a una pagina decisiva di storia
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La prima prova

Maturità Catanzaro, il presidente della Provincia agli studenti: «Portate con voi il valore dell’impegno e della conoscenza»

Un “in bocca al lupo” dal rappresentante istituzionale per gli studenti che oggi si apprestano a svolgere la prima prova. «Percorso fondamentale nella crescita di ogni persona»
Redazione
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Maturità 2026

Catanzaro, prova d’Italiano allo scientifico Fermi : «Emozionante vederli oggi rispetto alle titubanze del primo anno»

Le riflessioni della professoressa Nicotera, collaboratrice della dirigente scolastica Falbo. «C’è anche parecchia fragilità causata dagli infiniti strumenti e stimoli che questi ragazzi possiedono»

Nico De Luca
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Caldo in aumento nel Catanzarese: nel weekend temperature fino a 34°C, ma senza eccessi

Dopo i forti temporali e le grandinate che hanno interessato le aree montuose e pre-silane nei giorni scorsi, l’anticiclone torna a rafforzarsi anche sul Catanzarese. Da oggi temperature in graduale aumento, con valori fino a 30-32°C su coste e pianure e punte di 33-34°C nell’Istmo
Salvatore Lia
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Il riscatto

Nasce a Catanzaro una rete tra imprese e giustizia minorile per costruire il reinserimento sociale

Il progetto è stato promosso da Confartigianato Imprese Catanzaro insieme alla Camera Penale “A. Cantàfora”. Coinvolge gli istituti penali minorili del territorio per favorire l’inclusione lavorativa 
Redazione
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Storie

Dal Pakistan a Badolato, 14 anni dopo Muneeb Shahzad diventa cittadino italiano: «Qui ho trovato una vera casa»

Dopo essere stato ospite del progetto Sprar/Sai, il 38enne oggi lavora in una pizzeria e aiuta i migranti appena arrivati facendo da mediatore culturale. Una storia di inclusione sociale e integrazione nel borgo catanzarese sempre attento all’inclusione
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Nuvola Comics 2026: a Catanzaro arriva Diabolik per rubare un’opera di Rotella

A Palazzo De Nobili presentata la terza edizione della kermesse che animerà il capoluogo di regione per i tre giorni del prossimo fine settimana 

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