Occhiuto ancora tra i governatori più amati d'Italia

La deputata cinquestelle chiede al ministero dell'Interno e quello dei Trasporti di verificare la presenza di imbarcazioni utilizzate per il trasporto di mezzi e materiali militari: «Non è tollerabile»
L’esponente dell'opposizione analizza la crisi del Comune dopo l'ultimatum sul rendiconto 2025: «Disavanzo da 50 milioni, il sindaco Murone apra subito una verifica. Su Sacal e aeroporto Lamezia è rimasta ai margini»
Conferenza stampa dell’opposizione dopo il Sì alla consultazione popolare sulle modifiche dello Statuto: «Ora la palla passa a Occhiuto: può tornare in Aula e cancellare la riforma co avviare immediatamente l'iter per indire il referendum»
Fissata una conferenza stampa con i legali che curato hanno il ricorso. La minoranza: «Occhiuto oltre a noi voleva zittire anche i calabresi, ma gli è andata male». Resta il problema della posizione dell'unico sottosegretario già nominato: Ettore Figliolia
Il provvedimento è passato in giunta nei giorni scorsi. Il dato è emerso nel corso di riunioni con l’assessore alla Programmazione, la scadenza del 31 dicembre non sarebbe stata rispettata. Le risorse spostate su progetti per la mitigazione del rischio idrogeologico
La città calabrese è fra le prime nelle quali Futuro Nazionale ha un gruppo consiliare e un assessore. La loro presenza è sgradita al centrodestra tradizionale che però non vuole dirlo apertamente. Da qui l'incomprensibile conferenza stampa del sottosegretario Wanda Ferro...
Per il presidente dell’ente intermedio Mormile: «prosegue il programma di interventi che questa Amministrazione ha avviato per restituire sicurezza alle strade provinciali colpite dagli eventi alluvionali degli ultimi anni»