Social
Home page>Video>Sport>Serie D, il Sambiase rip...

24 ORE ALL NEWS

Video

Sport

Serie D, il Sambiase riparte dalle riconferme

Il Sambiase riparte nel segno della continuità: confermati Tony Lio in panchina e il tandem Samele-Porpora per costruire la squadra della Serie D 2026-2027

6 luglio, 2026
Tag
serie d
ULTIMA ORA
Le trattative

Calciomercato Catanzaro, Di Nardo in cima alla lista: i giallorossi puntano sull’ex attaccante di Gorgone

La punta è il primo nome sul taccuino di Polito per completare il reparto offensivo. Il tecnico lo conosce bene per averlo già allenato in Abruzzo, ma sul giocatore c'è anche il Frosinone
Giampaolo Cristofaro
Calciomercato Catanzaro, Di Nardo in cima alla lista: i giallorossi puntano sull’ex attaccante di Gorgone\n
Il profilo

Chi è Giorgio Gorgone, il nuovo volto del Catanzaro: idee, filosofia di gioco e moduli del tecnico romano con la passione per Heidegger

Pressione alta, gioco di posizione e flessibilità tattica sono i pilastri del suo calcio. Il tecnico di Centocelle è anche un appassionato di filosofia: il tedesco Martin Heidegger è l'autore che più ha influenzato il suo modo di vedere lo sport e la vita
Redazione Sport
Chi è Giorgio Gorgone, il nuovo volto del Catanzaro: idee, filosofia di gioco\u00A0e moduli del tecnico romano con la passione\u00A0per Heidegger\n
il punto

Cantieri al Ceravolo, Fiorita detta la linea sui tempi: «Lavori in pochi mesi, l'obiettivo è giocare subito in casa»

Il primo cittadino: «Il nostro obiettivo è quello di mettere a disposizione della tifoseria e della società la nuova curva entro il 30 ottobre». Annunciata dall’assessore Squillace l’iniziativa rivolta ai tifosi “Un pezzo di curva, un pezzo di cuore”
Francesco Graziano
Cantieri al Ceravolo, Fiorita detta la linea sui tempi: «Lavori\u00A0in pochi mesi, l'obiettivo è giocare subito in casa»\n
nuovo corso

Dilettanti, comincia una nuova era per il Caraffa: Alessandro Pisano è il nuovo allenatore

Il tecnico, fortemente voluto dal DS Barberio, arriva insieme a un nutrito staff per puntare in alto nel prossimo campionato di Prima Categoria
Vincenzo Primerano
Dilettanti, comincia una nuova era per il Caraffa: Alessandro Pisano è il nuovo allenatore\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Società

Soverato saluta l'Intercity Roma-Reggio Calabria

6 luglio 2026
Ore 11:22
Soverato saluta l'Intercity Roma-Reggio Calabria
Politica

Occhiuto ancora tra i governatori più amati d'Italia

6 luglio 2026
Ore 11:20
Occhiuto ancora tra i governatori più amati d'Italia
Sanità

Bilanci, profondo rosso per Asp e ospedali calabresi

6 luglio 2026
Ore 11:18
Bilanci, profondo rosso per Asp e ospedali calabresi
Sport

Serie D, il Sambiase riparte dalle riconferme

6 luglio 2026
Ore 11:27
Serie D, il Sambiase riparte dalle riconferme
Sanità

Bilanci, profondo rosso per Asp e ospedali calabresi

6 luglio 2026
Ore 11:18
Bilanci, profondo rosso per Asp e ospedali calabresi
Sport

Serie D, il Sambiase riparte dalle riconferme

6 luglio 2026
Ore 11:27
Serie D, il Sambiase riparte dalle riconferme
Società

Soverato saluta l'Intercity Roma-Reggio Calabria

6 luglio 2026
Ore 11:22
Soverato saluta l'Intercity Roma-Reggio Calabria
Politica

Occhiuto ancora tra i governatori più amati d'Italia

6 luglio 2026
Ore 11:20
Occhiuto ancora tra i governatori più amati d'Italia
Sanità

Bilanci, profondo rosso per Asp e ospedali calabresi

6 luglio 2026
Ore 11:18
Bilanci, profondo rosso per Asp e ospedali calabresi
Sport

Serie D, il Sambiase riparte dalle riconferme

6 luglio 2026
Ore 11:27
Serie D, il Sambiase riparte dalle riconferme
Società

Soverato saluta l'Intercity Roma-Reggio Calabria

6 luglio 2026
Ore 11:22
Soverato saluta l'Intercity Roma-Reggio Calabria
Politica

Occhiuto ancora tra i governatori più amati d'Italia

6 luglio 2026
Ore 11:20
Occhiuto ancora tra i governatori più amati d'Italia
allenatore cercasi

Atletico Maida, è l'ora della ricostruzione: Zaccone per il ruolo di ds, Alfonso Caruso in pole per la panchina

Dopo la salvezza conquistata nel girone B di Promozione, il club giallorosso apre un nuovo ciclo. La società lavora per definire organigramma e guida tecnica, mentre sul mercato prende quota il sogno Simone Caruso
Vincenzo Primerano
Atletico Maida, è l'ora della ricostruzione: Zaccone per il ruolo di ds, Alfonso Caruso in pole per la panchina\n
Continuità

Serie D, il Sambiase blinda il progetto tecnico: Tony Lio guiderà ancora i giallorossi

Il club consolida il percorso avviato negli ultimi anni con la conferma dell'allenatore: «Abbiamo costruito basi importanti e vogliamo continuare a crescere con umiltà, sacrificio e spirito di squadra»
Redazione Sport
Serie D, il Sambiase blinda il progetto tecnico: Tony Lio guiderà ancora i giallorossi\n
si riparte

Dilettanti, motori riaccesi per l’Sc Soverato: si riparte da mister Lomonaco e dal sogno ripescaggio in Eccellenza

Dopo il terzo posto e la finale playoff sfumata, il club ionico programma la nuova stagione. Quasi certa la conferma del tecnico, mentre la società valuta una clamorosa domanda di ammissione alla massima serie
Vincenzo Primerano
Dilettanti, motori riaccesi per l’Sc Soverato: si riparte da mister Lomonaco e dal sogno ripescaggio in Eccellenza\n
la conferma

Il Sersale riparte dalle sue certezze: capitan Scalise ancora con i Lupi anche in Eccellenza

Dopo il ritorno nella massima categoria regionale, il club giallorosso blinda il suo leader difensivo per la stagione 2026/27. Esperienza e senso di appartenenza per sognare in grande
Vincenzo Primerano
Il Sersale riparte dalle sue certezze: capitan Scalise ancora con i Lupi anche in Eccellenza\n
L'evento

Gizzeria capitale del kite: il Mondiale spinge la Calabria oltre il turismo balneare

La conferenza di presentazione degli appuntamenti iridati ha acceso i riflettori sul valore del kitesurf per promuovere la regione sui mercati internazionali
Redazione
Gizzeria capitale del kite: il Mondiale spinge la Calabria oltre il turismo balneare\n\n\n
prime conferme

Il Sambiase rompe il silenzio e riparte dalle certezze: Samele e Porpora guidano il nuovo corso in Serie D

Primi passi ufficiali per il club giallorosso in vista del terzo anno consecutivo nel massimo campionato dilettantistico. Linea verde, fame e il sogno di tornare a casa, al "Gianni Renda".
Vincenzo Primerano
Il Sambiase rompe il silenzio e riparte dalle certezze: Samele e Porpora guidano il nuovo corso in Serie D\n
la riconferma

Dilettanti, il Caraffa blinda l'area tecnica: Danilo Barberio riconfermato come direttore sportivo

Il club prosegue la programmazione in vista del prossimo campionato di Prima Categoria. Il ds: «Felice e onorato di continuare questo percorso»
Vincenzo Primerano
Dilettanti, il Caraffa blinda l'area tecnica: Danilo Barberio riconfermato come direttore sportivo\n
Cantieri aperti

Stadio Catanzaro, Fiorita: «Lavori avanti secondo cronoprogramma. Qualche disagio ci sarà»

Il sindaco del capoluogo ha illustrato l’andamento degli interventi di riqualificazione: «L'obiettivo è completare la nuova Curva Massimo Capraro entro il 20 ottobre»
Redazione Sport
Stadio Catanzaro, Fiorita: «Lavori avanti secondo cronoprogramma. Qualche disagio ci sarà»\n
Calciomercato

Il Como vince la corsa a Liberali: il talento del Catanzaro pronto a ripartire dalla Serie A

Decisiva la scelta del giocatore e del suo entourage. Operazione da 6 milioni di euro con il Milan che incasserà il 50% della cifra
F.R.S.
Il Como vince la corsa a Liberali: il talento del Catanzaro pronto a ripartire dalla Serie A\n
Sport

L’atleta catanzarese Andrea Citriniti vince il campionato italiano juniores di Tiro di Campagna, gli auguri del Coni   

Mungo e Pipicelli: «Andrea incarna nella sua disciplina i valori autentici dello sport e rappresenta un esempio per i giovani»
Redazione
L’atleta catanzarese Andrea Citriniti vince il campionato italiano juniores di Tiro di Campagna, gli auguri del Coni\u00A0\n\u00A0\n
La scelta

Us Catanzaro, Gorgone verso la panchina giallorossa dopo il dietrofront di Turati

La società di Noto non perde tempo dopo la rinuncia dell'allenatore destinato allo Spezia e punta sull’ex tecnico del Pescara per guidare ile Aquile nella prossima stagione di Serie B
Redazione Sport
Us Catanzaro,\u00A0Gorgone verso la panchina giallorossa dopo il dietrofront di Turati\n
Colpo di scena

Turati cambia rotta, salta il Catanzaro: l’allenatore è vicino alla panchina dello Spezia

Secondo Gianluca Di Marzio, dopo la firma del 13 giugno l'allenatore avrebbe scelto il club ligure. Ora resta da risolvere il nodo del contratto già depositato con i giallorossi, che sono già alla ricerca di un'alternativa
Gp. C.
Turati cambia rotta, salta il Catanzaro: l’allenatore è vicino alla panchina dello\u00A0Spezia\n
La competizione

Nocera Terinese capitale del beach soccer, spettacolo alle finali regionali di Serie B: Rosarnese e Crotone sul tetto della Calabria

Si è conclusa all’Arena Beach del Lido La Vela la fase regionale del campionato organizzato dalla LND Calabria e dalla Figc. Successo per la manifestazione che ha richiamato atleti, dirigenti e appassionati. I rossoblù conquistano il titolo maschile e staccano il pass per le finali nazionali
Giampaolo Cristofaro
Nocera Terinese capitale del beach soccer, spettacolo alle finali regionali di Serie B: Rosarnese e Crotone sul tetto della Calabria\n
Gol e calciomercato

Us Catanzaro, Liberali trascina l'Italia Under 19 e il Como accelera sul mercato

Il talento giallorosso firma il successo degli azzurrini contro la Serbia agli Europei in Galles. Intanto i lariani sono in vantaggio nella corsa al fantasista delle Aquile
Francesco Roberto Spina
Us Catanzaro, Liberali trascina l'Italia Under 19 e il Como accelera sul mercato\n
Il restyling

Ruspe in azione al Ceravolo di Catanzaro: partita la demolizione della storica Curva Capraro

È iniziato uno degli interventi più attesi del piano di ammodernamento dello stadio della città capoluogo. Prevista la realizzazione di una nuova curva più moderna e funzionale
Francesco Roberto Spina
Ruspe in azione al Ceravolo di Catanzaro: partita la demolizione della storica Curva Capraro\n
News e trattative

Us Catanzaro, è la settimana di Turati: mercato in fermento tra nuovi arrivi e richieste per Liberali e Favasuli

Il club si prepara ad annunciare il nuovo allenatore. Parallelamente proseguono le trattative in entrata e cresce l'interesse della Serie A per i giovani giallorossi
F.R.S.
Us Catanzaro, è la settimana di Turati: mercato in fermento tra nuovi arrivi e richieste per Liberali e Favasuli\n
Evento giallorosso

Festa del Tesseramento al Catanzaro Club Massimo Palanca di Bologna

Nel capoluogo felsineo in tantissimi, malgrado l’afa, per celebrare la bella stagione in archivio e proiettarsi alla prossima. Videochiamata in diretta con “Piedino di fata”

Redazione
Festa del Tesseramento al Catanzaro Club Massimo Palanca di Bologna
L’evento

Gloria alle glorie 70-71: festa del Catanzaro Club Roma con i calciatori promossi per la prima volta in serie A

Lunedì mattina al Comune la presentazione poi in riva al mare Jonio per la serata di passione giallorossa con alcuni dei protagonisti della prima scalata

Gloria alle glorie 70-71: festa del Catanzaro Club Roma con i calciatori promossi per la prima volta in serie A
Punto giallorosso

Us Catanzaro, Turati attende l'ufficialità: Polito accelera sul mercato e punta su Rispoli

In attesa dell'annuncio del nuovo allenatore, il direttore sportivo lavora per consegnare una rosa competitiva. Avviati i contatti con il Como per il centrocampista classe 2006
Redazione Sport
Us Catanzaro, Turati attende l'ufficialità: Polito accelera sul mercato e punta su Rispoli\n
La ricorrenza

A Gianni Improta l’XI Premio U. Sacco «Catanzaro nel calcio ha fatto sempre scuola. Mi rivedo un po’ in McTominay»

Ricordato il 50°anniversario della seconda promozione in serie A. All’Auditorium tante vecchie glorie protagoniste di quella cavalcata.

Nico De Luca
A Gianni Improta l’XI Premio U. Sacco «Catanzaro nel calcio ha fatto sempre scuola. Mi rivedo un po’ in McTominay»
1
...
PIÙ LETTI
1
Il cordoglio

Dolore senza fine a Maida: lutto cittadino per Aurora, la bimba morta a soli due anni

2
La classifica

Sindaci e governatori più amati d’Italia: Nicola Fiorita perde consensi e si piazza 83esimo. Continua la crescita di Occhiuto

3
la denuncia

Cavita, i residenti di via Manganelli e via Barlaam da Seminara lanciano l’allarme: «Basta degrado, servono interventi urgenti e concreti»

4
l’anniversario

Davoli, il progetto “InDavoli” compie un anno: cinque inserimenti lavorativi e una rete pronta ad allargarsi

5
Violento impatto

Incidente nella notte sulla Statale 106 a Borgia: violento impatto fra 3 auto, ci sono 5 feriti tra cui uno grave