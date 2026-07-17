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Società

Tutti al mare, spiaggia inclusiva a Simeri Crichi

A Simeri Crichi l’estate è più inclusiva grazie all’inaugurazione del lido comunale “Tutti al mare”. La struttura, pensata per persone con disabilità e soggetti fragili, sarà gestita dalle associazioni del terzo settore.

17 luglio, 2026
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simeri crichi · mare calabria · disabilita
ULTIMA ORA
L’iniziativa

Catanzaro, violenza sulle donne con disabilità, nasce "Oltre": formazione e rete per rendere i servizi davvero accessibili

L'assessore regionale al welfare Straface ha evidenziato come il fenomeno della violenza di genere sia in crescita: «Oltre 1.300 le richieste di aiuto registrate dal numero nazionale 1522»
Redazione
Catanzaro, violenza sulle donne con disabilità, nasce \"Oltre\": formazione e rete per rendere i servizi davvero accessibili\n
Fiammata africana

Caldo da impazzire, la Calabria verso il picco: fino a 40 gradi a Cosenza e bollino giallo a Reggio

L’ondata di calore si intensifica nelle prossime ore, con temperature particolarmente elevate nelle aree interne. A Catanzaro torna operativo il servizio “Sos caldo” per anziani e persone fragili, mentre in Italia giovedì saranno 15 le città con il bollino rosso
Redazione
Caldo da impazzire, la Calabria verso il picco: fino a 40 gradi a Cosenza e bollino giallo\u00A0a Reggio\n
il riconoscimento

Le Chiavi del Comune di Catanzaro al maestro orafo Gerardo Sacco, «un momento solenne gratitudine aperto alla cittadinanza»

Fiorita: «Un protagonista del nostro tempo, capace di custodire e reinterpretare tradizioni e identità, facendosi ambasciatore della bellezza e della cultura calabrese sulla scena internazionale»
Le Chiavi del Comune di Catanzaro al maestro orafo Gerardo Sacco, «un momento solenne\u00A0gratitudine aperto alla cittadinanza»\n
Crisi demografica

Calabria, senza lavoro fuga infinita: persi 85mila giovani in 10 anni, è la regione che si svuota più rapidamente d'Italia

Sono il 18% in meno. Numeri a picco a causa della mancanza di adeguate opportunità professionali. Reggio e Catanzaro sono tra le cinque province italiane più colpite dallo spopolamento. Il report della Cgia
Carmelo Idà
Calabria,\u00A0senza lavoro\u00A0fuga infinita: persi 85mila giovani in 10 anni, è la regione che si svuota più rapidamente d'Italia\n

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L’inziativa

Il quartiere che si fa conoscere: caccia al tesoro multiculturale al Pianicello

Teatro e animazione con lo scopo precipuo di far conoscere e diffondere Catanzaro e le sue tradizioni proprio nel periodo della Festa di S. Vitaliano

Redazione
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dopo i festeggiamenti

San Vitaliano, il bilancio di Furrer, Monteverdi e Costantino: «Catanzaro ha fatto squadra, questo è il modello da seguire»

Dopo la due giorni in centro storico, i tre assessori tracciano la rotta per il futuro: «Commercio, artigianato e associazionismo uniti per generare sviluppo. Questo patrimonio di sinergie diventerà un sistema stabile»
Redazione
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l’incontro

Sport, ricevuta a Palazzo De Nobili Alessandra Talarico neo campionessa d’Europa insieme con la nazionale Under 22 di volley

Il sindaco Fiorita, a nome della città, si è detto orgoglioso di un oro europeo che Catanzaro sente anche suo grazie a una atleta giovanissima che è, di fatto, una ambasciatrice del Capoluogo in Italia e in Europa
Redazione
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l’affondo

Rivolta di Reggio, Capellupo: «Il sindaco Cannizzaro celebra i moti del 1970, afferma che fu un’ingiustizia. Tornano i boia chi molla?»

Per l’amministratore catanzarese: «Tutte le forze politiche democratiche calabresi  dovrebbero riflettere sulle manovre “ideologiche” del primo cittadino che, non sappiamo se consapevolmente o meno, tenta di riaprire contrapposizioni pericolose»
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impegno sul territorio

Undici marescialli allievi assegnati in rinforzo per il periodo estivo al comando provinciale di Catanzaro, il benvenuto del generale Pellegrino

Si tratta di frequentatori del secondo anno del 14° corso triennale della Scuola Allievi Marescialli di Firenze
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Sellia Marina, i Carabinieri sequestrano 700 kg di rifiuti

Il controllo è scattato lungo la SS 106, quando un carico decisamente anomalo ha insospettito i militari, impegnati in un dispositivo di sicurezza predisposto ad hoc
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la designazione

UMG e AOU Renato Dulbecco di Catanzaro: Michele Ammendola Consigliere della prestigiosa International Society of Surgery

Assegnata al Professore della Università Magna Graecia anche la presidenza della commissione Education, autorevole incarico per la formazione dei giovani chirurghi dovendo lavorare in stretta collaborazione con la International Association of Student Surgical Societies
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Meteo rovente

Caldo africano, in Calabria il peggio deve ancora arrivare: attesi picchi di 44°C, poi crollo termico. Ecco quando

Tra il 18 e il 21 luglio è previsto il vertice dell'ondata di calore con valori estremi soprattutto nelle aree interne. Da mercoledì temperature giù anche di 12 gradi
Salvatore Lia
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Giustizia

Nuovo presidente del Tribunale di Catanzaro, Talerico: «Spadaro è il magistrato che Calamandrei aveva descritto»

Il commento del Consigliere Nazionale Forense sull'insediamento di Giuseppe Spadaro: una giustizia fatta di «equiprossimità» e umanità, che supera le distanze burocratiche. Dai ricordi personali alla sinergia tra toga e avvocatura: «Ora tocca a noi accompagnare questo cambiamento»
Antonello Talerico*
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La polemica UMG

Cuda: «La nostra Università tiene il passo, classifica Censis confligge con i dati AlmaLaurea»

A margine del workshop cardiochirurgico il Magnifico Rettore della Magna Graecia commenta i risultati del Centro studi privato rispetto al consorzio interuniversitario di riferimento 

Nico De Luca
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La festa

San Vitaliano, il messaggio del vescovo a Catanzaro: «Il Signore ci chiama ad una grande missione: non cedere alla rassegnazione» 

Nella giornata di festeggiamenti in onore del santo patrono, il prelato richiama il Vangelo su «scribi e farisei mettendoci in guardia da pericolosi fenomeni di protagonismo, di vanità, di ambizione e di ricerca di potere anche nelle nostre comunità»
Redazione
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Turismo e mobilità

FlixBus rafforza i collegamenti con la Calabria: più corse verso aeroporti, mare e città

Potenziate le tratte da e per Napoli Capodichino, Puglia, Basilicata e Sicilia. Confermati anche i collegamenti con Roma, Firenze e Bologna per favorire la mobilità estiva e il turismo
Redazione Attualità
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il provvedimento

Più decoro nelle strade di Catanzaro: nuove misure per i proprietari di cani

Con una ordinanza del sindaco Fiorita il Comune punta a rafforzare il senso civico e la convivenza tra cittadini e proprietari di animali d'affezione, ribadendo che la tutela del decoro urbano passa anche attraverso piccoli gesti quotidiani capaci di migliorare la qualità della vita negli spazi condivisi
Redazione
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16 luglio

«Non cessare, ti prego di soccorrere la supplice Catanzaro»: Vitaliano di Capua, un Santo protettore "imposto" alla città

Il complesso rapporto tra il santo vescovo (XXV presule nella cronotassi della diocesi di Capua) vissuto tra il VII e l'VIII secolo d.C. e la sua città d'adozione va ben oltre la dimensione puramente religiosa, rivelando profondi risvolti storici
Oreste Sergi Pirrò*
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L’INTERVISTA

Catanzaro e il suo patrono “migrante” e “queer”, parla il prof. Luigi Mariano Guzzo: «San Vitaliano è un Santo che unisce la città»

Un’analisi profonda che supera il folklore del 16 luglio per riscoprire il senso del "noi". Attraverso la lente del diritto e della sociologia delle religioni, emerge il ritratto di una figura storica straordinariamente moderna, capace di parlare alle nuove generazioni e di farsi scudo contro l’odio e le discriminazioni
Bruno Mirante
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Investimenti per la sicurezza in tutta la Calabria: si comincia dal Commissariato di Polizia a Catanzaro Lido

Con la somma di 151mila euro importanti opere sulla struttura di Giovino e sulla Palestra Fiamme Gialle del Polifunzionale. Presto l’elenco con gli altri interventi anticipati da Ferro e Montuoro.

Nico De Luca
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Consiglio comunale

Gerardo Sacco riceve le Chiavi di Catanzaro: «Mi avete dato fiducia quando avevo ancora tutto da dimostrare»

Il commosso discorso del maestro orafo che celebra il legame indissolubile con la città: «I catanzaresi credettero in me dopo una dolorosa rapina, mentre altri si voltarono dall'altra parte. Dedico questo riconoscimento ai giovani: credete nei vostri sogni restando in Calabria»
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Estate bollente

Il clima africano avvolge la Calabria, temperature roventi con picchi fino a 42 gradi: ecco le città più calde

Termometri in salita in tutta la regione. Tra i capoluoghi Cosenza è quello che registra valori maggiori seguito da Catanzaro, più “fresco” a Crotone
Salvatore Lia
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Quattro giornate di confronto tra università, professioni e istituzioni su scuola, sanità, diritto ed etica
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Confermato il servizio gratuito del Comune dedicato agli over 65: telefonando all'800 151 110 si potrà ricevere supporto quotidiano per spesa, farmaci e commissioni grazie ai volontari di "Regalati un Sorriso" e "Univoc"  
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Dottoressa aggredita a Catanzaro, la solidarietà del Comitato "L'Ospedale al Pugliese": «Servono più personale e investimenti»