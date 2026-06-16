Catanzaro pronta per Nuvola, 3° festival del fumetto

Dopo essere stato ospite del progetto Sprar/Sai, il 38enne oggi lavora in una pizzeria e aiuta i migranti appena arrivati facendo da mediatore culturale. Una storia di inclusione sociale e integrazione nel borgo catanzarese sempre attento all’inclusione
La Perla del Tirreno pronta ad ospitare l'anteprima della kermesse con 150 produttori, degustazioni, show cooking e incontri. L'iniziativa segna l'avvio del percorso verso il Salone del Gusto di Torino. L’assessore regionale Gallo: «Raccontiamo la ricchezza della Calabria»
A livello nazionale la rete coinvolge un Comune su quattro, emergono criticità per le donne. Rosanna Rabuano (Libertà civili e Immigrazione Ministero dell’Interno): «Un'alleanza tra Stato, enti locali, terzo settore e comunità, che anche l'Europa ci prende a modello»
Due giornate di confronto che hanno visto insieme sindaci, amministratori locali, istituzioni, esperti e operatori culturali di tutta Italia chiamati a discutere e costruire proposte sulle sfide dello sviluppo locale
Martedì 23 giugno alle ore 17 all’Università Magna Graecia la cerimonia per il 40° anniversario della fondazione. Con la presidente Isolina Mantelli, il cardinale Domenico Battaglia e padre Paolo Lombardo
Già prima in Italia nel 2025, l'istituto ha messo in mobilità oltre 45 tra studenti e docenti in sei paesi europei. Il direttore Virgilio Piccari: «Un diritto, non un privilegio riservato alle grandi città»
In questo inizio di giugno le temperature si mantengono prettamente estive ovunque ma senza particolari eccessi. Nelle prossime ore un lieve calo termico potrebbe essere accompagnato da precipitazioni in alcune aree
Istituzioni, industriali, esperti e tecnici si confronteranno sulla transizione energetica, uno dei temi più dibattuti in Italia ed in particolare nella nostra regione. Sarà presente il presidente nazionale Stefano Ciafani
Trenitalia potenzia l’offerta estiva nella regione con più Frecce, nuovi Intercity, treni aggiuntivi sulla Costa degli Dei e il ritorno dei collegamenti ferroviari tra Sibari e Crotone. Novità anche per Busitalia e sconti dedicati a famiglie, giovani e gruppi
Per la componente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Catanzaro Ilaria Frustaci La violenza di genere esiste, il femminicidio esiste e il compito delle istituzioni è quello di contrastarlo con determinazione, non di metterlo in discussione
Più di venti chilometri, da Bianchi a Cicala, per l'esordio del nuovo itinerario dedicato al turismo lento. Pellegrini accolti lungo il percorso da comunità e volontari tra fede, cultura e tradizioni. Nonnis: «Due anni fa sembrava un'utopia, oggi è realtà»
Si è concluso il delicato intervento di restauro sui dipinti dell'Ottocento raffiguranti i Quattro Evangelisti. L'opera è stata finanziata grazie alla sinergia tra la Parrocchia, i cittadini e l'Amministrazione comunale
Nel 2014 il Cavaliere fece gli auguri al network che muoveva i primi passi. A tre anni dalla sua scomparsa riproponiamo il suo messaggio di apprezzamento per la visione dell’editore Domenico Maduli nel colloquio con Antonella Grippo