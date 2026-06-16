Social
Home page>Video>Società>Catanzaro pronta per Nuv...

24 ORE ALL NEWS

Video

Società

Catanzaro pronta per Nuvola, 3° festival del fumetto

Si annuncia un'edizione più ricca delle precedenti Nuvola Comics che animerà gli spazi del Complesso monumentale S. Giovanni di Catanzaro nel prossimo weekend.

16 giugno, 2026
ULTIMA ORA
Il riscatto

Nasce a Catanzaro una rete tra imprese e giustizia minorile per costruire il reinserimento sociale

Il progetto è stato promosso da Confartigianato Imprese Catanzaro insieme alla Camera Penale “A. Cantàfora”. Coinvolge gli istituti penali minorili del territorio per favorire l’inclusione lavorativa 
Redazione
Nasce a Catanzaro una rete tra imprese e giustizia minorile per costruire il reinserimento sociale\n
Storie

Dal Pakistan a Badolato, 14 anni dopo Muneeb Shahzad diventa cittadino italiano: «Qui ho trovato una vera casa»

Dopo essere stato ospite del progetto Sprar/Sai, il 38enne oggi lavora in una pizzeria e aiuta i migranti appena arrivati facendo da mediatore culturale. Una storia di inclusione sociale e integrazione nel borgo catanzarese sempre attento all’inclusione
Redazione Attualità
Dal Pakistan a Badolato, 14 anni dopo\u00A0Muneeb Shahzad diventa cittadino italiano:\u00A0«Qui ho trovato una vera casa»\n
Cibo e identità

Tropea apre le porte a Terra Madre: alla Cittadella presentata la tre giorni dedicata alle eccellenze calabresi

La Perla del Tirreno pronta ad ospitare l'anteprima della kermesse con 150 produttori, degustazioni, show cooking e incontri. L'iniziativa segna l'avvio del percorso verso il Salone del Gusto di Torino. L’assessore regionale Gallo: «Raccontiamo la ricchezza della Calabria»
Redazione
Tropea apre le porte a Terra Madre: alla Cittadella presentata la tre giorni dedicata alle eccellenze calabresi\n
Festival del Fumetto

Nuvola Comics 2026: a Catanzaro arriva Diabolik per rubare un’opera di Rotella

A Palazzo De Nobili presentata la terza edizione della kermesse che animerà il capoluogo di regione per i tre giorni del prossimo fine settimana 

Nico De Luca
Nuvola Comics 2026: a Catanzaro arriva Diabolik per rubare un’opera di Rotella

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Cronaca

Estate Calabria, aumentano i collegamenti ferroviari

16 giugno 2026
Ore 10:31
Estate Calabria, aumentano i collegamenti ferroviari
Cultura

Successo a Lamezia Terme per "Giovanil... mente"

17 giugno 2026
Ore 12:32
Successo a Lamezia Terme per \"Giovanil... mente\"
Ambiente

Depurazione, ecco il piano degli interventi in Calabria

17 giugno 2026
Ore 12:20
Depurazione, ecco il piano degli interventi in Calabria
Società

Catanzaro pronta per Nuvola, 3° festival del fumetto

16 giugno 2026
Ore 17:00
Catanzaro pronta per Nuvola, 3° festival del fumetto
Ambiente

Depurazione, ecco il piano degli interventi in Calabria

17 giugno 2026
Ore 12:20
Depurazione, ecco il piano degli interventi in Calabria
Società

Catanzaro pronta per Nuvola, 3° festival del fumetto

16 giugno 2026
Ore 17:00
Catanzaro pronta per Nuvola, 3° festival del fumetto
Cronaca

Estate Calabria, aumentano i collegamenti ferroviari

16 giugno 2026
Ore 10:31
Estate Calabria, aumentano i collegamenti ferroviari
Cultura

Successo a Lamezia Terme per "Giovanil... mente"

17 giugno 2026
Ore 12:32
Successo a Lamezia Terme per \"Giovanil... mente\"
Ambiente

Depurazione, ecco il piano degli interventi in Calabria

17 giugno 2026
Ore 12:20
Depurazione, ecco il piano degli interventi in Calabria
Società

Catanzaro pronta per Nuvola, 3° festival del fumetto

16 giugno 2026
Ore 17:00
Catanzaro pronta per Nuvola, 3° festival del fumetto
Cronaca

Estate Calabria, aumentano i collegamenti ferroviari

16 giugno 2026
Ore 10:31
Estate Calabria, aumentano i collegamenti ferroviari
Cultura

Successo a Lamezia Terme per "Giovanil... mente"

17 giugno 2026
Ore 12:32
Successo a Lamezia Terme per \"Giovanil... mente\"
Attualità

Francesco Dattilo è il nuovo presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia Catanzaro

La nomina durante la prima seduta del Consiglio dopo il voto, succede a Gerlando Cuffaro
Francesco Dattilo è il nuovo presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia Catanzaro\n
Il dato

Rapporto Sai migranti, in Calabria 114 progetti di accoglienza: Cosenza prima provincia con 52 interventi

A livello nazionale la rete coinvolge un Comune su quattro, emergono criticità per le donne. Rosanna Rabuano (Libertà civili e Immigrazione Ministero dell’Interno): «Un'alleanza tra Stato, enti locali, terzo settore e comunità, che anche l'Europa ci prende a modello»
Paolo Mazza
Rapporto Sai migranti, in Calabria 114 progetti di accoglienza: Cosenza prima provincia con 52 interventi\n
La cerimonia

Si insedia a Lamezia Terme il nuovo procuratore Elio Romano: «Primo passo individuare le priorità»

Il magistrato subentra a Salvatore Curcio procuratore a Catanzaro. Nella città della piana da sostituto ha già coordinato numerose inchieste contro la criminalità organizzata
Redazione Attualità
Si insedia a Lamezia Terme il nuovo procuratore Elio Romano: «Primo passo individuare le priorità»\n
capoluogo rappresentato

La città di Catanzaro agli Stati Generali della Bellezza su invito di “ALI – Autonomie Locali Italiane”

Due giornate di confronto che hanno visto insieme sindaci, amministratori locali, istituzioni, esperti e operatori culturali di tutta Italia chiamati a discutere e costruire proposte sulle sfide dello sviluppo locale
Redazione
La città di Catanzaro\u00A0agli Stati Generali della Bellezza su invito di “ALI – Autonomie Locali Italiane”\n
successo dell’evento

Giro Next Gen 2026: seconda tappa in sicurezza grazie ai mirati servizi di ordine pubblico predisposti dal Questore di Catanzaro

Le misure adottate hanno fatto seguito alle riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica
Redazione
Giro Next Gen 2026: seconda tappa in sicurezza grazie ai mirati servizi di ordine pubblico predisposti dal Questore di Catanzaro\n
l’anniversario

Quarant’anni di rinascite: il Centro Calabrese di Solidarietà Ets festeggia un compleanno speciale

Martedì 23 giugno alle ore 17 all’Università Magna Graecia la cerimonia per il 40° anniversario della fondazione. Con la presidente Isolina Mantelli, il cardinale Domenico Battaglia e padre Paolo Lombardo
Redazione
Quarant’anni di rinascite: il Centro Calabrese di Solidarietà Ets festeggia un compleanno speciale\n
Finanziamenti

Accademia di Belle Arti di Catanzaro, oltre 530mila euro di fondi dal Mur per l'internazionalizzazione

Già prima in Italia nel 2025, l'istituto ha messo in mobilità oltre 45 tra studenti e docenti in sei paesi europei. Il direttore Virgilio Piccari: «Un diritto, non un privilegio riservato alle grandi città»
Redazione
Accademia di Belle Arti di Catanzaro, oltre 530mila euro di fondi dal Mur per l'internazionalizzazione\n
Sociale

Soverato, seconda edizione del progetto “Lavorando Includendo” che si allarga anche su Davoli

VIDEO | Il modello di inclusione lavorativa che nel 2025 ha dato occupazione a 13 persone “speciali” è guidato dall'Associazione Afrodite 

Redazione
Soverato, seconda edizione del progetto “Lavorando Includendo” che si allarga anche su Davoli
Le previsioni

In arrivo aria più fresca e possibili piogge pomeridiane: per ora il caldo africano risparmia la Calabria 

In questo inizio di giugno le temperature si mantengono prettamente estive ovunque ma senza particolari eccessi. Nelle prossime ore un lieve calo termico potrebbe essere accompagnato da precipitazioni in alcune aree
Salvatore Lia
In arrivo aria più fresca e possibili piogge pomeridiane: per ora il caldo africano risparmia la Calabria\u00A0\n
lieto fine

Ricerca persona dispersa nel comune di San Pietro Apostolo: ritrovato un uomo di 83 anni

L'uomo, ospite di una struttura RSA della zona, si era allontanato nella mattinata senza farvi rientro, facendo scattare le operazioni di ricerca e soccorso.

Redazione
Ricerca persona dispersa nel comune di San Pietro Apostolo: ritrovato un uomo di 83 anni
Buongiorno in Calabria

«Non piangiamo per quello che manca, cerchiamo di attrarre altro»: tre sindaci calabresi contro la rassegnazione

Nell'ultima puntata del format di LaC Tv i primi cittadini di Bianchi, Sellia Marina e Galatro hanno raccontato le proprie comunità: storie antiche, sfide moderne e un patrimonio unico da custodire
Adelia Iacino
«Non piangiamo per quello che manca, cerchiamo di attrarre altro»: tre sindaci calabresi contro la rassegnazione\n
in cittadella regionale

Forum Energia, Legambiente nazionale arriva a Catanzaro per la seconda edizione dell'evento che si terrà il 17 giugno

Istituzioni, industriali, esperti e tecnici si confronteranno sulla transizione energetica, uno dei temi più dibattuti in Italia ed in particolare nella nostra regione. Sarà presente il presidente nazionale Stefano Ciafani
Redazione
Forum Energia, Legambiente nazionale arriva a Catanzaro per la seconda edizione dell'evento che si terrà il 17 giugno\n
Tutte le novità

Estate 2026, più treni per la Calabria: nuove Frecce, collegamenti per Tropea e ritorno della linea Sibari-Crotone

Trenitalia potenzia l’offerta estiva nella regione con più Frecce, nuovi Intercity, treni aggiuntivi sulla Costa degli Dei e il ritorno dei collegamenti ferroviari tra Sibari e Crotone. Novità anche per Busitalia e sconti dedicati a famiglie, giovani e gruppi
Redazione Attualità
Estate 2026, più treni per la Calabria: nuove Frecce, collegamenti per Tropea e ritorno della linea Sibari-Crotone\n
educazione al rispetto

"Negare il femminicidio significa negare una realtà che continua a colpire le donne"

Per la componente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Catanzaro Ilaria Frustaci La violenza di genere esiste, il femminicidio esiste e il compito delle istituzioni è quello di contrastarlo con determinazione, non di metterlo in discussione
\"Negare il femminicidio significa negare una realtà che continua a colpire le donne\"\n
Destinazioni

Dal Botafumeiro all'abbraccio di Cicala: il primo viaggio del Cammino di San Giacomo

Più di venti chilometri, da Bianchi a Cicala, per l'esordio del nuovo itinerario dedicato al turismo lento. Pellegrini accolti lungo il percorso da comunità e volontari tra fede, cultura e tradizioni. Nonnis: «Due anni fa sembrava un'utopia, oggi è realtà»
Francesco Roberto Spina
Dal Botafumeiro all'abbraccio di Cicala: il primo viaggio del Cammino di San Giacomo\n
una nuova luce

Maida, splendono nuovamente gli affreschi di Zimatore e Grillo nella Chiesa di Santa Maria Cattolica

Si è concluso il delicato intervento di restauro sui dipinti dell'Ottocento raffiguranti i Quattro Evangelisti. L'opera è stata finanziata grazie alla sinergia tra la Parrocchia, i cittadini e l'Amministrazione comunale
Francesco Graziano
Maida, splendono nuovamente gli affreschi di Zimatore e Grillo nella Chiesa di Santa Maria Cattolica\n
Il vertice

Depurazione, Occhiuto riunisce alla Cittadella sindaci, prefetti e procuratori della Calabria

Successivamente il governatore si confronterà con gli amministratori locali e presenterà gli interventi relativi al comparto depurativo-fognario e al ciclo idrico integrato
Redazione
Depurazione, Occhiuto riunisce alla Cittadella sindaci, prefetti e procuratori della Calabria\n
noleggio con conducente

Servizio NCC: accordo strategico tra Regione, Comune e Camera di Commercio per semplificare le licenze

Il protocollo d'intesa definisce le responsabilità di ciascun attore istituzionale coinvolto nel procedimento
Redazione
Servizio NCC: accordo strategico tra Regione, Comune e Camera di Commercio per semplificare le licenze\n
Parole da ricordare

«Bella questa “C” come Calabria», quando Berlusconi si innamorò del progetto LaC: stasera alle 21,30 la sua storica intervista

Nel 2014 il Cavaliere fece gli auguri al network che muoveva i primi passi. A tre anni dalla sua scomparsa riproponiamo il suo messaggio di apprezzamento per la visione dell’editore Domenico Maduli nel colloquio con Antonella Grippo
Redazione
«Bella questa “C” come Calabria», quando Berlusconi si innamorò del progetto LaC: stasera alle 21,30 la sua storica intervista\n
Previsioni meteo

Addio fresco, in Calabria irrompe l’estate con temperature fino a 33 gradi: ecco dove farà più caldo

L’alta pressione torna a dominare la scena. Domenica stabile e soleggiata in tutta la Calabria: dalle coste alle zone interne, il termometro torna a salire con valori superiori alle medie del periodo
Salvatore Lia
Addio fresco, in Calabria irrompe l’estate\u00A0con temperature fino a 33 gradi: ecco dove farà più caldo\n
1
...
PIÙ LETTI
1
Corsa contro il tempo

Giovane 23enne in pericolo di vita trasportata da Lamezia a Bologna con un volo militare

2
Sanità

Ecco la Utic del Policlinico Dulbecco: 12 posti letto, 18 infermieri, 25 medici ed una dotazione tecnologia avanzatissima

3
lavori pubblici

Catanzaro, la giunta punta sullo stadio Verdoliva di Gagliano: candidatura da 1,7 milioni al bando “Sport e Periferie”

4
pronto intervento

Tentata truffa ai danni di un’anziana, due arresti a Catanzaro

5
Nuovi servizi

Catanzaro, il secondo pronto soccorso prende forma: apertura prevista nella prima metà del 2027