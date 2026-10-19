Social
Home page>Video>Società>LaC TV inaugura una stag...

24 ORE ALL NEWS

Video

Società

LaC TV inaugura una stagione di novità

LaC Tv inaugura una nuova stagione televisiva puntando sull’innovazione, sul territorio e sui giovani. Nuovi format, veste grafica rinnovata e studi potenziati a Catanzaro: sentiamo il presidente del gruppo Diemmecom, Domenico Maduli

19 ottobre, 2026
ULTIMA ORA
L’iniziativa

Catanzaro, violenza sulle donne con disabilità, nasce "Oltre": formazione e rete per rendere i servizi davvero accessibili

L'assessore regionale al welfare Straface ha evidenziato come il fenomeno della violenza di genere sia in crescita: «Oltre 1.300 le richieste di aiuto registrate dal numero nazionale 1522»
Redazione
Catanzaro, violenza sulle donne con disabilità, nasce \"Oltre\": formazione e rete per rendere i servizi davvero accessibili\n
Fiammata africana

Caldo da impazzire, la Calabria verso il picco: fino a 40 gradi a Cosenza e bollino giallo a Reggio

L’ondata di calore si intensifica nelle prossime ore, con temperature particolarmente elevate nelle aree interne. A Catanzaro torna operativo il servizio “Sos caldo” per anziani e persone fragili, mentre in Italia giovedì saranno 15 le città con il bollino rosso
Redazione
Caldo da impazzire, la Calabria verso il picco: fino a 40 gradi a Cosenza e bollino giallo\u00A0a Reggio\n
il riconoscimento

Le Chiavi del Comune di Catanzaro al maestro orafo Gerardo Sacco, «un momento solenne gratitudine aperto alla cittadinanza»

Fiorita: «Un protagonista del nostro tempo, capace di custodire e reinterpretare tradizioni e identità, facendosi ambasciatore della bellezza e della cultura calabrese sulla scena internazionale»
Le Chiavi del Comune di Catanzaro al maestro orafo Gerardo Sacco, «un momento solenne\u00A0gratitudine aperto alla cittadinanza»\n
Il No da Roma

Eolico nelle Serre, il ministero della Cultura boccia le 10 torri da 200 metri: «Paesaggio da tutelare»

Parere negativo per il progetto da 72 MW tra Chiaravalle Centrale, Torre di Ruggiero e Petrizzi con opere connesse nel Vibonese. L’avvocato Maurizio Teti evidenzia le criticità su paesaggio, boschi e percorsi turistici, ma la partita autorizzativa non è ancora chiusa
Stefano Mandarano
Eolico nelle Serre, il ministero della Cultura boccia le 10 torri da 200 metri: «Paesaggio da tutelare»\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Società

LaC TV inaugura una stagione di novità

19 ottobre 2026
Ore 12:50
LaC TV inaugura una stagione di novità
Società

Borgia insignita del titolo onorifico di città

18 ottobre 2026
Ore 11:48
Borgia insignita del titolo onorifico di città
Cronaca

Blocco autotrasportatori, una crisi che non può aspettare

18 ottobre 2026
Ore 11:47
Blocco autotrasportatori, una crisi che non può aspettare
Politica

Concessioni demaniali, interviene la Giunta

18 ottobre 2026
Ore 11:46
Concessioni demaniali, interviene la Giunta
Cronaca

Blocco autotrasportatori, una crisi che non può aspettare

18 ottobre 2026
Ore 11:47
Blocco autotrasportatori, una crisi che non può aspettare
Politica

Concessioni demaniali, interviene la Giunta

18 ottobre 2026
Ore 11:46
Concessioni demaniali, interviene la Giunta
Società

LaC TV inaugura una stagione di novità

19 ottobre 2026
Ore 12:50
LaC TV inaugura una stagione di novità
Società

Borgia insignita del titolo onorifico di città

18 ottobre 2026
Ore 11:48
Borgia insignita del titolo onorifico di città
Cronaca

Blocco autotrasportatori, una crisi che non può aspettare

18 ottobre 2026
Ore 11:47
Blocco autotrasportatori, una crisi che non può aspettare
Politica

Concessioni demaniali, interviene la Giunta

18 ottobre 2026
Ore 11:46
Concessioni demaniali, interviene la Giunta
Società

LaC TV inaugura una stagione di novità

19 ottobre 2026
Ore 12:50
LaC TV inaugura una stagione di novità
Società

Borgia insignita del titolo onorifico di città

18 ottobre 2026
Ore 11:48
Borgia insignita del titolo onorifico di città
Catanzaro

Emergenza rifiuti in Via Tagliamento: «La Provincia intervenga subito»

Nota del consigliere comunale Antonio Barberio su un’area del quartiere Santa Maria di competenza dell’ente intermedio

Redazione
Emergenza rifiuti in Via Tagliamento: «La Provincia intervenga subito»
Comunicazione

Catanzaro al centro dell’Informazione regionale: inaugurato e subito operativo lo studio di LaCNews

A battezzare l’evento l’editore Maduli. La rassegna stampa affidata al giornalista Graziano

Redazione
Catanzaro al centro dell’Informazione regionale: inaugurato e subito operativo lo studio di LaCNews
Politeama di Catanzaro

Con l’evergreen Massimo Ranieri un debutto all’insegna delle emozioni

Il Festival d’Autunno inizia la stagione con uno dei personaggi-simbolo della canzone italiana. Negli applausi del Teatro l'unione artistica di varie generazioni

Redazione
Con l’evergreen Massimo Ranieri un debutto all’insegna delle emozioni
Previsioni

Meteo Catanzaro: aria più fredda e qualche possibilità di pioggia pomeridiana

Situazione stabile per l’anticiclone ma termometro in calo per la bassa pressione dei Balcani

Redazione
Meteo Catanzaro: aria più fredda e qualche possibilità di pioggia pomeridiana
nuova vita

Villa Margherita torna a splendere: presentati i nuovi interventi tra decoro, verde e spazi per spettacoli (FOTO)

Questo pomeriggio il sindaco Nicola Fiorita e la giunta hanno mostrato alla città il nuovo assetto del giardino storico dopo un anno e mezzo di cantieri. Un investimento di 828mila euro che restituisce sicurezza e nuove opportunità al centro storico
Redazione
Villa Margherita torna a splendere: presentati i nuovi interventi tra decoro, verde e spazi per spettacoli (FOTO)\n
civiltà e partecipazione

Il Paradosso del progresso: quando la tecnologia dimentica l'umanità

Le riflessioni del catanzarese Mino Mammolenti dal Festival della Cooperazione di Ostuni sui costi umani dei conflitti e sulla via per la pace
redazione
Il Paradosso del progresso: quando la tecnologia dimentica l'umanità\n
iniziative per il territorio

Maida punta sui fondi Interreg Italia-Grecia: cultura, turismo e welfare al centro dei progetti europei

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Paone guarda alla cooperazione internazionale per valorizzare il patrimonio locale, formare i giovani e sostenere le persone fragili e le loro famiglie. Due i progetti al centro della strategia: Smart Hub e Car4Dignity.
Francesco Graziano
Maida punta sui fondi Interreg Italia-Grecia: cultura, turismo e welfare al centro dei progetti europei\n
L’editoriale

Dalle proteste ai giovani che vanno via: la Calabria non rischia di fermarsi, si è già fermata

Dalle mobilitazioni allo spopolamento fino al lavoro che manca e alle imprese che chiudono. I numeri raccontano una regione che perde abitanti e opportunità. Non bastano risorse e annunci: serve una strategia politica per rilanciare l’economia e restituire un futuro a chi vuole restare
Franco Laratta
Dalle proteste ai giovani che vanno via: la Calabria non rischia di fermarsi, si è già fermata\n
insieme per il territorio

Girifalco, studenti e volontari in campo per “Puliamo il Mondo 2026”

Protagonisti della giornata sono stati gli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo “A. Scopelliti”, affiancati dai loro insegnanti 
Francesco Graziano
Girifalco, studenti e volontari in campo per “Puliamo il Mondo 2026”\n
L’evento

Donne di ‘ndrangheta e testimoni di giustizia nel talk organizzato da Anm: «La sfida alle mafie parte dalla libertà di scegliere»

Al «Tam – Talk About Mafia» a Catanzaro, i magistrati raccontano il ruolo delle donne nella trasmissione della cultura mafiosa e l’importanza della legge Liberi di scegliere. Frustaci: «Denunciare deve essere normale, possibile e conveniente»
Alessia Truzzolillo
Donne di ‘ndrangheta e testimoni di giustizia nel talk organizzato da Anm: «La sfida alle mafie parte dalla libertà di scegliere»\n
il quadro climatico

Meteo Catanzaro, torna il caldo ma con il rischio pioggia: le previsioni per il weekend

Temperature in rialzo oltre la media a partire da domenica grazie all'arrivo di aria calda e umida da sud. Il passaggio del fronte porterà tuttavia instabilità tra domenica e lunedì, con piogge anche moderate e possibili temporali sul Catanzarese e lungo la fascia jonica
Salvatore Lia
Meteo Catanzaro, torna il caldo ma con il rischio pioggia: le previsioni per il weekend\n
Emergenza tripla

Carburanti, la protesta in Calabria continua: a rischio le consegne di cibo e i salari. «Andremo con i Tir a Roma»

Fedralog fissa al 20 ottobre il termine per ottenere risposte e minaccia una protesta nella Capitale. Confagricoltura segnala difficoltà nelle consegne dei prodotti freschi, mentre la Filcams chiede alla Regione un tavolo di crisi
Redazione Economia
Carburanti, la protesta in Calabria continua:\u00A0a rischio le consegne di cibo e i salari.\u00A0«Andremo con i Tir a Roma»\n
nuova vita

Villa Margherita: domenica 18 ottobre la presentazione degli interventi di recupero e valorizzazione

I nuovi spazi rigenerati saranno presentati ufficialmente alla cittadinanza domenica 18 ottobre a partire dalle ore 17:30
Redazione
Villa Margherita: domenica 18 ottobre la presentazione degli interventi di recupero e valorizzazione\n
Appello antimafia

Curcio scuote la Calabria indifferente: «La ’ndrangheta vale miliardi, ma troppi ancora sottovalutano la sua forza»

Il procuratore della Dda di Catanzaro a «Tam – Talk About Mafia»: «Non fare rumore è la prima regola». L’allarme sugli interessi delle mafie per l’economia legale, le infiltrazioni nella pubblica amministrazione e i limiti agli strumenti investigativi
Alessia Truzzolillo
Curcio scuote la Calabria indifferente: «La ’ndrangheta vale miliardi, ma troppi ancora sottovalutano la sua forza»\n
SUCCESSO INTERNAZIONALE

Dalla Calabria al trionfo con il World Beauty Celebrities: la kermesse di Raffaele Squillace conquista l'Europa per il Beauty System d'avanguardia

Originario di Caraffa, il fondatore e presidente dell'evento è una prestigiosa firma del Made in Italy cosmetico nel mondo con un background solido radicato negli studi artistici e una specializzazione d'eccellenza nella comunicazione della moda
Redazione
Dalla Calabria al trionfo con il World Beauty Celebrities: la kermesse di Raffaele Squillace\u00A0conquista l'Europa per il Beauty System d'avanguardia\n
Le previsioni

Meteo, in Calabria il freddo arriva dai Balcani: oggi possibili piogge nel Vibonese e nel Reggino

La bassa pressione mantiene il clima più fresco rispetto alle medie stagionali, con possibili precipitazioni anche nel Catanzarese interno. Sul resto della regione prevarranno condizioni stabili, tra nuvole e schiarite
Salvatore Lia
Meteo, in Calabria il freddo arriva dai Balcani: oggi possibili piogge nel Vibonese e nel Reggino\n
Storie

Da Soveria Simeri a Rome Art Week 2026: la fotografa italoamericana Christie Caputo racconta le sue radici calabresi

Il progetto fotografico Roots / Radici, nato da un viaggio alla scoperta della storia familiare in provincia di Catanzaro, approda a Roma dal 19 al 25 ottobre. Un racconto per immagini dedicato alla memoria, all'emigrazione e all'identità culturale della Calabria
Redazione
Da Soveria Simeri a Rome Art Week 2026: la fotografa italoamericana Christie Caputo racconta le sue radici calabresi\n
lotta al tumore al seno

Prevenzione e servizi ai cittadini. La vicesindaca Iemma: domenica 18 ottobre open-day dell'ufficio anagrafe dedicato alle donne

Appuntamento dedicato in via esclusiva alle donne che desiderano rinnovare il proprio documento d’identità
Redazione
Prevenzione e servizi ai cittadini. La vicesindaca Iemma: domenica 18 ottobre open-day dell'ufficio anagrafe dedicato alle donne\n
Comune di Catanzaro

Alluvione di febbraio 2026: pubblicato avviso per ristoro danni a immobili privati

Ecco numero di telefono, mail e link per info e moduli da scaricare

Redazione
Alluvione di febbraio 2026: pubblicato avviso per ristoro danni a immobili privati
Il meteo

Il maltempo lascia la Calabria ma arriva il freddo da nord-est: ecco le temperature della scorsa notte

Dopo le piogge e i temporali di alcuni giorni fa la situazione nella nostra regione si è stabilizzata mentre i termometri scendono fino a valori sotto le medie stagionali
Salvatore Lia
Il maltempo lascia la Calabria ma arriva il freddo da nord-est: ecco le temperature della scorsa notte\n
1
...
PIÙ LETTI
1
I conti senza l’oste

Passaggio di Serra alla provincia di Catanzaro, Spadola si mette di traverso e dice No. Il sindaco Rosso: «Noi restiamo con Vibo»

2
politica

Costanzo: «Per la candidatura a sindaco di Catanzaro, se non c’è Wanda Ferro si facciano le primarie. E io ci sono»

3
nuova vita

Villa Margherita torna a splendere: presentati i nuovi interventi tra decoro, verde e spazi per spettacoli (FOTO)

4
caos in strada

Presidio sulla A2, gli autotrasportatori bloccano lo svincolo di Falerna

5
verso il voto

«Perché dico sì alla candidatura di Sergio Costanzo a sindaco di Catanzaro»