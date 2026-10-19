LaC TV inaugura una stagione di novità

LaC Tv inaugura una nuova stagione televisiva puntando sull’innovazione, sul territorio e sui giovani. Nuovi format, veste grafica rinnovata e studi potenziati a Catanzaro: sentiamo il presidente del gruppo Diemmecom, Domenico Maduli
L’ondata di calore si intensifica nelle prossime ore, con temperature particolarmente elevate nelle aree interne. A Catanzaro torna operativo il servizio “Sos caldo” per anziani e persone fragili, mentre in Italia giovedì saranno 15 le città con il bollino rosso
Parere negativo per il progetto da 72 MW tra Chiaravalle Centrale, Torre di Ruggiero e Petrizzi con opere connesse nel Vibonese. L’avvocato Maurizio Teti evidenzia le criticità su paesaggio, boschi e percorsi turistici, ma la partita autorizzativa non è ancora chiusa
Questo pomeriggio il sindaco Nicola Fiorita e la giunta hanno mostrato alla città il nuovo assetto del giardino storico dopo un anno e mezzo di cantieri. Un investimento di 828mila euro che restituisce sicurezza e nuove opportunità al centro storico
L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Paone guarda alla cooperazione internazionale per valorizzare il patrimonio locale, formare i giovani e sostenere le persone fragili e le loro famiglie. Due i progetti al centro della strategia: Smart Hub e Car4Dignity.
Dalle mobilitazioni allo spopolamento fino al lavoro che manca e alle imprese che chiudono. I numeri raccontano una regione che perde abitanti e opportunità. Non bastano risorse e annunci: serve una strategia politica per rilanciare l’economia e restituire un futuro a chi vuole restare
Al «Tam – Talk About Mafia» a Catanzaro, i magistrati raccontano il ruolo delle donne nella trasmissione della cultura mafiosa e l’importanza della legge Liberi di scegliere. Frustaci: «Denunciare deve essere normale, possibile e conveniente»
Temperature in rialzo oltre la media a partire da domenica grazie all'arrivo di aria calda e umida da sud. Il passaggio del fronte porterà tuttavia instabilità tra domenica e lunedì, con piogge anche moderate e possibili temporali sul Catanzarese e lungo la fascia jonica
Fedralog fissa al 20 ottobre il termine per ottenere risposte e minaccia una protesta nella Capitale. Confagricoltura segnala difficoltà nelle consegne dei prodotti freschi, mentre la Filcams chiede alla Regione un tavolo di crisi
Il procuratore della Dda di Catanzaro a «Tam – Talk About Mafia»: «Non fare rumore è la prima regola». L’allarme sugli interessi delle mafie per l’economia legale, le infiltrazioni nella pubblica amministrazione e i limiti agli strumenti investigativi
Originario di Caraffa, il fondatore e presidente dell'evento è una prestigiosa firma del Made in Italy cosmetico nel mondo con un background solido radicato negli studi artistici e una specializzazione d'eccellenza nella comunicazione della moda
La bassa pressione mantiene il clima più fresco rispetto alle medie stagionali, con possibili precipitazioni anche nel Catanzarese interno. Sul resto della regione prevarranno condizioni stabili, tra nuvole e schiarite
Il progetto fotografico Roots / Radici, nato da un viaggio alla scoperta della storia familiare in provincia di Catanzaro, approda a Roma dal 19 al 25 ottobre. Un racconto per immagini dedicato alla memoria, all'emigrazione e all'identità culturale della Calabria