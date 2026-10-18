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24 ORE ALL NEWS

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Politica

Concessioni demaniali, interviene la Giunta

La Regione Calabria avvia le procedure per evitare di mettere a bando le concessioni demaniali. Approvate in giunta le linee guida che i comuni costieri dovranno adottare per verificare la carenza o meno di risorsa spiaggia

18 ottobre, 2026
ULTIMA ORA
La denuncia

Catanzaro, a Santa Maria strade ridotte a colabrodo e area mercatale insicura: la denuncia di Giovanni Costa

Il consigliere comunale porta alla pubblica attenzione il caso del rione a sud e punta il dito contro l’amministrazione: «L'amministrazione rischia di lasciare in eredità una città con problemi»
Redazione
Catanzaro, a Santa Maria\u00A0strade ridotte a colabrodo e area mercatale insicura: la denuncia di\u00A0Giovanni Costa\n
politica

Parco Eolico “Rivachiera”: Visione Girifalco denuncia la mancanza di trasparenza del sindaco Deonofrio e chiede una riunione  

redazione
Parco Eolico “Rivachiera”: Visione Girifalco denuncia la mancanza di trasparenza del sindaco Deonofrio e chiede una riunione\n\u00A0\n
Palazzo De Nobili

Saltano le due sedute del Consiglio comunale di questa settimana

Mancanza numero legale oggi ed impossibilità di presiedere quello di martedì alla base del rinvio

Redazione
Saltano le due sedute del Consiglio comunale di questa settimana
verso il voto

«Perché dico sì alla candidatura di Sergio Costanzo a sindaco di Catanzaro»

La riflessione di Giuseppe Costantino: «Conosco il consigliere comunale non per le chiacchiere, ma per i fatti. In questi anni ha dimostrato con coerenza e con presenza cosa significa amare la città»
redazione
«Perché dico sì\u00A0alla candidatura di Sergio Costanzo a sindaco di Catanzaro»\n

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Società

Borgia insignita del titolo onorifico di città

18 ottobre 2026
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Blocco autotrasportatori, una crisi che non può aspettare

18 ottobre 2026
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Concessioni demaniali, interviene la Giunta

18 ottobre 2026
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Proteste, Gallo spiega i ristori agli agricoltori

18 ottobre 2026
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18 ottobre 2026
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18 ottobre 2026
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Blocco autotrasportatori, una crisi che non può aspettare

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18 ottobre 2026
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Società

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18 ottobre 2026
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Cronaca

Blocco autotrasportatori, una crisi che non può aspettare

18 ottobre 2026
Ore 11:47
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politica

Forza Italia Catanzaro: buon lavoro a Pierluigi Caputo ed Emanuele Ionà per i nuovi incarichi

L’ausoicio è che attraverso il dialogo, la collaborazione e la condivisione degli obiettivi, si darà un contributo significativo all’attività del Consiglio regionale e al progetto politico che fa riferimento al presidente Occhiuto e al segretario regionale  Cannizzaro
redazione
Forza Italia Catanzaro:\u00A0buon lavoro a Pierluigi Caputo ed Emanuele Ionà per i nuovi incarichi\n
politico

I pensieri della domenica del sindaco Fiorita: dall’isola pedonale in centro alla rassegna Smeet «La bellezza vince, come sempre, sulla miseria»

Il messaggio del primo cittadino di Catanzaro «abbiamo bisogno di costruire alleanze, ritrovare fiducia e passare dal racconto della rassegnazione a quello della possibilità»
redazione
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politica

Costanzo: «Per la candidatura a sindaco di Catanzaro, se non c’è Wanda Ferro si facciano le primarie. E io ci sono»

Il consigliere comunale del capoluogo si dice pronto a sottoporsi al giudizio popolare, certo di potere rappresentare le istanze di centinaia di cittadini che in questi giorni lo stanno invitando a rompere gli indugi
redazione
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I conti senza l’oste

Passaggio di Serra alla provincia di Catanzaro, Spadola si mette di traverso e dice No. Il sindaco Rosso: «Noi restiamo con Vibo»

Il primo cittadino prende le distanze dall'iniziativa e invita a valutare le conseguenze del trasferimento. Senza il territorio che amministra per la città della Certosa non ci sarebbe continuità territoriale con il capoluogo regionale. «I problemi non si risolvono andando via. E poi cosa sarebbe il Vibonese senza la sua montagna?»
Enrico De Girolamo
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Politica

L’imprenditore Alessandro Gentile nominato delegato di Forza Italia per la città di Catanzaro

La nomina della segreteria provinciale incontra la condivisione del gruppo consiliare degli azzurri, oltre che di tutte le anime maggiormente rappresentative del partito
L’imprenditore Alessandro Gentile nominato delegato di Forza Italia per la città di Catanzaro\n
Ambiente

Catanzaro TreeLab, presentati a Palazzo Fazzari i primi risultati del monitoraggio delle alberature cittadine

Grazie all’impiego di strumentazioni diagnostiche specifiche, tra cui il tomografo e sensori applicati direttamente al tronco, i tecnici e i ricercatori hanno potuto ricavare informazioni dettagliate
Redazione
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l’intervento

Caro carburanti, Ferrarelli e Chiodo (PD Catanzaro): «La Calabria non può essere lasciata sola, servono risposte concrete»

Le esponenti del Partito democratico, esprimono solidarietà agli autotrasportatori e agli agricoltori calabresi in mobilitazione
Redazione
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L’episodio

Intimidazione neofascista a due studenti che manifestavano a Lamezia, Avs: «Rispondiamo con l’impegno collettivo»

Il segretario regionale Pignataro esprime solidarietà ai «compagni dell’Unione Giovani Sinistra» e dichiara: «Continueremo a portare avanti le nostre idee e le nostre battaglie con determinazione»
Redazione Politica
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istituzioni

Il sindaco Fiorita accoglie a Palazzo De Nobili il nuovo presidente del Tribunale di Catanzaro, Giuseppe Spadaro

Il primo cittadino: «La sua autorevolezza, la riconosciuta competenza e il profondo legame con la Calabria costituiscono garanzia di un'azione determinata ed efficace alla guida del nostro Tribunale»
Redazione
Il sindaco Fiorita accoglie a Palazzo De Nobili il nuovo presidente del Tribunale di Catanzaro, Giuseppe Spadaro\n
Politica

Catanzaro Punto di Svolta: «Occorre dire no all’Autonomia differenziata in ogni sua declinazione»

Il movimento che fa capo a Francesco Pitaro invita a tenere alta la guardia contro l’ipotesi già bocciata dalla Corte costituzionale

Redazione
Catanzaro Punto di Svolta: «Occorre dire no all’Autonomia differenziata in ogni sua declinazione»
la seduta

Provincia di Catanzaro, informative di Mormile sulla sentenza dei derivati e su allineamento della scadenza del mandato con quella del Consiglio

Ok al bilancio consolidato 2025. Via libera a due variazioni, all’assestamento di bilancio, alla variazione del Piano delle alienazioni immobiliari, a tre pratiche riguardanti il settore scolastico e a un’importante transazione con il Comune di Soverato. Infine, disco verde per 27 debiti fuori bilancio
Redazione
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L’iniziativa

Comuni vibonesi verso Catanzaro, Barillari: «Ho già visto reazioni entusiaste»

Il primo cittadino di Serra San Bruno conta sulla sponda del capoluogo di regione ed anche sulla riapertura del dibattito relativo alla fascia della Calabria centrale

Nico De Luca
Comuni vibonesi verso Catanzaro, Barillari: «Ho già visto reazioni entusiaste»
politica

Isola pedonale a Catanzaro: Lobello e Parisi propongono l’estensione della gratuità del suolo pubblico anche alle attività adiacenti

Per i due consiglieri comunali «tutti gli imprenditori e i commercianti del Corso e delle aree limitrofe devono essere pienamente protagonisti del percorso di rilancio del centro cittadino»  
redazione
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Palazzo di Vetro

Riunione straordinaria del Consiglio Provinciale: all’odg vincoli scolastici per due licei e transazione con Soverato

L’assise catanzarese si riunirà tra oggi (prima convocazione) e domani

Redazione
Riunione straordinaria del Consiglio Provinciale: all’odg vincoli scolastici per due licei e transazione con Soverato
servizi ai cittadini

Catanzaro, il settore Igiene Ambientale trasloca: uffici chiusi da domani 13 ottobre a giovedì15 compreso

Gli uffici torneranno a essere operativi, anche al servizio dell’utenza, a partire da venerdì 16 ottobre
redazione
Catanzaro, il settore Igiene Ambientale trasloca: uffici chiusi da domani 13 ottobre a giovedì15 compreso\n
A tutto campo

Legge elettorale "antidemocratica", cultura ed emergenza risorse: i pensieri della domenica del sindaco Fiorita

Dall'attacco alla riforma e all'intesa FdI-Vannacci, alla vitalità culturale del Pop Con e di Carpe Wine. E ancora: le richieste all'ANCI su energia e Polizia Locale, la riapertura del Centro di Pontegrande, i passi avanti sui Progetti di Vita e l'augurio a Vanessa Zinzi
Redazione
Legge elettorale \"antidemocratica\", cultura ed emergenza risorse: i\u00A0pensieri\u00A0della domenica del sindaco Fiorita\n
verso le amministrative

Pd Catanzaro, Vanessa Zinzi eletta nuova segretaria cittadina: «Fase nuova nel segno dell’unità»

Il sostegno e le direttive della Federazione provinciale guidata da Gregorio Gallello: «Coerenza, responsabilità e rispetto delle decisioni condivise»
Redazione
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la polemica

Porto di Catanzaro, Caviano replica a Costanzo: «Il Comune si è attivato già il 29 gennaio»

«Palazzo De Nobili si è attivato ad appena otto giorni dal ciclone Harry, quantificando in 215 mila euro gli interventi necessari e rappresentando tempestivamente l'urgenza dei lavori agli enti preposti»
Redazione
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Maltempo

Allerta meteo arancione: scuole chiuse sabato 10 ottobre, rinviata a domenica la festa di inaugurazione dell’Isola pedonale

Il sindaco firma l'ordinanza a seguito del bollettino della Protezione Civile e attiva il COC. APU e ZTL sul Corso partono comunque come previsto, ma la festa di inaugurazione slitta a domenica 11
Redazione
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l’intervento

Sanità calabrese all’ultimo posto, Costantino: «Curarsi al Nord è un lusso che molti non possono permettersi»

L’ex assessore al Turismo analizza i dati Gimbe e il passivo record della mobilità sanitaria: «Un’ingiustizia intollerabile, la priorità assoluta è garantire il diritto alla salute sul territorio»

vincenzo costantino*
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Autotrasportatori dal prefetto di Catanzaro: «Ha promesso che informerà il Governo. La nostra protesta continua»