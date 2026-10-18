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Società

Borgia insignita del titolo onorifico di città

La comunità di Borgia, nel Catanzarese, è stata ufficialmente insignita del titolo onorifico di città. Un riconoscimento che premia la storia e l'identità del paese.

18 ottobre, 2026
ULTIMA ORA
L’iniziativa

Catanzaro, violenza sulle donne con disabilità, nasce "Oltre": formazione e rete per rendere i servizi davvero accessibili

L'assessore regionale al welfare Straface ha evidenziato come il fenomeno della violenza di genere sia in crescita: «Oltre 1.300 le richieste di aiuto registrate dal numero nazionale 1522»
Redazione
Catanzaro, violenza sulle donne con disabilità, nasce \"Oltre\": formazione e rete per rendere i servizi davvero accessibili\n
Fiammata africana

Caldo da impazzire, la Calabria verso il picco: fino a 40 gradi a Cosenza e bollino giallo a Reggio

L’ondata di calore si intensifica nelle prossime ore, con temperature particolarmente elevate nelle aree interne. A Catanzaro torna operativo il servizio “Sos caldo” per anziani e persone fragili, mentre in Italia giovedì saranno 15 le città con il bollino rosso
Redazione
Caldo da impazzire, la Calabria verso il picco: fino a 40 gradi a Cosenza e bollino giallo\u00A0a Reggio\n
il riconoscimento

Le Chiavi del Comune di Catanzaro al maestro orafo Gerardo Sacco, «un momento solenne gratitudine aperto alla cittadinanza»

Fiorita: «Un protagonista del nostro tempo, capace di custodire e reinterpretare tradizioni e identità, facendosi ambasciatore della bellezza e della cultura calabrese sulla scena internazionale»
Le Chiavi del Comune di Catanzaro al maestro orafo Gerardo Sacco, «un momento solenne\u00A0gratitudine aperto alla cittadinanza»\n
nuova vita

Villa Margherita torna a splendere: presentati i nuovi interventi tra decoro, verde e spazi per spettacoli (FOTO)

Questo pomeriggio il sindaco Nicola Fiorita e la giunta hanno mostrato alla città il nuovo assetto del giardino storico dopo un anno e mezzo di cantieri. Un investimento di 828mila euro che restituisce sicurezza e nuove opportunità al centro storico
Redazione
Villa Margherita torna a splendere: presentati i nuovi interventi tra decoro, verde e spazi per spettacoli (FOTO)\n

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Il Paradosso del progresso: quando la tecnologia dimentica l'umanità

Le riflessioni del catanzarese Mino Mammolenti dal Festival della Cooperazione di Ostuni sui costi umani dei conflitti e sulla via per la pace
redazione
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iniziative per il territorio

Maida punta sui fondi Interreg Italia-Grecia: cultura, turismo e welfare al centro dei progetti europei

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Paone guarda alla cooperazione internazionale per valorizzare il patrimonio locale, formare i giovani e sostenere le persone fragili e le loro famiglie. Due i progetti al centro della strategia: Smart Hub e Car4Dignity.
Francesco Graziano
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L’editoriale

Dalle proteste ai giovani che vanno via: la Calabria non rischia di fermarsi, si è già fermata

Dalle mobilitazioni allo spopolamento fino al lavoro che manca e alle imprese che chiudono. I numeri raccontano una regione che perde abitanti e opportunità. Non bastano risorse e annunci: serve una strategia politica per rilanciare l’economia e restituire un futuro a chi vuole restare
Franco Laratta
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insieme per il territorio

Girifalco, studenti e volontari in campo per “Puliamo il Mondo 2026”

Protagonisti della giornata sono stati gli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo “A. Scopelliti”, affiancati dai loro insegnanti 
Francesco Graziano
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L’evento

Donne di ‘ndrangheta e testimoni di giustizia nel talk organizzato da Anm: «La sfida alle mafie parte dalla libertà di scegliere»

Al «Tam – Talk About Mafia» a Catanzaro, i magistrati raccontano il ruolo delle donne nella trasmissione della cultura mafiosa e l’importanza della legge Liberi di scegliere. Frustaci: «Denunciare deve essere normale, possibile e conveniente»
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Meteo Catanzaro, torna il caldo ma con il rischio pioggia: le previsioni per il weekend

Temperature in rialzo oltre la media a partire da domenica grazie all'arrivo di aria calda e umida da sud. Il passaggio del fronte porterà tuttavia instabilità tra domenica e lunedì, con piogge anche moderate e possibili temporali sul Catanzarese e lungo la fascia jonica
Salvatore Lia
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Carburanti, la protesta in Calabria continua: a rischio le consegne di cibo e i salari. «Andremo con i Tir a Roma»

Fedralog fissa al 20 ottobre il termine per ottenere risposte e minaccia una protesta nella Capitale. Confagricoltura segnala difficoltà nelle consegne dei prodotti freschi, mentre la Filcams chiede alla Regione un tavolo di crisi
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I nuovi spazi rigenerati saranno presentati ufficialmente alla cittadinanza domenica 18 ottobre a partire dalle ore 17:30
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Curcio scuote la Calabria indifferente: «La ’ndrangheta vale miliardi, ma troppi ancora sottovalutano la sua forza»

Il procuratore della Dda di Catanzaro a «Tam – Talk About Mafia»: «Non fare rumore è la prima regola». L’allarme sugli interessi delle mafie per l’economia legale, le infiltrazioni nella pubblica amministrazione e i limiti agli strumenti investigativi
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Dalla Calabria al trionfo con il World Beauty Celebrities: la kermesse di Raffaele Squillace conquista l'Europa per il Beauty System d'avanguardia

Originario di Caraffa, il fondatore e presidente dell'evento è una prestigiosa firma del Made in Italy cosmetico nel mondo con un background solido radicato negli studi artistici e una specializzazione d'eccellenza nella comunicazione della moda
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Meteo, in Calabria il freddo arriva dai Balcani: oggi possibili piogge nel Vibonese e nel Reggino

La bassa pressione mantiene il clima più fresco rispetto alle medie stagionali, con possibili precipitazioni anche nel Catanzarese interno. Sul resto della regione prevarranno condizioni stabili, tra nuvole e schiarite
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Dopo la preoccupante classifica dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Sicurezza ambientale abbiamo interpellato l’esperto Fabio Procopio che ha relazionato sulla situazione della Città

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