Blocco autotrasportatori, una crisi che non può aspettare

L’avvio della stagione estiva ha reso ancora più serrata l’attività preventiva esercitata dall’arma: pattugliamenti mirati per individuare tempestivamente piccoli focolai e il monitoraggio del territorio con l’utilizzo di tecniche avanzate
«Cosche e zona grigia decisero che mio padre andava fermato». Il poliziotto e la moglie furono uccisi a Lamezia nel 1992: ai microfoni di LaC On Air il figlio Walter riapre le ferite di una vicenda giudiziaria controversa e ricorda le indagini sulle cosche, sul delitto dei netturbini e i condizionamenti mafiosi al Comune
Inseguimento ad alta velocità nel quartiere Lido dopo una segnalazione legata ad alcuni furti. Il conducente ha abbandonato l’auto tentando di scappare a piedi sulla spiaggia, ma è stato raggiunto e arrestato
Un'anomalia nella rete nazionale di trasmissione dati per il controllo aereo riduce del 50% la capacità operativa. Collegamenti soppressi per Pisa, Bergamo e Bologna, partenze rinviate anche di diverse ore. Enav avverte: «La capacità di gestione del traffico aereo è al momento ridotta di circa il 50%»
L’intervento dei carabinieri della Compagnia di Sellia Marina è scattato dopo una segnalazione di movimenti sospetti in un cantiere nel territorio di Belcastro. Il materiale recuperato è stato restituito all’avente diritto
Il presidio lungo la strada statale 280 a pochi passi dalla rotonda che conduce all’aeroporto: «Sarà una manifestazione pacifica, speriamo che possa arrivare qualche rappresentante istituzionale per un dialogo costruttivo»
Domani alle 15.30 il talk promosso dall’Anm all’Istituto “E. Scalfaro”: magistrati e rappresentanti delle istituzioni a confronto su donne, minori, tutela di chi rompe il patto familiare e garanzie nei maxi processi
I debitori costretti a ricorrere a prestiti e carte di credito, gli esercenti minacciati di non poter più lavorare e le ritorsioni prospettate anche contro i familiari: così venivano recuperati i crediti, tra intimidazioni e minacce di violenza fisica
Le intercettazioni svelano le preoccupazioni degli indagati dopo i controlli e la domanda dal carcere di Aurelio Rocco Petrilli: «Il reddito l’hanno tolto?». Il sussidio statale al centro dei rapporti economici tra pusher e acquirenti nell’inchiesta “Social Card” della Dda di Catanzaro
Terzo giorno di presidio nel Cosentino, mentre la protesta continua Falerna e si allarga Corigliano-Rossano con l’adesione dei pescatori: «Il gasolio è triplicato, teniamo le barche ferme». Venerdì scattano quattro presidi strategici
Oggi alle 17 su LaC On Air, canale 17 del digitale terrestre, Walter Aversa ripercorre la stagione più cruenta di Lamezia Terme, dall’omicidio dei due netturbini alle ingerenze mafiose nella politica, fino all’evoluzione delle cosche in una potente holding economica