Matteo e i disturbi alimentari: storia di una rinascita
Arriva da Soverato la storia di Matteo Staglianò, oggi affermato coach, un tempo adolescente con disturbi del comportamento alimentare. "La vita mi ha insegnato che dobbiamo apprezzare il nostro corpo e proteggerlo".
L’ondata di calore si intensifica nelle prossime ore, con temperature particolarmente elevate nelle aree interne. A Catanzaro torna operativo il servizio “Sos caldo” per anziani e persone fragili, mentre in Italia giovedì saranno 15 le città con il bollino rosso
Nato per essere “centrale”, il paese rischia di scomparire. Da 1.655 a 352 abitanti e un indice di vecchiaia a 258 punti: reportage tra la chiesa bizantina di San Nicola Ceramidio, il museo a cielo aperto e la sfida della sopravvivenza
Le voci di due minorenni strappati ad un destino peggiore e qui trasformati nella persona e nella mentalità. «Non è come si vede nei film – aggiungono – qui umanità e persone capaci di trasmettere nozioni pratiche e sicurezza»
Dalle grandi emigrazioni di ieri alla fuga di laureati e competenze di oggi, una regione continua a perdere energie decisive. Tra risorse sprecate, servizi carenti e nuove opportunità digitali, la sfida è restituire ai calabresi la possibilità di scegliere
Nella Basilica dell’Immacolata, l'Arcivescovo Mons. Claudio Maniago ha presieduto la celebrazione religiosa alla presenza del Comandante della Legione Calabria, Generale Lorenzo Sabatino, e delle autorità civili e militari
La Regione rende disponibili le risorse per installare e potenziare le telecamere sul territorio. Da Crotone a Soverato, da Caulonia a Melito Porto Salvo: finanziamenti fino a 360mila euro per contrastare criminalità e reati ambientali
Solidarietà alle famiglie, attenzione all’infanzia, prevenzione e inclusione nel primo bilancio della presidenza. «Ogni iniziativa nasce dall’impegno dei soci e dalla volontà di trasformare i valori lionistici in gesti concreti»
Il partito interviene dopo la morte dell'operaio Giampiero De Filippis e rilancia i dati Inail: oltre 823 vittime in Italia dall'inizio dell'anno, con la Calabria sopra la media nazionale di oltre il 25%. Chieste più ispezioni, stop ai subappalti a cascata e l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro
Il procuratore di Catanzaro indica nell'indifferenza e nella rassegnazione alcuni dei terreni culturali su cui prosperano le mafie. Dalle scuole all'università, la sfida è formare cittadini capaci di riconoscere l'ingiustizia e scegliere la responsabilità
Le correnti atlantiche e di libeccio continuano a interessare la regione: sulle coste esposte onde fino a 2-3 metri, mentre nelle aree interne e ioniche si registrano le raffiche più intense. Il tempo resterà instabile per tutta la settimana
La città ha partecipato all'iniziativa nazionale sulla legalità svoltasi in contemporanea in dodici piazze italiane. All'incontro con gli studenti presenti anche il Sottosegretario all'Interno Wanda Ferro e le diverse specialità della Polizia
Presentato in Cittadella regionale 4helixAquaCultureNet, progetto internazionale che prevede anche la sperimentazione di sensori applicati ai pesci, simili a fitness tracker, in grado di monitorare ossigenazione, movimento e condizioni di salute degli animali
Il vicepresidente e assessore Mancuso: «Passiamo dalla programmazione alla fase concreta di coinvolgimento delle amministrazioni locali. Vogliamo valorizzare l’enorme patrimonio costiero della Calabria»