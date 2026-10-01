Tirocinanti in protesta a Catanzaro

Sono scesi ancora una volta in piazza i tirocinanti di inclusione sociale per chiedere garanzie occupazionali alla Regione. Un centinaio hanno attraversato il corso di Catanzaro tra slogan e striscioni, si tratta degli esclusi dai percorsi di stabilizzazione.
L’ondata di calore si intensifica nelle prossime ore, con temperature particolarmente elevate nelle aree interne. A Catanzaro torna operativo il servizio “Sos caldo” per anziani e persone fragili, mentre in Italia giovedì saranno 15 le città con il bollino rosso
L’associazione consumatori e utenti annuncia il ricorso alla Procura di Lamezia Terme per fare luce sull’incidente del 25 settembre tra Nocera Terinese, Falerna e Lamezia Terme. Il presidente regionale Sergio Tomaino: «Vanno accertate le cause e le eventuali responsabilità»
Circa cento lavoratori hanno partecipato alla mobilitazione organizzata dall’Usb. Al centro della protesta le richieste di assunzione, lo scorrimento delle graduatorie e nuove opportunità per gli esclusi
A Cicala una giornata tra testimonianze, accoglienza e inclusione per raccontare un modello che mette al centro la dignità degli ospiti. La presidente di Ra.Gi. Elena Sodano: «Tra ottobre e novembre tanti progetti prenderanno forma»
Paolo Giosuè Genoese racconta la genesi di “SENSE”, il catalogo del Mabos realizzato con gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro: un’esperienza in cui arte, territorio e formazione diventano un unico percorso
Lo storico cinema torna ad accogliere il pubblico con un progetto di rilancio che guarda non solo alla settima arte, ma anche alla capacità di creare incontro, partecipazione e nuove occasioni di vitalità nel centro storico