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24 ORE ALL NEWS

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Economia e Lavoro

Tirocinanti in protesta a Catanzaro

Sono scesi ancora una volta in piazza i tirocinanti di inclusione sociale per chiedere garanzie occupazionali alla Regione. Un centinaio hanno attraversato il corso di Catanzaro tra slogan e striscioni, si tratta degli esclusi dai percorsi di stabilizzazione. 

1 ottobre, 2026
ULTIMA ORA
L’iniziativa

Catanzaro, violenza sulle donne con disabilità, nasce "Oltre": formazione e rete per rendere i servizi davvero accessibili

L'assessore regionale al welfare Straface ha evidenziato come il fenomeno della violenza di genere sia in crescita: «Oltre 1.300 le richieste di aiuto registrate dal numero nazionale 1522»
Redazione
Catanzaro, violenza sulle donne con disabilità, nasce \"Oltre\": formazione e rete per rendere i servizi davvero accessibili\n
Fiammata africana

Caldo da impazzire, la Calabria verso il picco: fino a 40 gradi a Cosenza e bollino giallo a Reggio

L’ondata di calore si intensifica nelle prossime ore, con temperature particolarmente elevate nelle aree interne. A Catanzaro torna operativo il servizio “Sos caldo” per anziani e persone fragili, mentre in Italia giovedì saranno 15 le città con il bollino rosso
Redazione
Caldo da impazzire, la Calabria verso il picco: fino a 40 gradi a Cosenza e bollino giallo\u00A0a Reggio\n
il riconoscimento

Le Chiavi del Comune di Catanzaro al maestro orafo Gerardo Sacco, «un momento solenne gratitudine aperto alla cittadinanza»

Fiorita: «Un protagonista del nostro tempo, capace di custodire e reinterpretare tradizioni e identità, facendosi ambasciatore della bellezza e della cultura calabrese sulla scena internazionale»
Le Chiavi del Comune di Catanzaro al maestro orafo Gerardo Sacco, «un momento solenne\u00A0gratitudine aperto alla cittadinanza»\n
L’incidente

Frecciarossa travolse cavi caduti lungo la linea tirrenica, l’Associazione Acu prepara un esposto: «Dubbi sulla manutenzione»

L’associazione consumatori e utenti annuncia il ricorso alla Procura di Lamezia Terme per fare luce sull’incidente del 25 settembre tra Nocera Terinese, Falerna e Lamezia Terme. Il presidente regionale Sergio Tomaino: «Vanno accertate le cause e le eventuali responsabilità»
Redazione
Frecciarossa travolse cavi caduti lungo la\u00A0linea tirrenica, l’Associazione Acu\u00A0prepara un esposto: «Dubbi sulla manutenzione»\n

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Casapaese, dove la cura diventa umanità

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Notte di presidio a Davoli, la protesta continua

1 ottobre 2026
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Casapaese, dove la cura diventa umanità

1 ottobre 2026
Ore 11:43
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Economia e Lavoro

Tirocinanti in protesta a Catanzaro

1 ottobre 2026
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Economia e Lavoro

Notte di presidio a Davoli, la protesta continua

1 ottobre 2026
Ore 12:00
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Il corteo

Tis, protesta dei tirocinanti a Catanzaro: «La Regione garantisca un futuro a tutti, nessuno venga lasciato indietro»

Circa cento lavoratori hanno partecipato alla mobilitazione organizzata dall’Usb. Al centro della protesta le richieste di assunzione, lo scorrimento delle graduatorie e nuove opportunità per gli esclusi
Luana Costa
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L’iniziativa

Casa Paese saluta il mese dell’Alzheimer aprendo le porte a istituzioni e parenti: «Le famiglie sono la nostra missione»

A Cicala una giornata tra testimonianze, accoglienza e inclusione per raccontare un modello che mette al centro la dignità degli ospiti. La presidente di Ra.Gi. Elena Sodano: «Tra ottobre e novembre tanti progetti prenderanno forma»
Riccardo Montanaro
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Cinema e non solo

Il regista Falsetta riporta il red carpet a Botricello con la V Edizione del RIFFF Calabria

Domani 2 ottobre e sabato 3 una fitta serie di appuntamenti che il professionista catanzarese ha voluto ancora una volta nella sua terra

Redazione
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Anche dalla Chiesa un pressante invito a FDC: «Riaprire subito la tratta Catanzaro-Gimigliano»

Durante la visita pastorale mons. Maniago raccoglie e rimbalza le sollecitazioni ricevute in direzione delle visite al Santuario mariano di Porto

Redazione
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Divieto di sosta

Pulizia marciapiedi, sabato 3, in due vie centrali della città: l’ordinanza della Polizia Locale

Si tratta di via Buccarelli e di via Jannelli

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Magna Graecia: ecco gli eletti del nuovo Senato accademico catanzarese

Torella, Roncada e Villella eletti tra i direttori di dipartimento. Il nuovo organismo sarà in carica per il prossimo triennio

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l’intervista

La lezione del Museo d’Arte del Bosco della Sila, Genoese: «Il design nasce dall’incontro»

Paolo Giosuè Genoese racconta la genesi di “SENSE”, il catalogo del Mabos realizzato con gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro: un’esperienza in cui arte, territorio e formazione diventano un unico percorso
Francesco Graziano
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l’appello

Fiasco Baldaia, Bruno (Tridico Presidente): «Il fuoco riparte, non si può più aspettare. I rifiuti devono essere rimossi subito»

Il consigliere regionale richiama anche l’installazione, da parte di Arpacal, del laboratorio mobile per il monitoraggio continuo della qualità dell’aria

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il riconoscimento

Innovazione e ricerca, l'Università Magna Græcia trionfa alla Summer School & Hackathon D³4Health

L'iniziativa, svoltasi a Paestum dal 24 al 26 settembre, ha riunito giovani ricercatori, dottorandi e professionisti da tutta Italia per affrontare le sfide più avanzate della sanità digitale
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nuovo impegno

Confartigianato Catanzaro entra nella governance della Riserva MAB Sila, il presidente William D’Iuorno nel Comitato di Gestione

Si tratta di un'opportunità importante per sostenere la voce dell’artigianato, delle imprese e del tessuto produttivo del territorio
Redazione
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l’iniziativa

Agricoltura sociale e reinserimento: il Comune concede un terreno in comodato gratuito alla Casa Circondariale “Ugo Caridi”

L’area verde di Via Tre Fontane sarà destinata alla realizzazione di un vigneto sociale e a progetti formativi per i detenuti
Redazione
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info utili

Quartiere Lido, riaperti i termini per l'iscrizione alle Sezioni Primavera dell'Asilo Comunale 

A seguito della prima scadenza, risultano ancora disponibili 7 posti per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi (che abbiano compiuto i 24 mesi all'avvio del servizio, previsto per ottobre 2026)
Redazione
Quartiere Lido, riaperti i\u00A0termini per l'iscrizione alle Sezioni Primavera dell'Asilo Comunale\u00A0\n
si riaccendono le luci

Supercinema, Fiorita: «Salutiamo con soddisfazione la riapertura. Il rilancio del centro storico può contare, da oggi, su un attore in più»

Lo storico cinema torna ad accogliere il pubblico con un progetto di rilancio che guarda non solo alla settima arte, ma anche alla capacità di creare incontro, partecipazione e nuove occasioni di vitalità nel centro storico
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Sociale

Terzo Settore e Istituzioni a confronto: a Catanzaro il CSV “Calabria Centro” lancia il cantiere dell’Amministrazione Condivisa

La presidente Ciciarello: «Superare la reciproca sfiducia per creare una norma regionale». Il sindaco Fiorita rivendica il modello Catanzaro: «Con i Patti di collaborazione un cambio di paradigma»
Redazione
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La Polizia di Stato celebra San Michele Arcangelo, patrono dell’Istituzione

A Catanzaro una giornata dedicata alla fede, alla memoria e al riconoscimento dell’impegno quotidiano delle donne e degli uomini in divisa
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Davoli, protesta contro il caro carburante: SS 106 bloccata e traffico in tilt

La mobilitazione andrà avanti ad oltranza. I manifestanti denunciano non solo il prezzo del gasolio alle stelle ma anche l’aumento dei costi di produzione 
Rossella Galati
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Tempo stabile ma aria più fresca, ancora una giornata di sole in Calabria: le previsioni

L’alta pressione continua a garantire condizioni di stabilità su tutta la regione. Temperature inferiori alla media stagionale soprattutto di notte, con cieli sereni o poco nuvolosi
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Quinta edizione della grande kermesse dell’arte bianca che si tiene a Roma. Nella top ten anche cinque pizzerie campane, tre laziali e una lombarda
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