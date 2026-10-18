Proteste, Gallo spiega i ristori agli agricoltori

L’assessore regionale Gianluca Gallo, ai nostri microfoni, spiega come funzioneranno i ristori previsti per gli agricoltori. E annuncia: «Il gasolio agricolo, grazie allo stanziamento di risorse di Regione e Governo, costerà come nel 2019».
L’ausoicio è che attraverso il dialogo, la collaborazione e la condivisione degli obiettivi, si darà un contributo significativo all’attività del Consiglio regionale e al progetto politico che fa riferimento al presidente Occhiuto e al segretario regionale Cannizzaro
Il consigliere comunale del capoluogo si dice pronto a sottoporsi al giudizio popolare, certo di potere rappresentare le istanze di centinaia di cittadini che in questi giorni lo stanno invitando a rompere gli indugi
Il primo cittadino prende le distanze dall'iniziativa e invita a valutare le conseguenze del trasferimento. Senza il territorio che amministra per la città della Certosa non ci sarebbe continuità territoriale con il capoluogo regionale. «I problemi non si risolvono andando via. E poi cosa sarebbe il Vibonese senza la sua montagna?»
Ok al bilancio consolidato 2025. Via libera a due variazioni, all’assestamento di bilancio, alla variazione del Piano delle alienazioni immobiliari, a tre pratiche riguardanti il settore scolastico e a un’importante transazione con il Comune di Soverato. Infine, disco verde per 27 debiti fuori bilancio
Dall'attacco alla riforma e all'intesa FdI-Vannacci, alla vitalità culturale del Pop Con e di Carpe Wine. E ancora: le richieste all'ANCI su energia e Polizia Locale, la riapertura del Centro di Pontegrande, i passi avanti sui Progetti di Vita e l'augurio a Vanessa Zinzi
«Palazzo De Nobili si è attivato ad appena otto giorni dal ciclone Harry, quantificando in 215 mila euro gli interventi necessari e rappresentando tempestivamente l'urgenza dei lavori agli enti preposti»