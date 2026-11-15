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24 ORE ALL NEWS

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Cultura

L'artista Massimo Sirelli si racconta a LaC Tv

L’artista catanzarese Massimo Sirelli è stato protagonista di una puntata del format “L’Intervista”, in onda su LaC Tv. Un’occasione per parlare del suo percorso professionale e delle sue creazioni esposte in tutto il mondo.

15 novembre, 2026
ULTIMA ORA
Cultura

Borgia si accende con il Summer Vibes 2026: musica, teatro, cabaret, danza e grandi ospiti: «Virtuosa sinergia con il Mic»

In programma anche la lirica, la Vedova Allegra. Il capolavoro assoluto di Franz Lehár in scena sabato 18 luglio alle ore 21:30 al Parco Archeologico Nazionale di Scolacium
Redazione
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L’attesa

Catanzaro Pride 2026, svelato il programma: «Un atto culturale e politico che rivendica spazio, visibilità e diritti»

Oltre venti gli appuntamenti in programma su tutto il territorio. L'unico Pride calabrese inserito ufficialmente nell'Onda Pride. Gli organizzatori: «Ci aspettiamo una grande partecipazione»
Redazione
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Star in città

Lamezia Film Fest, i protagonisti della serie di Rai 1 Roberta Valente con Erasmo Genzini, Flavia Gatti, Adriano Pantaleo

Domani a partire dalle ore 20, in piazza San Domenico, il pubblico avrà l'opportunità di incontrare gli attori. Un'occasione speciale per dialogare con gli interpreti della fiction
Redazione
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Musica

Catanzaro, le varie stagioni di Malika chiudono l’ “Autunno” del Politeama

Al teatro di Catanzaro il concerto della Ayane conclude il Festival della direttrice Santacroce. L’artista ha svariato mostrando qualità canore e padronanza del palcoscenico. Finale romantico 

Redazione
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Cultura

L'artista Massimo Sirelli si racconta a LaC Tv

15 novembre 2026
Ore 12:07
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musica e solidarietà

La Banda dell’Esercito Italiano arriva a Catanzaro: il 19 novembre concerto all’insegna della solidarietà al Politeama

Ingresso libero, prenotazione consigliata al botteghino del teatro oppure online. «Un appuntamento che va oltre il valore artistico»
redazione
La Banda dell’Esercito Italiano arriva a Catanzaro: il 19 novembre concerto all’insegna della solidarietà al Politeama\n
Teatro Kids

La magia di “Anastasia” conquista bambini e adulti: sold out ed entusiasmo al Comunale di Catanzaro

Teatro Incanto porta in scena una fiaba dedicata alle famiglie in un ambiente che stimola l’immaginazione ed esalta i buoni sentimenti

Redazione
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Il concerto al Politeama

A Catanzaro il jazz di Bridgewater diventa voce di libertà e impegno civile

Col suo racconto musicale Dee Dee ed un gruppo tutto al femminile ha riaffermato il diritto di esprimere opinione di chi viene messo all’angolo

Redazione
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L’evento

Satriano, il premio Gaetano Filangieri a Giusy Staropoli Calafati: «Dedicato al futuro dei giovani calabresi»

Alla scrittrice riconosciuto il suo impegno per la riscoperta degli autori calabresi del Novecento. Premio alla memoria anche per Domenico Romano Carratelli. Due vibonesi nel segno della cultura e della memoria
Redazione Cultura
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l’evento

Imprenditoria femminile come strumento di contrasto alla violenza economica: a Davoli seminario per la Giornata contro la violenza sulle donne

Nell’occasione sarà presentato ufficialmente il nuovo avviso di sostegno economico comunale: “Percorsi di inclusione e autonomia economica femminile”
redazione
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Cultura

L'eco dell'anima sveglia la Calabria: il magnetismo di Massimiliano Lepera a Soverato

L'artista è stato protagonista nell'ambito degli “Incontri culturali del venerdì” organizzati dalla Libera Università Popolare della Terza Età “Magno Aurelio Cassiodoro”
Giulia Oliverio
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valori lionistici

Lions Club Squillace Cassiodoro: emozione, servizio e futuro nel segno del "We Serve" in occasione del Passaggio della Campana 2026-2027

Nel corso della cerimonia conferita la prestigiosa onorificenza Melvin Jones Fellowship alla socia Caterina Urzino
redazione
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la centralità delle associazioni

Il valore insostituibile del volontariato e la forza dell’inclusione

Un’analisi accorata del giovane Mino Mammolenti sul ruolo fondamentale delle associazioni per le persone con disabilità e l’appello per un maggiore sostegno dalle istituzioni locali
redazione
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L’eco dell’anima sveglia la Calabria: il magnetismo di Massimiliano Lepera a Soverato

L’artista catanzarese è stato ospite degli “Incontri culturali del venerdì” nella sala consiliare promossi dalla Libera Università Popolare della Terza Età
Giulia Oliverio
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tra le pagine

Satriano, al via la terza edizione del “Premio Filangieri”: tra i riconoscimenti la presentazione del libro su Corrado Alvaro

Appuntamento sabato 7 novembre, nella sala convegni del Circolo “Gigi Galateria”: durante l’evento la scrittrice Giusy Staropoli Calafati presenterà il romanzo “Alvaro, Più di una vita”
Redazione
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cultura e territorio

Il Cammino di Cassiodoro conquista Paestum: il Catanzarese punta sul turismo culturale

Alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico presentato l’itinerario di 69 chilometri tra Catanzaro, Borgia, Squillace e Stalettì sostenuto dal Gal Serre Calabresi. Un progetto che valorizza i luoghi legati alla figura di Cassiodoro e apre nuove prospettive per il turismo sostenibile
Francesco Graziano
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Università e Territorio

Catanzaro, partito nel Centro storico il Corso di Laurea Umg–Unical sulla Formazione Primaria

Tra i relatori alcuni dirigenti scolastici ed il procuratore capo Curcio. Tutti coperti i 100 posti disponibili a fronte di una richiesta doppia di iscrizioni

Nico De Luca
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l’appuntamento

Lamezia Terme: Alice il musical, la luce che ha acceso il Teatro Grandinetti

Teatro Grandinetti gremito per il musical di Mousikè. In scena i giovanissimi del corso di musical, con la regia di Eugenio Nicolazzo e la direzione artistica di Chiara Vescio
Redazione
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Eventi

Il Cavalier Calabrese a Milano, il barocco di Mattia Preti in mostra a Natale a Palazzo Marino

La predica di San Giovanni Battista con autoritratto disponibile gratuitamente per i visitatori dal 2 dicembre al 10 gennaio
Redazione
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Eventi

Al via l’allestimento per l’opera “Fortunata di Dio – La storia di Natuzza Evolo” a Catanzaro e Vibo Valentia

Partono domani le attività in vista degli appunatmenti del 3 e del 5 novembre. Gli attori già in Calabria e pronti a tornare in scena dopo la prima di maggio scorso a Cosenza
Redazione Spettacoli
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cura del territorio

Girifalco, restaurate la fontana e l’edicola votiva di via Antonio Migliaccio

Un intervento sostenuto a proprie spese da Saverio Francesco Riccio. Al lavoro anche il maestro Leonardo Iapello, Raffaele Fulco e il pittore Rocco Ugo Conte
Francesco Graziano
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Eventi

L’Ocean Film Festival World Tour arriva per la prima volta in Calabria: il mare protagonista al Teatro Comunale di Catanzaro

Una serata tra cinema, tutela della biodiversità marina, ricerca scientifica e sport. Al centro, il valore degli oceani e dei mari come patrimonio da proteggere e condividere.
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la cerimonia

Al Quirinale la consegna delle Stelle al Merito del Lavoro: riconoscimenti a 38 Maestre e Maestri

La Calabria protagonista con rappresentanti delle cinque province. La cerimonia ha rappresentato un momento di grande valore istituzionale e umano
redazione
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partecipazione e generosità

Quando la lontananza diventa vicinanza e amore per la comunità: professionisti di Badolato donano un defibrillatore al paese

Ci si prepara ora ad un altro appuntamento sociale annuale: la nuova edizione della manifestazione pubblica "Babbo Natale a Scuola", a sostegno delle attività ed esigenze didattiche dei bambini e dei ragazzi che frequentano gli istituti scolastici locali
redazione
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Al via dal 28 ottobre il “France Culture Fest: Le temps, la mémoire, le souvenir” promosso dall’Alliance Française di Catanzaro

Un viaggio interdisciplinare tra letteratura, storia, arte, musica ed economia. Tutti gli appuntamenti della rassegna si svolgeranno al Complesso Monumentale del San Giovanni
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