L'artista Massimo Sirelli si racconta a LaC Tv

L’artista catanzarese Massimo Sirelli è stato protagonista di una puntata del format “L’Intervista”, in onda su LaC Tv. Un’occasione per parlare del suo percorso professionale e delle sue creazioni esposte in tutto il mondo.
Alla scrittrice riconosciuto il suo impegno per la riscoperta degli autori calabresi del Novecento. Premio alla memoria anche per Domenico Romano Carratelli. Due vibonesi nel segno della cultura e della memoria
Alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico presentato l’itinerario di 69 chilometri tra Catanzaro, Borgia, Squillace e Stalettì sostenuto dal Gal Serre Calabresi. Un progetto che valorizza i luoghi legati alla figura di Cassiodoro e apre nuove prospettive per il turismo sostenibile
Ci si prepara ora ad un altro appuntamento sociale annuale: la nuova edizione della manifestazione pubblica "Babbo Natale a Scuola", a sostegno delle attività ed esigenze didattiche dei bambini e dei ragazzi che frequentano gli istituti scolastici locali