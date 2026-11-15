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Politica

Data center in Calabria, la Regione ci prova

Con una proposta di legge avanzata da Fratelli d’Italia, la maggioranza di Palazzo Campanella prova ad attrarre i data center anche nella nostra regione.

15 novembre, 2026
ULTIMA ORA
La denuncia

Catanzaro, a Santa Maria strade ridotte a colabrodo e area mercatale insicura: la denuncia di Giovanni Costa

Il consigliere comunale porta alla pubblica attenzione il caso del rione a sud e punta il dito contro l’amministrazione: «L'amministrazione rischia di lasciare in eredità una città con problemi»
Redazione
Catanzaro, a Santa Maria\u00A0strade ridotte a colabrodo e area mercatale insicura: la denuncia di\u00A0Giovanni Costa\n
politica

Parco Eolico “Rivachiera”: Visione Girifalco denuncia la mancanza di trasparenza del sindaco Deonofrio e chiede una riunione  

redazione
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Palazzo De Nobili

Saltano le due sedute del Consiglio comunale di questa settimana

Mancanza numero legale oggi ed impossibilità di presiedere quello di martedì alla base del rinvio

Redazione
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Politica

Fiorita “pensieroso”: preoccupazioni Svimez-Banca Italia, strisce rosa, casa dell’acqua e Boemi

Nella rubrica domenicale del sindaco di Catanzaro anche la sfida vinta del Centro fieristico Colosimo e la solidarietà all’assessore lametino Gianturco

Redazione
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L'artista Massimo Sirelli si racconta a LaC Tv

15 novembre 2026
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Polemica tra le fazioni politiche

«L’on. Ionà smetta di dettare l’agenda politica di Catanzaro: il consiglio comunale si è già espresso»

Il deciso biasimo di un gruppo di consiglieri del capoluogo nei confronti del collega regionale, capogruppo della lista a sostegno di Occhiuto

Redazione
«L’on. Ionà smetta di dettare l’agenda politica di Catanzaro: il consiglio comunale si è già espresso»
la scelta

Vincenzo Costantino aderisce a Più Europa: «Una nuova fase del mio impegno politico»

L'ex assessore del Comune di Catanzaro annuncia il suo ingresso nel partito: «Ho trovato persone con cui condivido idee, sensibilità e un modo di intendere la politica. Voglio contribuire a costruire qualcosa che vada oltre i confini della nostra città»

Redazione
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la sentenza

Provincia di Catanzaro, il Tar respinge il ricorso di Maria Gigliotti: Lidia Vescio resta in Consiglio

I giudici amministrativi hanno giudicato valido il voto contestato su una scheda dei Comuni tra i 30mila e i 100mila abitanti. Applicato il principio del favor voti: la cancellatura di una preferenza scritta per errore non costituisce segno di riconoscimento
Redazione
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l’iniziativa

A Catanzaro arrivano i parcheggi rosa: stalli riservati a donne in gravidanza e neogenitori

Soddisfazione dal presidente del Consiglio comunale, Gianmichele Bosco: «Un segnale concreto di attenzione alle famiglie e al valore sociale della maternità, per una mobilità davvero inclusiva e a misura di cittadino»
Redazione
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la posizione

Province, Wanda Ferro (FdI): «Superare la legge Delrio e tornare all'elezione diretta»

La sottosegretaria all'Interno commenta i dati del sondaggio Istituto Piepoli-Upi, secondo cui il 74% dei cittadini e oltre il 90% dei sindaci chiedono il voto diretto per presidenti e consigli provinciali. Ferro richiama il lavoro del Viminale sulla revisione del Tuoel 
Redazione
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le iniziative

Giornata Mondiale contro il Tumore della Cervice Uterina, Giusy Iemma: il 17 novembre un convegno e incontri nelle scuole sulla prevenzione

Al Centro Polivalente per Giovani di via Fontana Vecchia. L'iniziativa, proposta dalla Vicesindaca e dall'assessore Nunzio Belcaro
Redazione
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Caso politico

Luciano Vigna e gli incarichi in Regione, l'opposizione incalza: «Verificare incompatibilità e conflitti d'interesse»

Tutti i capigruppo di minoranza firmano l'interrogazione presentata da Elisa Scutellà. Nel mirino la concentrazione di ruoli tra Arrical, Sacal, Sacal Ground Handling e la Presidenza della Regione: chi ha autorizzato gli incarichi?
Redazione Politica
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nel ventennale dalla scomparsa

Mostra a Como per Mimmo Rotella: in esposizione la monumentale opera "I luoghi dell'industria"

Dal 19 novembre alla Galleria Diaz14 la mostra dedicata al maestro catanzarese con il maestoso dipinto del 1988, i bozzetti preparatori e i materiali d'archivio dedicati alla stagione delle sovrapitture
Redazione
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Poltrona vuota

Un magistrato per il dopo-Vigna alla Regione Calabria: la toga dovrebbe prendere il posto da capo di gabinetto 

L’indiscrezione circola da settimane. Si attende il nulla osta dal Csm, prenderebbe il posto di Luciano Vigna nel frattempo nominato a Sacal, e dg di Arrical 
L. C.
Un magistrato per il dopo-Vigna alla Regione Calabria: la toga\u00A0dovrebbe prendere il posto da capo di gabinetto\u00A0\n
la nota

Sanità calabrese, Bruno (Tridico Presidente): «A gonfie vele solo liste d’attesa e migrazione sanitaria. Servono risposte, non poltrone»

Il consigliere richiama le principali criticità che, a suo giudizio, continuano ad aggravarsi: «Negli ospedali calabresi la tecnologia continua a latitare, manca un piano di sistema per la sanità territoriale, con interi comprensori rimasti senza assistenza»

Redazione
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Le dichiarazioni

Sanità in Calabria, Talerico attacca il piano regionale: «Mancano 8mila operatori, ma non si programmano le assunzioni»

L'esponente della segreteria regionale di Forza Italia contesta la distribuzione delle risorse per il triennio 2026-2028: «Si ripartiscono somme, ma non si programma il personale». Nel mirino anche Azienda Zero, le graduatorie e il futuro dei medici cubani
Redazione politica
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Politica

Il Movimento 5 Stelle cerca la ripartenza anche a Catanzaro: Zangari eletto rappresentante del Gruppo Territoriale

L’assicuratore catanzarese ha comunicato via social la validazione dell’incarico

Redazione
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Lettera all’assessore

«Sei mesi per riparare una caditoia: è questo il modo di amministrare Catanzaro?»

Il consigliere comunale Costanzo si rivolge al delegato di giunta Squillace per un mancato intervento nel quartiere Signorello 

Redazione
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Sanità

«I numeri che smentiscono gli annunci: la Regione divide le somme ma non programma le persone»

Il forzista Talerico dimostra le lacune della legge sul Piano triennale in Sanità tra paradossi e cifre poco indicative

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pensieri della domenica

Dai nuovi giochi a Villa Pepe ai fondi per la Terrazza Saliceti e le strade, fino all'approdo del PSC in Consiglio: il report settimanale del sindaco Nicola Fiorita 

L'omaggio al cardinale Mimmo Battaglia e l'accordo AMC-UEPE: il punto del primo cittadino sui temi al centro dell'agenda cittadina
Redazione
Dai nuovi giochi a Villa Pepe ai fondi per la Terrazza Saliceti e le strade, fino all'approdo del PSC in Consiglio:\u00A0il report settimanale del sindaco Nicola Fiorita\u00A0\n
Le dichiarazioni

“Ripopola Calabria”, l'affondo di Talerico: «Venti milioni per pochi residenti mentre le famiglie aspettano aiuti»

Il componente della segreteria regionale di Forza Italia contesta il piano che prevede cinquanta abitazioni gratuite per dieci anni: «Risorse da destinare a imprese, occupazione e sostegno agli affitti»
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L’idea

Calabria, case gratis per 10 anni a chi si trasferisce nei borghi: Occhiuto presenta il progetto e le abitazioni disponibili

VIDEO | Messi a disposizione 50 immobili in 26 comuni della regione. Abitazioni ristrutturate con fondi pubblici e concesse gratuitamente ai nuovi residenti: ecco alcune delle opportunità presenti sul portale
Gp. C.
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Verso le amministrative

Catanzaro, il futuro lo scriviamo insieme: Sinistra Italiana apre il confronto con la città

Il Circolo "Giuditta Levato" promuove un primo incontro pubblico lunedì 9 novembre presso la sede di via Spasari per raccogliere idee, proposte e contributi in vista delle prossime elezioni amministrative
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Giovinazzo reggente della Prociv, atteso il decreto di nomina: prende il posto di Costarella

La designazione dopo le dimissioni avvenute per motivi personali dell’ex capo della protezione civile regionale. Giovinazzo manterrà anche l’incarico al Consorzio di Bonifica
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La Banda dell’Esercito Italiano arriva a Catanzaro: il 19 novembre concerto all’insegna della solidarietà al Politeama