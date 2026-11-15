Data center in Calabria, la Regione ci prova

L'ex assessore del Comune di Catanzaro annuncia il suo ingresso nel partito: «Ho trovato persone con cui condivido idee, sensibilità e un modo di intendere la politica. Voglio contribuire a costruire qualcosa che vada oltre i confini della nostra città»
I giudici amministrativi hanno giudicato valido il voto contestato su una scheda dei Comuni tra i 30mila e i 100mila abitanti. Applicato il principio del favor voti: la cancellatura di una preferenza scritta per errore non costituisce segno di riconoscimento
Soddisfazione dal presidente del Consiglio comunale, Gianmichele Bosco: «Un segnale concreto di attenzione alle famiglie e al valore sociale della maternità, per una mobilità davvero inclusiva e a misura di cittadino»
La sottosegretaria all'Interno commenta i dati del sondaggio Istituto Piepoli-Upi, secondo cui il 74% dei cittadini e oltre il 90% dei sindaci chiedono il voto diretto per presidenti e consigli provinciali. Ferro richiama il lavoro del Viminale sulla revisione del Tuoel
Tutti i capigruppo di minoranza firmano l'interrogazione presentata da Elisa Scutellà. Nel mirino la concentrazione di ruoli tra Arrical, Sacal, Sacal Ground Handling e la Presidenza della Regione: chi ha autorizzato gli incarichi?
Dal 19 novembre alla Galleria Diaz14 la mostra dedicata al maestro catanzarese con il maestoso dipinto del 1988, i bozzetti preparatori e i materiali d'archivio dedicati alla stagione delle sovrapitture
Il consigliere richiama le principali criticità che, a suo giudizio, continuano ad aggravarsi: «Negli ospedali calabresi la tecnologia continua a latitare, manca un piano di sistema per la sanità territoriale, con interi comprensori rimasti senza assistenza»
L'esponente della segreteria regionale di Forza Italia contesta la distribuzione delle risorse per il triennio 2026-2028: «Si ripartiscono somme, ma non si programma il personale». Nel mirino anche Azienda Zero, le graduatorie e il futuro dei medici cubani
Il componente della segreteria regionale di Forza Italia contesta il piano che prevede cinquanta abitazioni gratuite per dieci anni: «Risorse da destinare a imprese, occupazione e sostegno agli affitti»
VIDEO | Messi a disposizione 50 immobili in 26 comuni della regione. Abitazioni ristrutturate con fondi pubblici e concesse gratuitamente ai nuovi residenti: ecco alcune delle opportunità presenti sul portale
Il Circolo "Giuditta Levato" promuove un primo incontro pubblico lunedì 9 novembre presso la sede di via Spasari per raccogliere idee, proposte e contributi in vista delle prossime elezioni amministrative