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Sanità

Dulbecco, col bilancio un radicale cambio di passo

A Catanzaro è palpabile la soddisfazione dei vertici Dulbecco per i numeri molto favorevoli del bilancio. 

17 luglio, 2026
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azienda dulbecco · Catanzaro · sanita calabria
ULTIMA ORA
In viale Crotone

Operativa la Continuità Assistenziale (ex Guardia medica) di Lido: giorni ed orari di apertura

Definito il trasferimento dai locali del Dopolavoro ferroviario a quelli dei Poliambulatori, più funzionali e moderni. Prevista una vigilanza attiva.

Nico De Luca
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Sanità

Medici anestesisti cercasi in Calabria: nuovo concorso per 40 posti, a Vibo e Reggio le maggiori carenze

Sarà preceduto da una procedura di mobilità. Negli ospedali e nelle Asp mancano medici per i reparti di radiodiagnostica (24) e neurologia (19 posti)
Luana Costa
Medici anestesisti cercasi in Calabria: nuovo concorso per 40 posti, a Vibo e Reggio le maggiori carenze\n
pelle e sole

Medicina estetica in estate: tra consigli e trattamenti, parla l’esperta

VIDEO | Da Catanzaro, i suggerimenti della specialista Rosanna Catizzone, segretaria della Società Italiana di Medicina Estetica
Rossella Galati
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Il commento

Approvazione bilancio Dulbecco, Carbone: «Lieta sorpresa rispetto agli inizi, ma ora non ci fermiamo qui»

VIDEO | Il commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera unica di Catanzaro torna sul documento contabile e sui dati positivi che contiene. Poi conferma ottimismo sul secondo Pronto soccorso.
Nico De Luca
\n\nApprovazione bilancio Dulbecco, Carbone:\u00A0«Lieta sorpresa\u00A0rispetto agli inizi, ma ora non ci fermiamo qui»\n

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17 luglio 2026
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bambini al centro

Catanzaro, il TDDM cerca una psicologa per il progetto “Ospedale Allegro”: al via l’open day di selezione

L’iniziativa da 26 anni è attiva nei reparti ospedalieri diel capoluogo con l’obiettivo di portare ascolto, sostegno e umanizzazione all’interno dei percorsi ospedalieri dedicati ai bambini e alle loro famiglie
redazione
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Sanità calabria

Alecci denuncia: «All’ospedale di Soveria Mannelli situazione sempre più insostenibile»

Nuovo allarme sulle condizioni della sanità territoriale calabrese. A lanciarlo è il consigliere regionale e capogruppo del Partito Democratico Ernesto Alecci, che al termine di un sopralluogo all’ospedale di Soveria Mannelli ha denunciato una situazione definita «sempre più insostenibile».
Redazione
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L’iniziativa

Ospedali aree disagiate e montane (tra cui Serra San Bruno), depositata in Consiglio regionale la proposta di legge di iniziativa popolare

Il Comitato San Bruno insieme ad altri sodalizi civici ha presentato il testo dopo la raccolta firme. L'obiettivo è tutelare i presidi delle aree interne e montane e garantire il diritto alla salute delle comunità: «È la voce dei territori»
G. D'A.
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emozioni come cura

Catanzaro, si conclude il mese dedicato al personale sanitario nell’ambito della campagna “Cura chi Cura”

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Tribunale per la Difesa dei Diritti del Minore,  nata con l’obiettivo di riconoscere e valorizzare il ruolo di chi ogni giorno accompagna bambini e famiglie nei momenti più delicati del percorso di cura
redazione
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ricerca mondiale

Catanzaro, Iemma: «Grazie al lavoro di Pierfrancesco Tassone, la ricerca sul cancro riaccende il futuro dei pazienti» 

“La storia del professore, che ha scelto di riportare nella sua terra il patrimonio di conoscenze acquisito, rappresenta un esempio di come le eccellenze possono generare valore anche nel nostro territorio”
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Cardiochirurgia all'avanguardia a Catanzaro: al Campus "Venuta" un workshop sulle tecnologie del futuro

Mercoledì 15 luglio una giornata di studio e divulgazione organizzata dall'A.O.U. "Renato Dulbecco". Sotto la direzione del prof. Pasquale Mastroroberto, i massimi esperti del settore faranno il punto sulle ultime innovazioni salvavita
Redazione
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Nel quartiere Mater Domini

Disturbi Nutrizione: torna in attività ambulatorio Asp di Via Sirleto

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro comunica la ripresa a pieno regime del DNA allocato nel Consultorio familiare

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Nel capoluogo

Sanità pubblica e appalti, ecco le proposte di legge della Cgil: raccolta firme anche in Calabria

L’iniziativa si è svolta davanti al presidio ospedaliero Pugliese per coinvolgere anche operatori sanitari. Due le proposte di legge che mirano anche ad introdurre maggiori tutele per tutti i lavoratori 
Luana Costa
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Fanalino di coda

Sanità, Calabria ultima nella classifica dei Lea: resta sotto la soglia nell'assistenza territoriale

Punteggio più basso d’Italia per la regione. È quanto emerge dai dati del Nuovo sistema di garanzia del Ministero della Salute, riferiti al 2024 e basati sul monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza
Redazione Attualità
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La decisione

Nuovo ospedale di Catanzaro, il comitato “l’ospedale al Pugliese: «Il consiglio ha scritto una pagina di democrazia»

L’assemblea ha deliberato l’utilizzo di una area compresa tra il “Pugliese” e il “Ciaccio”. «Il presidente della Regione e il commissario Moroni non potranno non tenerne conto»
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Ennesimo allarme

118 in affanno nel Vibonese, lo Smi attacca: «Alla Pet di Soriano 28 turni scoperti in un mese, servono risposte subito»

Il delegato sindacale dell’Asp di Catanzaro interviene sui temi affrontati nel corso dell’ultima Conferenza dei sindaci vibonesi: «Il servizio è allo stremo, servono interventi veri prima del clou dell’estate»
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Conti in miglioramento

Dulbecco di Catanzaro, ridotto il disavanzo: da 37 a 3 milioni, aumenta la produzione e i ricoveri ad alta specialità

Il commissario Carbone traccia il bilancio a tre anni dalla fusione delle due aziende. «Siamo un punto di riferimento per l’intero meridione. Spicca l’area cardiologica e cardiochirurgica 
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il documento

Sanità, intesa a Crotone tra Asp e medici di base per le Case di Comunità: più servizi sul territorio per garantire cure vicine ai cittadini

Il Direttore Generale Graziano: “Un modello assistenziale moderno che porta le risposte sanitarie direttamente nei territori, azzerando le distanze per le fasce fragili”
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Sanità, CISL FP: «Infermieri e OSS allo stremo, rafforzare gli organici dell'ASP di Catanzaro»

Il segretario Antonino D’Aloi ritiene doveroso riconoscere pubblicamente l’impegno dei lavoratori del comparto che continuano a svolgere il proprio servizio pur in presenza di criticità organizzative che richiedono interventi urgenti e non più rinviabili
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diritto alla salute

Sinistra Italiana Avs Catanzaro: «la priorità è la sanità pubblica»

«Continueremo con le nostre iniziative per mantenere alto il livello di attenzione e ottenere risultati concreti»
redazione
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Il coordinatore della Breast Unit di Catanzaro, Abbonante, va in pensione: la gratitudine della scrittrice Nasso

In una lettera aperta, l’autrice dell’opuscolo “Prevenire, Marciare, Restare”, esprime stima e riconoscenza per l’impegno profuso in oltre 40 anni di attività accanto alle pazienti oncologiche 
R. G.
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Screening oncologici, male la Calabria: Azienda Zero riparte da un sistema unico. Ecco come funzionerà

Obiettivo è implementare un sistema informatico per migliorare la qualità del dato e gestire appuntamenti e consensi
Luana Costa
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Il 118 passa ad Azienda Zero, firmato l’accordo: prenderà il controllo di fondi, mezzi e personale

L’ente di governance ha siglato il documento con gli enti del servizio sanitario. Disciplinate le modalità d’uso delle risorse strutturali e strumentali. I fondi saranno assegnati alle aziende sulla base di una rendicontazione semestrale
Luana Costa
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bisogno di salute

Sanità, La Tazzina della Legalità replica ad Azienda Zero: "Il nostro obiettivo è contribuire a migliorare il sistema, non alimentare polemiche"

Il sodalizio presieduto da Sergio Gaglianese chiarisce: «le segnalazioni che riceviamo vengono valutate con scrupolo prima di essere portate all'attenzione dell'opinione pubblica. Il nostro unico interesse è contribuire al miglioramento del servizio sanitario regionale»
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In negativo

Un 2025 ancora da profondo rosso per i conti delle Asp e gli ospedali calabresi (si salva solo Reggio)

Malissimo l’azienda di Cosenza con un disavanzo di 84,5 milioni. Peggio fanno a Catanzaro con una perdita da 94 milioni. Con questi dati uscire dal Piano di Rientro è quasi impossibile
Massimo Clausi
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Dottoressa aggredita a Catanzaro, la solidarietà del Comitato "L'Ospedale al Pugliese": «Servono più personale e investimenti»