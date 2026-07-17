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Il Catanzaro inizia a scaldare i motori

Dopo la presentazione ufficiale di mister Gorgone il Catanzaro inizia a programmare, anche sul campo, la nuova stagione. 

17 luglio, 2026
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Eccellenza, le neopromosse infiammano il mercato: botti e conferme per Sersale e Deliese

I giallorossi si assicurano il talento di Lisi tra i pali, mentre gli amaranto blindano il capitano Carbone e i fedelissimi per il ritorno nel massimo campionato regionale
Vincenzo Primerano
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Doppio colpo dell'Atletico Maida: torna mister Alfonso Caruso e arriva il bomber Simone Caruso

La società cambia volto in vista del campionato di Promozione B, puntando sull'esperienza in panchina e sui gol dell'attaccante con un importante passato tra Serie C e D
Vincenzo Primerano
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Il Catanzaro riparte da Gorgone: «Qui non ci si può permettere di abbassare l’intensità»

Il nuovo tecnico si presenta accanto al presidente Noto, al ds Polito e al dg Bignotti. In sala anche i bambini diventati il simbolo del sogno Serie A sfumato nella finale con il Monza: «Questa maglia va rispettata dando sempre il massimo»
Giampaolo Cristofaro
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Federazione Nuoto Calabria, volano gli stracci: i tecnici “sfiduciano” i vertici regionali

In una dura missiva indirizzata ai massimi dirigenti nazionali denunciano “approssimazione, carenza di programmazione e mancanza di adeguata comunicazione istituzionale”: ecco tutte le criticità segnalate al presidente nazionale Paolo Barelli
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