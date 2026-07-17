Il Catanzaro inizia a scaldare i motori

Il nuovo tecnico si presenta accanto al presidente Noto, al ds Polito e al dg Bignotti. In sala anche i bambini diventati il simbolo del sogno Serie A sfumato nella finale con il Monza: «Questa maglia va rispettata dando sempre il massimo»
In una dura missiva indirizzata ai massimi dirigenti nazionali denunciano “approssimazione, carenza di programmazione e mancanza di adeguata comunicazione istituzionale”: ecco tutte le criticità segnalate al presidente nazionale Paolo Barelli
Il Settore Tecnico revoca l'ammissione al corso di Coverciano dopo il mancato approdo in giallorosso. Resta da risolvere il contratto con il club di via Gioacchino da Fiore prima dell'annuncio del nuovo allenatore
Dopo la salvezza conquistata nel girone B di Promozione, il club giallorosso apre un nuovo ciclo. La società lavora per definire organigramma e guida tecnica, mentre sul mercato prende quota il sogno Simone Caruso
Il club consolida il percorso avviato negli ultimi anni con la conferma dell'allenatore: «Abbiamo costruito basi importanti e vogliamo continuare a crescere con umiltà, sacrificio e spirito di squadra»