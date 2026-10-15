Catanzaro, l'isola pedonale ospita "Carpe Wine"

Dal 22 al 25 ottobre, la struttura ospiterà l'atteso Salone espositivo dedicato al wedding e ai servizi per le cerimonie, confermando la vivacità e la varietà delle iniziative promosse dall’amministrazione comunale
Il percorso formativo e il calendario degli spettacoli si svilupperà da novembre 2026 a maggio 2027 e prevede 11 workshop dedicati alle diverse discipline e professioni dello spettacolo dal vivo, 9 spettacoli e 9 incontri post-spettacolo con gli artisti
Debutta la Pop Culture Convention diretta da Sante Mazzei: due giorni tra fumetti, videogame, cosplay, musica, spettacoli e grandi ospiti come Robertson (tra gli autori di The Boys), Giorgio Vanni e Giovanni Muciaccia
Presentata in conferenza stampa l'esposizione curata da Alberto Fiz, promossa dal Comune e dalla Fondazione Rotella nel ventennale della scomparsa dell'artista. Un percorso espositivo inedito e immersivo aperto per tre mesi
L'autore Andrea Belcastro dialogherà con Giuseppe Ranieri. Al termine dell’incontro, le anticipazioni sulla quarta edizione di Nuvola Comics diretto da Emiliano Lamanna. L'appuntamento è domenica 11 ottobre alle 12 all’Ente Fiera Colosimo
Realizzata dal Comune di Catanzaro in collaborazione con la Fondazione Mimmo Rotella, a cura di Alberto Fiz, Monumentale rappresenta l’occasione per riflettere sulla valenza strutturale delle sue creazioni in grado di diventare strumenti attivi del paesaggio urbano
Si è conclusa tra grandi consensi, numeri record di presenze e un forte entusiasmo la decima edizione del Festival del Design, organizzato da Officine AD. Una kermesse che ha trasformato il Complesso Monumentale del San Giovanni in un punto di riferimento nazionale per il dialogo tra artigianato, aziende e progettazione
La decima edizione del festival ideato da Officine AD trasforma il Complesso Monumentale del San Giovanni in un luogo di confronto, tra design, arte, architettura e innovazione. Fino al 4 ottobre talk, incontri, installazioni ed esposizioni raccontano una Calabria capace di costruire relazioni e generare nuove prospettive
L'opera di arredo urbano, realizzata grazie ai fondi legati al riconoscimento della Bandiera Blu rappresenta il nuovo brand turistico e di identità territoriale del capoluogo realizzato da Massimo Sirelli