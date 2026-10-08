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Cultura

Mimmo Rotella, monumentale la mostra a Catanzaro

La città di Catanzaro celebra l'artista Mimmo Rotella a vent'anni dalla sua scomparsa con la mostra "Mimmo Rotella. Monumentale". Un percorso inedito e immersivo che sarà visitabile fino a gennaio

8 ottobre, 2026
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Catanzaro · mimmo rotella · arte calabria
ULTIMA ORA
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L’arte del Maestro abbraccia la sua città: al San Giovanni di Catanzaro svelata la mostra “Mimmo Rotella. Monumentale”

Presentata in conferenza stampa l'esposizione curata da Alberto Fiz, promossa dal Comune e dalla Fondazione Rotella nel ventennale della scomparsa dell'artista. Un percorso espositivo inedito e immersivo aperto per tre mesi
Redazione
L’arte del Maestro abbraccia la sua città: al San Giovanni di Catanzaro\u00A0svelata la mostra “Mimmo Rotella. Monumentale”\n
Eventi

Nuvola Comics partecipa alla prima edizione di PopCon con la presentazione di Scusa 94

L'autore Andrea Belcastro dialogherà con Giuseppe Ranieri. Al termine dell’incontro, le anticipazioni sulla quarta edizione di Nuvola Comics diretto da Emiliano Lamanna. L'appuntamento è domenica 11 ottobre alle 12 all’Ente Fiera Colosimo
Nuvola Comics partecipa alla prima edizione di PopCon con la presentazione di Scusa 94\n
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Catanzaro ricorda con una grande mostra la figura e l'opera del maestro Mimmo Rotella, a vent'anni dalla sua scomparsa

Realizzata dal Comune di Catanzaro in collaborazione con la Fondazione Mimmo Rotella, a cura di Alberto Fiz, Monumentale rappresenta l’occasione per riflettere sulla valenza strutturale delle sue creazioni in grado di diventare strumenti attivi del paesaggio urbano
Catanzaro ricorda con una grande mostra la figura e l'opera del maestro Mimmo Rotella, a vent'anni dalla sua scomparsa\n
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Materia chiude la X edizione: un successo straordinario al San Giovanni di Catanzaro consacra la Calabria capitale del design mediterraneo

Si è conclusa tra grandi consensi, numeri record di presenze e un forte entusiasmo la decima edizione del Festival del Design, organizzato da Officine AD. Una kermesse che ha trasformato il Complesso Monumentale del San Giovanni in un punto di riferimento nazionale per il dialogo tra artigianato, aziende e progettazione
Redazione
Materia\u00A0chiude\u00A0la X edizione:\n\nun successo straordinario al San Giovanni di Catanzaro\n\nconsacra la Calabria capitale del design mediterraneo\n
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Società

Successo per Materia, il design conquista Catanzaro

7 ottobre 2026
Ore 12:42
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Divulgare il concetto: Catanzaro è città di mare

1 ottobre 2026
Ore 17:38
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Economia e Lavoro

Catanzaro, bandi comunali da 2 mln per le imprese

29 settembre 2026
Ore 17:50
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Successo per Materia, il design conquista Catanzaro

7 ottobre 2026
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Divulgare il concetto: Catanzaro è città di mare

1 ottobre 2026
Ore 17:38
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“Materia” compie dieci anni, Catanzaro si trasforma in un’agorà del design contemporaneo

La decima edizione del festival ideato da Officine AD trasforma il Complesso Monumentale del San Giovanni in un luogo di confronto, tra design, arte, architettura e innovazione. Fino al 4 ottobre talk, incontri, installazioni ed esposizioni raccontano una Calabria capace di costruire relazioni e generare nuove prospettive
Francesco Graziano
“Materia”\u00A0compie dieci anni, Catanzaro si trasforma in un’agorà del design contemporaneo\n
L’inaugurazione

Un’installazione per convincere tutti che Catanzaro è una città di mare

Sindaco Fiorita, vicesindaca Iemma, l’artista Sirelli ed altri membri del consiglio comunale all’imbocco del Porto per un’opera che vuole essere iconica ed autocritica

Nico De Luca
Un’installazione per convincere tutti che Catanzaro è una città di mare
Economia

Bandi alle imprese, partiti gli info-day: il calendario dei prossimi incontri

Iniziativa itinerante per presentare gli avvisi di Strategia Urbana Integrata finanziati con 2 milioni di euro sparsi su quattro quartieri cardine di Catanzaro

Redazione
Bandi alle imprese, partiti gli info-day: il calendario dei prossimi incontri
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Catanzaro Città di mare: domani al Porto la scopertura della nuova installazione del brand turistico

L'opera di arredo urbano, realizzata grazie ai fondi legati al riconoscimento della Bandiera Blu rappresenta il nuovo brand turistico e di identità territoriale del capoluogo realizzato da Massimo Sirelli
Redazione
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Economia

Incentivi alle imprese: 2 milioni d’euro per Gagliano, Lido, S. Maria e Centro storico

Importante iniziativa dell’Assessorato alle Attività Economiche, presentata a Palazzo Fazzari dall’assessora Furrer e dalla dirigente De Vita

Nico De Luca
Incentivi alle imprese: 2 milioni d’euro per Gagliano, Lido, S. Maria e Centro storico
La nota

La soddisfazione di Arci Catanzaro: “Una bella Festa dei Popoli che ha unito tutti”

Piazza Prefettura spazio vivo di resistenza culturale, accoglienza e contaminazione oltre ogni muro invisibile ed intolleranza diffusa

Redazione
La soddisfazione di Arci Catanzaro: “Una bella Festa dei Popoli che ha unito tutti”
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TeatroLab, una nuova casa nel centro storico: «Il teatro è un’arma bianca per rompere gli schermi»

La scuola diretta da Francesco Passafaro si trasferisce ai Gradoni Ospedale Civile. Cinque aule su due piani per le attività e per un progetto culturale che guarda al Teatro Comunale
Redazione
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Palazzo dell’Intendenza di Finanza: Il Rinascimento Fiorentino nel cuore di Catanzaro

Costruito nel 1910, questo edificio rappresenta non solo un capolavoro architettonico, ma anche il simbolo di una città che, all’alba del Novecento, si trasformava in moderno capoluogo amministrativo
Redazione
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Materia 10, dal 1 al 4 ottobre il complesso monumentale del San Giovanni a Catanzaro ospita il Festival del design

Tra i grandi protagonisti di questa edizione l’architetto Antonio Iraci, una delle voci più autorevoli e sensibili del panorama progettuale contemporaneo
redazione
Materia 10, dal 1 al 4 ottobre il complesso monumentale del San Giovanni a Catanzaro ospita il Festival del design\n\n\n
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La scienza conquista le nuove generazioni: successo per la Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori dell'Umg

Motto della rassegna all’ateneo catanzarese, con eventi dedicati alla ricerca, in stretta sinergia con il territorio, è stato “la scienza è la nostra stella polare”  
redazione
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Due milioni per le imprese di Catanzaro, Capellupo: «attenzione concreta per chi investe e resiste nel capoluogo»

Martedì 29 settembre alle 10.30 presso Spazio 2 a Palazzo Fazzari la conferenza stampa di presentazione degli interventi
redazione
Due\u00A0milioni per le imprese di Catanzaro,\u00A0Capellupo: «attenzione concreta\u00A0per chi investe e resiste nel capoluogo»\n
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“Mural” di Mimmo Rotella: arte pubblica e memoria postale

Un’opera che riassume l’ambizione della città di essere moderna e aperta al nuovo, ma senza dimenticare le proprie radici e la funzione sociale delle sue istituzioni
Redazione
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Due milioni per le attività economiche di Catanzaro: incentivi per nuove imprese e attività esistenti

L'assessora alle Attività economiche Furrer: «Sosteniamo chi apre, investe e fa rete»
Redazione
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Materia 10, il design mediterraneo torna in  piazza: dal 1° al 4 ottobre al Complesso Monumentale del San Giovanni 

Tutto pronto per la decima edizione del festival: design, artigianato, folklore, food e musica per immaginare una nuova idea di spazio condiviso
Redazione
Materia\u00A010,\u00A0il\u00A0design\u00A0mediterraneo torna in\u00A0 piazza: dal 1° al 4 ottobre al Complesso Monumentale del San Giovanni\u00A0\n
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Il Parco Li Comuni torna alla città: dal 25 al 27 settembre tre giornate per la riapertura integrale del polmone verde di Siano

A cinque anni dal devastante incendio dell’agosto 2021, l'importante polmone verde torna pienamente fruibile a seguito di un lungo e articolato percorso di recupero, cura e messa in sicurezza
Redazione
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Eventi

Dal volto di Milo Cotogno alle voci di Peter Griffin, Sanji e Joel: torna Catanzaro Comics & Games

Al Parco Gaslini due giorni a ingresso gratuito tra fumetti, gaming, cosplay, realtà virtuale e cultura pop. Tra le novità Nerd&Taste, il progetto sostenuto da Arsac dedicato alle eccellenze agroalimentari calabresi
Redazione
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“Spazio 2" riapre le porte a Palazzo Fazzari: al via le nuove attività nel Social Innovation Hub di Catanzaro

A dare nuova linfa ed energia alla struttura sarà la squadra dei quattordici ragazzi e ragazze che hanno da poco iniziato il loro anno di Servizio Civile presso l'ente
Redazione
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Catanzaro è pronta alla Notte Piccante 2026: IL PROGRAMMA 

Torna una delle manifestazioni storiche e identitarie più amate dell’intera regione. Da oggi e fino a domenica la città si accende tra musica, gusto e divertimento 
redazione
Catanzaro è pronta alla Notte Piccante 2026:\u00A0IL PROGRAMMA\u00A0\n
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Torre Cavallara: sentinella della costa e scrigno di storia mediterranea

La costruzione, risalente al XVI secolo, domina il quartiere marinaro di Catanzaro. Un tempo difesa contro i saraceni, oggi offre una vista mozzafiato sul Mar Ionio e racconta secoli di storia mediterranea
Redazione
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Il PalaColosimo abbraccia la cultura pop: presentata la prima edizione della “Pop Culture Convention"

La due giorni in programma il 10 e 11 ottobre, Furrer e Monteverdi: «Il capoluogo si apre a un nuovo appuntamento capace di unire intrattenimento, creatività e cultura, valorizzando il Polo fieristico e offrendo alle nuove generazioni uno spazio di confronto e partecipazione»
Redazione
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Carlo Greco, il trasportatore catanzarese che ‘guida’ la protesta con un camion giocattolo

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Vallefiorita, la Festa dell’Olio conquista tutti. Il sindaco Megna: «Celebrata la nostra identità»

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L’iniziativa

Montauro, a Villa Mariolina la musica regala sorrisi: la festa dei nonni con i Be&Vi tra ricordi ed emozioni

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Tifo giallorosso

Sabato si inaugura a Bologna la nuova sede del “Catanzaro Club M. Palanca”

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info utili

Area pedonale urbana e ZTL: da domani alle 14:30 e fino a sabato alle 9:30, divieto di transito e sosta nel tratto di Corso Mazzini interessato