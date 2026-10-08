Mimmo Rotella, monumentale la mostra a Catanzaro

Presentata in conferenza stampa l'esposizione curata da Alberto Fiz, promossa dal Comune e dalla Fondazione Rotella nel ventennale della scomparsa dell'artista. Un percorso espositivo inedito e immersivo aperto per tre mesi
L'autore Andrea Belcastro dialogherà con Giuseppe Ranieri. Al termine dell’incontro, le anticipazioni sulla quarta edizione di Nuvola Comics diretto da Emiliano Lamanna. L'appuntamento è domenica 11 ottobre alle 12 all’Ente Fiera Colosimo
Realizzata dal Comune di Catanzaro in collaborazione con la Fondazione Mimmo Rotella, a cura di Alberto Fiz, Monumentale rappresenta l’occasione per riflettere sulla valenza strutturale delle sue creazioni in grado di diventare strumenti attivi del paesaggio urbano
Si è conclusa tra grandi consensi, numeri record di presenze e un forte entusiasmo la decima edizione del Festival del Design, organizzato da Officine AD. Una kermesse che ha trasformato il Complesso Monumentale del San Giovanni in un punto di riferimento nazionale per il dialogo tra artigianato, aziende e progettazione
La decima edizione del festival ideato da Officine AD trasforma il Complesso Monumentale del San Giovanni in un luogo di confronto, tra design, arte, architettura e innovazione. Fino al 4 ottobre talk, incontri, installazioni ed esposizioni raccontano una Calabria capace di costruire relazioni e generare nuove prospettive
L'opera di arredo urbano, realizzata grazie ai fondi legati al riconoscimento della Bandiera Blu rappresenta il nuovo brand turistico e di identità territoriale del capoluogo realizzato da Massimo Sirelli
Al Parco Gaslini due giorni a ingresso gratuito tra fumetti, gaming, cosplay, realtà virtuale e cultura pop. Tra le novità Nerd&Taste, il progetto sostenuto da Arsac dedicato alle eccellenze agroalimentari calabresi
La costruzione, risalente al XVI secolo, domina il quartiere marinaro di Catanzaro. Un tempo difesa contro i saraceni, oggi offre una vista mozzafiato sul Mar Ionio e racconta secoli di storia mediterranea
La due giorni in programma il 10 e 11 ottobre, Furrer e Monteverdi: «Il capoluogo si apre a un nuovo appuntamento capace di unire intrattenimento, creatività e cultura, valorizzando il Polo fieristico e offrendo alle nuove generazioni uno spazio di confronto e partecipazione»