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Sport

Il Catanzaro prepara la sfida alla capolista Palermo

La sosta per le Nazionali sta per finire e il Catanzaro guarda già alla sfida di sabato. Domani la ripresa degli allenamenti, con Mignani che prepara l’appuntamento del Ceravolo contro la capolista Palermo.

15 novembre, 2026
ULTIMA ORA
News e trattative

Eccellenza, le neopromosse infiammano il mercato: botti e conferme per Sersale e Deliese

I giallorossi si assicurano il talento di Lisi tra i pali, mentre gli amaranto blindano il capitano Carbone e i fedelissimi per il ritorno nel massimo campionato regionale
Vincenzo Primerano
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Doppio colpo dell'Atletico Maida: torna mister Alfonso Caruso e arriva il bomber Simone Caruso

La società cambia volto in vista del campionato di Promozione B, puntando sull'esperienza in panchina e sui gol dell'attaccante con un importante passato tra Serie C e D
Vincenzo Primerano
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Il nuovo corso

Il Catanzaro riparte da Gorgone: «Qui non ci si può permettere di abbassare l’intensità»

Il nuovo tecnico si presenta accanto al presidente Noto, al ds Polito e al dg Bignotti. In sala anche i bambini diventati il simbolo del sogno Serie A sfumato nella finale con il Monza: «Questa maglia va rispettata dando sempre il massimo»
Giampaolo Cristofaro
Il Catanzaro riparte da Gorgone: «Qui non ci si può permettere di abbassare l’intensità»\n
Il bilancio

Serie D, giornata da protagonista per la Calabria: Reggina e Vibonese fanno il pieno

Gli amaranto vincono il big match contro il Sambiase e restano da soli in testa. La Vibonese cala il poker sul Modica e consolida il secondo posto. Il Praiatortora conquista un punto prezioso ad Avola, ancora senza vittorie la Vigor Lamezia
Vincenzo Primerano
Serie D, giornata da protagonista per la Calabria: Reggina e Vibonese fanno il pieno\n

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Dilettanti Calabria

Eccellenza, la DB Rossoblù vince ancora: Deliese in scia, spettacolo e gol nella decima giornata

La capolista supera 3-0 la Morrone e consolida il primato. La Deliese resta a tre punti, mentre il Pro Pellaro vince 4-3 al termine di una sfida ricca di gol. Pari spettacolare tra Soriano e Sersale, Paolana corsara nel finale a Trebisacce
F.R.S.
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Calcio violento

Scontri tra tifosi prima di Trebisacce-Paolana: fumogeni, petardi e due giocatori soccorsi

Tensione prima e durante la sfida della decima giornata del campionato di Eccellenza calabrese. Due giocatori sono finiti a terra dopo il lancio di petardi, ma non hanno riportato conseguenze
F.R.S.
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Serie B

Catanzaro, testa al Palermo: Mignani prepara la sfida alla capolista. E Pecorino torna a disposizione

Ultimi in classifica, i giallorossi preparano il confronto con la prima della classe. Domani riprende il lavoro verso la gara di sabato, con diversi giocatori recuperati: tra questi c’è anche l’attaccante
Redazione sport
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le sfide clou

Serie D, doppio esame di maturità per il Sambiase: prima il Granillo contro la Reggina, poi la Vibonese

I giallorossi di mister Tony Lio, co-capolisti del girone I di Serie D a quota 26 punti, si preparano a due scontri diretti ad altissima quota. Domenica alle 14:30 in palio c'è la vetta solitaria contro gli amaranto, poi la sfida ai rossoblù terzi in classifica
Vincenzo Primerano
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dilettanti calabria

Promozione, il girone A torna in campo: il Cassano Sybaris difende il primato, sfida playoff a Bisignano

La capolista fa visita alla Silana. Riflettori su Bisignano-Rocca di Neto, mentre il Cotronei ospita il San Fili e il Corigliano Marca cerca il rilancio contro il City Rende
Franco Sangiovanni
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Eccellenza, è tempo di conferme: Dbr Luzzi-Morrone e Brancaleone-Pro Pellaro valgono punti pesanti

La decima giornata segna la prima grande boa del campionato. In vetta si rinnova la sfida tra Dbr Luzzi e Deliese, mentre Soriano Fabrizia, Trebisacce e Palmese cercano punti preziosi per la corsa playoff
Vincenzo Primerano
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Catanzaro, la sosta per ritrovare equilibrio e risultati: Mignani prepara le sfide con Palermo e Juve Stabia

Dopo la sconfitta di Cesena, i giallorossi cercano solidità e maggiore incisività offensiva. Alla ripresa due impegni ravvicinati per provare a risalire la classifica
Gp. C.
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La Calabria è una palestra a cielo aperto e Palasport di Lamezia il perno della candidatura a Regione europea per lo Sport 2028

Nella nuovissima struttura del Catanzarese conferenza stampa dell’assessore Micheli assieme al presidente di Aces Lupattelli, il sindaco Murone ed il presidente Coni Scopelliti

Nico De Luca
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La candidatura

La Calabria in corsa per il titolo di “Aces European Region of Sport 2028”: al via le visite della commissione

Presentazione ufficiale al Palazzetto di Lamezia Terme. L’assessore Micheli: «Investiamo su impianti e attività fisica». Il fondatore Lupattelli: «Vogliamo coinvolgere tutti i comuni»
Redazione Sport
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La presa di posizione

Nuoto, società contro la Fin Calabria: «La fiducia è compromessa, serve una svolta»

Undici società hanno sottoscritto la richiesta di convocazione. Nel mirino la gestione del Comitato regionale e alcune scelte sull’organizzazione delle manifestazioni invernali
Redazione
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Il trio

La Calabria si prende la Serie D: Reggina e Sambiase davanti a tutti, Vibonese terza e pronta a inserirsi nella sfida per la vetta

Undici giornate, tre squadre calabresi nelle prime tre posizioni e appena due punti a separarle. Il prossimo turno mette di fronte le due capolista al Granillo
Francesco Roberto Spina
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il debutto

Kairos Nuoto Lamezia, partenza col botto per la squadra Master: pioggia di medaglie e due record regionali

Alla Coppa Calabria Master, disputata domenica 8 novembre presso il Centro Federale FIN di Crotone, la squadra lametina si è distinta nella vasca olimpionica da 50 metri, con numerosi piazzamenti sul podio e l’entusiasmo dei nuovi arrivati, alla loro prima esperienza nelle competizioni federali
Redazione Sport
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L’intervista

Serie D, il Sambiase sogna in vetta. Haberkon lancia la sfida al Granillo: «Vogliamo dire la nostra»

L'attaccante argentino analizza lo straordinario momento dei giallorossi in vista del big match contro la Reggina e della successiva sfida con la Vibonese: «Una squadra giovane che non ha paura di lottare»
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Reggina-Sambiase, il derby calabrese che vale la vetta: al Granillo sarà supersfida

La dodicesima giornata di Serie D propone lo scontro diretto tra le due regine del Girone I. Marchionni sfida una formazione che ha sorpreso tutti per continuità e solidità
Vincenzo Primerano
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Colpo di mercato

Clamoroso Tiriolo, in Seconda Categoria calabrese arriva un ex Kairat: è Aderinsola Eseola

Un acquisto di grande richiamo per il club calabrese, che porta in rosa un attaccante con esperienze internazionali e un titolo di capocannoniere conquistato in Kazakistan
Redazione sport
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Gran Galà dello Sport a Soverato, cento atleti calabresi da premiare: special guest Massimo Mauro

Sabato 14 novembre al Teatro Comunale la manifestazione del Coni Calabria. Scopelliti: «Vogliamo dare risalto ai sacrifici degli atleti». Il sindaco Vacca: «La nostra città investe nello sport»
Giampaolo Cristofaro
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Ci mette la faccia

Catanzaro all’ultimo posto, Iemmello non cerca scuse: «Guardiamo in faccia la realtà, no agli alibi e tutti dietro a Mignani»

Il capitano ospite a "11 in Campo Giallorossi" su LaC TV analizza la crisi dopo la sconfitta col Cesena: «Siamo in grande difficoltà, ma abbiamo il tempo per rimediare. Io primo responsabile»
Vincenzo Primerano
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verso il big match

Serie D, il Sambiase si gode il primato e sfida la Reggina. Lio: «A Reggio per giocarcela, nessuno avrebbe scommesso un euro»

Il tecnico giallorosso elogia la squadra dopo il 2-0 al Ragusa che vale la conferma in vetta e parla anche del derby di domenica prossima: «Loro sono i più forti, ma faremo di tutto per rendergli la vita dura»
Vincenzo Primerano
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Nuova puntata

Catanzaro, dopo il ko di Cesena parla Iemmello: oggi il punto a “11 in Campo GialloRossi”

Oggi dalle 14 su LaC OnAir spazio all’analisi del momento della squadra di Michele Mignani. Tra gli ospiti Fabio Di Sole, ex giocatore del Catanzaro, e Pasquale Gigliotti, vicepresidente dell’Adicosp
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il testa-coda

Serie D, Sambiase senza freni: 2-0 al Ragusa e vetta confermata. Ora l'attesissimo scontro diretto con la Reggina

Tutto facile per i giallorossi nell'undicesima giornata: Waller e Sueva archiviano la pratica nei primi venti minuti. La squadra di mister Lio mantiene la testa della classifica in coabitazione con gli amaranto
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