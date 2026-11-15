Il Catanzaro prepara la sfida alla capolista Palermo
La sosta per le Nazionali sta per finire e il Catanzaro guarda già alla sfida di sabato. Domani la ripresa degli allenamenti, con Mignani che prepara l’appuntamento del Ceravolo contro la capolista Palermo.
Il nuovo tecnico si presenta accanto al presidente Noto, al ds Polito e al dg Bignotti. In sala anche i bambini diventati il simbolo del sogno Serie A sfumato nella finale con il Monza: «Questa maglia va rispettata dando sempre il massimo»
Gli amaranto vincono il big match contro il Sambiase e restano da soli in testa. La Vibonese cala il poker sul Modica e consolida il secondo posto. Il Praiatortora conquista un punto prezioso ad Avola, ancora senza vittorie la Vigor Lamezia
La capolista supera 3-0 la Morrone e consolida il primato. La Deliese resta a tre punti, mentre il Pro Pellaro vince 4-3 al termine di una sfida ricca di gol. Pari spettacolare tra Soriano e Sersale, Paolana corsara nel finale a Trebisacce
Ultimi in classifica, i giallorossi preparano il confronto con la prima della classe. Domani riprende il lavoro verso la gara di sabato, con diversi giocatori recuperati: tra questi c’è anche l’attaccante
I giallorossi di mister Tony Lio, co-capolisti del girone I di Serie D a quota 26 punti, si preparano a due scontri diretti ad altissima quota. Domenica alle 14:30 in palio c'è la vetta solitaria contro gli amaranto, poi la sfida ai rossoblù terzi in classifica
La decima giornata segna la prima grande boa del campionato. In vetta si rinnova la sfida tra Dbr Luzzi e Deliese, mentre Soriano Fabrizia, Trebisacce e Palmese cercano punti preziosi per la corsa playoff
Alla Coppa Calabria Master, disputata domenica 8 novembre presso il Centro Federale FIN di Crotone, la squadra lametina si è distinta nella vasca olimpionica da 50 metri, con numerosi piazzamenti sul podio e l’entusiasmo dei nuovi arrivati, alla loro prima esperienza nelle competizioni federali
L'attaccante argentino analizza lo straordinario momento dei giallorossi in vista del big match contro la Reggina e della successiva sfida con la Vibonese: «Una squadra giovane che non ha paura di lottare»
Il tecnico giallorosso elogia la squadra dopo il 2-0 al Ragusa che vale la conferma in vetta e parla anche del derby di domenica prossima: «Loro sono i più forti, ma faremo di tutto per rendergli la vita dura»
Tutto facile per i giallorossi nell'undicesima giornata: Waller e Sueva archiviano la pratica nei primi venti minuti. La squadra di mister Lio mantiene la testa della classifica in coabitazione con gli amaranto