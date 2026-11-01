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Ambiente

Prociv Calabria, Costarella lascia la direzione

Il direttore generale della Protezione civile di dimette dall’incarico per motivi personali e professionali. Verso un nuovo incarico nella struttura nazionale. In pole Raffaele Giovinazzo, commissario del Consorzio unico di bonifica. E intanto, sugli incendi in Calabria è botta e risposta tra Legambiente e Regione

1 novembre, 2026
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protezione civile calabria · domenico costarella
ULTIMA ORA
L’iniziativa

Catanzaro, violenza sulle donne con disabilità, nasce "Oltre": formazione e rete per rendere i servizi davvero accessibili

L'assessore regionale al welfare Straface ha evidenziato come il fenomeno della violenza di genere sia in crescita: «Oltre 1.300 le richieste di aiuto registrate dal numero nazionale 1522»
Redazione
Catanzaro, violenza sulle donne con disabilità, nasce \"Oltre\": formazione e rete per rendere i servizi davvero accessibili\n
Fiammata africana

Caldo da impazzire, la Calabria verso il picco: fino a 40 gradi a Cosenza e bollino giallo a Reggio

L’ondata di calore si intensifica nelle prossime ore, con temperature particolarmente elevate nelle aree interne. A Catanzaro torna operativo il servizio “Sos caldo” per anziani e persone fragili, mentre in Italia giovedì saranno 15 le città con il bollino rosso
Redazione
Caldo da impazzire, la Calabria verso il picco: fino a 40 gradi a Cosenza e bollino giallo\u00A0a Reggio\n
il riconoscimento

Le Chiavi del Comune di Catanzaro al maestro orafo Gerardo Sacco, «un momento solenne gratitudine aperto alla cittadinanza»

Fiorita: «Un protagonista del nostro tempo, capace di custodire e reinterpretare tradizioni e identità, facendosi ambasciatore della bellezza e della cultura calabrese sulla scena internazionale»
Le Chiavi del Comune di Catanzaro al maestro orafo Gerardo Sacco, «un momento solenne\u00A0gratitudine aperto alla cittadinanza»\n
Il saluto

Fiorita: «Grazie, Costarella. Catanzaro ti è grata per la vicinanza nelle emergenze»

Il sindaco ha inteso esprimere un “saluto e sincero ringraziamento” al direttore della Prociv regionale che ha lasciato l’incarico

Redazione
Fiorita: «Grazie, Costarella. Catanzaro ti è grata per la vicinanza nelle emergenze»

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Catanzaro, testati soccorsi emergenza in metropolitana

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Ambiente

Prociv Calabria, Costarella lascia la direzione

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Ambiente

Dati incendi, scontro Legambiente-Regione

1 novembre 2026
Ore 12:30
Dati incendi, scontro Legambiente-Regione
Vortice ciclonico per tutta la giornata

”Agneta” marca il 2 novembre con allerta gialla sull’intera Calabria

Precipitazioni localmente di forte intensità e calo termico piuttosto sensibile anche nel Catanzarese

Salvatore Lia
”Agneta” marca il 2 novembre con allerta gialla sull’intera Calabria
Parco Biodiversità

Il Giardino dell’Arte Bonsai si arricchisce con dieci nuovi esemplari.

Le piante affiancano il capolavoro Getsemani già insignito dello storico patrocinio della Santa Sede ed ora impreziosito da una base donata dall’artista Nuccio Loreti

Redazione
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Nella Basilica dell’Immacolata

Ordinati due nuovi diaconi. Mons. Maniago: «Siate servi, non padroni».

L’ordinazione di Sergio Schieppati e Giuseppe Carioti, provenienti dalle comunità parrocchiali di Olivadi e cittadina di Mater Domini. L’Arcivescovo: «Il diacono non è un mezzo prete». Al centro dell’omelia il servizio della carità e l’attenzione ai poveri.

Redazione
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la ricorrenza

Sotto il cielo della Calabria, il silenzio del 2 novembre si fa preghiera

Il viaggio della memoria nei 552 camposanti della regione: dal valore storico del cimitero di via Paglia a Catanzaro ai monumentali di Reggio Calabria, Crotone, Rossano e Cosenza, fino ai piccoli tesori d'arte dei paesi
Giulia Oliverio
Sotto il cielo della Calabria, il silenzio del 2 novembre si fa preghiera\n
La memoria tradita

Sersale, i saperi contadini e la lucidità della testimonianza in “Tra sogni e silenzi” di Teresa Riccio

Le pagine del libro sono la radiografia spietata di un’emorragia. L’autrice evita la retorica del casale idilliaco e racconta la scomparsa di un paese attraverso le voci di chi è rimasto. Senza indulgenza per bonus e inaugurazioni. Perché le aree interne non si salvano con la sagra della castagna
Gianfranco Donadio*
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l’ordinazione

Tutti i Santi, due nuovi diaconi per la diocesi di Catanzaro-Squillace

A presiedere la celebrazione sarà l’Arcivescovo metropolita Monsignor Claudio Maniago. Il rito avrà inizio alle 17.30 nella Basilica “Maria SS. Immacolata”.
Redazione
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L’editoriale

La 'ndrangheta, la giustizia e la caciara della politica: in Calabria è il momento di lasciare lavorare i magistrati

L'operazione Ginestra non può diventare terreno di scontro tra partiti e tifoserie. La lotta alla criminalità organizzata merita rispetto, così come la presunzione di innocenza di ogni indagato
Franco Laratta
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Nuova guida

Si dimette il capo della Protezione civile calabrese Costarella: per la successione in pole Giacomo Giovinazzo

Dimissioni protocollate nei giorni scorsi per motivi professionali e concordate con i vertici della Regione: «Scelta ponderata e dolorosa, ringrazio Occhiuto». L’ex dirigente dell’Agricoltura potrebbe subentrare già lunedì
Luana Costa
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Politeama

CAP, al via “Catanzaro Arti Performative”, giovani alla scoperta dei mestieri del teatro

Il progetto del Comune di Catanzaro, curato da Settimio Pisano della Fondazione, punta ad agevolare le professioni dello spettacolo dal vivo

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Meteo Catanzaro

Inizio novembre all’insegna delle piogge e del calo di temperatura.

Previsti valoti al di sotto delle medie stagionali

Salvatore Lia
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l’assemblea

Ferrovie, la Fit Cisl riunisce i lavoratori a Catanzaro Lido

Sicurezza, occupazione e futuro dei presidi ferroviari al centro dell’assemblea
assemblea ferrovie
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storie

Il digitale e l’arte teatrale: parte da Soverato la rivoluzione silenziosa che accende la Calabria

Dall'innovazione tecnologica alle tavole del palcoscenico: l'esperienza di Gianni Bruzzese con l'app "Mappix", la regia di Franco Procopio e l’artigianato sartoriale di Mariella Bruzzese dimostrano come visione, talento e cultura possano creare un ecosistema virtuoso in Calabria, offrendo un'alternativa concreta all'emigrazione dei giovani
Giulia Oliverio
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Il voto

Elezioni Fisar 2027-2030: vince la Lista 1 guidata dal presidente uscente Roberto Donadini

Nove i seggi conquistati su 15 in Consiglio Nazionale. Rinnovati anche l'Organo di controllo e il Collegio dei probiviri della Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori
Redazione Attualità
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la manifestazione

Catanzaro, corteo contro il caro vita e le spese militari: in piazza studenti, lavoratori e associazioni

Circa duecento persone hanno sfilato nel centro storico di Catanzaro per lo sciopero generale indetto dall'Usb. Al centro della protesta, sostenuta da scuole, Potere al Popolo, Avs e Arci, ci sono il carovita, i tagli a sanità e istruzione e la contrarietà alle spese militari
Redazione
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la nota

L’attivazione del Liceo Classico Europeo al convitto nazionale “Galluppi”. Bullotta: «Si conferma il ruolo di eccellenza del Capoluogo negli studi»

L'assessore comunale alla Pubblica istruzione esprime soddisfazione per il provvedimento che introduce un indirizzo di studi di respiro internazionale 
Redazione
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passaggio fondamentale

Vigili del Fuoco, esercitazione nella galleria della metropolitana a Germaneto

Si tratta di una prova propedeutica al rilascio degli ultimi permessi necessari per l’entrata in funzione della tratta ferroviaria
Redazione
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la nota

Santa Maria, approvata in Consiglio la delibera per migliorare la viabilità di via Lombardia

Barberio e Capellupo: «Risposte concrete ai cittadini per un problema serio»

Redazione
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via libera

Arriva l'ok per il liceo classico europeo. La dirigente Scozzafava: «Aiuterà i ragazzi a sviluppare capacità critiche»

L'obiettivo è costruire una preparazione equilibrata, capace di unire cultura umanistica, competenze linguistiche, conoscenze scientifiche e strumenti per comprendere la società contemporanea
Redazione
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Previsioni meteo

In Calabria l’inverno bussa in anticipo: temperature in picchiata e prima neve su Sila e Pollino, ecco quando

Dal weekend di Ognissanti irrompe l’aria fredda di origine artica: sulle coste e nelle pianure attesi circa 15 gradi, mentre nelle zone interne si potrà scendere vicino allo zero. Possibili le prime imbiancate sulle vette
Salvatore Lia
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La protesta

A Lamezia Terme studenti e agricoltori in corteo contro il carovita

Corteo dalla cittadella scolastica a piazza Mazzini per chiedere una scuola più efficiente, investimenti in ricerca e università e lo stop al riarmo. In piazza anche i trattori contro il caro carburanti e l’aumento dei costi di produzione. Domani mobilitazione regionale a Cosenza.
Redazione
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