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Ambiente

Dati incendi, scontro Legambiente-Regione

Una opposta interpretazione dei dati pone nuovamente in contrasto Legambiente e Regione Calabria. Questa volta a provocare il botta e risposta è la rilevazione delle aree percorse dal fuoco. Per l'associazione ambientalista la Calabria tra le regioni più colpite dal fenomeno, per la Cittadella la più virtuosa in Italia.

1 novembre, 2026
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incendi calabria · legambiente calabria · regione calabria
ULTIMA ORA
L’iniziativa

Catanzaro, violenza sulle donne con disabilità, nasce "Oltre": formazione e rete per rendere i servizi davvero accessibili

L'assessore regionale al welfare Straface ha evidenziato come il fenomeno della violenza di genere sia in crescita: «Oltre 1.300 le richieste di aiuto registrate dal numero nazionale 1522»
Redazione
Catanzaro, violenza sulle donne con disabilità, nasce \"Oltre\": formazione e rete per rendere i servizi davvero accessibili\n
Fiammata africana

Caldo da impazzire, la Calabria verso il picco: fino a 40 gradi a Cosenza e bollino giallo a Reggio

L’ondata di calore si intensifica nelle prossime ore, con temperature particolarmente elevate nelle aree interne. A Catanzaro torna operativo il servizio “Sos caldo” per anziani e persone fragili, mentre in Italia giovedì saranno 15 le città con il bollino rosso
Redazione
Caldo da impazzire, la Calabria verso il picco: fino a 40 gradi a Cosenza e bollino giallo\u00A0a Reggio\n
il riconoscimento

Le Chiavi del Comune di Catanzaro al maestro orafo Gerardo Sacco, «un momento solenne gratitudine aperto alla cittadinanza»

Fiorita: «Un protagonista del nostro tempo, capace di custodire e reinterpretare tradizioni e identità, facendosi ambasciatore della bellezza e della cultura calabrese sulla scena internazionale»
Le Chiavi del Comune di Catanzaro al maestro orafo Gerardo Sacco, «un momento solenne\u00A0gratitudine aperto alla cittadinanza»\n
La memoria tradita

Sersale, i saperi contadini e la lucidità della testimonianza in “Tra sogni e silenzi” di Teresa Riccio

Le pagine del libro sono la radiografia spietata di un’emorragia. L’autrice evita la retorica del casale idilliaco e racconta la scomparsa di un paese attraverso le voci di chi è rimasto. Senza indulgenza per bonus e inaugurazioni. Perché le aree interne non si salvano con la sagra della castagna
Gianfranco Donadio*
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l’ordinazione

Tutti i Santi, due nuovi diaconi per la diocesi di Catanzaro-Squillace

A presiedere la celebrazione sarà l’Arcivescovo metropolita Monsignor Claudio Maniago. Il rito avrà inizio alle 17.30 nella Basilica “Maria SS. Immacolata”.
Redazione
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L’editoriale

La 'ndrangheta, la giustizia e la caciara della politica: in Calabria è il momento di lasciare lavorare i magistrati

L'operazione Ginestra non può diventare terreno di scontro tra partiti e tifoserie. La lotta alla criminalità organizzata merita rispetto, così come la presunzione di innocenza di ogni indagato
Franco Laratta
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Nuova guida

Si dimette il capo della Protezione civile calabrese Costarella: per la successione in pole Giacomo Giovinazzo

Dimissioni protocollate nei giorni scorsi per motivi professionali e concordate con i vertici della Regione: «Scelta ponderata e dolorosa, ringrazio Occhiuto». L’ex dirigente dell’Agricoltura potrebbe subentrare già lunedì
Luana Costa
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CAP, al via “Catanzaro Arti Performative”, giovani alla scoperta dei mestieri del teatro

Il progetto del Comune di Catanzaro, curato da Settimio Pisano della Fondazione, punta ad agevolare le professioni dello spettacolo dal vivo

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Inizio novembre all’insegna delle piogge e del calo di temperatura.

Previsti valoti al di sotto delle medie stagionali

Salvatore Lia
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Ferrovie, la Fit Cisl riunisce i lavoratori a Catanzaro Lido

Sicurezza, occupazione e futuro dei presidi ferroviari al centro dell’assemblea
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Il digitale e l’arte teatrale: parte da Soverato la rivoluzione silenziosa che accende la Calabria

Dall'innovazione tecnologica alle tavole del palcoscenico: l'esperienza di Gianni Bruzzese con l'app "Mappix", la regia di Franco Procopio e l’artigianato sartoriale di Mariella Bruzzese dimostrano come visione, talento e cultura possano creare un ecosistema virtuoso in Calabria, offrendo un'alternativa concreta all'emigrazione dei giovani
Giulia Oliverio
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Il voto

Elezioni Fisar 2027-2030: vince la Lista 1 guidata dal presidente uscente Roberto Donadini

Nove i seggi conquistati su 15 in Consiglio Nazionale. Rinnovati anche l'Organo di controllo e il Collegio dei probiviri della Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori
Redazione Attualità
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Catanzaro, corteo contro il caro vita e le spese militari: in piazza studenti, lavoratori e associazioni

Circa duecento persone hanno sfilato nel centro storico di Catanzaro per lo sciopero generale indetto dall'Usb. Al centro della protesta, sostenuta da scuole, Potere al Popolo, Avs e Arci, ci sono il carovita, i tagli a sanità e istruzione e la contrarietà alle spese militari
Redazione
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L’attivazione del Liceo Classico Europeo al convitto nazionale “Galluppi”. Bullotta: «Si conferma il ruolo di eccellenza del Capoluogo negli studi»

L'assessore comunale alla Pubblica istruzione esprime soddisfazione per il provvedimento che introduce un indirizzo di studi di respiro internazionale 
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Vigili del Fuoco, esercitazione nella galleria della metropolitana a Germaneto

Si tratta di una prova propedeutica al rilascio degli ultimi permessi necessari per l’entrata in funzione della tratta ferroviaria
Redazione
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la nota

Santa Maria, approvata in Consiglio la delibera per migliorare la viabilità di via Lombardia

Barberio e Capellupo: «Risposte concrete ai cittadini per un problema serio»

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via libera

Arriva l'ok per il liceo classico europeo. La dirigente Scozzafava: «Aiuterà i ragazzi a sviluppare capacità critiche»

L'obiettivo è costruire una preparazione equilibrata, capace di unire cultura umanistica, competenze linguistiche, conoscenze scientifiche e strumenti per comprendere la società contemporanea
Redazione
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Previsioni meteo

In Calabria l’inverno bussa in anticipo: temperature in picchiata e prima neve su Sila e Pollino, ecco quando

Dal weekend di Ognissanti irrompe l’aria fredda di origine artica: sulle coste e nelle pianure attesi circa 15 gradi, mentre nelle zone interne si potrà scendere vicino allo zero. Possibili le prime imbiancate sulle vette
Salvatore Lia
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La protesta

A Lamezia Terme studenti e agricoltori in corteo contro il carovita

Corteo dalla cittadella scolastica a piazza Mazzini per chiedere una scuola più efficiente, investimenti in ricerca e università e lo stop al riarmo. In piazza anche i trattori contro il caro carburanti e l’aumento dei costi di produzione. Domani mobilitazione regionale a Cosenza.
Redazione
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politiche sociali

Catanzaro inclusiva, inaugurato il Centro sociale di Pontegrande. Fiorita, Iemma e Belcaro: «Spazio di comunità per non lasciare indietro nessuno»

Il sindaco annuncia: «Dopo Pontegrande e le altre sei strutture riaperte in questi anni, il prossimo centro sociale aprirà nel quartiere Cava»
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l’elenco

Acqua, nuovo stop notturno al serbatoio Corvo: scuole chiuse anche giovedì 29 ottobre

Dopo la sospensione per un guasto alla rete comunicata da Sorical, erogazione di nuovo interrotta dalle ore 20.00 alle 6.00 per riequilibrare i livelli del serbatoio. Ecco l'elenco completo degli istituti cittadini interessati dall'ordinanza di chiusura
Redazione
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Nuova guida

L'arcivescovo di Catanzaro Claudio Maniago eletto presidente della Conferenza episcopale calabra

Il presule succede a monsignor Fortunato Morrone, arcivescovo di Reggio Calabria-Bova. Giuseppe Alberti (Oppido-Palmi) nominato segretario
Redazione
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l’accordo

Porto di Catanzaro, approvata la delibera per l'intesa con la Lega Navale: il pontile resterà al Comune

Iemma e Battaglia: «Un passo concreto per trasformare Catanzaro da città con il mare a città di mare. Sostegno alla pesca, alla formazione e all’inclusione sociale»
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Amoruso: «Anche nella Corte Costituzionale sta entrando l’ intelligenza artificiale ma le sentenze siano sempre stilate dai giudici»

In un auditorium gremito della Università Magna Graecia il presidente della consulta tocca anche il tema della legge elettorale e lascia un messaggio di ottimismo agli studenti

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