Dati incendi, scontro Legambiente-Regione

Una opposta interpretazione dei dati pone nuovamente in contrasto Legambiente e Regione Calabria. Questa volta a provocare il botta e risposta è la rilevazione delle aree percorse dal fuoco. Per l'associazione ambientalista la Calabria tra le regioni più colpite dal fenomeno, per la Cittadella la più virtuosa in Italia.
L’ondata di calore si intensifica nelle prossime ore, con temperature particolarmente elevate nelle aree interne. A Catanzaro torna operativo il servizio “Sos caldo” per anziani e persone fragili, mentre in Italia giovedì saranno 15 le città con il bollino rosso
Le pagine del libro sono la radiografia spietata di un’emorragia. L’autrice evita la retorica del casale idilliaco e racconta la scomparsa di un paese attraverso le voci di chi è rimasto. Senza indulgenza per bonus e inaugurazioni. Perché le aree interne non si salvano con la sagra della castagna
Dimissioni protocollate nei giorni scorsi per motivi professionali e concordate con i vertici della Regione: «Scelta ponderata e dolorosa, ringrazio Occhiuto». L’ex dirigente dell’Agricoltura potrebbe subentrare già lunedì
Dall'innovazione tecnologica alle tavole del palcoscenico: l'esperienza di Gianni Bruzzese con l'app "Mappix", la regia di Franco Procopio e l’artigianato sartoriale di Mariella Bruzzese dimostrano come visione, talento e cultura possano creare un ecosistema virtuoso in Calabria, offrendo un'alternativa concreta all'emigrazione dei giovani
Circa duecento persone hanno sfilato nel centro storico di Catanzaro per lo sciopero generale indetto dall'Usb. Al centro della protesta, sostenuta da scuole, Potere al Popolo, Avs e Arci, ci sono il carovita, i tagli a sanità e istruzione e la contrarietà alle spese militari
Dal weekend di Ognissanti irrompe l’aria fredda di origine artica: sulle coste e nelle pianure attesi circa 15 gradi, mentre nelle zone interne si potrà scendere vicino allo zero. Possibili le prime imbiancate sulle vette
Corteo dalla cittadella scolastica a piazza Mazzini per chiedere una scuola più efficiente, investimenti in ricerca e università e lo stop al riarmo. In piazza anche i trattori contro il caro carburanti e l’aumento dei costi di produzione. Domani mobilitazione regionale a Cosenza.
Dopo la sospensione per un guasto alla rete comunicata da Sorical, erogazione di nuovo interrotta dalle ore 20.00 alle 6.00 per riequilibrare i livelli del serbatoio. Ecco l'elenco completo degli istituti cittadini interessati dall'ordinanza di chiusura