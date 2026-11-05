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Sanità

Catanzaro, da lunedì prime corse del taxi per fragili

Salto di qualità nei servizi welfare di Catanzaro: il Comune ha attivato Accompagnami, il taxi sociale per i fragili.

5 novembre, 2026
ULTIMA ORA
Il caso

Agenti delle Volanti aggrediti a Catanzaro, la solidarietà del Coisp: «Necessario incrementare l’apparato di controllo»

Il rappresentante sindacale dichiara improcrastinabile un intervento legislativo: «Impedire la concessione di misure alternative alla detenzione per quei soggetti dediti ad atti violenti»
Redazione
Agenti delle Volanti aggrediti a Catanzaro, la solidarietà del Coisp:\u00A0«Necessario incrementare l’apparato di controllo»\n
La stretta

Catanzaro, arriva l'ordinanza anti-caldo per gli animali: stop a balconi e terrazze nelle ore più calde

Vietato lasciarli esposti al sole tra le 11 e le 18 senza adeguata protezione. Previste sanzioni fino a 500 euro e controlli affidati a Polizia Locale, Forze dell'Ordine e Servizio Veterinario.
Redazione
Catanzaro, arriva l'ordinanza anti-caldo per gli animali: stop a balconi e terrazze nelle ore più calde\n
ambiente

Carabinieri Catanzaro, scatta la campagna estiva di prevenzione e incendi: in campo pattuglie e droni ad alta risoluzione

L’avvio della stagione estiva ha reso ancora più serrata l’attività preventiva esercitata dall’arma: pattugliamenti mirati per individuare tempestivamente piccoli focolai e il monitoraggio del territorio con l’utilizzo di tecniche avanzate
Redazione
Carabinieri Catanzaro, scatta la campagna estiva di prevenzione e incendi: in campo pattuglie e droni ad alta risoluzione\n
Intervento di soccorso

Catanzaro, precipita in un dirupo al di sotto della linea ferroviaria: in corso le operazioni di recupero

Temporaneamente interrotta la circolazione ferroviaria locale. Chiusa al transito veicolare anche via Carlo V. In arrivo un elicottero
Redazione Cronaca
Catanzaro, precipita in un dirupo\u00A0al di sotto della linea ferroviaria: in corso le operazioni di recupero\n

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Catanzaro, la cura Mignani inizia a funzionare

3 novembre 2026
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Ansia in centro

Tragedia sfiorata su Via Carlo V: un uomo precipita nel dirupo, è salvo 

L'uomo, rimasto sempre cosciente, è stato tratto in salvo grazie all'azione congiunta delle unità specializzate e dell'elicottero dei Vigili del Fuoco
Redazione
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Operazione Ginestra

Flavio Stasi torna libero, revocati i domiciliari. Al gip aveva detto: «Non conosco Annibale Matalone né ho il suo numero di telefono»

Il gip distrettuale di Catanzaro Fabiana Giacchetti revoca la misura dopo l’interrogatorio. Il sindaco di Corigliano Rossano ha negato di conoscere Annibale Matalone
Antonio Alizzi
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Si aggira lungo Viale Pio X di Catanzaro: in arresto sorvegliato vibonese con obbligo di dimora

I carabinieri della Radiomobile attirati dagli strani comportamenti del soggetto
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la misura

Lamezia Terme, gestione illecita di rifiuti:  sequestrate 20 tonnellate di pneumatici fuori uso

L’area interessata, divenuta una vera e propria discarica a cielo aperto, di circa 150 metri quadrati, è stata sottoposta a sequestro preventivo, come disposto dalla Procura della Repubblica che coordina le indagini
Redazione
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Stasi ai domiciliari, il Tribunale della libertà fissa l’udienza: il 10 novembre riesame sulla misura cautelare

La difesa ha già depositato una memoria all’ufficio gip ma senza chiedere la revoca del provvedimento restrittivo. Prima della discussione fissata la prossima settimana saranno prodotti nuovi atti al Tdl
Luana Costa
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Bancarotta fraudolenta, l’accusa chiede il rinvio a giudizio per l’avvocato Pittelli e altri sei imputati – NOMI

Al centro dell’inchiesta un terreno a Stalettì, distratto dai beni di una società fallita e ceduto a un’altra costituita ad hoc. Tra le contestazioni anche contributi pubblici per la realizzazione di un complesso alberghiero
Ale. Tru.
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Nuovo appello

Curcio avverte: «Se pensiamo che la ’ndrangheta sia un problema solo di polizia, abbiamo già perso»

Il procuratore di Catanzaro richiama il ruolo della scuola e degli insegnanti nella lotta ai clan. E lancia un allarme: meno omicidi eclatanti non significano meno mafia, ma rischiano di abbassare la percezione della minaccia nella comunità
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Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 3.6 nel Catanzarese: epicentro a Cardinale

Il sisma registrato dall’Ingv alle 7:09 questa mattina. Si è verificato a una profondità di 40 chilometri
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Depuratore di Brancaleone (mai costruito), condanna della Corte dei Conti per danno erariale: «Negligenza e sciatteria professionale»

La sentenza emessa anche nei confronti di ex dirigenti tecnici della Regione e l’ex sindaco del comune reggino. Sono accusati di aver favorito la ditta attraverso la stipula di un accordo transattivo 
Luana Costa
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Inchiesta Ginestra

Stasi ai domiciliari, depositato un ricorso al Riesame: memoria con tutti gli atti dell’amministrazione contro la ‘ndrangheta

A rendere noto le scelte intraprese dalla difesa, gli avvocati all’indomani dell’interrogatorio di garanzia tenuto a Catanzaro davanti al gip. Da mercoledì il sindaco è ai domiciliari 
Luana Costa
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Mattina caotica per pioggia e vento

Circa 50 interventi dei Vigili del Fuoco: grosso spavento per il pino marittimo caduto in zona Porto

Necessaria una verifica alle altre piante del lungomare. Allarme in Viale dei Normanni per uno smottamento che ha interessato bombolone Gpl

Nico De Luca
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Eolico sui sentieri di Kalabria Coast to Coast, la Regione porta la battaglia al Consiglio di Stato: «La mobilitazione paga»

Impugnata la sentenza del Tar che aveva annullato la decadenza della vecchia autorizzazione. I comitati esultano, ma il futuro del parco eolico resta incerto: resta l’allarme per il patrimonio naturalistico delle Serre e per il cammino da Soverato a Pizzo
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consegnati i lavori

Commissariato della Polizia di Stato in via Carlo Pisacane: al via il restyling dell’edificio

Intervento da 85mila euro per fermare le infiltrazioni d’acqua e restituire decoro e funzionalità alla struttura
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Traffico di droga nel Catanzarese, torna in libertà Brunello Cristofaro

L’uomo, che si trovava ai domiciliari, è accusato di avere acquistato cocaina per spacciarla al dettaglio
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Duomo di Catanzaro, inchiesta sui restauri: incarichi, presunti favori e un concorso nel mirino

La Guardia di Finanza ha perquisito gli uffici della Soprintendenza e acquisito i dispositivi della direttrice Stefania Argenti. Nel fascicolo della Procura di Catanzaro gli investigatori ipotizzano un intreccio di nomine, pressioni su una ditta e irregolarità in una selezione pubblica
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Dopo il Tar, anche Palazzo Spada dichiara il difetto di giurisdizione sulla contestazione dell'Ufficio referendario. La minoranza: «Queste risorse vengano utilizzate per i calabresi»
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Quasi 15 milioni per la galleria di Marcellinara, al via i lavori lungo la statale 280: ecco come cambierà la circolazione

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Venerdì scorso l’agguato davanti alla sua abitazione in cui è rimasta vittima la moglie. È coinvolto nell’inchiesta della Dda di Catanzaro che lo ritiene ai vertici delle cosche operanti nell’area della Sibaritide
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