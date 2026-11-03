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Catanzaro, la cura Mignani inizia a funzionare

Due pareggi nelle prime due partite della gestione Mignani, ma soprattutto segnali incoraggianti sul piano del gioco e dell'atteggiamento. Il Catanzaro prova a risalire la china dopo un avvio di stagione complicato.

3 novembre, 2026
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Eccellenza, le neopromosse infiammano il mercato: botti e conferme per Sersale e Deliese

I giallorossi si assicurano il talento di Lisi tra i pali, mentre gli amaranto blindano il capitano Carbone e i fedelissimi per il ritorno nel massimo campionato regionale
Vincenzo Primerano
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Doppio colpo dell'Atletico Maida: torna mister Alfonso Caruso e arriva il bomber Simone Caruso

La società cambia volto in vista del campionato di Promozione B, puntando sull'esperienza in panchina e sui gol dell'attaccante con un importante passato tra Serie C e D
Vincenzo Primerano
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Il nuovo corso

Il Catanzaro riparte da Gorgone: «Qui non ci si può permettere di abbassare l’intensità»

Il nuovo tecnico si presenta accanto al presidente Noto, al ds Polito e al dg Bignotti. In sala anche i bambini diventati il simbolo del sogno Serie A sfumato nella finale con il Monza: «Questa maglia va rispettata dando sempre il massimo»
Giampaolo Cristofaro
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Serie B

Catanzaro, la cura Mignani comincia a dare i suoi frutti: le Aquile ritrovano gioco e fiducia, ora servono punti

Dopo il tracollo contro l'Ascoli, i giallorossi hanno mostrato progressi nelle prime due uscite con il nuovo allenatore. La prestazione contro il Padova alimenta la fiducia, ma la classifica impone un cambio di marcia. Sabato la trasferta in Romagna
Giampaolo Cristofaro
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Le parole del ds

Us Catanzaro, Polito a LaC: «Non dormo la notte, fa male vederci all'ultimo posto»

Il direttore sportivo giallorosso ospite di 11 in Campo Giallorossi su LaC On Air: «Il Catanzaro deve rimanere in Serie B, lo merita la società e soprattutto la città»
Vincenzo Primerano
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Nuova puntata

Catanzaro, il ds Ciro Polito ospite di “11 in Campo Giallorossi”: riflettori accesi sulla gestione Mignani

Il direttore sportivo delle Aquile in collegamento con Maurizio Insardà e Palma Serrao. In studio l'ex giallorosso Fabio Di Sole. Appuntamento dalle 14 alle 15 su LaC Tv
Redazione Sport
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Serie D, Calabria padrona del girone I: Reggina e Sambiase in vetta, Vibonese e Praiatortora volano

La decima giornata sorride alle calabresi: quattro vittorie su cinque, tre squadre nelle prime tre posizioni e una classifica sempre più a tinte rossoblù. La Vigor Lamezia cade ancora ed è ultima
Vincenzo Primerano
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I finali

Eccellenza, la DBR Luzzi non si ferma: settima vittoria e vetta consolidata. La Rossanese riparte con Perrotta

La squadra di mister Magarò supera il Sersale e mantiene tre punti di vantaggio sulla Deliese. I bizantini ritrova il sorriso con la prima vittoria dell'era Perrotta. Tutti i risultati
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Serie A2 di futsal, Cetraro in vetta da solo. Acri ferma l'Adrano, pari Soverato

La quinta giornata sorride ai cetraresi, che superano 2-1 l'Ischia. Nel girone D i rossoneri impongono il 2-2 alla seconda della classe, spettacolare 6-6 della Blingink, Reggio ko a Melilli
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Catanzaro-Padova, Mignani: «Un passo avanti importante, questa squadra ha cuore e voglia di lottare»

Il tecnico giallorosso analizza il pareggio del Ceravolo: «Abbiamo creato tanto e concesso poco. Voglio pensare che questa prestazione sia il nostro punto di partenza»
Giampaolo Cristofaro
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Catanzaro ritrovato, ma col Padova è solo 1-1: segnali di rinascita al Ceravolo

I giallorossi di Mignani dominano per lunghi tratti e passano con Dorval, ma Varas firma il pareggio. Tante occasioni sprecate e una vittoria sfumata, ma la prestazione restituisce fiducia e speranza
Giampaolo Cristofaro
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Massimo Scalzo, 24 anni da Maestro di Wushu: dalla Calabria alla Cina, una storia di insegnamento e passione

Dalla prima scuola di Soverato all'Accademia Centrale Wushu Catanzaro. Un percorso che ha formato generazioni di allievi e portato il capoluogo calabrese sulla scena internazionale delle arti marziali cinesi.
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dilettanti calabria

Promozione A, nell’ottavo turno la capolista Cassano Sybaris sfida il Bisignano mentre il Rocca di Neto fa visita al City Rende

I biancoazzurri di Burgo, ancora imbattuti, difendono due punti di vantaggio sui crotonesi. In coda c’è lo scontro diretto tra le ultime due, Silana e Scalea, mentre la Soccer Montalto riceve il Kratos
Franco Sangiovanni
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Dominio nostrano

Reggina, Sambiase e Vibonese dominano il Girone I: mai tre calabresi così in alto negli ultimi vent'anni

Dopo nove giornate di campionato, il podio della Serie D è interamente occupato da club della nostra regione: amaranto e giallorossi condividono il primo posto a quota 20 punti, i rossoblù inseguono a quota 18
Vincenzo Primerano
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Catanzaro, Mignani si presenta: «Servono punti, equilibrio e voglia di combattere. Sarà un viaggio lungo»

Prima conferenza stampa ufficiale per il nuovo allenatore che alla vigilia della sfida casalinga contro il Padova traccia le linee del nuovo percorso: dal morale della squadra alle scelte tattiche
Giampaolo Cristofaro
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Ritardi lavori allo stadio Ceravolo: Us Catanzaro e Comune chiariscono la situazione. Ecco il nuovo cronoprogramma

Conferenza congiunta nella Sala Stampa della palazzina. La consegna definitiva della Curva Ovest Massimo Capraro slitta di due mesi.

Nico De Luca
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Catanzaro, il pari di Benevento è un primo passo: Mignani cerca equilibrio e risultati, sabato al Ceravolo arriva il Padova

Dopo il pesante ko con l'Ascoli, i giallorossi hanno mostrato segnali di ripresa nella prima uscita con il nuovo tecnico. La classifica resta complicata e ora serve maggiore incisività offensiva
Gp. C.
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Serie D, il Sambiase e la legge casalinga: cinque vittorie su cinque finora in casa

15 punti su 20 conquistati tra le mura amiche: la squadra di mister Tony Lio è una schiacciasassi in casa, dove viaggia a punteggio pieno
Vincenzo Primerano
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Le partite

Coppa Italia Dilettanti, Trebisacce show in casa della DBR Luzzi. Pro Pellaro e Cotronei vincono

Quattro sfide e verdetti ancora aperti nell’andata dei quarti di finale. Il Trebisacce firma l’impresa con un 3-0 sul campo dei luzzesi, la Pro Pellaro si aggiudica il derby con il Locri e il Cotronei piega il Soriano in una gara spettacolare. Pari senza gol tra Soverato e Palmese
Vincenzo Primerano
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I voti

Benevento-Catanzaro, le pagelle: Buso è l'uomo della provvidenza, Mignani sceglie la prudenza e ha ragione

Dopo il pesante ko contro l'Ascoli, i giallorossi ritrovano compattezza e strappano un punto al Vigorito. Bene Pafundi, deludono Candela e Dorval
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Catanzaro, Mignani soddisfatto dopo l'1-1 a Benevento: «I ragazzi hanno reagito, è un buon punto di partenza»

Il nuovo tecnico giallorosso analizza il pareggio al Vigorito: «Nei primi trenta minuti abbiamo sofferto, poi siamo cresciuti». E sull'incontro con il figlio: «Era un nostro sogno affrontarci in Serie B»
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Catanzaro, Buso salva i giallorossi al 92': finisce 1-1 a Benevento nel debutto di Mignani

I padroni di casa passano in vantaggio al 51' con un penalty assegnato dopo un intervento del Var per un fallo di Candela su Cherubini. Nel recupero la rete del pareggio che evita la sconfitta ai calabresi
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Benevento-Catanzaro, parte l'era Mignani: le probabili formazioni e gli ultimi aggiornamenti

Alle 19 il debutto del nuovo tecnico dopo il tracollo contro l'Ascoli. Ancora assenti Pecorino e Giovane, Iemmello guida l'attacco con Pafundi
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Dopo due settimane di pausa la competizione entra nel vivo. La capolista di Eccellenza e detentrice del titolo sfida il Trebisacce, riflettori puntati anche sul big match tra Sc Soverato e Palmese
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