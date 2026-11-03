Catanzaro, la cura Mignani inizia a funzionare

Due pareggi nelle prime due partite della gestione Mignani, ma soprattutto segnali incoraggianti sul piano del gioco e dell'atteggiamento. Il Catanzaro prova a risalire la china dopo un avvio di stagione complicato.
Il nuovo tecnico si presenta accanto al presidente Noto, al ds Polito e al dg Bignotti. In sala anche i bambini diventati il simbolo del sogno Serie A sfumato nella finale con il Monza: «Questa maglia va rispettata dando sempre il massimo»
Dopo il tracollo contro l'Ascoli, i giallorossi hanno mostrato progressi nelle prime due uscite con il nuovo allenatore. La prestazione contro il Padova alimenta la fiducia, ma la classifica impone un cambio di marcia. Sabato la trasferta in Romagna
Dalla prima scuola di Soverato all'Accademia Centrale Wushu Catanzaro. Un percorso che ha formato generazioni di allievi e portato il capoluogo calabrese sulla scena internazionale delle arti marziali cinesi.
I biancoazzurri di Burgo, ancora imbattuti, difendono due punti di vantaggio sui crotonesi. In coda c’è lo scontro diretto tra le ultime due, Silana e Scalea, mentre la Soccer Montalto riceve il Kratos
Dopo nove giornate di campionato, il podio della Serie D è interamente occupato da club della nostra regione: amaranto e giallorossi condividono il primo posto a quota 20 punti, i rossoblù inseguono a quota 18
Quattro sfide e verdetti ancora aperti nell’andata dei quarti di finale. Il Trebisacce firma l’impresa con un 3-0 sul campo dei luzzesi, la Pro Pellaro si aggiudica il derby con il Locri e il Cotronei piega il Soriano in una gara spettacolare. Pari senza gol tra Soverato e Palmese
Il nuovo tecnico giallorosso analizza il pareggio al Vigorito: «Nei primi trenta minuti abbiamo sofferto, poi siamo cresciuti». E sull'incontro con il figlio: «Era un nostro sogno affrontarci in Serie B»
I padroni di casa passano in vantaggio al 51' con un penalty assegnato dopo un intervento del Var per un fallo di Candela su Cherubini. Nel recupero la rete del pareggio che evita la sconfitta ai calabresi