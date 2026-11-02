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Cronaca

Inchiesta Ginestra, Stasi davanti al gip

Interrogatorio di garanzia per il sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, ai domiciliari da giovedì. Davanti al gip, accompagnato dai suoi legali, Stasi ha respinto le accuse producendo una corposa documentazione per dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati.

2 novembre, 2026
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inchiesta ginestra · flavio stasi
ULTIMA ORA
Il caso

Agenti delle Volanti aggrediti a Catanzaro, la solidarietà del Coisp: «Necessario incrementare l’apparato di controllo»

Il rappresentante sindacale dichiara improcrastinabile un intervento legislativo: «Impedire la concessione di misure alternative alla detenzione per quei soggetti dediti ad atti violenti»
Redazione
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La stretta

Catanzaro, arriva l'ordinanza anti-caldo per gli animali: stop a balconi e terrazze nelle ore più calde

Vietato lasciarli esposti al sole tra le 11 e le 18 senza adeguata protezione. Previste sanzioni fino a 500 euro e controlli affidati a Polizia Locale, Forze dell'Ordine e Servizio Veterinario.
Redazione
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ambiente

Carabinieri Catanzaro, scatta la campagna estiva di prevenzione e incendi: in campo pattuglie e droni ad alta risoluzione

L’avvio della stagione estiva ha reso ancora più serrata l’attività preventiva esercitata dall’arma: pattugliamenti mirati per individuare tempestivamente piccoli focolai e il monitoraggio del territorio con l’utilizzo di tecniche avanzate
Redazione
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Cronaca

Depuratore di Brancaleone (mai costruito), condanna della Corte dei Conti per danno erariale: «Negligenza e sciatteria professionale»

La sentenza emessa anche nei confronti di ex dirigenti tecnici della Regione e l’ex sindaco del comune reggino. Sono accusati di aver favorito la ditta attraverso la stipula di un accordo transattivo 
Luana Costa
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Cronaca

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Prociv Calabria, Costarella lascia la direzione

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Inchiesta Ginestra

Stasi ai domiciliari, depositato un ricorso al Riesame: memoria con tutti gli atti dell’amministrazione contro la ‘ndrangheta

A rendere noto le scelte intraprese dalla difesa, gli avvocati all’indomani dell’interrogatorio di garanzia tenuto a Catanzaro davanti al gip. Da mercoledì il sindaco è ai domiciliari 
Luana Costa
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Mattina caotica per pioggia e vento

Circa 50 interventi dei Vigili del Fuoco: grosso spavento per il pino marittimo caduto in zona Porto

Necessaria una verifica alle altre piante del lungomare. Allarme in Viale dei Normanni per uno smottamento che ha interessato bombolone Gpl

Nico De Luca
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Lotta ambientalista

Eolico sui sentieri di Kalabria Coast to Coast, la Regione porta la battaglia al Consiglio di Stato: «La mobilitazione paga»

Impugnata la sentenza del Tar che aveva annullato la decadenza della vecchia autorizzazione. I comitati esultano, ma il futuro del parco eolico resta incerto: resta l’allarme per il patrimonio naturalistico delle Serre e per il cammino da Soverato a Pizzo
Redazione Attualità
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consegnati i lavori

Commissariato della Polizia di Stato in via Carlo Pisacane: al via il restyling dell’edificio

Intervento da 85mila euro per fermare le infiltrazioni d’acqua e restituire decoro e funzionalità alla struttura
Redazione
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Traffico di droga nel Catanzarese, torna in libertà Brunello Cristofaro

L’uomo, che si trovava ai domiciliari, è accusato di avere acquistato cocaina per spacciarla al dettaglio
Redazione Cronaca
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Gli accertamenti

Duomo di Catanzaro, inchiesta sui restauri: incarichi, presunti favori e un concorso nel mirino

La Guardia di Finanza ha perquisito gli uffici della Soprintendenza e acquisito i dispositivi della direttrice Stefania Argenti. Nel fascicolo della Procura di Catanzaro gli investigatori ipotizzano un intreccio di nomine, pressioni su una ditta e irregolarità in una selezione pubblica
Redazione Cronaca
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La decisione

Referendum per i sottosegretari, doppia bocciatura per la Regione: inammissibile anche il ricorso al Consiglio di Stato

Dopo il Tar, anche Palazzo Spada dichiara il difetto di giurisdizione sulla contestazione dell'Ufficio referendario. La minoranza: «Queste risorse vengano utilizzate per i calabresi»
Alessia Truzzolillo
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Il nuovo progetto

Quasi 15 milioni per la galleria di Marcellinara, al via i lavori lungo la statale 280: ecco come cambierà la circolazione

Anas ha consegnato gli interventi di consolidamento e riqualificazione, che dureranno circa 700 giorni. La canna verso Catanzaro sarà chiusa, con traffico deviato a doppio senso nell'altra direzione
Redazione
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Inchiesta Ginestra

Damiano Pepe in silenzio davanti al gip: è stato dimesso dall’ospedale e trasferito in carcere

Venerdì scorso l’agguato davanti alla sua abitazione in cui è rimasta vittima la moglie. È coinvolto nell’inchiesta della Dda di Catanzaro che lo ritiene ai vertici delle cosche operanti nell’area della Sibaritide
Luana Costa
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Tutela dell’ecosistema fluviale

Scarichi abusivi nel fiume Amato nel Catanzarese: sequestrato impianto di trattamento inerti

Operazione dei Carabinieri Forestali coordinata dalla Procura di Lamezia Terme. Contestate violazioni ambientali, gestione illecita di rifiuti e abusi edilizi in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico
Redazione Cronaca
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Le prove

Catanzaro, maxi esercitazione nella galleria della metropolitana: simulato un incendio, traffico bloccato in via Lucrezia della Valle

Numerosi mezzi di soccorso impegnati nel tunnel tra Dulcino e Germaneto per le verifiche di sicurezza. Un passaggio fondamentale verso l'autorizzazione alla messa in esercizio della nuova infrastruttura
Nico De Luca
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divieto di avvicinamento

Catanzaro, 2 D.A.C.U.R. emessi dal Questore nei confronti di soggetti autori di condotte socialmente pericolose

La misura di prevenzione, giornalisticamente nota come Daspo Willy, è finalizzata a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, prevenendo la commissione di ulteriori reati e il rischio di reiterazione di comportamenti violenti all’interno o nelle vicinanze di bar, discoteche e altri luoghi della movida
Redazione
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Dopo la condanna

’Ndrangheta, sequestrati beni per 800mila euro a un esponente della cosca Scalise – IL NOME

Il provvedimento della Dda di Catanzaro colpisce tre terreni con villa e tre imprese riconducibili a un uomo condannato definitivamente a sette anni nell’inchiesta Reventinum. Le indagini hanno evidenziato una sproporzione tra patrimonio e redditi dichiarati
Redazione Cronaca
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La decisione

Inchiesta Ginestra, Damiano Pepe domani davanti al Gip: fissato l’interrogatorio di garanzia

Il presunto boss è ancora in ospedale, dopo l’agguato subito davanti la sua abitazione. Potrebbe sostenere l’interrogatorio in video collegamento dall’ospedale o, se dimesso, dal carcere
Luana Costa
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L’inchiesta

Catanzaro, il sistema illecito delle visite private dei medici della Dulbecco: chiesto il processo per 20 persone - NOMI

Medici, infermieri e personale amministrativo al centro dell’inchiesta su un presunto circuito parallelo per prenotazioni e pagamenti, con prestazioni registrate retroattivamente per simulare la regolarità delle procedure. Udienza preliminare il 3 dicembre
Ale. Tru.
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Patto criminale

Il "Cda" della 'ndrangheta tra summit nei campi e quaderni cifrati: così la regia di Cirò governava su Corigliano Rossano

Dai blitz dell'antimafia nei magazzini isolati senza cellulari al manoscritto di 17 pagine con i codici della bacinella. Le intercettazioni e i verbali svelano le regole ferree, i confini inviolabili e la spartizione dei profitti illeciti nella Sibaritide
Pablo Petrasso
Il \"Cda\"\u00A0della 'ndrangheta tra summit nei campi e quaderni cifrati: così la regia di Cirò governava su Corigliano Rossano
lieto fine

Centro storico, i vigili del fuoco salvano quattro gattini: l’intervento dopo una segnalazione in Largo Prigioni

I cuccioli erano rimasti bloccati all'interno di un vano sottoscala
Redazione
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Importante risultato

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La classifica di Comscore di settembre registra una crescita media dell’audience che sfiora la doppia cifra. Un risultato che testimonia la capacità di un progetto editoriale territoriale di ampliare il proprio pubblico e competere nel panorama digitale italiano
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Le segreterie unitarie di Cgil, Cisl e Uil di settore hanno preso atto della mancanza di risposte aziendali su vari fronti, primo fra tutti quello dei turni massacranti. Attivata la richiesta di raffreddamento alla Prefettura

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Incidente stradale in viale De Filippis: due vetture coinvolte

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