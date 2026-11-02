Inchiesta Ginestra, Stasi davanti al gip

Interrogatorio di garanzia per il sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, ai domiciliari da giovedì. Davanti al gip, accompagnato dai suoi legali, Stasi ha respinto le accuse producendo una corposa documentazione per dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati.
L’avvio della stagione estiva ha reso ancora più serrata l’attività preventiva esercitata dall’arma: pattugliamenti mirati per individuare tempestivamente piccoli focolai e il monitoraggio del territorio con l’utilizzo di tecniche avanzate
Impugnata la sentenza del Tar che aveva annullato la decadenza della vecchia autorizzazione. I comitati esultano, ma il futuro del parco eolico resta incerto: resta l’allarme per il patrimonio naturalistico delle Serre e per il cammino da Soverato a Pizzo
La Guardia di Finanza ha perquisito gli uffici della Soprintendenza e acquisito i dispositivi della direttrice Stefania Argenti. Nel fascicolo della Procura di Catanzaro gli investigatori ipotizzano un intreccio di nomine, pressioni su una ditta e irregolarità in una selezione pubblica
Venerdì scorso l’agguato davanti alla sua abitazione in cui è rimasta vittima la moglie. È coinvolto nell’inchiesta della Dda di Catanzaro che lo ritiene ai vertici delle cosche operanti nell’area della Sibaritide
Operazione dei Carabinieri Forestali coordinata dalla Procura di Lamezia Terme. Contestate violazioni ambientali, gestione illecita di rifiuti e abusi edilizi in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico
Numerosi mezzi di soccorso impegnati nel tunnel tra Dulcino e Germaneto per le verifiche di sicurezza. Un passaggio fondamentale verso l'autorizzazione alla messa in esercizio della nuova infrastruttura
La misura di prevenzione, giornalisticamente nota come Daspo Willy, è finalizzata a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, prevenendo la commissione di ulteriori reati e il rischio di reiterazione di comportamenti violenti all’interno o nelle vicinanze di bar, discoteche e altri luoghi della movida
Il provvedimento della Dda di Catanzaro colpisce tre terreni con villa e tre imprese riconducibili a un uomo condannato definitivamente a sette anni nell’inchiesta Reventinum. Le indagini hanno evidenziato una sproporzione tra patrimonio e redditi dichiarati
Medici, infermieri e personale amministrativo al centro dell’inchiesta su un presunto circuito parallelo per prenotazioni e pagamenti, con prestazioni registrate retroattivamente per simulare la regolarità delle procedure. Udienza preliminare il 3 dicembre
Dai blitz dell'antimafia nei magazzini isolati senza cellulari al manoscritto di 17 pagine con i codici della bacinella. Le intercettazioni e i verbali svelano le regole ferree, i confini inviolabili e la spartizione dei profitti illeciti nella Sibaritide
La classifica di Comscore di settembre registra una crescita media dell’audience che sfiora la doppia cifra. Un risultato che testimonia la capacità di un progetto editoriale territoriale di ampliare il proprio pubblico e competere nel panorama digitale italiano
Le segreterie unitarie di Cgil, Cisl e Uil di settore hanno preso atto della mancanza di risposte aziendali su vari fronti, primo fra tutti quello dei turni massacranti. Attivata la richiesta di raffreddamento alla Prefettura