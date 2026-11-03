La crisi dei sindaci di centrosinistra

Mentre in Italia sembra avvicinarsi la data delle elezioni, i sindaci calabresi del centrosinistra sembrano in una crisi più o meno profonda. L'unico tranquillo sembra Nicola Fiorita che una maggioranza non l'ha mai avuta.
VIDEO | Messi a disposizione 50 immobili in 26 comuni della regione. Abitazioni ristrutturate con fondi pubblici e concesse gratuitamente ai nuovi residenti: ecco alcune delle opportunità presenti sul portale
Il Circolo "Giuditta Levato" promuove un primo incontro pubblico lunedì 9 novembre presso la sede di via Spasari per raccogliere idee, proposte e contributi in vista delle prossime elezioni amministrative
Fondi dalla Protezione Civile per Via Carlo V e Contrada Cavaglioti, il nuovo gattile, i lavori in Via Nicoloso da Recco, il sostegno ai giovani e ai cinema del centro, e la solidarietà al sindaco di Corigliano-Rossano Flavio Stasi. Tutti i temi dell'intervento domenicale
A seguito della recente riunione della Commissione pubblico spettacolo, il locale del quartiere Lido ha annunciato la resa. Il consigliere del Gruppo Misto attacca l'amministrazione: «Serve una risposta politica immediata, le istituzioni non possono fare da spettatrici»
Dopo la conferenza stampa del 30 ottobre, gli esponenti azzurri contestano i nuovi ritardi nei lavori e chiedono verifiche sull'appalto. Nel mirino anche la sospensione del cantiere e l'ipotesi di ulteriori somme richieste dall'impresa
«Nessuno si sogna di dire che il sindaco e il Comune sono responsabili dell’ultimo posto in classifica. Però come negare che le tre trasferte consecutive in avvio hanno impresso un marchio negativo sulla stagione?»
Dagli interventi per la sicurezza degli edifici scolastici al futuro dei lavoratori Konecta, passando per nuovi investimenti, infrastrutture e disuguaglianze sociali, il primo cittadino traccia un bilancio delle iniziative amministrative
La delegata alle Politiche sociali e all’Associazionismo della Federazione provinciale di Catanzaro richiama l’attenzione sulle ricadute dei rincari su famiglie, lavoratori e imprese: «Servono interventi concreti per tutelare i redditi più bassi e contrastare le disuguaglianze»