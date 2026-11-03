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Politica

La crisi dei sindaci di centrosinistra

Mentre in Italia sembra avvicinarsi la data delle elezioni, i sindaci calabresi del centrosinistra sembrano in una crisi più o meno profonda. L'unico tranquillo sembra Nicola Fiorita che una maggioranza non l'ha mai avuta.

3 novembre, 2026
ULTIMA ORA
La denuncia

Catanzaro, a Santa Maria strade ridotte a colabrodo e area mercatale insicura: la denuncia di Giovanni Costa

Il consigliere comunale porta alla pubblica attenzione il caso del rione a sud e punta il dito contro l’amministrazione: «L'amministrazione rischia di lasciare in eredità una città con problemi»
Redazione
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politica

Parco Eolico “Rivachiera”: Visione Girifalco denuncia la mancanza di trasparenza del sindaco Deonofrio e chiede una riunione  

redazione
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Palazzo De Nobili

Saltano le due sedute del Consiglio comunale di questa settimana

Mancanza numero legale oggi ed impossibilità di presiedere quello di martedì alla base del rinvio

Redazione
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L’idea

Calabria, case gratis per 10 anni a chi si trasferisce nei borghi: Occhiuto presenta il progetto e le abitazioni disponibili

VIDEO | Messi a disposizione 50 immobili in 26 comuni della regione. Abitazioni ristrutturate con fondi pubblici e concesse gratuitamente ai nuovi residenti: ecco alcune delle opportunità presenti sul portale
Gp. C.
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La crisi dei sindaci di centrosinistra

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La crisi dei sindaci di centrosinistra

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Catanzaro, la cura Mignani inizia a funzionare

3 novembre 2026
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Politica

La crisi dei sindaci di centrosinistra

3 novembre 2026
Ore 13:02
La crisi dei sindaci di centrosinistra
Verso le amministrative

Catanzaro, il futuro lo scriviamo insieme: Sinistra Italiana apre il confronto con la città

Il Circolo "Giuditta Levato" promuove un primo incontro pubblico lunedì 9 novembre presso la sede di via Spasari per raccogliere idee, proposte e contributi in vista delle prossime elezioni amministrative
Redazione
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Protezione Civile

Giovinazzo reggente della Prociv, atteso il decreto di nomina: prende il posto di Costarella

La designazione dopo le dimissioni avvenute per motivi personali dell’ex capo della protezione civile regionale. Giovinazzo manterrà anche l’incarico al Consorzio di Bonifica
Luana Costa
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Dai quartieri

«Santa Maria, che fine hanno fatto Guardia medica e Biblioteca?»

Il consigliere comunale Costa chiede lumi all’amministrazione

Redazione
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L’intervento

«Legge di bilancio 2027: molte misure provvisorie e poche scelte strutturali»

Secondo il forzista Talerico è il momento di modificare le parti deboli del ddl sul Bilancio che è ancora nella fase di proposta 

Redazione
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pensieri della domenica

Dai fondi per la sicurezza all’aggressione alla famiglia cingalese: il punto della settimana del sindaco Fiorita

Fondi dalla Protezione Civile per Via Carlo V e Contrada Cavaglioti, il nuovo gattile, i lavori in Via Nicoloso da Recco, il sostegno ai giovani e ai cinema del centro, e la solidarietà al sindaco di Corigliano-Rossano Flavio Stasi. Tutti i temi dell'intervento domenicale
Redazione
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il caso

Chiusura Miraya, l’affondo di Celia: «Non chiude solo un locale ma il cuore pulsante del quartiere marinaro»

A seguito della recente riunione della Commissione pubblico spettacolo, il locale del quartiere Lido ha annunciato la resa. Il consigliere del Gruppo Misto attacca l'amministrazione: «Serve una risposta politica immediata, le istituzioni non possono fare da spettatrici»
Redazione
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l’intervento

«Catanzaro si salva partendo dal debellare il trasformismo politico. Chi ha sostenuto Fiorita non può candidarsi nel centrodestra»

La riflessione politica dell’esponente cittadino del partito di Giorgia Meloni in vista delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Catanzaro
Pierpaolo Pisano*
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Stadio Ceravolo, Forza Italia attacca Fiorita: «Nessuna data certa, ora si chiarisca sui 600mila euro»

Dopo la conferenza stampa del 30 ottobre, gli esponenti azzurri contestano i nuovi ritardi nei lavori e chiedono verifiche sull'appalto. Nel mirino anche la sospensione del cantiere e l'ipotesi di ulteriori somme richieste dall'impresa
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Giovani, università, scuola e lavoro: "Catanzaro punto di Svolta" avvia il confronto per costruire nuove opportunità

Il movimento "coordinato da Francesco Pitaro, avvia il tavolo tematico cui hanno aderito, oltre a una nutrita rappresentanza giovanile, numerosi esponenti della società civile
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la riflessione

Stadio Ceravolo di Catanzaro, Tallini: «servono certezze e chiarezza»

«Nessuno si sogna di dire che il sindaco e il Comune sono responsabili dell’ultimo posto in classifica. Però come negare che le tre trasferte consecutive in avvio hanno impresso un marchio negativo sulla stagione?»
Mimmo Tallini
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la seduta

Consiglio comunale, via libera alla variazione di bilancio da 5,5 milioni e al consolidato: tutti i dettagli dei fondi

Dalle politiche sociali agli interventi per la rete fognaria, fino alle luminarie e all'assistenza scolastica: l’Aula approva (a maggioranza) la manovra economica e i punti all’ordine del giorno
Redazione
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la riflessione

Scuole, lavoro e futuro: i "Pensieri della domenica" del sindaco di Catanzaro Fiorita

Dagli interventi per la sicurezza degli edifici scolastici al futuro dei lavoratori Konecta, passando per nuovi investimenti, infrastrutture e disuguaglianze sociali, il primo cittadino traccia un bilancio delle iniziative amministrative
Redazione
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Diritti e dignità

Carovita in Calabria, Marianna Sodaro (Sinistra Italiana): «La politica non può intervenire solo nelle emergenze»

La delegata alle Politiche sociali e all’Associazionismo della Federazione provinciale di Catanzaro richiama l’attenzione sulle ricadute dei rincari su famiglie, lavoratori e imprese: «Servono interventi concreti per tutelare i redditi più bassi e contrastare le disuguaglianze»
Redazione
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dibattito aperto

"Noi Amiamo Catanzaro" a confronto a Giovino: Russo attacca la giunta e punta al rinnovo del Consiglio

«Gli anni che sono trascorsi ci consegnano una città ferita e che ha sfiducia nella politica»
redazione
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Palazzo De Nobili

Consiglio comunale convocato per il 28 e 29 ottobre con 6 punti all’odg

Redazione
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il confronto a palazzo di vetro

Caro carburanti, Mattia (Fdi) a Catanzaro:«Le chiacchiere sono fantasiose ma i numeri non sono un'opinione»

Il responsabile nazionale dipartimento Agricoltura di Fratelli d'Italia: «Dal Consiglio dei ministri 537 milioni più 60 per mondo agricolo»
Redazione
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Polemica “azzurra”

«Occhiuto processa i suoi di Catanzaro, ma alla Calabria Centrale solo briciole»

Duro affondo del componente del coordinamento regionale di Forza Italia Antonello Talerico dopo le recenti stoccate del Governatore ai rappresentanti locali del partito

Redazione
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Sicurezza

Capellupo: «Altri finanziamenti per l’anticendio di alcune scuole di Catanzaro»

Il consigliere comunale annuncia ulteriori risorse per gli istituti Vivaldi, via Molise e Porto

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«Occhiuto, ma senza bravi rappresentanti Lei come avrebbe potuto vincere anche a Catanzaro?»

Importante sollecitazione del consigliere comunale azzurro al Governatore dopo una sua recente dichiarazione sui politici del capoluogo

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Catanzaro, 800 mila euro dal Ministero della Cultura per il restauro della cupola della Basilica dell’Immacolata

Il sottosegretario Wanda Ferro: «Un intervento importantissimo per la tutela di uno dei simboli della città»
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Fiorita: «Grazie, Costarella. Catanzaro ti è grata per la vicinanza nelle emergenze»

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