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Cronaca

Finta Ferrari a Catanzaro, Gdf smonta e distrugge i pezzi contraffatti

4 maggio, 2026
ULTIMA ORA
l’iniziativa

Diritti e memoria, Enzo Bruno e Pasquale Tridico al Primo Maggio a Borgia 

L’europarlamentare: «Qui si intrecciano memoria e diritti: le lotte per la terra, le rivendicazioni dei braccianti, i sacrifici di intere generazioni che hanno contribuito a costruire le fondamenta della nostra democrazia»
Redazione
Diritti e memoria, Enzo Bruno e Pasquale\u00A0Tridico al Primo Maggio a\u00A0Borgia\u00A0\n
Il provvedimento

Il Tribunale di Catanzaro ingiunge il pagamento di 138mila euro all’ex tesoriera del Coa: si tratta di somme sottratte

Il decreto ingiuntivo nei confronti di Daniela Rodolà è stato emesso lo scorso 27 aprile e ha accertato la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile
Redazione Cronaca
Il Tribunale di Catanzaro ingiunge il pagamento di 138mila euro all’ex tesoriera del Coa: si tratta di somme sottratte\n
Reati ambientali

Rifiuti pericolosi in una discarica di Petronà, la Procura di Crotone chiude l’inchiesta: 6 indagati - NOMI

Concluse le indagini a carico di amministratori pubblici, tecnici, imprenditori e proprietari di un terreno nel comune silano. Sul sito sono stati trovati i resti dei lavori di un cantiere pubblico e altro materiale tra cui le carcasse di due auto
Alessia Truzzolillo
Rifiuti pericolosi in una discarica di Petronà, la Procura di Crotone chiude l’inchiesta: 6 indagati - NOMI\n
cronaca

Catanzaro, fermo per il nigeriano pericoloso: il plauso di Ferro all'attività delle Forze dell'ordine

«L’intervento della Polizia di Stato conferma come le istituzioni siano presenti e in grado di rispondere con prontezza quando emergono condizioni di rischio per la collettività»
Redazione
Catanzaro, fermo per il nigeriano pericoloso: il plauso di Ferro all'attività delle Forze dell'ordine\n

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Catanzaro, commercianti chiedono piano d'azione urgente

4 maggio 2026
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Cronaca

Finta Ferrari a Catanzaro, Gdf smonta e distrugge i pezzi contraffatti

Una Toyota trasformata in Ferrari F355 GTS viene sequestrata e “spogliata” degli elementi falsi. Distrutti loghi e componenti, proprietario rinviato a giudizio.

4 maggio 2026
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Società

Crisi trasporti, incontro in Regione

3 maggio 2026
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Eolico, nuovo allarme per il golfo di Squillace

2 maggio 2026
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Catanzaro, commercianti chiedono piano d'azione urgente

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Eolico, nuovo allarme per il golfo di Squillace

2 maggio 2026
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Economia e Lavoro

Catanzaro, commercianti chiedono piano d'azione urgente

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Cronaca

Finta Ferrari a Catanzaro, Gdf smonta e distrugge i pezzi contraffatti

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cronaca

Il Questore di Catanzaro emette provvedimento di trattenimento nei confronti del cittadino nigeriano ritenuto pericoloso per la sicurezza pubblica

Diverse le segnalazioni pervenute agli organi di polizia relative a comportamenti molesti nei confronti di passanti, anche di giovane età, per i quali però non erano mai state formalizzate denunce
Redazione
Il Questore di Catanzaro emette\u00A0provvedimento di trattenimento nei confronti del\u00A0cittadino nigeriano ritenuto pericoloso per la sicurezza pubblica\n
il caso

Caso Sylvestre, incontro tra il consigliere regionale Polimeni e il prefetto di Catanzaro: «massima attenzione»

Le forze dell'ordine hanno assicurato un monitoraggio costante e attento della situazione
Redazione
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Reportage

Paura in centro a Catanzaro: nigeriano molesta donne e lo ammette alla troupe tv

Un reportage della trasmissione Fuoridalcoro di Rete4 intercetta il giovane che in diverse occasioni avrebbe avvicinato, toccato o schiaffeggiato persino ragazzine. Nessuna denuncia però contro di lui

Nico De Luca
Paura in centro a Catanzaro: nigeriano molesta donne e lo ammette alla troupe tv
Lotta alla contraffazione

Da Toyota a Ferrari: a Catanzaro scoperta auto “tarocca”, distrutti stemmi e componenti falsi

Operazione della Guardia di finanza con il supporto di tecnici specializzati: il veicolo, messo in vendita come originale, era stato completamente modificato
Redazione Cronaca
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cronaca

Carabinieri di Sellia Marina denunciano 4 uomini per violazione di domicilio, possesso di attrezzi da scasso e porto di coltello

Le quattro persone sono state deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Catanzaro per violazione di domicilio, possesso ingiustificato di grimaldelli e porto di particolari strumenti da punta e taglio
redazione
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La tragedia di Catanzaro

«Condizioni soddisfacenti» per la piccola Maria Luce ricoverata al Gaslini, presto il trasferimento in un reparto semi intensivo

VIDEO | Secondo quanto comunicato dall’ospedale, la bimba non ha riportato conseguenze neurologiche, è stata svezzata dalla ventilazione meccanica e, nonostante le gravi lesioni riportate a livello di aorta, fegato e milza, al momento non è in pericolo di vita
Redazione Cronaca
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Soddisfazione della UILTucs

Licenziamento per crisi aziendale inesistente: dipendente reintegrata dal Tribunale

Il caso singolare della donna cui un mese prima era stato aumentato il monte-ore settimanale e poi notificato il benservito per soppressione della posizione lavorativa

Redazione
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Scuola

Inaugurata la nuova mensa del plesso Porto-Vivaldi: 250 scolaretti in festa per uno dei progetti qualificanti della Giunta Fiorita

Al taglio del nastro il sindaco e numerosi assessori dell’amministrazione assieme alla dirigente scolastica ed a tutti gli insegnanti. La struttura libera di fatto gli spazi interni adibiti finora ai pasti

Nico De Luca
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Il blitz

Studio dentistico abusivo nel Lametino, sequestrato dai Nas: trovati anche farmaci scaduti

Struttura operativa senza autorizzazioni sanitarie da anni. Denunciato un odontoiatra di 64 anni, sequestrati locali e attrezzature. Rinvenuti anche anestetici oltre la data di validità
Redazione
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Operazione nel Lametino

Blitz dei Nas: scoperto studio dentistico abusivo con farmaci scaduti

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni di Catanzaro ne hanno deferito il titolare, un odontoiatra sessantaquattrenne

Redazione
Blitz dei Nas: scoperto studio dentistico abusivo con farmaci scaduti
Sequestro di droga

Non era zucchero a velo: cocaina nascosta nella “torta”, uomo arrestato a Pizzo dopo un controllo della polizia

Gli agenti delle Squadre mobili di Vibo Valentia e Catanzaro hanno fermato un’auto nei pressi dello svincolo dell’Angitola. Prima il ritrovamento di sette involucri sotto la tappezzeria della vettura, poi la scoperta di 205 grammi occultati in mezzo ai profiteroles
Redazione
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La denuncia

Bare da giorni in attesa di sepoltura al cimitero del quartiere Santa Maria

A farsi interprete della questione il consigliere comunale Costanzo

Redazione
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Controlli

Stretta sui cantieri edili nel catanzarese, scoperti tre operai in nero: sanzioni per 100mila euro e attività sospese

Video – I carabinieri della stazione di Sellia Marina hanno rilevato numerose violazioni: cavi elettrici scoperti, rampe di scale senza parapetto, cassette di pronto soccorso vuote o con farmaci scaduti
Redazione
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Movida insicura

Soverato, interrotta serata in nota discoteca dove c’erano 4.000 persone invece che le 1.500 ammesse

Altro fine settimana segnato da irregolarità nei locali della costa catanzarese. In azione Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Asp, Siae e Ispettorato lavoro su direttive del Questore

Redazione
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Il Bollettino

Le condizioni di Maria Luce migliorano, si rafforza la speranza per la bimba di Catanzaro al Gaslini di Genova

La prognosi resta riservata ma la piccola di quasi 6 anni ricoverata in Terapia intensiva è stata estubata ed è stata sospesa la sedazione. I medici sono cautamente ottimisti e danno merito ai colleghi della Dulbecco di aver stabilizzato con efficacia la paziente
Redazione
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I funerali

Catanzaro in lutto, l’addio ad Anna e ai suoi piccoli Nicola e Giuseppe: «Ferita incancellabile nel cuore»

Alla basilica dell’Immacolata si sono celebrati i funerali delle tre vittime. Presenti anche i rappresentanti delle autorità locali. Nella sua omelia l’arcivescovo Maniago ha evidenziato il valore del silenzio. «Costruire società dove sia sempre più difficile sentirsi soli»
Luana Costa
Catanzaro in lutto, l’addio ad Anna e ai suoi piccoli Nicola e Giuseppe:\u00A0«Ferita incancellabile nel cuore»\n
Controlli nel Soveratese

Davoli, carenze igienico-sanitarie in un panificio: multa da 10mila euro e sequestro di 360 chili di prodotti non conformi

Per il gestore è scattata anche la sospensione dell’attività. I controlli portati avanti dai carabinieri e dal Nas
Redazione
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Dolore infinito

Domani l’ultimo saluto ad Anna Democrito e ai piccoli Nicola e Giuseppe: lutto cittadino a Catanzaro

I funerali previsti alle 17 nella Basilica dell’Immacolata. L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza anche in occasione di eventi  a osservare un minuto di silenzio nel corso della giornata
Redazione Cronaca
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La sentenza

Vince la causa al Tribunale del lavoro ma l’Asp di Catanzaro non la esegue, diffidata l’azienda per «comportamento omissivo»

Si tratta dell’attribuzione dell’incarico di funzione del dipartimento salute mentale e dipendenze. La sentenza è stata notificata ed è immediatamente esecutiva: «Situazione di totale illegalità»
Redazione
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Il gesto

Tragedia a Catanzaro: in curva Capraro 15 minuti senza cori e bandiere contro lo Spezia. Solo silenzio «in segno di rispetto»

Una scelta simbolica degli ultras giallorossi che unisce sport e dolore collettivo nel giorno del lutto cittadino. Il comunicato degli UC
Giampaolo Cristofaro
Tragedia a Catanzaro:\u00A0in\u00A0curva Capraro\u00A015 minuti senza cori e\u00A0bandiere contro lo Spezia. Solo silenzio\u00A0«in segno di rispetto»\n\n\n
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La riorganizzazione

Regione Calabria, il comfort è una priorità: 48mila euro per 227 nuove sedute ergonomiche negli uffici di Cosenza