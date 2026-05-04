Finta Ferrari a Catanzaro, Gdf smonta e distrugge i pezzi contraffatti

L’europarlamentare: «Qui si intrecciano memoria e diritti: le lotte per la terra, le rivendicazioni dei braccianti, i sacrifici di intere generazioni che hanno contribuito a costruire le fondamenta della nostra democrazia»
Concluse le indagini a carico di amministratori pubblici, tecnici, imprenditori e proprietari di un terreno nel comune silano. Sul sito sono stati trovati i resti dei lavori di un cantiere pubblico e altro materiale tra cui le carcasse di due auto
Le quattro persone sono state deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Catanzaro per violazione di domicilio, possesso ingiustificato di grimaldelli e porto di particolari strumenti da punta e taglio
VIDEO | Secondo quanto comunicato dall’ospedale, la bimba non ha riportato conseguenze neurologiche, è stata svezzata dalla ventilazione meccanica e, nonostante le gravi lesioni riportate a livello di aorta, fegato e milza, al momento non è in pericolo di vita
Al taglio del nastro il sindaco e numerosi assessori dell’amministrazione assieme alla dirigente scolastica ed a tutti gli insegnanti. La struttura libera di fatto gli spazi interni adibiti finora ai pasti
Gli agenti delle Squadre mobili di Vibo Valentia e Catanzaro hanno fermato un’auto nei pressi dello svincolo dell’Angitola. Prima il ritrovamento di sette involucri sotto la tappezzeria della vettura, poi la scoperta di 205 grammi occultati in mezzo ai profiteroles
Video – I carabinieri della stazione di Sellia Marina hanno rilevato numerose violazioni: cavi elettrici scoperti, rampe di scale senza parapetto, cassette di pronto soccorso vuote o con farmaci scaduti
Altro fine settimana segnato da irregolarità nei locali della costa catanzarese. In azione Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Asp, Siae e Ispettorato lavoro su direttive del Questore
La prognosi resta riservata ma la piccola di quasi 6 anni ricoverata in Terapia intensiva è stata estubata ed è stata sospesa la sedazione. I medici sono cautamente ottimisti e danno merito ai colleghi della Dulbecco di aver stabilizzato con efficacia la paziente
Alla basilica dell’Immacolata si sono celebrati i funerali delle tre vittime. Presenti anche i rappresentanti delle autorità locali. Nella sua omelia l’arcivescovo Maniago ha evidenziato il valore del silenzio. «Costruire società dove sia sempre più difficile sentirsi soli»