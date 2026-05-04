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Economia e Lavoro

Catanzaro, commercianti chiedono piano d'azione urgente

I commercianti di Catanzaro rompono gli indugi e chiedono misure urgenti all'amministrazione per risollevare le sorti del centro cittadino.

4 maggio, 2026
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Catanzaro · commercianti
ULTIMA ORA
L’intervento

«Strategie Aree Interne, l’ultima promessa del Governo certifica il suo fallimento in Calabria»

La riflessione di Pasquale Mancuso, già vicepresidente regionale e consigliere nazionale Uncem sulla “incapacità” di spesa nonostante la cospicua massa di risorse disponibili

Redazione
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la posizione

Dalla giunta, nuovo “no” al parco eolico marino. Palaia: «La battaglia contro il saccheggio del nostro mare continua così com’era iniziata»

Per la consigliera: «Il parco offshore sarebbe dannoso rispetto ai piani strategici di sviluppo turistico di Catanzaro ma anche dei Comuni che insistono sul tratto costiero»
Redazione
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Palazzo de nobili

Carta d’identità: dal 4 maggio 2026 prenotazione obbligatoria online tramite Agenda CIE

L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini a utilizzare il servizio di prenotazione online, pensato per migliorare l’efficienza, ridurre i tempi di attesa e garantire una gestione più ordinata degli accessi.
Redazione
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capoluogo al centro

Capellupo: "FdI a Roma segua l'esempio di Occhiuto e Cannizzaro portando risorse straordinarie per Catanzaro"

Per il consigliere comunale di Catanzaro “la città capoluogo sembra essere stata dimenticata proprio da chi, da questa città, ha ricevuto molto nel proprio percorso politico”
Redazione Politica
Capellupo: \"FdI\u00A0a Roma segua l'esempio di Occhiuto e Cannizzaro portando risorse straordinarie per Catanzaro\"\n

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Economia e Lavoro

Catanzaro, commercianti chiedono piano d'azione urgente

4 maggio 2026
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Finta Ferrari a Catanzaro, Gdf smonta e distrugge i pezzi contraffatti

Una Toyota trasformata in Ferrari F355 GTS viene sequestrata e “spogliata” degli elementi falsi. Distrutti loghi e componenti, proprietario rinviato a giudizio.

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Crisi trasporti, incontro in Regione

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Eolico, nuovo allarme per il golfo di Squillace

2 maggio 2026
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Catanzaro, commercianti chiedono piano d'azione urgente

4 maggio 2026
Ore 12:34
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Economia e Lavoro

Catanzaro, commercianti chiedono piano d'azione urgente

4 maggio 2026
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Cronaca

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l’accusa

Assessori mancanti a Lamezia Terme, per Vitale (Azione) «è in atto una crisi di governo»

«A pagarne il prezzo sono i cittadini che attendono risposte concrete e un’amministrazione pienamente operativa»
Redazione Politica
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Palazzo De Nobili

Fratelli d’Italia: «Tutte contraddittorie le critiche del consigliere Capellupo»

Il Coordinamento cittadino del partito di opposizione analizza e respinge punto per punto le esternazioni dell’amministratore molto vicino alle posizioni del sindaco Fiorita

Redazione
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Sanità in bolletta

Crediti ceduti e maxi decreto ingiuntivo, Bff Bank torna e va all’attacco della Regione Calabria: contenzioso milionario

La Cittadella prova a resistere ma intanto accantona mezzo milione di euro per interessi moratori. Al centro del contenzioso con la società di factoring fatture cedute da fornitori di prestazioni e servizi resi ai dipartimenti. E il primo giudizio è andato male
Luana Costa
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La riorganizzazione

Regione Calabria, il comfort è una priorità: 48mila euro per 227 nuove sedute ergonomiche negli uffici di Cosenza

Via libera all’acquisto di poltrone direzionali e 10 poggiapiedi per la sede di Vaglio Lise: intervento ritenuto urgente per migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti
Bruno Mirante
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Palazzo De Nobili

Consiglio comunale senza scosse: via libera alla “rottamazione” dei tributi

Seduta rapida e senza dibattito: approvato il regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali con rate fino a 36 mesi. Nominati i nuovi componenti della Commissione Pari opportunità. A margine, la replica dell’assessore Battaglia sulle polemiche per i gadget del Giro d’Italia
Bruno Mirante
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Presa di posizione

Parco eolico nel Golfo di Squillace, Catanzaro dice No: «Ok alle rinnovabili, ma con regole e tutela del territorio»

Il comune del capoluogo ribadisce la contrarietà all’impianto Enotria: «Necessario un quadro di programmazione chiaro e coerente con il nostro modello di sviluppo sostenibile del territorio»
Redazione Attualità
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IL MESSAGGIO

Primo Maggio, Fabiola Scozia (AVS): «Sotto una certa soglia non è lavoro, è sfruttamento»

La Segretaria cittadina del circolo "Giuditta Levato", in una nota, pone l'accento sulla crisi di dignità che investe i lavoratori in Italia
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LA NOTA

Pontili senza addetti e servizi, Riccio: «Diportisti di Catanzaro esasperati»

Per il consigliere comunale di opposizione «il sindaco Fiorita ha il dovere di accertare l’effettiva presenza degli addetti e la prosecuzione del servizio legato agli ormeggi del porto ed inoltre, sulla base della contabilità degli introiti generati deve valutare se gli stessi siano congrui rispetto all’effettiva assistenza fornita»

Redazione
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verso le elezioni

Amministrative 2026, a Girifalco sarà sfida a due: il sindaco uscente Cristofaro compete con l’ex primo cittadino Deonofrio

Tra i centri più rilevanti dei 17 comuni della provincia di Catanzaro chiamati al rinnovo delle amministrazioni, il centro ai piedi delle Serre si prepara a una competizione che mette a confronto due visioni differenti per il futuro del paese
Francesco Graziano
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IL CONFRONTO

Centro storico, incontro tra amministrazione ed esercenti del food: confronto costruttivo sulle iniziative per l’estate

Nelle prossime ore, le proposte emerse saranno oggetto di approfondimento sotto il profilo amministrativo, al fine di verificarne la fattibilità. Le parti si aggiorneranno a breve per la possibile definizione di un piano di interventi 
Redazione
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la denuncia

Giro d’Italia, Azione: «Il Comune spende 30mila euro per l’acquisto di gadget, senza coinvolgere le aziende locali» 

Parisi e Veraldi: «L’amministrazione rivolga le sue scuse agli operatori economici della nostra città, che ogni giorno lottano per mantenere in vita le proprie attività»
Redazione
Giro d’Italia, Azione:\u00A0«Il Comune spende 30mila euro per l’acquisto di gadget, senza coinvolgere le aziende locali»\u00A0\n
cittadini chiamati al voto

Elezioni a Sant’Andrea Apostolo dello Ionio: per la prima volta una sola lista in campo

Il mancato raggiungimento del quorum porterebbe il Comune al commissariamento con un aggravio di spese per tutti i cittadini andreolesi. L’invito al voto da parte dei candidati
Redazione Politica
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Annuncio di Colosimo

Entro agosto la riapertura completa del Parco Li Comuni di Siano

Dopo il nuovo sopralluogo con i vertici di Calabria Verde l’assessora comunale all’ Ambiente indica la data 
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Denuncia di Capellupo

«Catanzaro è sotto attacco, evidente il patto trasversale per indebolirla»

Il consigliere comunale dem snocciola fatti oggettivi e trae una conseguenza che sottopone con forza all’attenzione comune per reazioni oltre ogni appartenenza politica

Redazione
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Forza Italia, congresso regionale fissato per il 17 maggio a Lamezia Terme

Scontata l’unica candidatura di Francesco Cannizzaro, impegnato nella campagna elettorale a Reggio Calabria. Il candidato a sindaco sarà probabilmente l’unico nome in campo (già benedetto da Occhiuto) 
Antonio Clausi
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Catanzaro Servizi in crisi, il Tribunale concede altri 120 giorni: avanti con il piano di risanamento

Prorogate fino al 26 agosto 2026 le misure protettive nella composizione negoziata, riconosciuti progressi nelle trattative con i creditori: firmato un accordo quadro
Bruno Mirante
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Amministrative, 17 comuni del Catanzarese al voto: il messaggio del presidente della Provincia Mormile

«A tutti i cittadini dei Comuni interessati rivolgo un caloroso invito a partecipare al voto con senso civico e fiducia nelle istituzioni»
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La Lega serra le fila in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, Mancuso incontra i suoi: «Pronti alle prossime sfide politiche»

Il vicepresidente della giunta regionale ha riunito il gruppo dirigente. «Rafforzato e motivato», deciso un «maggior impegno e presenza più incisiva sul territorio»
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VIDEO | Presentata a Palazzo De Nobili la campagna nazionale promossa da Anci e Presidenza del Consiglio dei Ministri: focus su cultura, prevenzione e strumenti concreti nei territori
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Chi è Francesco Cannizzaro, il candidato sindaco del Centrodestra

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