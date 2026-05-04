Catanzaro, commercianti chiedono piano d'azione urgente

L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini a utilizzare il servizio di prenotazione online, pensato per migliorare l’efficienza, ridurre i tempi di attesa e garantire una gestione più ordinata degli accessi.
La Cittadella prova a resistere ma intanto accantona mezzo milione di euro per interessi moratori. Al centro del contenzioso con la società di factoring fatture cedute da fornitori di prestazioni e servizi resi ai dipartimenti. E il primo giudizio è andato male
Seduta rapida e senza dibattito: approvato il regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali con rate fino a 36 mesi. Nominati i nuovi componenti della Commissione Pari opportunità. A margine, la replica dell’assessore Battaglia sulle polemiche per i gadget del Giro d’Italia
Per il consigliere comunale di opposizione «il sindaco Fiorita ha il dovere di accertare l’effettiva presenza degli addetti e la prosecuzione del servizio legato agli ormeggi del porto ed inoltre, sulla base della contabilità degli introiti generati deve valutare se gli stessi siano congrui rispetto all’effettiva assistenza fornita»
Tra i centri più rilevanti dei 17 comuni della provincia di Catanzaro chiamati al rinnovo delle amministrazioni, il centro ai piedi delle Serre si prepara a una competizione che mette a confronto due visioni differenti per il futuro del paese
Nelle prossime ore, le proposte emerse saranno oggetto di approfondimento sotto il profilo amministrativo, al fine di verificarne la fattibilità. Le parti si aggiorneranno a breve per la possibile definizione di un piano di interventi
IL PROFILO | Deputato di Forza Italia e coordinatore regionale del partito in Calabria, è una delle figure centrali del centrodestra reggino. L’ascesa politica in poco più di quindici anni, da Santo Stefano in Aspromonte a Montecitorio