Nubifragio a Catanzaro, allagamenti e disagi

Il passaggio di consegne con Gianluigi D’Alfonso («Calabria terra difficile e meravigliosa») si è svolto nel corso della cerimonia per il 252° anniversario della fondazione del Corpo. Nel bilancio delle attività anche il sequestro di 11 tonnellate di cocaina al porto di Gioia Tauro
L'uomo, condannato in via definitiva per furto aggravato e ritenuto socialmente pericoloso, è stato individuato dall'Ufficio Immigrazione della Questura nell'ambito dell'attività di monitoraggio della popolazione detenuta. Disposto il trattenimento nel Centro di permanenza per i rimpatri
La Corte d’Assise d’Appello ha ridotto nuovamente la pena nei confronti del cittadino pakistano accusato di aver ucciso a colpi di zappa due persone nel 2021. «Tanta amarezza, lo abbiamo sempre aiutato»
La Procura contesta al primo cittadino e al manager comunale Salvatore Gangemi di aver autorizzato la vendita di bevande durante le partite del Crotone Calcio sulla base di un provvedimento scaduto nel 2022. Entrambi dovranno comparire davanti ai magistrati nei prossimi giorni
Il procuratore di Napoli punta il dito anche contro un’opposizione «tiepida» che ha permesso di far passare la legge «come fosse acqua fresca». Le lodi a Curcio: «Continuate a fidarvi: è una persona per bene. Non è un magistrato in vendita»
Il giovane africano, detenuto per due anni con l’accusa di scafismo, ha ottenuto a Roma la conferma del diritto d’asilo grazie a un movimento di sostegno popolare, un lavoro e la tutela legale. Ma dietro di lui migliaia di disperati sono lasciati letteralmente in balia della sorte
Un giorno prima del duplice omicidio il ministro Scotti era stato sentito in commissione Affari costituzionali. Le «violazioni» che portarono allo scioglimento del consiglio comunale. Il delitto Aversa sei mesi dopo la strage di Sambiase. Quando la ‘ndrangheta firmava i messaggi col sangue
L’inchiesta Artemis II svela i segreti dell’egemonia di “Mimmo” Cracolici. Dalla "licenza mafiosa" ricevuta dai vertici di Filadelfia al controllo su boschi e appalti pubblici: le intercettazioni raccontano un sistema di potere capace di piegare la politica e le istituzioni locali alle «leggi di natura» del clan
Paura nella tarda serata nei pressi del teatro Politeama-Costabile. Un giovane è stato colpito con un'arma da taglio da un coetaneo al culmine di una discussione. Trasportato in ospedale, è stato medicato e dimesso. Fermato il presunto aggressore
Il gup di Catanzaro ha inflitto 26 condanne e sette assoluzioni nel processo nato dall'inchiesta della Dda. Al centro l'ascesa del gruppo guidato da Vito Martino dopo l'uscita di scena del boss Nicolino
L’accusa della Dda di Catanzaro nell’inchiesta Artemis: il militare è accusato di essere «intraneo» alla cosca del Lametino. Le intercettazioni svelano una doppia vita fatta di soffiate sulle indagini, sanzioni annullate al boss e summit per il narcotraffico
I controlli della Guardia di finanza principalmente sulle case estive. Tra i casi accertati anche quello di una struttura ricettiva alberghiera per la quale sarebbe stato omesso il versamento dell’imposta per oltre 50mila euro
Dalle gare pilotate per il taglio del bosco Malittoro alla mensa scolastica affidata a una cooperativa creata ad hoc. Le conversazioni captate dagli investigatori nell’inchiesta Artemis II raccontano il rapporto stabile tra capoclan, funzionari pubblici, politici e tecnici a Cortale. Cracolici era ai servizi sociali ma faceva altro