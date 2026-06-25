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24 ORE ALL NEWS

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Cronaca

Nubifragio a Catanzaro, allagamenti e disagi

Un violento nubifragio, accompagnato anche da forti raffiche di vento, ha colpito questa mattina la città di Catanzaro, con numerose strade allagate e pesanti disagi per gli automobilisti.

25 giugno, 2026
ULTIMA ORA
Gli arresti

Omicidio detenuto carcere, Ferro: «Brillante operazione che testimonia la capacità investigativa della questura di Catanzaro»

L’episodio è avvenuto due anni fa. Ci sono cinque indagati, il sottosegretario: «Professionalità e determinazione. Risultato di grande rilievo»
Luana Costa
Omicidio detenuto carcere, Ferro:\u00A0«Brillante operazione che testimonia la capacità investigativa della questura di Catanzaro»\n
Cambio ai vertici

Guardia di Finanza, il nuovo comandante Borrelli: «Nel mirino i soldi dei clan». Negli ultimi 3 anni confiscati 230 milioni

Il passaggio di consegne con Gianluigi D’Alfonso («Calabria terra difficile e meravigliosa») si è svolto nel corso della cerimonia per il 252° anniversario della fondazione del Corpo. Nel bilancio delle attività anche il sequestro di 11 tonnellate di cocaina al porto di Gioia Tauro
Luana Costa
Guardia di Finanza, il nuovo comandante Borrelli: «Nel mirino i soldi dei clan». Negli ultimi 3 anni confiscati 230 milioni
Artemis II

Operazione della Dda di Catanzaro, conclusi gli interrogatori di garanzia: indagata passa dal carcere ai domiciliari

Il gip ha accolto la richiesta di scarcerazione avanzata dalla difesa. Era stata ristretta nel carcere di Castrovillari. L’inchiesta ipotizza l’esistenza di una associazione mafiosa
Redazione
Operazione della Dda di Catanzaro, conclusi gli interrogatori di garanzia: indagata passa dal carcere ai domiciliari\n
Clima impazzito

Altro che bollino rosso, a Catanzaro è (quasi) giornata da allerta meteo con nubifragio e allagamenti

VIDEO | Forte pioggia con raffiche di vento nel quartiere Lido. Pesanti disagi per gli automobilisti ma non si registrano criticità
Redazione Cronaca
Altro che bollino rosso, a Catanzaro è (quasi) giornata da allerta meteo con nubifragio e allagamenti\n

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24 giugno 2026
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emergenza continua

Cinghiali nell'area urbana di Catanzaro, cresce la preoccupazione tra i cittadini: «situazione insostenibile»

Lo sfogo di alcuni residenti in via Fares: «ormai abbiamo paura anche di uscire. Il sindaco Fiorita intervenga tempestivamente»
Rossella Galati
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il fatto

Catanzaro, straniero irregolare con precedenti penali trasferito al Cpr di Caltanissetta in vista del rimpatrio

L'uomo, condannato in via definitiva per furto aggravato e ritenuto socialmente pericoloso, è stato individuato dall'Ufficio Immigrazione della Questura nell'ambito dell'attività di monitoraggio della popolazione detenuta. Disposto il trattenimento nel Centro di permanenza per i rimpatri
Redazione
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i rischi della strada

Sicurezza stradale, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro intensifica i controlli e promuove una guida responsabile

Rilanciato il cortometraggio “Un sabato senza lunedì”: il buon senso fa divertire e salva la vita
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Vallefiorita, uomo ferito trasferito in gravi condizioni in ospedale: sul posto i carabinieri

I fatti sono avvenuti nella zona delle case popolari. Allertati i militari che sono intervenuti, trovando l’uomo con ferite compatibili con armi da taglio
Luana Costa
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La Guardia di Finanza smantella due organizzazioni criminali dedite al traffico illecito di gasolio agevolato. Coinvolte 25 aziende e 29 indagati: ecco come funzionava il sistema delle "false serre"
Ale. Tru.
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Dopo la sentenza

Duplice omicidio al centro ippico di Catanzaro, familiari e amici delle vittime smentiscono lo stalliere: «Mai stato maltrattato»

La Corte d’Assise d’Appello ha ridotto nuovamente la pena nei confronti del cittadino pakistano accusato di aver ucciso a colpi di zappa due persone nel 2021. «Tanta amarezza, lo abbiamo sempre aiutato»
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La Procura contesta al primo cittadino e al manager comunale Salvatore Gangemi di aver autorizzato la vendita di bevande durante le partite del Crotone Calcio sulla base di un provvedimento scaduto nel 2022. Entrambi dovranno comparire davanti ai magistrati nei prossimi giorni
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A Lamezia

Gratteri contro la riforma della Corte dei Conti: «Il sistema giudiziario smontato per non toccare i colletti bianchi»

Il procuratore di Napoli punta il dito anche contro un’opposizione «tiepida» che ha permesso di far passare la legge «come fosse acqua fresca». Le lodi a Curcio: «Continuate a fidarvi: è una persona per bene. Non è un magistrato in vendita»
Alessia Truzzolillo
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Migranti e integrazione

La disperazione, le onde, il carcere, l’affetto: dal Mali a Catanzaro la storia di Kamal, vittima di una legge tutta da rivedere

Il giovane africano, detenuto per due anni con l’accusa di scafismo, ha ottenuto a Roma la conferma del diritto d’asilo grazie a un movimento di sostegno popolare, un lavoro e la tutela legale. Ma dietro di lui migliaia di disperati sono lasciati letteralmente in balia della sorte

Nico De Luca
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Dopo il recupero e la messa in sicurezza, è stato affidato al personale del 118 e trasferito in ospedale per le cure necessarie
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Stagione Stragista

L’eccidio dei netturbini a Lamezia: un’interrogazione parlamentare puntava il dito contro le amministrative del 1991

Un giorno prima del duplice omicidio il ministro Scotti era stato sentito in commissione Affari costituzionali. Le «violazioni» che portarono allo scioglimento del consiglio comunale. Il delitto Aversa sei mesi dopo la strage di Sambiase. Quando la ‘ndrangheta firmava i messaggi col sangue
Alessia Truzzolillo
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Patto mafioso

’Ndrangheta, l’investitura del boss: così Rocco Anello ha consegnato il dominio di Cortale al clan Cracolici

L’inchiesta Artemis II svela i segreti dell’egemonia di “Mimmo” Cracolici. Dalla "licenza mafiosa" ricevuta dai vertici di Filadelfia al controllo su boschi e appalti pubblici: le intercettazioni raccontano un sistema di potere capace di piegare la politica e le istituzioni locali alle «leggi di natura» del clan
Pablo Petrasso
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Serata di paura

Lamezia Terme, lite tra minorenni finisce a coltellate nel centro storico di Sambiase: ragazzo colpito al torace

Paura nella tarda serata nei pressi del teatro Politeama-Costabile. Un giovane è stato colpito con un'arma da taglio da un coetaneo al culmine di una discussione. Trasportato in ospedale, è stato medicato e dimesso. Fermato il presunto aggressore
Redazione Cronaca
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Incidente mortale

Tragico incidente sulla statale 107, muore una 48enne di Cosenza: 3 feriti, sulla carreggiata anche un cavallo morto

Il drammatico impatto che ha coinvolto due auto è avvenuto nella notte tra il 19 e il 20 giugno nel territorio di Caccuri. La vittima Manon Vallone era rimasta incastrata tra le lamiere dell’auto
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La sentenza

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Il gup di Catanzaro ha inflitto 26 condanne e sette assoluzioni nel processo nato dall'inchiesta della Dda. Al centro l'ascesa del gruppo guidato da Vito Martino dopo l'uscita di scena del boss Nicolino 
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L’accusa della Dda di Catanzaro nell’inchiesta Artemis: il militare è accusato di essere «intraneo» alla cosca del Lametino. Le intercettazioni svelano una doppia vita fatta di soffiate sulle indagini, sanzioni annullate al boss e summit per il narcotraffico
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Il boss, il consigliere, il geometra e l'agronomo: le intercettazioni svelano il “Comune parallelo” della cosca Cracolici

Dalle gare pilotate per il taglio del bosco Malittoro alla mensa scolastica affidata a una cooperativa creata ad hoc. Le conversazioni captate dagli investigatori nell’inchiesta Artemis II raccontano il rapporto stabile tra capoclan, funzionari pubblici, politici e tecnici a Cortale. Cracolici era ai servizi sociali ma faceva altro 
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