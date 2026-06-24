Catanzaro, Pitaro rimescola le carte verso le comunali

Politica

La domanda che circola oggi nei palazzi della politica catanzarese non è più se Francesco Pitaro riuscirà a costruire un movimento, ma quanto il suo ingresso in campo cambierà gli equilibri del centrosinistra. Perché a un anno dalle comunali, mentre il sindaco Fiorita punta a un bis e il Pd prova a ricompattarsi, nasce un nuovo soggetto politico che potrebbe ridisegnare alleanze, leadership e candidature.