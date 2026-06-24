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Cronaca

Temporale a Montepaone Lido

24 giugno, 2026
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montepaone · Temporale
ULTIMA ORA
La festa

Catanzaro, i quarant’anni del centro calabrese di solidarietà. Don Mimmo: «Ogni incontro con i ragazzi un appuntamento con Dio»

Il cardinale è tornato in città in occasione delle celebrazioni dell’associazione da anni impegnato nella lotta contro le dipendenze, le devianze e a sostegno dei giovani
Redazione
Catanzaro, i quarant’anni del centro calabrese di solidarietà. Don\u00A0Mimmo:\u00A0«Ogni incontro con i ragazzi un appuntamento con Dio»\n
Maltempo

I temporali sono arrivati in Calabria, a Montepaone Lido strade allagate e disagi alla circolazione – VIDEO 

Piogge e grandinate si stanno abbattendo su Sila, Serre e Aspromonte con sconfinamenti fin verso le coste joniche. Ma dalla serata previsto un miglioramento
Salvatore Lia
I temporali sono arrivati in Calabria, a Montepaone Lido strade allagate e disagi alla circolazione –\u00A0VIDEO\u00A0\n
Clima rovente

Europa nella morsa del caldo africano: fino a 44 gradi in Francia, in Italia il picco nel weekend

Quasi in tutta la Spagna è stato posto il livello di allarme più elevato, in Inghilterra si potrebbero raggiungere i 39°C
Salvatore Lia
Europa nella morsa del caldo africano: fino a 44 gradi in Francia, in Italia il picco nel weekend\n
Fondi in arrivo

Spiagge sicure, 225mila euro a 9 comuni calabresi per la tutela dei consumatori contro il commercio abusivo

Destinatari del finanziamento cinque centri in provincia di Catanzaro, tre nel Cosentino e uno nel Crotonese, individuati dal Ministero dell’Interno anche sulla base delle presenze turistiche nelle strutture ricettive
Redazione Attualità
Spiagge sicure, 225mila euro a 9 comuni calabresi per la tutela dei consumatori contro il commercio abusivo\n

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Catanzaro, Pitaro rimescola le carte verso le comunali

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Viabilità

Verso il grande esodo Anas prepara la rete stradale calabrese. Curcio: «A2 pronta, due cantieri sulle statali tirrenica e jonica»

Il responsabile dell’area tecnica del compartimento regionale fa il punto del piano a pochi giorni da mese di luglio. Entrambe in provincia di Catanzaro le due interruzioni principali

Nico De Luca
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Le previsioni

In Calabria fase instabile con temporali e grandinate nel pomeriggio: ecco le zone interessate

La pioggia soprattutto in montagna ma probabilmente arriverà anche a Cosenza, Lamezia e Catanzaro. Le previsioni meteo per oggi
Salvatore Lia
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la cerimonia

Davoli-Ucraina, nasce l'alleanza della cultura: gemellaggio con la Biblioteca di Kolomyja

Non solo un accordo simbolico, ma un progetto di amicizia e cooperazione internazionale. La Biblioteca Vincenziana apre un nuovo capitolo di dialogo tra Calabria e Ucraina nel segno della pace
Francesco Mazzoleni
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La ricorrenza

Forza di resistere, voglia di vincere: il Centro Calabrese di Solidarietà fa festa insieme ai suoi ‘combattenti’ e guarda al futuro

All’Università Magna Graecia di Catanzaro il sobrio galà tra ospiti istituzionali, politici, militari e tanti amici vecchi e nuovi. In prima fila il cardinale Battaglia vicino alla presidente Mantelli ed al vescovo Maniago.

Nico De Luca
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lo studio

Clima ideale, Catanzaro al 31esimo posto nella classifica nazionale e tra le migliori per comfort dell’umidità

Il capoluogo si conferma tra le realtà più equilibrate dal punto di vista climatico secondo l’Indice di Vivibilità Climatica 2026
Redazione
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Reti Ferroviarie Italiane

Prove con tecnologia ERTMS sulla linea Catanzaro Lido-Lamezia Terme

Si tratta del nuovo sistema di sicurezza standard europeo che sostituisce quello tradizionale di segnali luminosi a terra

Redazione
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Lavori pubblici

Nuovi loculi prefabbricati nei cimiteri Centrale e S. Maria

Si tratta di 168 posti che servono a tamponare la richiesta. Il commento dei consiglieri Procopi e Barberio

Redazione
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Le previsioni

Mattinata di cielo sereno in tutta la Calabria, possibili temporali nel pomeriggio ma migliora già in serata

Si intensifica l’instabilità che da ieri ha iniziato a interessare la regione: le precipitazioni interesseranno soprattutto le aree montuose di Sila, Pollino e Serre con possibili sconfinamenti a quote più basse
Salvatore Lia
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Estate di speranza

Maria Francesca pesava 200 chili ora torna a sedersi per la prima volta dopo 6 mesi: la felicità della 60enne di Pizzo

La donna a lungo immobilizzata a letto racconta un importante passo avanti nel percorso di recupero avviato due settimane fa nel centro di riabilitazione San Vito Hospital in provincia di Catanzaro
Cristina Iannuzzi
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Processo in corso

Campo rom di Scordovillo, riunione in Prefettura per fare il punto e accelerare i tempi di smantellamento

All’incontro a Catanzaro hanno preso parte la sottosegretaria Ferro e il presidente Occhiuto. Obiettivo delineare i prossimi passaggi per la definitiva delocalizzazione dei nuclei familiari e la demolizione delle dimore fatiscenti
Redazione Attualità
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Conferenza stampa in Cittadella

Calabria, terra di amari e distillati: viene da qui ormai metà della produzione italiana

Presentata la terza edizione del Fuscaldo Sun Spirit, alla presenza dell’assessore Gallo, del sindaco Middea e del direttore dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli Trapuzzano

Nico De Luca
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Il dato

Illeciti nella pubblica amministrazione, in Calabria solo tre enti su 20 tutelano chi vuole segnalare: il report di Libera

“Whistle Monitor” è la prima mappatura sull’accessibilità e trasparenza in tema di whistleblowing. Nella nostra regione rilevati punteggi tra i più bassi: bene alcune università, zero per Asp di Vibo e Comune di Cosenza
Redazione Attualità
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Al vertice

Catanzaro, Giuseppe Donato è il nuovo amministratore unico di Amc: rinnovato anche il collegio sindacale

Si è svolta l’assemblea dei soci. Il sindaco Nicola Fiorita ha recepito l’indicazione: «Profilo scelto per merito sulla base delle comprovate competenze tecniche e gestionali»
Redazione
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le previsioni

Meteo Catanzaro, settimana estiva con instabilità e possibili rovesci nelle ore pomeridiane

Dopo il solstizio d’estate, la provincia catanzarese continuerà a vivere giornate prevalentemente stabili, ma tra oggi e i prossimi giorni non mancheranno annuvolamenti e precipitazioni locali nelle aree interne, con temperature leggermente superiori alle medie del periodo
Salvatore Lia
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Il progetto

Vallefiorita, da Monet a Pollock: piccoli artisti conquistano i cuori degli adulti con “Un Nido d'Arte”

Un’iniziativa che ha trasformato gli spazi educativi dell’asilo del paesino catanzarese in una piccola pinacoteca, dimostrando come l’arte possa diventare un linguaggio accessibile fin dalla prima infanzia e un momento di aggregazione tra grandi e piccini.
Gabriella Chiarella
Vallefiorita, da Monet a Pollock: piccoli artisti conquistano i cuori degli adulti\u00A0con “Un Nido d'Arte”\n
Nuova stagione

Il solstizio dà il benvenuto all’estate, oggi è il giorno più lungo dell’anno: ecco cosa accade

Cade il 21 giugno alle 10,24. Il sole sorge alle 05.36 e tramonta alle 20.51, regalandoci così 15 ore e 15 minuti di luce
Redazione Attualità
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Domani pomeriggio

Tiriolo, la domenica del Vancale: tra appartenenza, memoria e continuità

Il Festival, diretto da Erminia Fioti, ha per tema “Avvolti” ed è dedicato al manufatto simbolo della tradizione tessile locale

Chiara Paone
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Nuove opere

Asilo nido a Catanzaro, passati da uno a cinque: «Investimento rivolto ai giovani, alle famiglie e all’intera comunità»

La struttura è stata inaugurata nel quartiere Lido e si aggiunge a quelle già operative di Piano Casa, Cavita/Mater Domini, Siano. La soddisfazione dei consiglieri Caviano e Capellupo
Redazione
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il progetto

Al via il Campus DesTEENazione Catanzaro: due settimane di crescita, divertimento e partecipazione per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 14 anni 

L'iniziativa si svolgerà dal lunedì al sabato, dalle ore 8:30/9:00 alle ore 17:30, presso lo spazio multifunzionale di via Discesa Carbone, con l'obiettivo di offrire ai giovani del territorio un’esperienza educativa
Redazione
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Iniziativa solidale

Ludopatia, microcriminalità, usura e sovraindebitamento: un pool di esperti disponibili gratuitamente

Il Lions Club Rupe Ventosa di Catanzaro lancia una iniziativa a largo raggio per intercettare i bisogni della gente comune nell’ottica del servizio 

Nico De Luca
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