Temporale a Montepaone Lido

Destinatari del finanziamento cinque centri in provincia di Catanzaro, tre nel Cosentino e uno nel Crotonese, individuati dal Ministero dell’Interno anche sulla base delle presenze turistiche nelle strutture ricettive
All’Università Magna Graecia di Catanzaro il sobrio galà tra ospiti istituzionali, politici, militari e tanti amici vecchi e nuovi. In prima fila il cardinale Battaglia vicino alla presidente Mantelli ed al vescovo Maniago.
Si intensifica l’instabilità che da ieri ha iniziato a interessare la regione: le precipitazioni interesseranno soprattutto le aree montuose di Sila, Pollino e Serre con possibili sconfinamenti a quote più basse
All’incontro a Catanzaro hanno preso parte la sottosegretaria Ferro e il presidente Occhiuto. Obiettivo delineare i prossimi passaggi per la definitiva delocalizzazione dei nuclei familiari e la demolizione delle dimore fatiscenti
“Whistle Monitor” è la prima mappatura sull’accessibilità e trasparenza in tema di whistleblowing. Nella nostra regione rilevati punteggi tra i più bassi: bene alcune università, zero per Asp di Vibo e Comune di Cosenza
Dopo il solstizio d’estate, la provincia catanzarese continuerà a vivere giornate prevalentemente stabili, ma tra oggi e i prossimi giorni non mancheranno annuvolamenti e precipitazioni locali nelle aree interne, con temperature leggermente superiori alle medie del periodo
Un’iniziativa che ha trasformato gli spazi educativi dell’asilo del paesino catanzarese in una piccola pinacoteca, dimostrando come l’arte possa diventare un linguaggio accessibile fin dalla prima infanzia e un momento di aggregazione tra grandi e piccini.
L'iniziativa si svolgerà dal lunedì al sabato, dalle ore 8:30/9:00 alle ore 17:30, presso lo spazio multifunzionale di via Discesa Carbone, con l'obiettivo di offrire ai giovani del territorio un’esperienza educativa