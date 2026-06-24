Catanzaro, due giovani nel radar della Serie A

Dalla trattativa che potrebbe portare Claudio Lotito alla guida amaranto ai dubbi societari della Vibonese, passando per il progetto Sambiase e l'entusiasmo del Praiatortora: il punto sulle cinque rappresentanti regionali nel prossimo campionato
Durante la trasmissione L’aria che tira, il direttore del Corriere dello Sport, incalzato dal conduttore David Parenzo, è intervenuto sulle difficoltà della Nazionale, elogiando allo stesso tempo il lavoro del club calabrese, giunto a un passo dalla Serie A grazie a un mix perfetto di giocatori giovani e italiani
La notizia della richiesta avanzata al Comune del capoluogo è confermata da fonti qualificate. Tra impianti indisponibili e tempi strettissimi per l'iscrizione, il club rossoblù ha sondato anche una soluzione che fino a poco tempo fa sembrava impensabile