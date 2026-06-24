Social
Home page>Video>Sport>Catanzaro, due giovani n...

24 ORE ALL NEWS

Video

Sport

Catanzaro, due giovani nel radar della Serie A

Il Catanzaro osserva i movimenti del mercato attorno a due dei suoi giovani più promettenti. Su Liberali spunta la Lazio, mentre Favasuli continua a piacere alla Roma.

24 giugno, 2026
Tag
catanzaro calcio · serie a
ULTIMA ORA
L’appuntamento

A Catanzaro la terza edizione del Trofeo Kroton di pattinaggio artistico: una giornata di sport e inclusione

Il 27 giugno, il Palagallo di Catanzaro ospiterà l’attesissimo evento promosso dall'AICS. L'apertura della serata sarà affidata a 100 atlete che scenderanno in pista contro la violenza sulle donne
Redazione
A Catanzaro la terza edizione del Trofeo Kroton di pattinaggio artistico:\u00A0una giornata di sport e inclusione\n
Talenti giallorossi

Us Catanzaro, i giovani valgono oro: Liberali e Favasuli fanno gola alla Serie A

Il lavoro svolto dal club giallorosso nella valorizzazione dei talenti porta i suoi frutti. Liberali e Favasuli sono tra i profili più seguiti del mercato, mentre cresce anche Alesi
Redazione Sport
Us Catanzaro, i giovani valgono oro: Liberali e Favasuli fanno gola alla Serie A\n\n\n
Calcio

Festa giallorossa all’Auditorium: XI Premio Sacco e 50° della seconda promozione in A

L’Associazione Catanzaronelpallone ripropone personaggi e ricordi che hanno fatto grande la storia dell’US

Redazione
Festa giallorossa all’Auditorium: XI Premio Sacco e 50° della seconda promozione in A
gioco nobile

Passione scacchi: da Catanzaro l'impegno dell'istruttore federale Leone per riscoprire il fascino tattile del gioco

VIDEO | Non si tratta di un semplice passatempo per pochi appassionati ma di una disciplina sportiva riconosciuta dal Coni che attira sempre più giovani che spesso scelgono il gioco online 
Rossella Galati
Passione scacchi: da Catanzaro l'impegno dell'istruttore federale Leone per riscoprire il fascino tattile del gioco\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Sanità

Case di comunità, c'è l'accordo con i medici di base

24 giugno 2026
Ore 12:40
Case di comunità, c'è l'accordo con i medici di base
Cultura

A Soverato torna il Festival di scrittura femminile

24 giugno 2026
Ore 12:32
A Soverato torna il Festival di scrittura femminile
Cronaca

Temporale a Montepaone Lido

24 giugno 2026
Ore 12:08
Temporale a Montepaone Lido
Politica

Catanzaro, Pitaro rimescola le carte verso le comunali

24 giugno 2026
Ore 12:34
Catanzaro, Pitaro rimescola le carte verso le comunali
Cronaca

Temporale a Montepaone Lido

24 giugno 2026
Ore 12:08
Temporale a Montepaone Lido
Politica

Catanzaro, Pitaro rimescola le carte verso le comunali

24 giugno 2026
Ore 12:34
Catanzaro, Pitaro rimescola le carte verso le comunali
Sanità

Case di comunità, c'è l'accordo con i medici di base

24 giugno 2026
Ore 12:40
Case di comunità, c'è l'accordo con i medici di base
Cultura

A Soverato torna il Festival di scrittura femminile

24 giugno 2026
Ore 12:32
A Soverato torna il Festival di scrittura femminile
Cronaca

Temporale a Montepaone Lido

24 giugno 2026
Ore 12:08
Temporale a Montepaone Lido
Politica

Catanzaro, Pitaro rimescola le carte verso le comunali

24 giugno 2026
Ore 12:34
Catanzaro, Pitaro rimescola le carte verso le comunali
Sanità

Case di comunità, c'è l'accordo con i medici di base

24 giugno 2026
Ore 12:40
Case di comunità, c'è l'accordo con i medici di base
Cultura

A Soverato torna il Festival di scrittura femminile

24 giugno 2026
Ore 12:32
A Soverato torna il Festival di scrittura femminile
Calciomercato giallorosso

Us Catanzaro, il “caso Favasuli”: clausola fissata ma il vero obiettivo è scatenare l'asta

Il giocatore può partire per 6 milioni, ma la società del presidente Noto conta sulla corsa delle big di Serie A per ottenere una valutazione superiore e aumentare il guadagno finale
Redazione Sport
Us Catanzaro, il “caso\u00A0Favasuli”: clausola fissata ma il vero obiettivo è scatenare l'asta\n
promozione a

Cassano Sybaris, tra difficoltà economiche e sogni sportivi: il futuro passa dalla programmazione

Dalla possibile conferma di mister Burgo al restyling dell’impianto sportivo, il club pianifica il futuro per consolidare i risultati ottenuti negli ultimi anni
Franco Sangiovanni
Cassano Sybaris, tra difficoltà economiche e sogni sportivi: il futuro passa dalla programmazione\n
sport e comunità

Karate tradizionale, al Palazzetto di Cicala una grande festa di sport, crescita e comunità

Un appuntamento atteso da mesi, che come ogni anno rappresenta il momento culminante della stagione sportiva
Redazione
Karate tradizionale, al Palazzetto di Cicala\n\nuna grande festa di sport, crescita e comunità\n
L’assetto dirigenziale

Dilettanti, il Sersale annuncia il nuovo organigramma societario per la stagione 2026/27: ecco tutti i nomi e i ruoli

Alla presidenza ci sarà il duo composto da Giuseppe e Domenico Schipani, vicepresidenti saranno Francesco Calderazzo e Pasquale Marrazzo
Vincenzo Primerano
Dilettanti, il Sersale annuncia il nuovo organigramma societario per la stagione 2026/27: ecco tutti i nomi e i ruoli\n
L’intervista

Dilettanti, il Sersale pianifica il futuro. Schipani: «Pronti nuovi imprenditori locali a dare linfa al progetto»

La compagine giallorossa, ritornata in Eccellenza dopo tre anni di assenza, programma il nuovo campionato. Il presidente: «Orgogliosi di quello che stiamo facendo»
Vincenzo Primerano
Dilettanti, il Sersale pianifica il futuro. Schipani: «Pronti nuovi imprenditori locali a dare linfa al progetto»\n
possibile ritorno

Vigor Lamezia alla ricerca di un allenatore: possibile un clamoroso ritorno di fiamma con il cileno Jorge Vargas

La compagine lametina sta monitorando direttore sportivo (Ramondino?) e allenatore. Il cileno ha già allenato questi colori nel 2021
Vincenzo Primerano
Vigor Lamezia alla ricerca di un allenatore: possibile un clamoroso ritorno di fiamma con il cileno Jorge Vargas\n
news e trattative

Vigor Lamezia, giorni decisivi per il futuro: spunta Ramondino per il ruolo di ds

La società è al lavoro per ricostruire l'organigramma in vista dell'iscrizione alla Serie D. Tra le ipotesi per la direzione sportiva prende quota il nome dell'ex Vibonese Francesco Ramondino
Vincenzo Primerano
Vigor Lamezia, giorni decisivi per il futuro: spunta Ramondino per il ruolo di ds\n
news e trattative

Reggina verso il nuovo corso, Vibonese in bilico: ecco come si muovono le calabresi di Serie D

Dalla trattativa che potrebbe portare Claudio Lotito alla guida amaranto ai dubbi societari della Vibonese, passando per il progetto Sambiase e l'entusiasmo del Praiatortora: il punto sulle cinque rappresentanti regionali nel prossimo campionato
Vincenzo Primerano
Reggina verso il nuovo corso, Vibonese in bilico: ecco come si muovono le calabresi di Serie D\n
La svolta

Il Catanzaro accelera sulla scelta dell’allenatore: Marco Turati sempre più vicino alla firma

Dopo il raffreddamento di altre piste, la dirigenza giallorossa sembra orientata a puntare sull'ex tecnico del Siracusa per programmare la prossima stagione di Serie B
Redazione Sport
Il Catanzaro accelera sulla scelta dell’allenatore: Marco Turati sempre più vicino alla firma\n
Il recordman

Basket, dal debutto nel 1996 al record di presenze: l’arbitro calabrese Carmelo Lo Guzzo si ritira dopo 30 stagioni in Serie A

Il direttore di gara originario di Catanzaro ha arbitrato la sua ultima partita nella finale scudetto tra Milano e Venezia. Chiude una carriera da primatista assoluto del basket italiano
F.R.S.
Basket, dal debutto nel 1996 al record di presenze: l’arbitro calabrese Carmelo Lo Guzzo si ritira dopo 30 stagioni in Serie A\n
Le dichiarazioni

Il “modello Catanzaro” sbarca su La7, Zazzaroni: «Vorrei vederlo applicato al calcio italiano»

Durante la trasmissione L’aria che tira, il direttore del Corriere dello Sport, incalzato dal conduttore David Parenzo, è intervenuto sulle difficoltà della Nazionale, elogiando allo stesso tempo il lavoro del club calabrese, giunto a un passo dalla Serie A grazie a un mix perfetto di giocatori giovani e italiani
Antonino Casadonte
Il “modello Catanzaro” sbarca su La7, Zazzaroni: «Vorrei vederlo applicato al calcio italiano»\n
Le trattative

Catanzaro, ore decisive per la panchina: Possanzini resta in pole mentre il mercato entra nel vivo

La società giallorossa accelera la programmazione della nuova stagione. Pagliuca resta tra i candidati, Galloppa si allontana e Favasuli continua ad attirare l’interesse dei club di Serie A.
Gp.C.
Catanzaro, ore decisive per la panchina: Possanzini resta in pole mentre il mercato entra nel vivo\n
Il capitano si racconta

Us Catanzaro, Iemmello: «Dopo Monza volevo smettere, ma continuerò a inseguire la Serie A»

Dalla commozione per il sogno sfumato alla voglia di ripartire. Il bomber delle Aquile racconta il dolore per la finale playoff persa: «Le mie lacrime erano quelle della città e di tutta la squadra»
Redazione Sport
Us Catanzaro, Iemmello:\u00A0«Dopo Monza volevo smettere, ma continuerò a inseguire la Serie A»\n
sport

Accademia Centrale Wushu Catanzaro: 145 medaglie allo Spring Dragon 2026

S tratta del più importante torneo open d’Europa e uno dei più prestigiosi al mondo, che si è svolto nel capoluogo lo scorso weekend
Redazione
Accademia Centrale Wushu Catanzaro: 145 medaglie allo Spring Dragon 2026\n
Volley

La nazionale maschile di pallavolo attesa a Lamezia per un test match internazionale contro la Tunisia

L’evento si inserisce all’interno del progetto Calabria International Volleyball Experience 2026 e punta a valorizzare la regione come polo di riferimento per il volley internazionale
Redazione Sport
La nazionale maschile di pallavolo attesa a Lamezia per un test match internazionale contro la Tunisia\n
L’evento

Lamezia, il Palascherma apre con la Nazionale paralimpica

Per una settimana la città della Piana diventa capitale della disciplina con gare, dibattiti ed intitolazione della cupola in via Amendola

Redazione
Lamezia, il Palascherma apre con la Nazionale paralimpica
Ultima spiaggia

Cosenza senza stadio, Guarascio prova anche la carta Ceravolo di Catanzaro

La notizia della richiesta avanzata al Comune del capoluogo è confermata da fonti qualificate. Tra impianti indisponibili e tempi strettissimi per l'iscrizione, il club rossoblù ha sondato anche una soluzione che fino a poco tempo fa sembrava impensabile
Francesco Roberto Spina
Cosenza senza stadio, Guarascio prova anche la carta Ceravolo di Catanzaro\n
Ciclismo

Giro Next Gen, partito da Tropea verso Crotone nella seconda tappa calabrese

Il gruppo ha preso il via poco dopo le 13. Percorso prevalentemente pianeggiante tra Tirreno e Ionio con l'unico Gpm di Marcellinara e finale adatto ai velocisti
F.R.S.
Giro Next Gen, partito da Tropea verso Crotone nella seconda tappa calabrese\n
La roadmap

Calcio dilettanti, la Calabria guarda già al 2026/2027: ecco tutte le date da segnare

Il Comitato regionale della Lnd ha ufficializzato scadenze, iscrizioni e calendari della prossima stagione. Si parte il 30 agosto con la Coppa Italia
Franco Sangiovanni
Calcio dilettanti, la Calabria guarda già al 2026/2027: ecco tutte le date da segnare\n
Il Restyling

Catanzaro, lo stadio Ceravolo cambia volto: partiti i lavori per la nuova tribuna coperta – VIDEO

Avviate questa mattina le operazioni di smantellamento della copertura esistente. Il piano complessivo prevede investimenti per circa 10 milioni di euro
Nico De Luca
Catanzaro, lo stadio Ceravolo cambia volto: partiti i lavori per la nuova tribuna coperta –\u00A0VIDEO\n
1
...
PIÙ LETTI
1
verso le amministrative

Catanzaro, sala gremita per il debutto del movimento di Pitaro: nel centrosinistra nasce un nuovo fronte per le Comunali

2
verso le comunali

L’avvocato Pitaro scende in campo in vista delle amministrative e presenta il suo movimento “Punto di svolta”

3
cultura e socialità

Catanzaro, al via domani la rassegna “da Margherita” nella villa comunale. Ecco il programma

4
Migranti e integrazione

La disperazione, le onde, il carcere, l’affetto: dal Mali a Catanzaro la storia di Kamal, vittima di una legge tutta da rivedere

5
meta da sogno

Dalla Danimarca al borgo di Badolato per promettersi amore eterno