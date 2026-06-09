Maria Francesca Barbieri accolta al San Vito Hospital

Sanità

La 60enne di Pizzo Maria Francesca Barbieri, arrivata a pesare 200 chili e da mesi immobilizzata a letto, da ieri è ricoverata al San Vito Hospital: la struttura riabilitativa catanzarese dopo l’appello del figlio rilanciato dal nostro Network, le ha offerto cure gratuite. Ecco il commovente arrivo nella clinica.