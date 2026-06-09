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24 ORE ALL NEWS

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Sanità

Maria Francesca Barbieri accolta al San Vito Hospital

La 60enne di Pizzo Maria Francesca Barbieri, arrivata a pesare 200 chili e da mesi immobilizzata a letto, da ieri è ricoverata al San Vito Hospital: la struttura riabilitativa catanzarese dopo l’appello del figlio rilanciato dal nostro Network, le ha offerto cure gratuite. Ecco il commovente arrivo nella clinica.

9 giugno, 2026
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vibo valentia · pizzo · sanità calabria · network lac
ULTIMA ORA
prestigioso riconoscimento

Ciro Indolfi eletto nel Comitato della Società Europea di Cardiologia 

Un ulteriore riconoscimento per il pioniere della cardiologia interventistica e leader accademico,  fondatore della Cardiologia Universitaria in Calabria, a Catanzaro
Redazione
Ciro Indolfi eletto nel Comitato della Società Europea di Cardiologia\u00A0\n
Diritti negati

«In Calabria curarsi è un lusso». Lo sfogo di una paziente dell'Asp di Catanzaro costretta a fare riabilitazione privatamente  

Tutto inizia con un intervento per aneurisma toraco addominale. A complicare le cose un'ischemia. Da qui il bisogno di trattamenti intensivi che il pubblico non è in grado di garantire  
Rossella Galati
«In Calabria curarsi è un lusso». Lo sfogo di una paziente dell'Asp di Catanzaro costretta a fare riabilitazione privatamente\n\u00A0\n
l'evento

Ortopedia: tutto pronto a Catanzaro per la Forte Summer School, evento internazionale di alta formazione  

VIDEO | Dall'8 al 12 giugno all'Università Magna Graecia i migliori chirurghi ortopedici dell'intero continente  
Rossella Galati
Ortopedia: tutto pronto a Catanzaro per la Forte Summer School, evento internazionale di alta formazione\n\u00A0\n
Via libera

Arrivano le prime nomine ai vertici della sanità: Maddalena Berardi all’Asp di Reggio Calabria e Antonello Graziano a Crotone

La giunta riunita nel pomeriggio ha deliberato le prime designazioni. Una conferma per l’azienda sanitaria pitagorica, una new entry invece in riva allo stretto 
Luana Costa
Arrivano le prime nomine ai vertici della sanità: Maddalena Berardi all’Asp di Reggio Calabria e Antonello\u00A0Graziano a Crotone\n

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Sanità

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9 giugno 2026
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Sanità e concorsi

Concorso infermieri di Azienda Zero, gli OPI calabresi attaccano: «Commissione senza adeguate competenze»

Il Coordinamento regionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche chiede la revoca della delibera sul concorso per 349 infermieri: «Paradossale che a valutare laureati siano commissari senza laurea»
Redazione
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All’Università di Catanzaro la Forte Summer School con ortopedici provenienti da 28 Paesi

VIDEO |  L’evento internazionale è dedicato alla formazione dei giovani ortopedici e traumatologi under 40 europei
Rossella Galati
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Tricologia

Capelli e salute, a Catanzaro il primo grande congresso del Sud sulle malattie del cuoio capelluto

Dermatologi, tricologi e ricercatori si confronteranno sulle più recenti innovazioni diagnostiche e terapeutiche. L'evento, promosso dalla Società Italiana di Tricologia, punta a valorizzare una disciplina sempre più centrale per il benessere e la qualità della vita dei pazienti
Redazione
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L’ultimo atto

Il 118 ad Azienda Zero, lo scontro si sposta al Tar: il Nursing Up impugna il decreto per il passaggio del personale

La prossima settimana è prevista l’udienza cautelare. Nel frattempo, proseguono le procedure di trasferimento degli operatori dall’Asp di Vibo Valentia tra defezioni e ripensamenti
Luana Costa
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Ritardi cronici

Case di comunità, Esposito (Fmt): «In Calabria rischiano di nascere scatole vuote senza medici e servizi»

Mentre la riforma Schillaci si arena e i sindacati dei camici bianchi restano contrari alle novità previste per i medici di famiglia si apre il fronte degli investimenti del Pnrr: «Dubito che nella regione si riesca ad aprire strutture dotate di servizi»
Luana Costa
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“La Tazzina della Legalità” boccia le politiche regionali ed offre strategie immediate e proficue

La conferenza stampa a Catanzaro prende di mira liste d’attesa, pronto soccorso del policlinico, mobilità passiva e servizi specialistici e diagnostici da accreditare

Nico De Luca
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Rigenerazione “Pugliese-Ciaccio”: 5.000 adesioni e presentazione progetto

Il comitato spontaneo annuncia una conferenza stampa per giovedì 11 a Palazzo De Nobili

Redazione
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Ospedale allegro

Catanzaro, l’associazione TDDM conclude il mese dedicato alle mamme caregiver: “Cura chi cura”

La campagna è stata organizzata con incontri di divulgazione. Sul territorio punti di ascolto e informazione. Figure spesso silenziose nella cura e assistenza 
Redazione
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West Nile, la provincia di Catanzaro area ad alto rischio: l’Asp mette in guardia tutti i comuni

Lo scorso anno al confine con il Reggino si sono registrati due casi che hanno poi comportato il ricovero. L’Azienda sanitaria detta le disposizioni per prevenire i contagi 
L.C.
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prestazioni sanitarie di prossimità

Inaugurata a Squillace la prima Casa della Comunità dell’Asp di Catanzaro

VIDEO | Entro fine mese saranno completate le altre due strutture nel capoluogo di regione. La soddisfazione del commissario Battistini: «questo è un posto dove la comunità deve trovare il soddisfacimento di tutti i suoi bisogni di salute»
Rossella Galati
Inaugurata a Squillace la prima Casa della Comunità dell’Asp di Catanzaro\n
sanità

Casa della Salute di Chiaravalle, Bruno: «Servizi sempre più fragili, servono assunzioni e programmazione»

Per il consigliere regionale, le spiegazioni fornite non affrontano il nodo centrale della questione: il progressivo impoverimento degli organici e dei servizi a seguito di pensionamenti, trasferimenti e mancate sostituzioni
Redazione
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La procedura

Concorso infermieri e oss, alta percentuale di adesioni da fuori Calabria: il 65% ha partecipato da altre regioni

Il sistema sanitario regionale diventa attrattivo per i sanitari del comparto, soprattutto per coloro che in mobilità vorrebbero trasferirsi da altre aziende. Complessivamente 2.748 domande, 2.384 gli ammessi
Luana Costa
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Chiamata alle armi

Pronto soccorso di Catanzaro, alla ricerca di otto medici: l’estate alle porte e l’azienda pubblica l’avviso per sei mesi

La procedura è stata avviata nelle more che Azienda Zero completi il concorso a tempo indeterminato. Le ferie si avvicinano e il presidio rischia di rimanere sguarnito
l.c.
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La denuncia

Assistenza domiciliare sospesa a Lamezia, famiglie e associazioni: «Diritti negati a persone con disabilità e anziani»

Lo stop del servizio è previsto per il primo giugno. Oltre l’autismo parla di decisione «gravissima» arrivata con appena tre giorni di preavviso: «I nostri suggerimenti sono rimasti inascoltati» 
Redazione Attualità
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La segnalazione

«Ricoveri in barella ormai la norma, così assistenza a rischio»: la denuncia di infermieri e oss del Pugliese di Catanzaro

Il personale dei reparti di Chirurgia vascolare e Chirurgia toracica scrive alla direzione sanitaria dell’Azienda Dulbecco, parlando di «gravi criticità» e «sovraccarico organizzativo» che incide sulla qualità e la sicurezza delle cure
Redazione Sanità
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Nuove frontiere della medicina

A Lamezia Terme il congresso dedicato alle malattie polmonari: focus su diagnosi e terapie innovative

Il convegno scientifico presieduto dal dottor Massimo Calderazzo punta a migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da interstiziopatie polmonari. Saranno presenti esperti calabresi e specialisti dei principali centri nazionali 
Redazione
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Tutti i numeri

Concorso per oss e infermieri in Calabria, domande a valanga: per 525 posti oltre 2.700 partecipanti 

Le selezioni, gestite da Azienda Zero, sono state precedute da avvisi di mobilità che hanno fatto registrare un’altissima partecipazione. Pubblicate le graduatorie degli ammessi
Luana Costa
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Comitato “L’ospedale al Pugliese”: quota duemila adesioni, tanta società civile, medici e commercianti  

Per il promotore Ludovico: «è un segnale straordinario che le istituzioni non possono non ascoltare»
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Anche la Proloco di Catanzaro aderisce al comitato “l’ospedale al Pugliese”

Per l’associazione guidata dal presidente Capellupo «la sostenibilità del sistema-Catanzaro passa attraverso nuove specializzazioni, rafforzamento e funzionalità del presidio ospedaliero esistente»
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Scelta professionale

Il primario Vincenzo Scorcia lascia Catanzaro: dall’inchiesta sulla Dulbecco al progetto in Emilia Romagna

Il medico oculista andrà a Forlì per un progetto su cornea artificiale e cheratoplastica. Lascia temporaneamente la Calabria mentre resta aperta l’inchiesta sulle presunte liste d’attesa privatizzare alla Dulbecco
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