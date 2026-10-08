Casapaese, le testimonianze delle famiglie

L’ondata di calore si intensifica nelle prossime ore, con temperature particolarmente elevate nelle aree interne. A Catanzaro torna operativo il servizio “Sos caldo” per anziani e persone fragili, mentre in Italia giovedì saranno 15 le città con il bollino rosso
I nonni di Villa Mariolina hanno vissuto un momento all'insegna della convivialità e dell'inclusione, grazie all'esibizione del duo musicale Be&Vi che ha regalato un pomeriggio di spensieratezza e condivisione tra generazioni agli ospiti della struttura
La pronuncia assume particolare rilievo con riferimento alla decisione del dicembre 2023 della High Court of Justice and Property Courts of England and Wales di Londra, che la Corte d’Appello ha sentenziato non possa trovare esecuzione, dando torto alle banche
La direttrice Elma Battaglia e il presidente Raffaele Figliano hanno sottoscritto l’intesa dedicata ai ragazzi coinvolti nel circuito penale, con particolare attenzione alla messa alla prova. Previsti laboratori, esperienze pratiche e un monitoraggio condiviso dei risultati
Tra le autorità civili presenti, il consigliere regionale e presidente della Commissione contro la ’ndrangheta Marco Polimeni, la viceprefetta Roberta Mulè, la vicesindaca Giusy Iemma, il presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e dei revisori contabili di Catanzaro Salvatore Passafaro e l’avvocato dello Stato Alfonso Mezzotero
Dai succhi “senza zuccheri aggiunti” all’acrilamide, passando per latte, fette biscottate e marmellate: il gastroenterologo dell’Aou Dulbecco spiega cosa dicono le evidenze scientifiche e come orientarsi tra abitudini consolidate, pubblicità e mode alimentari