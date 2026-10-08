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Società

Catanzaro, inizia sabato la chiusura di Corso Mazzini

A Catanzaro è arrivata l'ora di attivare l'isola pedonale in parte del centro storico

8 ottobre, 2026
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Catanzaro
ULTIMA ORA
L’iniziativa

Catanzaro, violenza sulle donne con disabilità, nasce "Oltre": formazione e rete per rendere i servizi davvero accessibili

L'assessore regionale al welfare Straface ha evidenziato come il fenomeno della violenza di genere sia in crescita: «Oltre 1.300 le richieste di aiuto registrate dal numero nazionale 1522»
Redazione
Catanzaro, violenza sulle donne con disabilità, nasce \"Oltre\": formazione e rete per rendere i servizi davvero accessibili\n
Fiammata africana

Caldo da impazzire, la Calabria verso il picco: fino a 40 gradi a Cosenza e bollino giallo a Reggio

L’ondata di calore si intensifica nelle prossime ore, con temperature particolarmente elevate nelle aree interne. A Catanzaro torna operativo il servizio “Sos caldo” per anziani e persone fragili, mentre in Italia giovedì saranno 15 le città con il bollino rosso
Redazione
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il riconoscimento

Le Chiavi del Comune di Catanzaro al maestro orafo Gerardo Sacco, «un momento solenne gratitudine aperto alla cittadinanza»

Fiorita: «Un protagonista del nostro tempo, capace di custodire e reinterpretare tradizioni e identità, facendosi ambasciatore della bellezza e della cultura calabrese sulla scena internazionale»
Le Chiavi del Comune di Catanzaro al maestro orafo Gerardo Sacco, «un momento solenne\u00A0gratitudine aperto alla cittadinanza»\n
Il ricordo

Nuovo Supercinema, la sala platea porterà il nome di Alessando Lanzo: domani l’intitolazione

Alla cerimonia prenderanno parte familiari, amici e quanti hanno condiviso con lui la passione e l’impegno per il cinema
Redazione
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Mimmo Rotella, monumentale la mostra a Catanzaro

8 ottobre 2026
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Marina di Catanzaro

“Mare narrante” al Gaslini: tanti partecipanti al “Bike in the Park”

Iniziativa sociale di Città Solidale che ha riscosso molto successo nelle varie sessioni

Redazione
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Le previsioni

In Calabria ancora caldo ma è in arrivo il maltempo con temporali e temperature in calo

Termometri fino ai 30 gradi per la giornata di oggi ma da domani la colonnina di mercurio scenderà al di sotto delle medie stagionali a causa di una perturbazione in arrivo dal Nord
Salvatore Lia
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la vicenda

Porto di Catanzaro Lido, prosciolto l’architetto Andrea Adelchi Ottaviano

Le contestazioni riguardavano il periodo compreso tra il 2016 e il 2020 e, in particolare, i procedimenti amministrativi relativi al rilascio della concessione originaria e alla successiva proroga
Redazione
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info utili

Area pedonale urbana e ZTL: da domani alle 14:30 e fino a sabato alle 9:30, divieto di transito e sosta nel tratto di Corso Mazzini interessato

Il provvedimento si è reso necessario per consentire l’allestimento dell’A.p.u. e la rimozione della segnaletica non più necessaria
Redazione
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Cambio al vertice

Catanzaro, Davide Pozzi nuovo comandante reggente dei Vigili del fuoco

Subentra a Giuseppe Bennardo. L’ingegnere romano vanta una lunga esperienza nel Corpo e ha ricoperto incarichi anche nel settore dell’innovazione tecnologica
Redazione
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L’iniziativa

Montauro, a Villa Mariolina la musica regala sorrisi: la festa dei nonni con i Be&Vi tra ricordi ed emozioni

I nonni di Villa Mariolina hanno vissuto un momento all'insegna della convivialità e dell'inclusione, grazie all'esibizione del duo musicale Be&Vi che ha regalato un pomeriggio di spensieratezza e condivisione tra generazioni agli ospiti della struttura
Gabriella Chiarella
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Derivati, la Corte d’Appello dà ragione alla provincia di Catanzaro

La pronuncia assume particolare rilievo con riferimento alla decisione del dicembre 2023 della High Court of Justice and Property Courts of England and Wales di Londra, che la Corte d’Appello ha sentenziato non possa trovare esecuzione, dando torto alle banche
Redazione
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Destinazioni

Giornate Fai d’Autunno, sei luoghi straordinari aprono le porte in Calabria il 10 e l’11 ottobre: ecco dove

Da Brognaturo a Casignana, da Rocca di Neto a Rogliano, passando per Soveria Mannelli e Spezzano della Sila, tra borghi, ville romane, musei d’impresa, antichi mestieri, artigianato, arte e paesaggi
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Carlo Greco, il trasportatore catanzarese che ‘guida’ la protesta con un camion giocattolo

Davanti alla Cittadella il lavoratore ha polarizzato l’attenzione trascinando con un corda un modellino di plastica dalle molteplici simbologie

Nico De Luca
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viabilità

Area pedonale urbana e Ztl su Corso Mazzini, via libera al disciplinare: ecco tutte le prescrizioni, gli orari e le indicazioni utili

Il sindaco Fiorita annuncia in conferenza stampa la riapertura a doppio senso di marcia dell’arteria di Viale dei Normanni a partire da domani mattina
Redazione
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Legalità, percorsi di reinserimento per 50 giovani all’anno: la Camera Minorile di Vibo firma un accordo con l’Ussm di Catanzaro

La direttrice Elma Battaglia e il presidente Raffaele Figliano hanno sottoscritto l’intesa dedicata ai ragazzi coinvolti nel circuito penale, con particolare attenzione alla messa alla prova. Previsti laboratori, esperienze pratiche e un monitoraggio condiviso dei risultati
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Aria di grande cinema a Botricello per la V Edizione del Roma International Fashion Film Festival-Calabria

Il regista Falsetta, originario del centro catanzarese, ha realizzato set fotografici e casting portando diversi nomi noti del mondo cinematografico

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verso l’8 ottobre

Giornata Mondiale della Vista 2026: prevenzione, inclusione e diagnosi precoce al centro del confronto alla Cittadella Regionale

Luciana Loprete: «Proteggere la vista significa tutelare autonomia, dignità e partecipazione. Serve una legge regionale»
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l’iniziativa

Lions Catanzaro Host, il futuro ha radici nel cuore della città: all’Hotel Guglielmo l’apertura dell’anno sociale con il governatore Canetti e la Targa Lions allo scrittore Gioacchino Criaco

Tra le autorità civili presenti, il consigliere regionale e presidente della Commissione contro la ’ndrangheta Marco Polimeni, la viceprefetta Roberta Mulè, la vicesindaca Giusy Iemma, il presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e dei revisori contabili di Catanzaro Salvatore Passafaro e l’avvocato dello Stato Alfonso Mezzotero
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Meteo

Ultimi giorni di sole e tempo stabile in Calabria, da mercoledì arriva il maltempo: le previsioni

Ancora bel tempo e temperature gradevoli sulla regione, ma la tregua è agli sgoccioli. Atteso un peggioramento con nuvole, piogge e aria più fresca
Salvatore Lia
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Meteo Catanzaro: avvio di settimana mite, ma da mercoledì arrivano piogge e aria fresca

Cieli sereni e clima gradevole nel Catanzarese nei primi giorni della settimana, poi la svolta dal Nord Atlantico porterà un peggioramento delle condizioni meteorologiche
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Ecco l’accordo per il primo canile intercomunale di Catanzaro: sorgerà a Marcellinara

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Dai succhi “senza zuccheri aggiunti” all’acrilamide, passando per latte, fette biscottate e marmellate: il gastroenterologo dell’Aou Dulbecco spiega cosa dicono le evidenze scientifiche e come orientarsi tra abitudini consolidate, pubblicità e mode alimentari
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