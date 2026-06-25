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Cronaca

Aggressione mortale nel carcere di Catanzaro, 5 arresti

Cronaca l'accusa nei confronti di cinque persone, tratte in arresto questa mattina, è quella di aver pestato a morte un detenuto nel carcere di Catanzaro. Gli indagati erano tutti ristretti nella casa circodare.

25 giugno, 2026
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Catanzaro · carcere catanzaro
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Gli arresti

Omicidio detenuto carcere, Ferro: «Brillante operazione che testimonia la capacità investigativa della questura di Catanzaro»

L’episodio è avvenuto due anni fa. Ci sono cinque indagati, il sottosegretario: «Professionalità e determinazione. Risultato di grande rilievo»
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Cambio ai vertici

Guardia di Finanza, il nuovo comandante Borrelli: «Nel mirino i soldi dei clan». Negli ultimi 3 anni confiscati 230 milioni

Il passaggio di consegne con Gianluigi D’Alfonso («Calabria terra difficile e meravigliosa») si è svolto nel corso della cerimonia per il 252° anniversario della fondazione del Corpo. Nel bilancio delle attività anche il sequestro di 11 tonnellate di cocaina al porto di Gioia Tauro
Luana Costa
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Operazione della Dda di Catanzaro, conclusi gli interrogatori di garanzia: indagata passa dal carcere ai domiciliari

Il gip ha accolto la richiesta di scarcerazione avanzata dalla difesa. Era stata ristretta nel carcere di Castrovillari. L’inchiesta ipotizza l’esistenza di una associazione mafiosa
Redazione
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ATTIMI DI APPRENSIONE

Terremoto nel catanzarese: scossa di magnitudo 3.2 vicino Petronà. Il sindaco: «Nessun danno, situazione sotto controllo»

 L'evento sismico ha avuto come epicentro una zona localizzata a circa 5 chilometri a ovest del comune. Nonostante la terra abbia tremato, non si registrano fortunatamente conseguenze
Redazione
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Intervengono i penalisti catanzaresi dopo la notizia degli arresti per il pestaggio all’istituto penitenziario: «la sofferenza, l’esasperazione, l’abbandono e la disperazione diventano terreno fertile per tragedie»
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Scontri tra gruppi calcistici rivali: il questore di Catanzaro emette sei Daspo

Nella serata del 6 aprile decine di tifosi del Sambiase e della Vigor Lamezia avevano dato vita ad una furiosa rissa in strada

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Quelle parole pronunciate poco prima di morire avevano fatto pensare a un incidente. Le analisi hanno, invece, svelato un pestaggio mortale avvenuto nel carcere di Siano. Indagati cinque detenuti: uno avrebbe colpito la vittima, gli altri avrebbero assistito senza fermare la violenza né allertare i soccorsi
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