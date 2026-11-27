L’avvio della stagione estiva ha reso ancora più serrata l’attività preventiva esercitata dall’arma: pattugliamenti mirati per individuare tempestivamente piccoli focolai e il monitoraggio del territorio con l’utilizzo di tecniche avanzate
A Catanzaro la proiezione del docufilm sull'omicidio del segretario capo della Procura di Paola, ucciso dalla 'ndrangheta nel 1980. Il figlio: «Non mi servono altre certificazioni, ha detto lui che “tutta Cetraro sa chi mi ha sparato”». Le speranze nella nuova indagine della Dda
Francesco Cristiano e il ricordo della terribile mattina del 24 maggio 1991: «Ero al lavoro a Cittadella del Capo, mi dissero: “Devi tornare a casa”. Mio fratello Antonio non volle crederci e andò in cantiere, dovettero raggiungerlo per convincerlo». Il dolore: «Sono stati vittime di una guerra armata da altri»
La storia del 78enne che da un mese e mezzo vive sotto il gazebo davanti alla stazione Metro di Catanzaro Lido: «Alcune persone due mesi fa mi hanno offerto una sistemazione ma poi non le ho più viste»
Una voce di libertà, una storia di coraggio è stata raccontata nel corso di un incontro voluto dall’associazione Lucky Friends. Il linguaggio in codice con i carabinieri e l’incubo della segregazione durante il lock down: «Si può rinascere ma bisogna avere il coraggio di chiedere aiuto»
L'incredibile episodio questa mattina sulla linea ferroviaria jonica. Il regionale 5526, partito da Reggio Calabria, ha travolto l'animale all'altezza di Africo: dopo una breve sosta, il convoglio ha ripreso il viaggio trascinando i resti fino al capolinea
Per il collegio non sarebbe provato il pregiudizio patrimoniale derivante dalla privatizzazione del reparto di oculistica. Resta invece la responsabilità dell’ex primario per attività libero-professionale non autorizzata e indennità di esclusività
Dalla provincia di Reggio al Centro-Nord, un'organizzazione con ramificazioni nei mandamenti jonico e tirrenico. L'inchiesta della Dda, partita nel 2022, ha ricostruito traffici internazionali di droga, armi, riciclaggio e un canale di banconote false
I pubblici ministeri Todisco e Oronzo hanno escluso l’aggravante dei futili motivi e chiesto le attenuanti generiche per l’omicida reo confesso. Il delitto è avvenuto il 23 ottobre 2025 in località Ginepri a Lamezia Terme
Le invettive contro l’ex procuratore di Catanzaro: «Con lui è diventato tutto più difficile». Lo stratagemma del professionista per dissequestrare il lido: «Mandate vostra figlia da Gratteri». La mappa delle procure e chi le comandava all’epoca
Raffiche di vento oltre i 100 km/h, soprattutto nelle province di Catanzaro e Cosenza. Alberi abbattuti, strutture divelte e autovetture danneggiate. Potenziato il dispositivo di soccorso con ulteriori squadre operative
Il capo cosca intercettato nell’inchiesta Airone racconta gli inizi della sua ascesa: l’incontro con un anziano accompagnato dal padre Rodolfo. Il disprezzo per i traggiri e la massima: «Non devo ammazzare un cristiano per fare il capo»