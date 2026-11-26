L’ondata di calore si intensifica nelle prossime ore, con temperature particolarmente elevate nelle aree interne. A Catanzaro torna operativo il servizio “Sos caldo” per anziani e persone fragili, mentre in Italia giovedì saranno 15 le città con il bollino rosso
L’iniziativa gratuita, promossa dall’Amministrazione comunale e rivolta alle scuole superiori e alla cittadinanza, vedrà la partecipazione del figlio della vittima, Raffaele Losardo, della regista Giulia Zanfino e del giornalista Filippo Veltri
Dalle piazze alle istituzioni, la ricorrenza rischia di esaurirsi nella ritualità di un solo giorno. Ma per fermare gli abusi servono presidi territoriali stabili, autonomia lavorativa e percorsi educativi fuori dall'emergenza
Mariaelena Senese denuncia la carenza di posti nelle strutture e i ritardi nell’accreditamento: «I tempi della burocrazia non possono prevalere sull’urgenza della protezione». Intanto il sindacato attiva nuovi presìdi di ascolto sul territorio
Il biologo divulgatore e operatore di tutela ambientale, protagonista del seminario “Foreste in Calabria” nell’ambito del progetto Alberincanti, racconta il valore del patrimonio forestale. Un viaggio alla scoperta del legame profondo tra uomo e natura
Dopo le raffiche violente e le mareggiate che hanno interessato la regione, arriva una breve parentesi di stabilità con cieli parzialmente nuvolosi. Lo scirocco farà salire temporaneamente le temperature, prima del nuovo peggioramento
La giovane di Petilia Policastro si è perfezionata a Cosenza ed ora ha aperto una maison nel centro costiero del Catanzarese. Le origini, i sacrifici, gli obiettivi, tutti conditi dal sorriso e dalla caparbietà di riuscire
Il consigliere comunale replica al rettore e torna sulle procedure per le chiamate dei professori ordinari: nel mirino i decreti firmati, i rapporti familiari e il ruolo degli organi accademici. Annunciati nuovi accessi agli atti: «Le carriere si spiegano con i documenti e non con le querele»
L’ateneo difende la correttezza delle procedure per le chiamate dei professori ordinari: «Nessun automatismo, commissioni composte in maggioranza da docenti di altri Atenei». L'Università annuncia iniziative giudiziarie per tutelare la propria immagine: gli eventuali risarcimenti saranno destinati agli studenti meritevoli e bisognosi
Bandi riservati agli interni, pubblicati in tre giorni e aperti per una settimana. Il consigliere di Forza Italia solleva interrogativi sui rapporti di parentela tra docenti e vertici dell’Ateneo: «I nomi dei candidati non sono pubblici, ma i cognomi potrebbero raccontare molto»
Il 25 novembre al Palazzo della Provincia l'inaugurazione della mostra “Donne in Comune” e un confronto pubblico sulle conquiste femminili. Celeste Logiacco: «Senza lavoro dignitoso, senza indipendenza, senza libertà non c'è contrasto alla violenza»