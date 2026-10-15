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Società

Davide Dormino, al Mabos con l'opera Sovvertito

Lo scultore e artista visivo Davide Domino è stato protagonista al Museo D’arte del Bosco della Sila dove ha realizzato l’opera monumentale “Sovvertito”.

15 ottobre, 2026
ULTIMA ORA
L’iniziativa

Catanzaro, violenza sulle donne con disabilità, nasce "Oltre": formazione e rete per rendere i servizi davvero accessibili

L'assessore regionale al welfare Straface ha evidenziato come il fenomeno della violenza di genere sia in crescita: «Oltre 1.300 le richieste di aiuto registrate dal numero nazionale 1522»
Redazione
Catanzaro, violenza sulle donne con disabilità, nasce \"Oltre\": formazione e rete per rendere i servizi davvero accessibili\n
Fiammata africana

Caldo da impazzire, la Calabria verso il picco: fino a 40 gradi a Cosenza e bollino giallo a Reggio

L’ondata di calore si intensifica nelle prossime ore, con temperature particolarmente elevate nelle aree interne. A Catanzaro torna operativo il servizio “Sos caldo” per anziani e persone fragili, mentre in Italia giovedì saranno 15 le città con il bollino rosso
Redazione
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il riconoscimento

Le Chiavi del Comune di Catanzaro al maestro orafo Gerardo Sacco, «un momento solenne gratitudine aperto alla cittadinanza»

Fiorita: «Un protagonista del nostro tempo, capace di custodire e reinterpretare tradizioni e identità, facendosi ambasciatore della bellezza e della cultura calabrese sulla scena internazionale»
Le Chiavi del Comune di Catanzaro al maestro orafo Gerardo Sacco, «un momento solenne\u00A0gratitudine aperto alla cittadinanza»\n
Le previsioni

Meteo, in Calabria il freddo arriva dai Balcani: oggi possibili piogge nel Vibonese e nel Reggino

La bassa pressione mantiene il clima più fresco rispetto alle medie stagionali, con possibili precipitazioni anche nel Catanzarese interno. Sul resto della regione prevarranno condizioni stabili, tra nuvole e schiarite
Salvatore Lia
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14 ottobre 2026
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Da Soveria Simeri a Rome Art Week 2026: la fotografa italoamericana Christie Caputo racconta le sue radici calabresi

Il progetto fotografico Roots / Radici, nato da un viaggio alla scoperta della storia familiare in provincia di Catanzaro, approda a Roma dal 19 al 25 ottobre. Un racconto per immagini dedicato alla memoria, all'emigrazione e all'identità culturale della Calabria
Redazione
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lotta al tumore al seno

Prevenzione e servizi ai cittadini. La vicesindaca Iemma: domenica 18 ottobre open-day dell'ufficio anagrafe dedicato alle donne

Appuntamento dedicato in via esclusiva alle donne che desiderano rinnovare il proprio documento d’identità
Redazione
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Alluvione di febbraio 2026: pubblicato avviso per ristoro danni a immobili privati

Ecco numero di telefono, mail e link per info e moduli da scaricare

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Il maltempo lascia la Calabria ma arriva il freddo da nord-est: ecco le temperature della scorsa notte

Dopo le piogge e i temporali di alcuni giorni fa la situazione nella nostra regione si è stabilizzata mentre i termometri scendono fino a valori sotto le medie stagionali
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Progetto “Orizzonte Giovane”: attivato lo Sportello di ascolto nel Comune di Soverato

Il servizio nasce per offrire uno spazio protetto e riservato in cui esprimere liberamente le proprie emozioni e i propri bisogni, senza timore di essere giudicati
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Lamezia Terme, trentamila studente coinvolti nel progetto interregionale “Prendimi per mano” sul disagio adolescenziale

Il 17 ottobre  la presentazione dell’iniziativa promossa dall’Associazione Il Dono. Previsti 90 incontri, oltre 150 relatori e il coinvolgimento di più di 80 enti

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Ribadita la necessità di avviare nuove intese operative puntando su una sinergia che metta le competenze al servizio della sicurezza e dello sviluppo
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“Arte senza età”: al Museo MARCA di Catanzaro l’inclusione e la bellezza in mostra con l’Associazione “La Mimosa”

Dal 13 al 24 ottobre l'esposizione collettiva che celebra la pittura aperta a tutti.Sabato 17 ottobre l'evento speciale con la musica dal vivo di Saverio Palermo and Friends
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Sanità nelle aree montane, Bruno (Tridico Presidente): «Servono personale e servizi funzionanti»

La proposta riguarda i presìdi di Acri, San Giovanni in Fiore, Serra San Bruno, Soveria Mannelli e Oppido Mamertina e lo stabilimento ospedaliero di Rogliano, nel rispetto della programmazione sanitaria e degli standard di sicurezza delle cure
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Dopo le piogge intense, correnti fredde dai Balcani investiranno la regione. Massime non oltre i 23-24 gradi, minime tra 10 e 12 sulle coste e nelle pianure, con valori sotto zero su Sila, Pollino e Aspromonte
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Longevity Day 2026, premiata la prof.ssa Angela Sciacqua dell’Università Magna Graecia di Catanzaro

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Sequestri e confische contro le mafie, Wanda Ferro: «Lo Stato è presente»

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