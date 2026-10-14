Mappa del rischio geologico, la situazione di Catanzaro

L’ondata di calore si intensifica nelle prossime ore, con temperature particolarmente elevate nelle aree interne. A Catanzaro torna operativo il servizio “Sos caldo” per anziani e persone fragili, mentre in Italia giovedì saranno 15 le città con il bollino rosso
La bassa pressione mantiene il clima più fresco rispetto alle medie stagionali, con possibili precipitazioni anche nel Catanzarese interno. Sul resto della regione prevarranno condizioni stabili, tra nuvole e schiarite
Il progetto fotografico Roots / Radici, nato da un viaggio alla scoperta della storia familiare in provincia di Catanzaro, approda a Roma dal 19 al 25 ottobre. Un racconto per immagini dedicato alla memoria, all'emigrazione e all'identità culturale della Calabria
La proposta riguarda i presìdi di Acri, San Giovanni in Fiore, Serra San Bruno, Soveria Mannelli e Oppido Mamertina e lo stabilimento ospedaliero di Rogliano, nel rispetto della programmazione sanitaria e degli standard di sicurezza delle cure
Alla Scuola di Danza Nuova Ariadne l’idea della cooperativa Dedalo: a ottobre lezioni individuali per costruire le basi del percorso e poi procedere all’inserimento nei gruppi insieme alle altre allieveò
Dopo le piogge intense, correnti fredde dai Balcani investiranno la regione. Massime non oltre i 23-24 gradi, minime tra 10 e 12 sulle coste e nelle pianure, con valori sotto zero su Sila, Pollino e Aspromonte
Due operazioni patrimoniali eseguite tra Catanzaro e Bologna confermano l’importanza della collaborazione tra magistratura e forze dell’ordine nel colpire i patrimoni e gli interessi economici dei sodalizi criminali
Il raduno di domenica 11 ottobre in Piazza dell’Emigrante ha chiamato a raccolta la cittadinanza per un'immersione negli antichi mestieri, scandita fin dal pomeriggio da laboratori dal vivo sulla pigiatura dell'uva e sulla lavorazione della cera