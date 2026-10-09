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Ambiente

Il controsenso tra Calabria meravigliosa e pale eoliche

Nuova protesta della varie associazioni che si oppongono alla creazione dei cosiddetti parchi eolici e non solo sui monti e nel mare della Calabria.

9 ottobre, 2026
ULTIMA ORA
L’iniziativa

Catanzaro, violenza sulle donne con disabilità, nasce "Oltre": formazione e rete per rendere i servizi davvero accessibili

L'assessore regionale al welfare Straface ha evidenziato come il fenomeno della violenza di genere sia in crescita: «Oltre 1.300 le richieste di aiuto registrate dal numero nazionale 1522»
Redazione
Catanzaro, violenza sulle donne con disabilità, nasce \"Oltre\": formazione e rete per rendere i servizi davvero accessibili\n
Fiammata africana

Caldo da impazzire, la Calabria verso il picco: fino a 40 gradi a Cosenza e bollino giallo a Reggio

L’ondata di calore si intensifica nelle prossime ore, con temperature particolarmente elevate nelle aree interne. A Catanzaro torna operativo il servizio “Sos caldo” per anziani e persone fragili, mentre in Italia giovedì saranno 15 le città con il bollino rosso
Redazione
Caldo da impazzire, la Calabria verso il picco: fino a 40 gradi a Cosenza e bollino giallo\u00A0a Reggio\n
il riconoscimento

Le Chiavi del Comune di Catanzaro al maestro orafo Gerardo Sacco, «un momento solenne gratitudine aperto alla cittadinanza»

Fiorita: «Un protagonista del nostro tempo, capace di custodire e reinterpretare tradizioni e identità, facendosi ambasciatore della bellezza e della cultura calabrese sulla scena internazionale»
Le Chiavi del Comune di Catanzaro al maestro orafo Gerardo Sacco, «un momento solenne\u00A0gratitudine aperto alla cittadinanza»\n
allerta arancione

Meteo, notte di tempesta in Calabria: fulmini e nubifragio sul Catanzarese. Nel pomeriggio nuova ondata di temporali

Notte da incubo su tutta la regione con fenomeni particolarmente violenti lungo la fascia ionica. Piogge e temporali in atto su ogni settore, ma dopo una breve tregua tra la mattinata e il primo pomeriggio è atteso un nuovo peggioramento
Salvatore Lia
Meteo, notte di tempesta in Calabria: fulmini e nubifragio sul Catanzarese. Nel pomeriggio nuova ondata di temporali\n

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Interregionale Italia-Grecia: bando da 5 milioni

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La campagna

Sindrome X fragile, il 10 ottobre il castello Murat di Pizzo si illumina di blu

L’iniziativa è volta a richiamare sulla rara condizione genetica che può determinare disabilità intellettiva, difficoltà cognitive e di apprendimento e, in alcuni casi, disturbi allo spettro autistico
Redazione
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nota di servizio

Catanzaro, area pedonale urbana (APU) e ZTL: l’ordinanza di Polizia Locale

Ecco come sarà regolamentata la circolazione tra orari e vie interessate
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Maltempo

Allerta arancione domani in Calabria, in arrivo temporali e forti raffiche di vento: in calo le temperature

Da questa sera precipitazioni attese in tutta la regione. Allerta gialla solo nel Crotonese e Jonio cosentino. Ecco le previsioni
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San Floro avrà il suo ATM, annunciato il completamento del progetto

Lo sportello automatico sarà operativo entro un mese. Il sindaco Bruno Meta: «Un servizio importante per la popolazione»
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la nomina

FIT CISL, Francesco Tallarico è il nuovo segretario del Presidio territoriale di Catanzaro

L'elezione è avvenuta nel corso del Direttivo territoriale, aperto dalla relazione del segretario generale della FIT CISL Calabria, Sergio Colosimo, e presieduto dal segretario generale della CISL Magna Grecia, Daniele Gualtieri
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Maltempo, in arrivo la prima vera perturbazione autunnale: piogge, crollo termico e forti venti anche su Catanzaro e provincia

Dopo i danni al Centro-Nord, il fronte temporalesco raggiunge la Calabria. Attese prime piogge dal pomeriggio di oggi sul Tirreno, mentre sabato sarà la giornata peggiore con temporali intensi, raffiche di scirocco e un brusco calo delle temperature su tutto il territorio
Salvatore Lia
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Nuovo Supercinema, la sala platea porterà il nome di Alessando Lanzo: domani l’intitolazione

Alla cerimonia prenderanno parte familiari, amici e quanti hanno condiviso con lui la passione e l’impegno per il cinema
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Marina di Catanzaro

“Mare narrante” al Gaslini: tanti partecipanti al “Bike in the Park”

Iniziativa sociale di Città Solidale che ha riscosso molto successo nelle varie sessioni

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In Calabria ancora caldo ma è in arrivo il maltempo con temporali e temperature in calo

Termometri fino ai 30 gradi per la giornata di oggi ma da domani la colonnina di mercurio scenderà al di sotto delle medie stagionali a causa di una perturbazione in arrivo dal Nord
Salvatore Lia
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la vicenda

Porto di Catanzaro Lido, prosciolto l’architetto Andrea Adelchi Ottaviano

Le contestazioni riguardavano il periodo compreso tra il 2016 e il 2020 e, in particolare, i procedimenti amministrativi relativi al rilascio della concessione originaria e alla successiva proroga
Redazione
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info utili

Area pedonale urbana e ZTL: da domani alle 14:30 e fino a sabato alle 9:30, divieto di transito e sosta nel tratto di Corso Mazzini interessato

Il provvedimento si è reso necessario per consentire l’allestimento dell’A.p.u. e la rimozione della segnaletica non più necessaria
Redazione
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Cambio al vertice

Catanzaro, Davide Pozzi nuovo comandante reggente dei Vigili del fuoco

Subentra a Giuseppe Bennardo. L’ingegnere romano vanta una lunga esperienza nel Corpo e ha ricoperto incarichi anche nel settore dell’innovazione tecnologica
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L’iniziativa

Montauro, a Villa Mariolina la musica regala sorrisi: la festa dei nonni con i Be&Vi tra ricordi ed emozioni

I nonni di Villa Mariolina hanno vissuto un momento all'insegna della convivialità e dell'inclusione, grazie all'esibizione del duo musicale Be&Vi che ha regalato un pomeriggio di spensieratezza e condivisione tra generazioni agli ospiti della struttura
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la nota

Derivati, la Corte d’Appello dà ragione alla provincia di Catanzaro

La pronuncia assume particolare rilievo con riferimento alla decisione del dicembre 2023 della High Court of Justice and Property Courts of England and Wales di Londra, che la Corte d’Appello ha sentenziato non possa trovare esecuzione, dando torto alle banche
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Destinazioni

Giornate Fai d’Autunno, sei luoghi straordinari aprono le porte in Calabria il 10 e l’11 ottobre: ecco dove

Da Brognaturo a Casignana, da Rocca di Neto a Rogliano, passando per Soveria Mannelli e Spezzano della Sila, tra borghi, ville romane, musei d’impresa, antichi mestieri, artigianato, arte e paesaggi
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Carlo Greco, il trasportatore catanzarese che ‘guida’ la protesta con un camion giocattolo

Davanti alla Cittadella il lavoratore ha polarizzato l’attenzione trascinando con un corda un modellino di plastica dalle molteplici simbologie

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Il sindaco Fiorita annuncia in conferenza stampa la riapertura a doppio senso di marcia dell’arteria di Viale dei Normanni a partire da domani mattina
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Legalità, percorsi di reinserimento per 50 giovani all’anno: la Camera Minorile di Vibo firma un accordo con l’Ussm di Catanzaro

La direttrice Elma Battaglia e il presidente Raffaele Figliano hanno sottoscritto l’intesa dedicata ai ragazzi coinvolti nel circuito penale, con particolare attenzione alla messa alla prova. Previsti laboratori, esperienze pratiche e un monitoraggio condiviso dei risultati
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