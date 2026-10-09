Il controsenso tra Calabria meravigliosa e pale eoliche

L’ondata di calore si intensifica nelle prossime ore, con temperature particolarmente elevate nelle aree interne. A Catanzaro torna operativo il servizio “Sos caldo” per anziani e persone fragili, mentre in Italia giovedì saranno 15 le città con il bollino rosso
Notte da incubo su tutta la regione con fenomeni particolarmente violenti lungo la fascia ionica. Piogge e temporali in atto su ogni settore, ma dopo una breve tregua tra la mattinata e il primo pomeriggio è atteso un nuovo peggioramento
L'elezione è avvenuta nel corso del Direttivo territoriale, aperto dalla relazione del segretario generale della FIT CISL Calabria, Sergio Colosimo, e presieduto dal segretario generale della CISL Magna Grecia, Daniele Gualtieri
Dopo i danni al Centro-Nord, il fronte temporalesco raggiunge la Calabria. Attese prime piogge dal pomeriggio di oggi sul Tirreno, mentre sabato sarà la giornata peggiore con temporali intensi, raffiche di scirocco e un brusco calo delle temperature su tutto il territorio
I nonni di Villa Mariolina hanno vissuto un momento all'insegna della convivialità e dell'inclusione, grazie all'esibizione del duo musicale Be&Vi che ha regalato un pomeriggio di spensieratezza e condivisione tra generazioni agli ospiti della struttura
La pronuncia assume particolare rilievo con riferimento alla decisione del dicembre 2023 della High Court of Justice and Property Courts of England and Wales di Londra, che la Corte d’Appello ha sentenziato non possa trovare esecuzione, dando torto alle banche
La direttrice Elma Battaglia e il presidente Raffaele Figliano hanno sottoscritto l’intesa dedicata ai ragazzi coinvolti nel circuito penale, con particolare attenzione alla messa alla prova. Previsti laboratori, esperienze pratiche e un monitoraggio condiviso dei risultati