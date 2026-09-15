Primo giorno in classe a Catanzaro

Prima campanella anche a Catanzaro. L'amministrazione comunale tra i bambini delle scuole primarie e secondarie per dare il benvenuto. L'assessore ha consegnato alle classi il tricolore ed evidenziato il valore di comunità che sta alla base del sistema scolastico.
L'analisi della Dirigente Scolastica dell'Istituto comprensivo Gatti-Manzoni-Augruso di Lamezia Terme dopo i dati Invalsi 2026: ragazzi abilissimi con la PlayStation ma in difficoltà con l'italiano e la matematica. La proposta: trasformare il LEL in "LELL" (Latino per l’Educazione Linguistica e Logica) e riscoprire la scrittura a mano.
Il Fondo di finanziamento ordinario 2026 assegna quasi 200 milioni agli atenei, 3,5 milioni in più rispetto al 2025. Crescono gli stanziamenti per Unical, Magna Graecia e Mediterranea: ecco la ripartizione
Demolito e ricostruito con 1,5 milioni di euro, l'edificio di via Gariani ospiterà fino a 42 bambini in una struttura green e all'avanguardia. Fiorita: «Interveniamo in un quartiere a lungo dimenticato, in quattro anni più scuole aperte che in venticinque anni di passato»
Oggi alle 8:30 in punto i presidenti di commissione apriranno i plichi telematici inviati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e da quel momento scatterà ufficialmente la prima prova dedicata all’italiano
Mentre stanno per concludersi le attività di Performing tra Sofia, Tolosa e Città del Messico, l’Aba del capoluogo di regione ha ottenuto il finanziamento per il progetto “Culture Med Hub”, in collaborazione con le Università di Tirana e Salamanca
Si chiama “Network 4CalAgriRi-genera”, il progetto finanziato dal Ministero dell’Ambiente per trasformare il comparto agroalimentare calabrese in un modello di sviluppo sostenibile e replicabile. Al centro dell’iniziativa la creazione della piattaforma digitale CALAgriFood e il metodo innovativo “SSS NutriAMOci”