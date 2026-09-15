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Società

Primo giorno in classe a Catanzaro

Prima campanella anche a Catanzaro. L'amministrazione comunale tra i bambini delle scuole primarie e secondarie per dare il benvenuto. L'assessore ha consegnato alle classi il tricolore ed evidenziato il valore di comunità che sta alla base del sistema scolastico.

15 settembre, 2026
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scuola · Catanzaro
ULTIMA ORA
Il concorso

TFA, l'università di Catanzaro ha pubblicato il bando di ammissione ai corsi formazione: domande entro il 10 luglio

Un bando attesissimo, emanato con decreto rettorale n. 853, che mette a disposizione ben 280 posti complessivi per gli aspiranti docenti del territorio e non solo
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Bilancio partecipativo

Democrazia locale e cittadinanza attiva: a Gimigliano arriva il laboratorio sul bilancio partecipativo

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto “Sottosopra Next”. L'obiettivo è offrire spazi per collaborare attivamente alla definizione delle priorità comunitarie
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Il valore delle regole

Gli avvocati incontrano gli studenti dell’IC “Gatti Manzoni Augruso” di Lamezia Terme: lezioni di Costituzione e legalità digitale

L’iniziativa è volta a promuovere la cittadinanza consapevole e ha visto il coinvolgimento dell’Aiga. Fondamentale per comprendere il valore delle regole
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Università e Scuola

Il corso in Scienza della Formazione primaria dell’Umg sbarca in Centro storico: in arrivo 100 studenti 

Intesa tra il sindaco Fiorita e il rettore Cuda per rafforzare i servizi per gli studenti
Redazione
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Università e Scuola

Liceo Scientifico di Catanzaro, la Provincia consegna le chiavi della nuova sede di via Platani 

La nuova struttura accoglierà 780 studenti, 190 docenti e 50 unità tra collaboratori scolastici, personale amministrativo e personale tecnico
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Asilo nido di Cavita, il cantiere corre: lavori già oltre il milione di euro

Dopo l’apertura delle Classi Primavera nella nuova struttura per l'infanzia del quartiere marinaro, prosegue la realizzazione dell'opera finanziata dal Pnrr
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Università e Scuola

«Non è nostalgia, il Latino alle medie dà a tutti gli stessi strumenti di libertà»: l'appello della DS Mongiardo al Ministro Valditara

L'analisi della Dirigente Scolastica dell'Istituto comprensivo Gatti-Manzoni-Augruso di Lamezia Terme dopo i dati Invalsi 2026: ragazzi abilissimi con la PlayStation ma in difficoltà con l'italiano e la matematica. La proposta: trasformare il LEL in "LELL" (Latino per l’Educazione Linguistica e Logica) e riscoprire la scrittura a mano.
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Università, più fondi alla Calabria: oltre 199 milioni per gli atenei, risorse in crescita del 22% dal 2019

Il Fondo di finanziamento ordinario 2026 assegna quasi 200 milioni agli atenei, 3,5 milioni in più rispetto al 2025. Crescono gli stanziamenti per Unical, Magna Graecia e Mediterranea: ecco la ripartizione
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Classifica Censis, Umg ultima tra i medi atenei. I rappresentanti degli studenti scrivono al Rettore Cuda: «Svolta subito su internazionalizzazione e Centro linguistico»

Dopo la pubblicazione dei dati 2026/2027, Irina Ivanova e Niccolò Ruscelli sollecitano interventi concreti per il potenziamento dei servizi internazionali
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il taglio del nastro

Piano Casa ritrova la sua scuola dell’infanzia: inaugurato il nuovo plesso del Convitto “Galluppi” nato dai fondi Pnrr

Demolito e ricostruito con 1,5 milioni di euro, l'edificio di via Gariani ospiterà fino a 42 bambini in una struttura green e all'avanguardia. Fiorita: «Interveniamo in un quartiere a lungo dimenticato, in quattro anni più scuole aperte che in venticinque anni di passato»
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Peace & love

Quarant’anni dopo, Toni Ferro è ancora attuale: ritornano le sue cartoline che interrogano artisti internazionali sulla pace

L’Accademia di Belle Arti riprende un lavoro dell’artista del 1986: centinaia di opere saranno realizzate sui supporti ideati dall’ex direttore dell’Aba e confluiranno in una mostra
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L’iniziativa

La forza dell'arte contro il bullismo: il manifesto cromatico di un gruppo di studenti

I giovani autori hanno realizzato una serie di disegni ed elaborati grafici che non sono solo espressione artistica, ma un vero e proprio manifesto di solidarietà, empatia e cittadinanza attiva

Redazione
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Il dibattito

Per la prima volta in Calabria il congresso nazionale su dismorfismi e malformazioni cranio-facciali

Si svolgerà all'UMG di Catanzaro il 25 e il 26 giugno. Un incontro scientifico di alto livello per riflettere sulle anomalie cranio-facciali congenite
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Scuola

Maturità al via, nel Catanzarese 3.091 studenti affrontano l’esame di Stato  

Oggi alle 8:30 in punto i presidenti di commissione apriranno i plichi telematici inviati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e da quel momento scatterà ufficialmente la prima prova dedicata all’italiano
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Laboratorio d’eccellenza

All’istituto comprensivo Badolato Guardavalle la musica è vita, educazione e speranza: punto di riferimento per qualità e passione 

Esempio di questo impegno è rappresentato dalla studentessa Ilaria Papaleo che si è classificata prima nella sua fascia di concorso al concorso musicale “Armonie Mediterranee”
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Recita di fine anno

Catanzaro, all’asilo comunale va in scena “il processo alle quattro stagioni”: i piccoli alunni hanno recitato e cantato

Attraverso recitazione, canti e coreografie, i bambini hanno interpretato con impegno e spontaneità i diversi ruoli previsti dal copione. Un significativo percorso di crescita educativa 
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Lo spettacolo

A Lamezia gli studenti mettono in scena un musical ispirato al museo archeologico

Il musical, tratto dal romanzo “Tra i flutti della bassa marea” di Antonietta Vincenzo, è stato realizzato dall’istituto Gatti-Manzoni-Augruso nell’ambito del progetto “Armonie di scene”
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Diagnosi precoce

Screening gratuiti a Catanzaro, arriva la campagna di prevenzione contro le maculopatie

Appuntamento giovedì 11 e venerdì 12 per effettuare visite volte ad individuare precocemente i sintomi della malattia che porta alla perdita della vista. 
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Internazionalizzazione, il Mur punta ancora sull’Accademia di Belle Arti di Catanzaro

Mentre stanno per concludersi le attività di Performing tra Sofia, Tolosa e Città del Messico, l’Aba del capoluogo di regione ha ottenuto il finanziamento per il progetto “Culture Med Hub”, in collaborazione con le Università di Tirana e Salamanca
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il progetto

L’Università di Catanzaro guida la rete per l’agroalimentare sostenibile: coinvolti Soverato, Montepaone e altri Comuni del Catanzarese  

Si chiama “Network 4CalAgriRi-genera”, il progetto finanziato dal Ministero dell’Ambiente per trasformare il comparto agroalimentare calabrese in un modello di sviluppo sostenibile e replicabile. Al centro dell’iniziativa la creazione della piattaforma digitale CALAgriFood e il metodo innovativo “SSS NutriAMOci”
B. M.
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Università di Catanzaro, aperte le iscrizioni all’asilo nido: per le domande c’è tempo fino al 5 giugno

La struttura è stata concepita per conciliare studio, lavoro e vita familiare. Dispone di otto posti ed è aperta a tutti i bambini tra i 12 e i 36 mesi
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Droga a scuola, carabinieri impegnati in progetti di contrasto e prevenzione della tossicodipendenza

L’iniziativa è stata ideata dalla direzione centrale per i servizi antidroga. Focus sugli effetti delle sostanze, nelle secondarie di primo e secondo grado
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“Il lavoro e la sua pena”: diritto del lavoro e diritto penale a confronto nel Forum organizzato dall’Università Magna Græcia 

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All'Università di Catanzaro le start up si presentano alle imprese, una sola idea sarà finanziata: ecco i progetti

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