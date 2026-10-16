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Sanità

La crisi carburante mette a rischio i mezzi di soccorso

La crisi del carburante in corso mette seriamente a rischio il servizio di soccorso e trasporto dei pazienti fragili.

16 ottobre, 2026
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caro carburanti · pronto soccorso
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In viale Crotone

Operativa la Continuità Assistenziale (ex Guardia medica) di Lido: giorni ed orari di apertura

Definito il trasferimento dai locali del Dopolavoro ferroviario a quelli dei Poliambulatori, più funzionali e moderni. Prevista una vigilanza attiva.

Nico De Luca
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Sanità

Medici anestesisti cercasi in Calabria: nuovo concorso per 40 posti, a Vibo e Reggio le maggiori carenze

Sarà preceduto da una procedura di mobilità. Negli ospedali e nelle Asp mancano medici per i reparti di radiodiagnostica (24) e neurologia (19 posti)
Luana Costa
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Medicina estetica in estate: tra consigli e trattamenti, parla l’esperta

VIDEO | Da Catanzaro, i suggerimenti della specialista Rosanna Catizzone, segretaria della Società Italiana di Medicina Estetica
Rossella Galati
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Influenza 2026-27

Campagna vaccinale dal 26 ottobre: 99mila le dosi previste nell’Asp di Catanzaro

Soddisfatto il presidente dei medici di medicina generale De Nardo: «In campo a tutela dei cittadini e delle persone fragili»

Redazione
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Sanità

La crisi carburante mette a rischio i mezzi di soccorso

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Catanzaro, l'isola pedonale ospita "Carpe Wine"

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14 ottobre 2026
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Catanzaro, l'isola pedonale ospita "Carpe Wine"

15 ottobre 2026
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l’iniziativa

"Prevenire per proteggere", incontro sulla diagnosi precoce del tumore al seno. La vicesindaca Iemma: «La prevenzione salva la vita»

L'appuntamento è per lunedì 19 ottobre 2026 alle ore 17:30, nella Sala della Biblioteca comunale "De Nobili"
Redazione
\"Prevenire per proteggere\",\u00A0incontro sulla diagnosi precoce del tumore al seno. La vicesindaca Iemma: «La prevenzione salva la vita»\n
parola all’esperto

Bellezza e social media: i consigli della Sime, Società Italiana di medicina estetica

VIDEO | Il sodalizio, guidato in Calabria dalla catanzarese Rosanna Catizzone, suggerisce alcune semplici regole per accompagnare i pazienti nella scelta del professionista giusto
Rossella Galati
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Importante risultato

Ludovico Abenavoli tra i migliori scienziati al mondo: riconoscimento internazionale alla ricerca calabrese

Il direttore della Scuola di Specializzazione di Gastroenterologia dell’Università Magna Graecia di Catanzaro è stato incluso nella prestigiosa classifica dei World’s Top 2% Scientists
Redazione Attualità
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Sanità

Passaggio ad Azienda Zero, adesso tocca all’Asp di Crotone e Reggio Calabria: lettere di trasferimento a 300 dipendenti

Va avanti la riforma dell’emergenza urgenza. Ieri convocata in Cittadella la riunione sindacale, rivisto il cronoprogramma. La scadenza resta ferma alla fine dell’anno
Luana Costa
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L’iniziativa

Ictus e malattie neurodegenerative, a Catanzaro la due giorni dedicata alla ricerca e all’innovazione riscuote consensi

Il IV corso di formazione di Catanzaro ha riunito neurologi ed esperti da tutta Italia per confrontarsi su prevenzione, nuove frontiere della medicina e responsabilità medico-legale
Redazione Salute
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L’incarico

Asp di Vibo, il commissario Battistini nomina Tiziana Ciuci direttore amministrativo

Iscritta negli elenchi degli idonei di Calabria e Sicilia, vanta oltre quattro anni di esperienza come direttore amministrativo a Cosenza e nell’Asp di Catanzaro
Redazione
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Sanità

La Calabria ha perso 470 medici in dieci anni: nel 2025 assunzioni stabili dimezzate e boom di dimissioni (volontarie)

Dal 2015 al 2024 i dirigenti medici in servizio sono diminuiti del 12,6%. Nel 2025 appena 131 assunzioni a tempo indeterminato contro 316 uscite tra pensionamenti e dimissioni. Il dato più preoccupante riguarda proprio queste ultime: erano 14 nel 2015, sono diventate 155
Redazione Attualità
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Salute

Ottobre Rosa: Asp di Catanzaro lancia campagna Prevenzione dei Tumori femminili

Ecografie gratuite, apertura straordinaria del Centro Screening per HPV e Pap Test, équipe multidisciplinari, consultori aperti, convegni e iniziative.

Redazione
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Attese infinite

Tempi biblici per un’ecografia a Catanzaro, la prima disponibilità è tra due anni. L’alternativa è  Gioia Tauro (a due ore d’auto)

Attese estenuanti per poter svolgere esami strumentali diagnostici. Il sistema cup Calabria consente di eseguirle anche in altre province ma percorrendo diversi chilometri
Luana Costa
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Sanità

Quel beffardo circolo vizioso tra la data di visita lunghissima e l’impegnativa medica scaduta

Il Codacons prende in esame motivi e conseguenze del DCA dicembre 2024 sui 180 giorni di validità delle prenotazioni e chiede immediati interventi

Redazione
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Sanità

A Catanzaro la formazione nazionale SIUMB: oltre 300 professionisti per il corso di ultrasonologia

Il Campus “Salvatore Venuta” ospita il corso teorico nazionale. In programma anche un percorso di avviamento all’ecografia rivolto a circa 120 studenti di Medicina

Redazione
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L’intervento

«Pugliese: preoccupante la posizione di Mancuso, adombra scelte imposte dall’alto»

Il comitato “L’Ospedale al Pugliese” risponde alle recenti affermazioni del vicepresidente della Regione ed esponente di spicco della Lega

Redazione
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La nota

Asp, Battistini alla guida di Vibo Valentia: il ringraziamento della Federazione dei medici territoriali

Il segretario nazionale Francesco Esposito sottolinea il dialogo avviato con i sindacati e l’attenzione alla medicina territoriale. Alla nuova direttrice generale dell’Asp di Catanzaro, Maria Mariani, l’auspicio di proseguire nel segno del confronto e della collaborazione
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Congresso SISC

Cefalea cronica, i nuovi farmaci sono efficaci e sicuri ma la ‘rete’ calabrese è ancora sfilacciata

Al THotel i neurologi Iannacchero e Trimboli e decine di altri colleghi hanno discusso il moderno contrasto all’emicrania ed alle altre forme di mal di testa. A Catanzaro il Centro regionale si avvicina ai vent’anni di proficua attività

Redazione
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Il saluto

Asp Catanzaro, Battistini lascia dopo tre anni: «Numeri positivi, criticità su screening oncologici e formazione»

Il commissario diretto a Vibo traccia il bilancio del mandato: più prestazioni e ricoveri, digitalizzazione dell’Azienda e nuove tecnologie. Ma indica anche le fragilità da affrontare: «Ci siamo spesi al massimo. Non sempre abbiamo dato risposte soddisfacenti, per questo chiedo scusa»
Redazione Attualità
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La testimonianza

Lamezia, il calvario di una paziente in balìa di liste d’attesa e Cup in tilt: «Qui si cura chi ha i soldi»

La denuncia della signora Vaccaro, malata cronica, che dal 31 luglio attende di poter fare due risonanze prescritte entro 60 giorni. Il Cup non trova posto, il privato è esaurito e le alternative sono troppo lontane: «Calpestata la mia dignità di paziente»
Alessia Truzzolillo
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Sanità Calabria, nominati i nuovi direttori generali: Carbone alla Dulbecco e Sestito all’Asp di Cosenza – TUTTI I NOMI

Torna da commissario all’Asp di Vibo Valentia Antonio Battistini. La casella lasciata vuota a Catanzaro è stata riempita da Maria Mariani
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Alzheimer: «Test non ancora disponibile, la ricerca va verso cure personalizzate»

In vista della Giornata mondiale parla la neurologa Colao, referente del Centro Diagnosi e Cure Demenze presso il Centro di Neurogenetica di Lamezia Terme

Nico De Luca
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Sanità, prosegue il confronto tra Azienda Zero e “La Tazzina della Legalità”

Al centro di un incontro sono stati posti alcuni dei temi ritenuti prioritari dall’associazione: il contrasto alla mobilità sanitaria passiva, il potenziamento della specialistica territoriale, l’organizzazione della diagnostica per immagini e la riorganizzazione del sistema di emergenza-urgenza 118
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Docenti universitari di tutta Italia a Lamezia Terme per relazionare i progressi contro il Mal di testa

La Società Italiana per lo Studio delle Cefalee riunirà i neurologi calabresi sotto la guida dei coordinatori scientifici Iannacchero e Trimboli

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