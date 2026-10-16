La crisi carburante mette a rischio i mezzi di soccorso

Dal 2015 al 2024 i dirigenti medici in servizio sono diminuiti del 12,6%. Nel 2025 appena 131 assunzioni a tempo indeterminato contro 316 uscite tra pensionamenti e dimissioni. Il dato più preoccupante riguarda proprio queste ultime: erano 14 nel 2015, sono diventate 155
Il segretario nazionale Francesco Esposito sottolinea il dialogo avviato con i sindacati e l’attenzione alla medicina territoriale. Alla nuova direttrice generale dell’Asp di Catanzaro, Maria Mariani, l’auspicio di proseguire nel segno del confronto e della collaborazione
Al THotel i neurologi Iannacchero e Trimboli e decine di altri colleghi hanno discusso il moderno contrasto all’emicrania ed alle altre forme di mal di testa. A Catanzaro il Centro regionale si avvicina ai vent’anni di proficua attività
Il commissario diretto a Vibo traccia il bilancio del mandato: più prestazioni e ricoveri, digitalizzazione dell’Azienda e nuove tecnologie. Ma indica anche le fragilità da affrontare: «Ci siamo spesi al massimo. Non sempre abbiamo dato risposte soddisfacenti, per questo chiedo scusa»
La denuncia della signora Vaccaro, malata cronica, che dal 31 luglio attende di poter fare due risonanze prescritte entro 60 giorni. Il Cup non trova posto, il privato è esaurito e le alternative sono troppo lontane: «Calpestata la mia dignità di paziente»
Al centro di un incontro sono stati posti alcuni dei temi ritenuti prioritari dall’associazione: il contrasto alla mobilità sanitaria passiva, il potenziamento della specialistica territoriale, l’organizzazione della diagnostica per immagini e la riorganizzazione del sistema di emergenza-urgenza 118