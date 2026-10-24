Concorsi Oss, mobilitazioni in Cittadella

Gli idonei della graduatoria dell’azienda ospedaliera di Catanzaro chiedono un Consiglio regionale urgente per prorogare la validità dell’elenco e avviare lo scorrimento. La graduatoria è in scadenza e i lavoratori temono di restare senza occupazione
Presidio di vincitori di mobiliyà sotto la sede della Regione. Chiedono ad Azienda Zero o al dipartimento Salute di accelerare il rilascio dei nulla osta. Le procedure bloccate dalle Asp a corto di personale
Venerdì 23 e sabato 24 ottobre la quarta edizione di Shoulder 360° Europe, presieduto da Giorgio Ippolito e Sergio Ferraro. Al centro le nuove tecnologie in chirurgia protesica e le lesioni traumatiche nello sport
Conclusa la fase istruttoria, sono 18 gli esclusi. Un solo candidato ha superato invece la selezione per la mobilità su tre partecipanti. Le carenze di organico restano diffuse, dagli ospedali alle postazioni di emergenza territoriale
Dal 2015 al 2024 i dirigenti medici in servizio sono diminuiti del 12,6%. Nel 2025 appena 131 assunzioni a tempo indeterminato contro 316 uscite tra pensionamenti e dimissioni. Il dato più preoccupante riguarda proprio queste ultime: erano 14 nel 2015, sono diventate 155
Il segretario nazionale Francesco Esposito sottolinea il dialogo avviato con i sindacati e l’attenzione alla medicina territoriale. Alla nuova direttrice generale dell’Asp di Catanzaro, Maria Mariani, l’auspicio di proseguire nel segno del confronto e della collaborazione
Al THotel i neurologi Iannacchero e Trimboli e decine di altri colleghi hanno discusso il moderno contrasto all’emicrania ed alle altre forme di mal di testa. A Catanzaro il Centro regionale si avvicina ai vent’anni di proficua attività