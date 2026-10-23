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Società

Catanzaro, al via il monitoraggio degli alberi

A Catanzaro sono stati presentati i primi risultati del progetto "Catanzaro Tree Lab" promosso dal comune per valutare la stabilità degli alberi e prevenire i rischi per la sicurezza pubblica.

23 ottobre, 2026
ULTIMA ORA
La denuncia

Catanzaro, a Santa Maria strade ridotte a colabrodo e area mercatale insicura: la denuncia di Giovanni Costa

Il consigliere comunale porta alla pubblica attenzione il caso del rione a sud e punta il dito contro l’amministrazione: «L'amministrazione rischia di lasciare in eredità una città con problemi»
Redazione
Catanzaro, a Santa Maria\u00A0strade ridotte a colabrodo e area mercatale insicura: la denuncia di\u00A0Giovanni Costa\n
politica

Parco Eolico “Rivachiera”: Visione Girifalco denuncia la mancanza di trasparenza del sindaco Deonofrio e chiede una riunione  

redazione
Parco Eolico “Rivachiera”: Visione Girifalco denuncia la mancanza di trasparenza del sindaco Deonofrio e chiede una riunione\n\u00A0\n
Palazzo De Nobili

Saltano le due sedute del Consiglio comunale di questa settimana

Mancanza numero legale oggi ed impossibilità di presiedere quello di martedì alla base del rinvio

Redazione
Saltano le due sedute del Consiglio comunale di questa settimana
dibattito aperto

"Noi Amiamo Catanzaro" a confronto a Giovino: Russo attacca la giunta e punta al rinnovo del Consiglio

«Gli anni che sono trascorsi ci consegnano una città ferita e che ha sfiducia nella politica»
redazione
\"Noi Amiamo Catanzaro\" a confronto a Giovino: Russo attacca la giunta e punta al rinnovo del Consiglio\n

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21 ottobre 2026
Ore 18:29
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Catanzaro, emergenza infortuni verso l'Ascoli

21 ottobre 2026
Ore 18:54
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Politica

Forza Italia Calabria, fuoco amico dall'area centrale

21 ottobre 2026
Ore 12:04
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Catanzaro, emergenza infortuni verso l'Ascoli

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Politica

Forza Italia Calabria, fuoco amico dall'area centrale

21 ottobre 2026
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Società

Catanzaro, al via il monitoraggio degli alberi

23 ottobre 2026
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Società

Catanzaro insiste su campagna di prevenzione oncologica

21 ottobre 2026
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Palazzo De Nobili

Consiglio comunale convocato per il 28 e 29 ottobre con 6 punti all’odg

Redazione
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il confronto a palazzo di vetro

Caro carburanti, Mattia (Fdi) a Catanzaro:«Le chiacchiere sono fantasiose ma i numeri non sono un'opinione»

Il responsabile nazionale dipartimento Agricoltura di Fratelli d'Italia: «Dal Consiglio dei ministri 537 milioni più 60 per mondo agricolo»
Redazione
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Polemica “azzurra”

«Occhiuto processa i suoi di Catanzaro, ma alla Calabria Centrale solo briciole»

Duro affondo del componente del coordinamento regionale di Forza Italia Antonello Talerico dopo le recenti stoccate del Governatore ai rappresentanti locali del partito

Redazione
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Sicurezza

Capellupo: «Altri finanziamenti per l’anticendio di alcune scuole di Catanzaro»

Il consigliere comunale annuncia ulteriori risorse per gli istituti Vivaldi, via Molise e Porto

Redazione
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La lettera

«Occhiuto, ma senza bravi rappresentanti Lei come avrebbe potuto vincere anche a Catanzaro?»

Importante sollecitazione del consigliere comunale azzurro al Governatore dopo una sua recente dichiarazione sui politici del capoluogo

Redazione
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l’annuncio

Catanzaro, 800 mila euro dal Ministero della Cultura per il restauro della cupola della Basilica dell’Immacolata

Il sottosegretario Wanda Ferro: «Un intervento importantissimo per la tutela di uno dei simboli della città»
Redazione
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verso il voto

«Perché dico sì alla candidatura di Sergio Costanzo a sindaco di Catanzaro»

La riflessione di Giuseppe Costantino: «Conosco il consigliere comunale non per le chiacchiere, ma per i fatti. In questi anni ha dimostrato con coerenza e con presenza cosa significa amare la città»
redazione
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politica

Forza Italia Catanzaro: buon lavoro a Pierluigi Caputo ed Emanuele Ionà per i nuovi incarichi

L’ausoicio è che attraverso il dialogo, la collaborazione e la condivisione degli obiettivi, si darà un contributo significativo all’attività del Consiglio regionale e al progetto politico che fa riferimento al presidente Occhiuto e al segretario regionale  Cannizzaro
redazione
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politico

I pensieri della domenica del sindaco Fiorita: dall’isola pedonale in centro alla rassegna Smeet «La bellezza vince, come sempre, sulla miseria»

Il messaggio del primo cittadino di Catanzaro «abbiamo bisogno di costruire alleanze, ritrovare fiducia e passare dal racconto della rassegnazione a quello della possibilità»
redazione
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politica

Costanzo: «Per la candidatura a sindaco di Catanzaro, se non c’è Wanda Ferro si facciano le primarie. E io ci sono»

Il consigliere comunale del capoluogo si dice pronto a sottoporsi al giudizio popolare, certo di potere rappresentare le istanze di centinaia di cittadini che in questi giorni lo stanno invitando a rompere gli indugi
redazione
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I conti senza l’oste

Passaggio di Serra alla provincia di Catanzaro, Spadola si mette di traverso e dice No. Il sindaco Rosso: «Noi restiamo con Vibo»

Il primo cittadino prende le distanze dall'iniziativa e invita a valutare le conseguenze del trasferimento. Senza il territorio che amministra per la città della Certosa non ci sarebbe continuità territoriale con il capoluogo regionale. «I problemi non si risolvono andando via. E poi cosa sarebbe il Vibonese senza la sua montagna?»
Enrico De Girolamo
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Politica

L’imprenditore Alessandro Gentile nominato delegato di Forza Italia per la città di Catanzaro

La nomina della segreteria provinciale incontra la condivisione del gruppo consiliare degli azzurri, oltre che di tutte le anime maggiormente rappresentative del partito
L’imprenditore Alessandro Gentile nominato delegato di Forza Italia per la città di Catanzaro\n
Ambiente

Catanzaro TreeLab, presentati a Palazzo Fazzari i primi risultati del monitoraggio delle alberature cittadine

Grazie all’impiego di strumentazioni diagnostiche specifiche, tra cui il tomografo e sensori applicati direttamente al tronco, i tecnici e i ricercatori hanno potuto ricavare informazioni dettagliate
Redazione
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l’intervento

Caro carburanti, Ferrarelli e Chiodo (PD Catanzaro): «La Calabria non può essere lasciata sola, servono risposte concrete»

Le esponenti del Partito democratico, esprimono solidarietà agli autotrasportatori e agli agricoltori calabresi in mobilitazione
Redazione
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L’episodio

Intimidazione neofascista a due studenti che manifestavano a Lamezia, Avs: «Rispondiamo con l’impegno collettivo»

Il segretario regionale Pignataro esprime solidarietà ai «compagni dell’Unione Giovani Sinistra» e dichiara: «Continueremo a portare avanti le nostre idee e le nostre battaglie con determinazione»
Redazione Politica
Intimidazione neofascista a due studenti che manifestavano a Lamezia, Avs: «Rispondiamo con l’impegno collettivo»\n
istituzioni

Il sindaco Fiorita accoglie a Palazzo De Nobili il nuovo presidente del Tribunale di Catanzaro, Giuseppe Spadaro

Il primo cittadino: «La sua autorevolezza, la riconosciuta competenza e il profondo legame con la Calabria costituiscono garanzia di un'azione determinata ed efficace alla guida del nostro Tribunale»
Redazione
Il sindaco Fiorita accoglie a Palazzo De Nobili il nuovo presidente del Tribunale di Catanzaro, Giuseppe Spadaro\n
Politica

Catanzaro Punto di Svolta: «Occorre dire no all’Autonomia differenziata in ogni sua declinazione»

Il movimento che fa capo a Francesco Pitaro invita a tenere alta la guardia contro l’ipotesi già bocciata dalla Corte costituzionale

Redazione
Catanzaro Punto di Svolta: «Occorre dire no all’Autonomia differenziata in ogni sua declinazione»
la seduta

Provincia di Catanzaro, informative di Mormile sulla sentenza dei derivati e su allineamento della scadenza del mandato con quella del Consiglio

Ok al bilancio consolidato 2025. Via libera a due variazioni, all’assestamento di bilancio, alla variazione del Piano delle alienazioni immobiliari, a tre pratiche riguardanti il settore scolastico e a un’importante transazione con il Comune di Soverato. Infine, disco verde per 27 debiti fuori bilancio
Redazione
Provincia di Catanzaro, informative\u00A0di Mormile sulla sentenza dei derivati e su\u00A0allineamento della scadenza del mandato con quella del Consiglio\n
L’iniziativa

Comuni vibonesi verso Catanzaro, Barillari: «Ho già visto reazioni entusiaste»

Il primo cittadino di Serra San Bruno conta sulla sponda del capoluogo di regione ed anche sulla riapertura del dibattito relativo alla fascia della Calabria centrale

Nico De Luca
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politica

Isola pedonale a Catanzaro: Lobello e Parisi propongono l’estensione della gratuità del suolo pubblico anche alle attività adiacenti

Per i due consiglieri comunali «tutti gli imprenditori e i commercianti del Corso e delle aree limitrofe devono essere pienamente protagonisti del percorso di rilancio del centro cittadino»  
redazione
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La cultura che accende le coscienze: Girifalco celebra "Odette", il thriller di Salvatore Conaci

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Iniziato SMEET: per tre giorni il S. Giovanni laboratorio attivo di confronto nel settore audiovisivo