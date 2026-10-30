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Catanzaro, contro il Padova serve la svolta

Il Catanzaro domani torna in campo contro il Padova dopo il buon pari di Benevento.

30 ottobre, 2026
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News e trattative

Eccellenza, le neopromosse infiammano il mercato: botti e conferme per Sersale e Deliese

I giallorossi si assicurano il talento di Lisi tra i pali, mentre gli amaranto blindano il capitano Carbone e i fedelissimi per il ritorno nel massimo campionato regionale
Vincenzo Primerano
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Doppio colpo dell'Atletico Maida: torna mister Alfonso Caruso e arriva il bomber Simone Caruso

La società cambia volto in vista del campionato di Promozione B, puntando sull'esperienza in panchina e sui gol dell'attaccante con un importante passato tra Serie C e D
Vincenzo Primerano
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Il nuovo corso

Il Catanzaro riparte da Gorgone: «Qui non ci si può permettere di abbassare l’intensità»

Il nuovo tecnico si presenta accanto al presidente Noto, al ds Polito e al dg Bignotti. In sala anche i bambini diventati il simbolo del sogno Serie A sfumato nella finale con il Monza: «Questa maglia va rispettata dando sempre il massimo»
Giampaolo Cristofaro
Il Catanzaro riparte da Gorgone: «Qui non ci si può permettere di abbassare l’intensità»\n
Dominio nostrano

Reggina, Sambiase e Vibonese dominano il Girone I: mai tre calabresi così in alto negli ultimi vent'anni

Dopo nove giornate di campionato, il podio della Serie D è interamente occupato da club della nostra regione: amaranto e giallorossi condividono il primo posto a quota 20 punti, i rossoblù inseguono a quota 18
Vincenzo Primerano
Reggina, Sambiase e Vibonese dominano il Girone I:\u00A0mai tre calabresi così in alto negli ultimi vent'anni\n

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Giallorossi

Catanzaro, Mignani si presenta: «Servono punti, equilibrio e voglia di combattere. Sarà un viaggio lungo»

Prima conferenza stampa ufficiale per il nuovo allenatore che alla vigilia della sfida casalinga contro il Padova traccia le linee del nuovo percorso: dal morale della squadra alle scelte tattiche
Giampaolo Cristofaro
Catanzaro, Mignani si presenta: «Servono punti, equilibrio e voglia di combattere. Sarà un viaggio lungo»\n
La questione

Ritardi lavori allo stadio Ceravolo: Us Catanzaro e Comune chiariscono la situazione. Ecco il nuovo cronoprogramma

Conferenza congiunta nella Sala Stampa della palazzina. La consegna definitiva della Curva Ovest Massimo Capraro slitta di due mesi.

Nico De Luca
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Il punto

Catanzaro, il pari di Benevento è un primo passo: Mignani cerca equilibrio e risultati, sabato al Ceravolo arriva il Padova

Dopo il pesante ko con l'Ascoli, i giallorossi hanno mostrato segnali di ripresa nella prima uscita con il nuovo tecnico. La classifica resta complicata e ora serve maggiore incisività offensiva
Gp. C.
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impatto casalingo

Serie D, il Sambiase e la legge casalinga: cinque vittorie su cinque finora in casa

15 punti su 20 conquistati tra le mura amiche: la squadra di mister Tony Lio è una schiacciasassi in casa, dove viaggia a punteggio pieno
Vincenzo Primerano
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Le partite

Coppa Italia Dilettanti, Trebisacce show in casa della DBR Luzzi. Pro Pellaro e Cotronei vincono

Quattro sfide e verdetti ancora aperti nell’andata dei quarti di finale. Il Trebisacce firma l’impresa con un 3-0 sul campo dei luzzesi, la Pro Pellaro si aggiudica il derby con il Locri e il Cotronei piega il Soriano in una gara spettacolare. Pari senza gol tra Soverato e Palmese
Vincenzo Primerano
Coppa Italia Dilettanti, Trebisacce show in casa della DBR\u00A0Luzzi.\u00A0Pro Pellaro e Cotronei vincono\n
I voti

Benevento-Catanzaro, le pagelle: Buso è l'uomo della provvidenza, Mignani sceglie la prudenza e ha ragione

Dopo il pesante ko contro l'Ascoli, i giallorossi ritrovano compattezza e strappano un punto al Vigorito. Bene Pafundi, deludono Candela e Dorval
Giampaolo Cristofaro
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Serie B

Catanzaro, Mignani soddisfatto dopo l'1-1 a Benevento: «I ragazzi hanno reagito, è un buon punto di partenza»

Il nuovo tecnico giallorosso analizza il pareggio al Vigorito: «Nei primi trenta minuti abbiamo sofferto, poi siamo cresciuti». E sull'incontro con il figlio: «Era un nostro sogno affrontarci in Serie B»
Giampaolo Cristofaro
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Catanzaro, Buso salva i giallorossi al 92': finisce 1-1 a Benevento nel debutto di Mignani

I padroni di casa passano in vantaggio al 51' con un penalty assegnato dopo un intervento del Var per un fallo di Candela su Cherubini. Nel recupero la rete del pareggio che evita la sconfitta ai calabresi
Giampaolo Cristofaro
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Benevento-Catanzaro, parte l'era Mignani: le probabili formazioni e gli ultimi aggiornamenti

Alle 19 il debutto del nuovo tecnico dopo il tracollo contro l'Ascoli. Ancora assenti Pecorino e Giovane, Iemmello guida l'attacco con Pafundi
Gp. C.
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Coppa Italia Dilettanti, al via l'andata dei quarti di finale: la Dbr Luzzi campione in carica sogna il bis. Ecco gli incroci

Dopo due settimane di pausa la competizione entra nel vivo. La capolista di Eccellenza e detentrice del titolo sfida il Trebisacce, riflettori puntati anche sul big match tra Sc Soverato e Palmese
Vincenzo Primerano
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Nuova puntata

Us Catanzaro, notte fonda dopo il 6-1 con l’Ascoli: a “11 in Campo GialloRossi” la crisi e la svolta Mignani

La pesante sconfitta casalinga costa la panchina a Giorgio Gorgone. Oggi dalle 14 su LaC OnAir l’analisi del momento difficile dei giallorossi con Maurizio Insardà, Palma Serrao e ospiti in studio e in collegamento
Redazione
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periodo grigio

Vigor Lamezia, passo indietro dopo la vittoria: a Praia decide Petrone. Vargas non ci sta: «Puniti per una sbavatura»

La formazione lametina esce sconfitta dalla trasferta contro il Praiatortora e torna in zona playout. Il tecnico Vargas recrimina per le occasioni sprecate: «Risultato che fa male per come è maturato»
Vincenzo Primerano
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estasi giallorossa

Serie D, Sambiase in vetta da solo. Lio tra gioia e rimbrotto: «Ci godiamo il primato»

Il tecnico giallorosso si incensa per l'1-0 alla Nissa firmato Sueva ma chiede predica concentrazione: «Troppi sprechi nel finale e l'infermeria si affolla, ma questo gruppo è solido e affidabile»
Vincenzo Primerano
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I finali

Eccellenza, la DB Rossoblù Luzzi sbanca Rossano e resta in vetta: i risultati del settimo turno

Decisiva la rete di Tesare al 43’ del primo tempo: la squadra di Magarò supera 1-0 la Rossanese e sale a 19 punti. La Deliese pareggia con la Pro Pellaro e resta a tre lunghezze
Redazione sport
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La crisi giallorossa

«Unità, lucidità e ...punti: tutti a Benevento», l’appello del Centro Coordinamento Catanzaro Club

Documento di alcuni club riuniti che parlano di film già visto e di decisioni in ritardo. Ora occorre che la proprietà dell’US spenda bene le risorse per recuperare e difendere la categoria

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Emergenza Catanzaro, l'appello del Club Sellia Marina: «Uniti per difendere la Serie B»

In una nota diffusa dal Catanzaro Club "Floriano Noto", i tifosi analizzano il momento critico tra preparazione atletica, spazio ai giovani e il benvenuto a mister Mignani: «Niente rassegnazione, difendiamo la categoria»
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Catanzaro, Mignani in pole per il dopo Gorgone: contatti con Polito

Dopo il pesante 1-6 contro l’Ascoli e l’esonero del tecnico, il club giallorosso accelera per individuare il successore. L’ex allenatore del Bari è il principale candidato
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Catanzaro, ufficiale l’esonero di Gorgone dopo il ko per 1-6 contro l’Ascoli: via anche lo staff tecnico

La società giallorossa rompe gli indugi dopo la pesantissima sconfitta per 6-1 al Ceravolo. Il club annuncia che nelle prossime ore sarà comunicato il nome del nuovo allenatore
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Catanzaro, disfatta al Ceravolo: l’Ascoli travolge i giallorossi 6-1, Gorgone a un passo dall’esonero

Una serata da incubo per le Aquile, sommerse da sei reti davanti ai propri tifosi. Fischi e contestazione dagli spalti, mentre la società è chiamata a decidere il futuro della panchina
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Catanzaro-Ascoli, Gorgone: «Non voglio una squadra che abbia paura. Il momento è complicato, ma possiamo risalire»

Il tecnico giallorosso presenta la sfida del Ceravolo: Pecorino e Giovane indisponibili, possibile conferma del 3-5-2. Sulle parole di Polito: «Nessuno rema contro, forse non sono riuscito a trasmettere alcune cose»
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Catanzaro, corteo contro il caro vita e le spese militari: in piazza studenti, lavoratori e associazioni