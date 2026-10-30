Catanzaro, contro il Padova serve la svolta

Il nuovo tecnico si presenta accanto al presidente Noto, al ds Polito e al dg Bignotti. In sala anche i bambini diventati il simbolo del sogno Serie A sfumato nella finale con il Monza: «Questa maglia va rispettata dando sempre il massimo»
Dopo nove giornate di campionato, il podio della Serie D è interamente occupato da club della nostra regione: amaranto e giallorossi condividono il primo posto a quota 20 punti, i rossoblù inseguono a quota 18
Quattro sfide e verdetti ancora aperti nell’andata dei quarti di finale. Il Trebisacce firma l’impresa con un 3-0 sul campo dei luzzesi, la Pro Pellaro si aggiudica il derby con il Locri e il Cotronei piega il Soriano in una gara spettacolare. Pari senza gol tra Soverato e Palmese
Il nuovo tecnico giallorosso analizza il pareggio al Vigorito: «Nei primi trenta minuti abbiamo sofferto, poi siamo cresciuti». E sull'incontro con il figlio: «Era un nostro sogno affrontarci in Serie B»
I padroni di casa passano in vantaggio al 51' con un penalty assegnato dopo un intervento del Var per un fallo di Candela su Cherubini. Nel recupero la rete del pareggio che evita la sconfitta ai calabresi
La pesante sconfitta casalinga costa la panchina a Giorgio Gorgone. Oggi dalle 14 su LaC OnAir l’analisi del momento difficile dei giallorossi con Maurizio Insardà, Palma Serrao e ospiti in studio e in collegamento
In una nota diffusa dal Catanzaro Club "Floriano Noto", i tifosi analizzano il momento critico tra preparazione atletica, spazio ai giovani e il benvenuto a mister Mignani: «Niente rassegnazione, difendiamo la categoria»
Il tecnico giallorosso presenta la sfida del Ceravolo: Pecorino e Giovane indisponibili, possibile conferma del 3-5-2. Sulle parole di Polito: «Nessuno rema contro, forse non sono riuscito a trasmettere alcune cose»