Agroindustria, la Regione punta sulla formazione

Dagli interventi per la sicurezza degli edifici scolastici al futuro dei lavoratori Konecta, passando per nuovi investimenti, infrastrutture e disuguaglianze sociali, il primo cittadino traccia un bilancio delle iniziative amministrative
La delegata alle Politiche sociali e all’Associazionismo della Federazione provinciale di Catanzaro richiama l’attenzione sulle ricadute dei rincari su famiglie, lavoratori e imprese: «Servono interventi concreti per tutelare i redditi più bassi e contrastare le disuguaglianze»
L’ausoicio è che attraverso il dialogo, la collaborazione e la condivisione degli obiettivi, si darà un contributo significativo all’attività del Consiglio regionale e al progetto politico che fa riferimento al presidente Occhiuto e al segretario regionale Cannizzaro
Il consigliere comunale del capoluogo si dice pronto a sottoporsi al giudizio popolare, certo di potere rappresentare le istanze di centinaia di cittadini che in questi giorni lo stanno invitando a rompere gli indugi
Il primo cittadino prende le distanze dall'iniziativa e invita a valutare le conseguenze del trasferimento. Senza il territorio che amministra per la città della Certosa non ci sarebbe continuità territoriale con il capoluogo regionale. «I problemi non si risolvono andando via. E poi cosa sarebbe il Vibonese senza la sua montagna?»